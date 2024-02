Biden Makes Clear Case for NATO Complicity – and Russia’s Right to Retaliate – Over IL-76 Shoot-Down Biden has made the case for Russia to directly hit American or NATO assets, Finian Cunningham writes. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us: info@strategic-culture.su Joe…

© Foto: Public domain

Biden macht deutlich, dass die NATO am Abschuss der IL-76 mitschuldig ist – und dass Russland das Recht hat, Vergeltung zu üben

Finian Cunningham

1. Februar 2024

Biden hat Russland das Recht eingeräumt, amerikanische oder NATO-Einrichtungen direkt anzugreifen, schreibt Finian Cunningham.

Joe Biden behauptet, dass die Vereinigten Staaten das Recht haben, den Iran anzugreifen, als Folge des tödlichen Angriffs auf eine US-Basis in Jordanien, bei dem drei amerikanische Soldaten getötet wurden.

Biden wirft mit Steinen in einem Glashaus, wenn wir uns den Fall des IL-76-Abschusses über Russland ansehen, bei dem 74 Menschen getötet wurden.

Es ist keineswegs klar, ob der Iran an dem Überfall auf den jordanischen Stützpunkt beteiligt war. Teheran bestreitet dies vehement, und selbst das Pentagon hat zugegeben, dass es keine Beweise dafür gibt, dass der Iran an dem Drohnenangriff beteiligt war.

Dennoch hat Biden behauptet, dass der Iran die Schuld trage und dass dies den USA das Recht gebe, militärisch zu reagieren. Wenn Biden diese Behauptung aufstellen kann, dann sollten die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten für den Abschuss des IL-76-Transportflugzeugs über Russland, bei dem alle Menschen an Bord ums Leben kamen, zur Rechenschaft gezogen werden, so die Argumentation von niemand anderem als dem US-Präsidenten.

Mit „rechenschaftspflichtig“ ist gemeint, dass Russland das Recht hat, militärische Vergeltungsmaßnahmen gegen den Urheber des Verbrechens zu ergreifen, bei dem 74 Menschen getötet wurden. Auch dies entspricht Bidens eigener Argumentation.

Biden sprach nicht über den tödlichen IL-76-Zwischenfall vom 24. Januar, bei dem neun russische Soldaten und 65 ukrainische Gefangene getötet wurden, nachdem ihr Frachtflugzeug in der Luft von einem Sprengkopf getroffen worden war.

Der Präsident antwortete auf Fragen von US-Journalisten zum Tod von drei amerikanischen Militärangehörigen auf einem Stützpunkt in Jordanien, der am 28. Januar von irakischen Kämpfern angegriffen wurde.

Biden sagte, er mache den Iran für den Tod der Amerikaner verantwortlich und schwor Vergeltung. Etwas widersprüchlich haben der Präsident und seine Sprecher erklärt, die Vereinigten Staaten strebten keinen größeren Krieg mit dem Iran an, auch wenn Biden sagte, er beabsichtige, iranische Einrichtungen „in abgestufter Weise zu einem Zeitpunkt seiner Wahl“ anzugreifen. Wenn das kein größerer Krieg ist, was dann?

Der Iran hat vehement jede Beteiligung an dem Drohnenangriff auf den US-Stützpunkt in Jordanien nahe der Grenze zu Syrien und Irak bestritten. Der Angriff wurde von der irakischen Miliz „Islamischer Widerstand“ beansprucht, die mit dem Iran verbündet ist.

Auf die Frage, ob er den Iran beschuldige, antwortete Biden, er tue dies „in dem Sinne, dass sie die Waffen an die Leute liefern, die das getan haben“.

Der Iran und die irakischen Kämpfer sind in ähnlicher Weise mit Teherans Unterstützung für die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon und in Syrien sowie die Ansar-Allah-Bewegung im Jemen verbunden. Sie alle lehnen die militärische Besetzung des Nahen Ostens durch die USA und die Unterstützung Washingtons für die völkermörderische Aggression Israels in Gaza entschieden ab. Gemeinsam sind der Iran und seine Verbündeten als die Achse des Widerstands bekannt.

Es gibt keine Beweise dafür, dass der Iran die Militanten, die die drei amerikanischen Soldaten getötet haben, mit Waffen beliefert hat. Der Iran behauptet, dass jedes Mitglied des Widerstands über eigene Handlungs- und Entscheidungsbefugnisse verfügt.

Im Gegensatz dazu ist die Lieferung von amerikanischen und anderen NATO-Waffen an das Kiewer Regime öffentlich dokumentiert. Schätzungen zufolge hat der Westen die Ukraine seit Ausbruch des Stellvertreterkriegs gegen Russland im Februar 2022 mit insgesamt 200 Milliarden Dollar unterstützt. Etwa die Hälfte davon wurde für Waffen ausgegeben, darunter Langstreckenraketen wie Patriot-, Shadow Storm-, Scalp- und Iris-T-Systeme. Britische und französische Marschflugkörper wurden wiederholt eingesetzt, um russisches Vorkriegsgebiet wie Belgorod zu treffen, wobei Dutzende von Zivilisten getötet wurden.

Es wird vermutet, dass der Angriff auf das IL-76-Transportflugzeug mit vom Westen gelieferten Waffen durchgeführt wurde.

Russische Unfallermittler haben in dieser Woche frühere Behauptungen bestätigt, dass das Frachtflugzeug mit einer NATO-Waffe abgeschossen wurde, entweder mit einem Patriot-Raketensystem aus amerikanischer Produktion oder mit einer deutschen Iris-T Boden-Luft-Rakete.

Als die IL-76 am 24. Januar über der russischen Region Belgorod vom Himmel gefegt wurde, entdeckten russische Radare den Abschuss von zwei Flugabwehrsprengköpfen in fast 100 Kilometern Entfernung vom Ziel. Die Raketen wurden angeblich von der Ortschaft Liptsy in der ostukrainischen Provinz Charkow aus abgefeuert. Es wird vermutet, dass nur die von der NATO an die ukrainischen Streitkräfte gelieferten Waffen eine so große Reichweite erzielen konnten.

Zum Zeitpunkt des IL-76-Abschusses erklärte der Kreml, dass Russland den Westen als Mitschuldigen an dem Verbrechen betrachten würde, wenn sich bestätigen sollte, dass westliche Waffen dafür verantwortlich waren.

Am 26. Januar erklärte der Erste Stellvertretende Ständige Vertreter Russlands bei der UNO, Dmitri Poljanski: „Nach den vorläufigen Ermittlungen haben die ukrainischen Streitkräfte diesen Terroranschlag mit einem Flugabwehrraketensystem durchgeführt. Die Raketen wurden vom Dorf Liptsy in der Region Charkow abgeschossen“.

Er fügte hinzu: „Es könnte sich entweder um amerikanische Patriot- oder um deutsche Iris-T-Raketen gehandelt haben. Sollte sich dies bestätigen, wären die westlichen Lieferanten dieser Munition mitschuldig an diesem Verbrechen. Genauso wie sie mitschuldig sind am Beschuss friedlicher Stadtteile russischer Städte, den die ukrainischen Streitkräfte mit westlichen Waffen durchführen.“

Die russischen Ermittler haben inzwischen bestätigt, dass westliche Waffen die Ursache des tödlichen Absturzes waren.

Die Vereinigten Staaten oder einer ihrer NATO-Verbündeten haben diese Waffen geliefert. Das macht die USA oder die NATO mitschuldig an einem tödlichen Angriff auf Russland.

Und wenn man die gleiche Logik wie Joe Biden anwendet, dann macht diese Schuld die USA oder ihre Verbündeten gegenüber Russland verantwortlich, „in dem Sinne, dass sie die Waffen an die Leute liefern, die das getan haben.“

Biden hat dafür plädiert, dass Russland amerikanische oder NATO-Einrichtungen direkt angreift.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …