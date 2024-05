Biden panders to pro-Israel Jews, who are as reactionary on Israel as evangelicals A Pew poll shows that when it comes to Israel, American Jews are much closer to white evangelicals than they are to Democratic Party numbers. Democrats want to cut off military aid. By and large, Jews don’t.



Eine Pew-Umfrage zeigt, dass amerikanische Juden, wenn es um Israel geht, den weißen Evangelikalen viel näher stehen als den Demokraten. Die Demokraten wollen die Militärhilfe streichen. Juden wollen das im Großen und Ganzen nicht.

Biden schmeichelt den israelfreundlichen Juden, die in Bezug auf Israel ebenso reaktionär sind wie die Evangelikalen

Von Philip Weiss

10. Mai 2024

Joe Biden hat sich diese Woche widersprüchlich verhalten. An einem Tag bezeichnete er Campus-Demonstranten, die gegen den israelischen Völkermord protestieren, als Antisemiten. Einen Tag später sagte er, er würde Israel nicht noch mehr Bomben geben, um palästinensische Zivilisten zu töten.

Biden versucht, zwei unvereinbare Teile der demokratischen Koalition unter einen Hut zu bringen – die progressive Basis und ein besonderes Interesse, die Israel-Lobby.

Bidens Rede zum Holocaust-Gedenktag war ein ausgedehnter Angriff auf die Progressiven. Er sagte, die Proteste auf dem Campus seien der jüngste „Aufschwung“ des „uralten Judenhasses“, desselben Hasses, der den Nationalsozialismus befeuerte.

Die Verleumdung wurde von den Medien wohlwollend aufgenommen. „Dies ist letztlich eine Fortsetzung dessen, warum er 2020 kandidierte, als er sah, wie Neonazis in Charlottesville marschierten und – Zitat – ‚Juden werden uns nicht ersetzen‘ skandierten“, sagte Laura Barron-Lopez in der PBS News Hour. Der CNN-Reporter Jamie Gangel schloss sich der Aussage von Charlottesville an. CNN-Moderatorin Dana Bash sagte, die Proteste erinnerten an Nazi-Deutschland.

Bidens Angriff auf die Demonstranten birgt ein großes politisches Risiko. Die Basis der Demokraten steht Israel mit überwältigender Mehrheit kritisch gegenüber. Laut einer neuen Umfrage sagen 56 zu 22 Demokraten, dass Israel im Gazastreifen einen „Völkermord“ begeht.

Die Pew-Umfrage vom März war ebenso eindeutig. Die Wähler der Demokratischen Partei lehnen mit 44 zu 25 Prozent Militärhilfe für Israel ab, halten mit 52 zu 22 Prozent Israels Methoden für inakzeptabel, sympathisieren mit 27 zu 15 Prozent eher mit den Palästinensern als mit den Israelis, sind mit 34 zu 29 Prozent der Meinung, dass Biden Israel zu sehr begünstigt, statt das richtige Gleichgewicht zu finden, und haben mit 71 zu 24 Prozent eine ungünstige Meinung von Israels Regierung.

Biden hat versucht, dieser Basis einige Brosamen zukommen zu lassen, wie zum Beispiel seine Entscheidung, einige 2000-Pfund-Bomben zurückzuhalten.

Aber solche Gesten kommen für viele Progressive zu spät – nach 34.000 Toten und der Zerstörung der Städte des Gazastreifens, alles mit amerikanischen Waffen. Bernie Sanders sagte, der Gazastreifen könnte sich aufgrund der Wut der Basis als Bidens Vietnam erweisen. James Carville hat gesagt, Bidens Haltung könnte ihn die Wahl kosten.

Die Befürworter Bidens in den Medien haben gekontert, Biden zeige staatsmännisches Geschick, indem er seine Basis gefährde. Und die New York Times hat Bidens Risikobereitschaft damit erklärt, dass er ein überzeugter Zionist sei.

Was diese Analysen übersehen, ist, dass Biden genau weiß, was er tut.

Indem er die Demonstranten verleumdet, bedient Biden einen Schlüsselblock in der demokratischen Koalition: pro-israelische Juden, die laut Pew zu den reaktionärsten Gruppen in Amerika gehören, was die israelische Gewalt angeht. Juden wählen traditionell die Demokraten im Verhältnis von 3 zu 1. Aber heute sind die Juden völlig aus dem Takt mit der Basis der Demokraten.

Wenn es um Israel geht, stehen Juden laut der Pew-Umfrage vom Februar den weißen Evangelikalen und den Republikanern viel näher als der Demokratischen Partei.

Die Pew-Umfrage vom März zeigt, dass die jüdische Sympathie für Israelis gegenüber den Palästinensern mit 69 zu 7 Prozent überwältigend ist und größer ist als die Sympathie weißer evangelikaler Protestanten für Israel und im krassen Gegensatz zu den Wählern der Demokratischen Partei steht, die mit 27 zu 15 mit den Palästinensern gegenüber den Israelis sympathisieren.

Die Pew-Umfrage vom März zeigt, dass die jüdische Sympathie für Israelis gegenüber Palästinensern mit 69 zu 7 Prozent überwältigend ist und größer ist als die Sympathie weißer evangelikaler Protestanten für Israel und in krassem Gegensatz zu den Wählern der Demokratischen Partei steht, die mit 27 zu 15 mit Palästinensern gegenüber Israelis sympathisieren.

Mit 62 zu 33 Prozent finden Juden Israels Methoden akzeptabel; sie sympathisieren mit den Israelis mit 69 zu 7 (Sympathie für die Palästinenser); sie unterstützen die Militärhilfe mit 74 zu 15; sie denken, dass Biden das richtige Gleichgewicht findet und nicht zu günstig für Israel ist, mit 45 zu 13; und sie haben eine positive Meinung von Israels Regierung mit 54 zu 44.

Fast jeder fünfte Jude ist der Meinung, dass Biden den Palästinensern gegenüber zu wohlwollend ist. Nur 3 Prozent der Demokraten sagen das.

Eine Pew-Umfrage vom März zeigt, dass die Wähler der Demokratischen Partei die Militärhilfe für Israel mit 44 zu 25 Prozent ablehnen, während Juden die Hilfe für Israel mit 74 zu 15 Prozent unterstützen.

Eine Pew-Umfrage vom März zeigt, dass die Wähler der Demokratischen Partei die Militärhilfe für Israel mit 44 zu 25 Prozent ablehnen, während Juden die Hilfe für Israel mit 74 zu 15 Stimmen unterstützen.

Diese leidenschaftliche Pro-Israel-Haltung zeigt sich in den vielen Formen, in denen amerikanische Juden Israel seit Beginn des Krieges am 7. Oktober unterstützen. So haben die fünf führenden jüdischen Organisationen (ADL, AIPAC, AJC, Conference of Presidents und Federations) eine neue Werbekampagne ins Leben gerufen, die von einer PR-Firma mit Verbindungen zur Biden-Administration geleitet wird und vieles von dem wiedergibt, was Biden in seiner Holocaust-Rede gesagt hat: Der 7. Oktober war eine Entfesselung des Judenhasses, die seitdem nicht mehr aufgehört hat. Die Spendenaktivität jüdischer Pro-Israel-Absolventen in Harvard und Penn führte zu den historischen Rücktritten der Präsidenten von Harvard und Penn, nachdem sie die Pro-Palästina-Demonstranten in ihren Aussagen vor dem Kongress nicht ausreichend verurteilt hatten – eine Demonstration zionistischer Stärke, wenn es je eine gab.

Diese Bemühungen gehen weiter: Der Harvard-Megasponsor Bill Ackman und Jessica Seinfeld, die Frau von Jerry Seinfeld, finanzieren Pro-Israel-Demonstrationen, und die ehemalige Facebook-Managerin Sheryl Sandberg bringt am 7. Oktober einen Dokumentarfilm über sexuelle Gewalt heraus.

Tatsächlich haben die führenden jüdischen Organisationen einen Angriff angefeuert, den viele Völkerrechtsexperten als Völkermord bezeichnen. Erst neulich gab Jonathan Greenblatt von der ADL einen Schlachtruf für Netanjahus Krieg gegen die hungernden Flüchtlinge von Rafah heraus.

„Wir sind nicht die Juden mit zitternden Knien. Wir werden nicht fliehen, wir werden kämpfen, wir werden weitermachen und wir werden gewinnen, weil wir keine andere Wahl haben“, sagte Greenblatt.

Bidens Anbiederung an diese reaktionären Kräfte steht in der Tradition der demokratischen Politiker, die sich um die Gunst zionistischer Spender bemühen. Der Anteil großer jüdischer Spender in der Demokratischen Partei ist „gigantisch“ und „schockierend“, so J-Street-Experten im Jahr 2016, der „Elefant im Raum“ laut Pulitzer-Preisträger Nathan Thrall, der 2019 in der Times schrieb. Und die ehemaligen Insider Ben Rhodes aus der Obama-Regierung und Stu Eizenstat aus der Carter-Regierung (der Bidens Holocaust-Gedenkrede einleitete) haben beide geschrieben, dass jüdische Spender für den Erfolg bzw. Misserfolg der Wiederwahl ihrer Präsidenten entscheidend waren.

Natürlich kann die Erwähnung dieser jüdischen Einflussnehmer den Antisemitismus fördern: Sie bestärkt die Ansicht, dass alle Juden mächtig sind und hinter den Kulissen arbeiten, um Politiker dazu zu bringen, die Verbrechen des jüdischen Staates zu übersehen.

Deshalb ist es wichtiger denn je, zu betonen, dass ein Drittel der jüdischen Gemeinschaft der Pro-Israel-Propaganda keinen Glauben schenkt. Ein Drittel der jüdischen Gemeinschaft ist der Basis der Demokraten und den jüngeren Wählern im Allgemeinen sehr ähnlich. Eine starke, aber wachsende Minderheit der jüdischen Gemeinschaft ist nicht- oder antizionistisch und verursacht bereits eine Krise unter den liberalen Zionisten, einen Boykott einiger Pessach-Seders und unangenehmes Schweigen bei anderen.

Diese Juden sind aus dem Establishment ausgeschlossen, kritisieren aber unverblümt das Verhalten Israels. Die Jugendgruppe IfNotNow hat den israelischen Völkermord und die Apartheid angeprangert und wurde dafür von der jüdischen Mehrheitsgemeinschaft geächtet.

Als Biden der israelischen Militärmaschinerie Bomben vorenthielt, erklärte die Jüdische Stimme für den Frieden: „Das ist enorm, und jetzt ist es an der Zeit, die Waage zu kippen.“

Bei aller Kriegstreiberei von Jonathan Greenblatt und Alan Dershowitz sollten sich die Medien auf jüdische Führungspersönlichkeiten wie Norman Finkelstein konzentrieren. Der 70-jährige Sohn von Holocaust-Überlebenden hat 40 Jahre lang ein Werk mit scharfer Kritik am jüdischen Staat geschaffen, das er bis heute fortführt. Eines Tages wird er als jüdischer Held gepriesen werden. Ebenso wie Rebecca Vilkomerson von Jewish Voice for Peace, Simone Zimmerman von IfNotNow und Marc Ellis, der Autor und Befreiungstheologe.

Das jüdische Establishment hat solche Redner lange als Selbsthasser gemieden, während es seinen Einfluss für Israel geltend macht. Diese Organisationen haben immer noch Einfluss im Weißen Haus, aber nicht bei jungen Juden, die den Zionismus in Frage stellen. Die Zahl der jungen Leute nimmt weiter zu. Die Medien haben die Pflicht, diesen Juden eine Stimme zu geben. Dann werden auch unsere Politiker ihre Arbeit würdigen.

