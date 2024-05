HRW calls on Germany to explain Europe travel ban on surgeon Ghassan Abu Sittah In past weeks, the British-Palestinian doctor has been barred from entering Germany, France and The Netherlands



Ghassan Abu Sittah: HRW fordert Deutschland auf, Europa-Reiseverbot für Chirurg zu erklären

Von Areeb Ullah

10. Mai 2024

Human Rights Watch hat Deutschland aufgefordert, zu bestätigen, ob es gegen den prominenten britisch-palästinensischen Chirurgen Ghassan Abu Sittah ein einjähriges Einreiseverbot nach Europa verhängt hat.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Abu Sittah, der in den ersten Wochen des Krieges in Gaza operiert hat, die Einreise nach Frankreich verweigert, um vor dem französischen Senat und in den Niederlanden zu sprechen.

Anfang des Jahres hatte auch Deutschland Abu Sittah die Einreise untersagt, als er auf einer Palästina-Solidaritätskonferenz sprechen wollte, und ihn zurück ins Vereinigte Königreich abgeschoben.

Abu Sittas Anwälte sagten, die französische Polizei habe ihm am Pariser Flughafen Charles De Gaulle mitgeteilt, dass er ein Jahr lang nicht nach Europa einreisen dürfe, weil Deutschland ihn in das Schengener Informationssystem (SIS) aufgenommen habe, ohne ihn über den Grund zu informieren.

HRW fordert Deutschland nun auf, zu klären, ob Abu Sittah im SIS erfasst ist, und wenn ja, warum es dies getan hat, ohne den Chirurgen zu informieren.

Yasmine Ahmed, die britische Direktorin von Human Rights Watch, sagte, Abu Sittah habe sie darüber informiert, dass die deutschen Behörden ihm zunächst die Einreise verweigert hätten, „aus Gründen der Sicherheit der Teilnehmer der Konferenz und der öffentlichen Ordnung“.

„Deutschland kann sich nicht auf weit gefasste Ausnahmen berufen, um Rechte mit Füßen zu treten, und HRW hat die deutsche Regierung schriftlich um eine Erklärung gebeten“, so Ahmed gegenüber Middle East Eye.

„Deutschland hat die Pflicht, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht nur zu respektieren, sondern zu fördern. Diese Rechte können nur unter sehr engen Umständen eingeschränkt werden, und jede Einschränkung muss gesetzlich begründet und verhältnismäßig sein.“

Ahmed fügte hinzu, dass das von Deutschland verhängte Verbot ein „direkter Angriff“ auf Abu Sittahs Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung sei.

„Dieses Verbot verletzt auch die Rechte der Menschen im Schengen-Raum, von einem Zeugen der Ereignisse in Gaza zu hören, und kann die Bemühungen um eine Rechenschaftspflicht behindern, indem es seine Fähigkeit behindert, den Justizbehörden in Europa Informationen zu liefern“, sagte Ahmed.

Seit seiner Ausreise aus dem Gazastreifen Ende November hat der Arzt auf die Auswirkungen des israelischen Krieges aufmerksam gemacht, in dem mehr als 34.900 Palästinenser getötet worden sind.

In den ersten Wochen nach Beginn des israelischen Angriffs war Abu Sittah der inoffizielle englischsprachige Vertreter der palästinensischen Ärzte und Chirurgen, die durch israelische Angriffe verwundete Palästinenser behandelten.

Er beschuldigte das israelische Militär, weißen Phosphor zu verwenden, der in bebauten und bewohnten Gebieten wie dem Gazastreifen verboten ist, und absichtlich Kinder ins Visier zu nehmen.

In einem Interview mit MEE, nachdem er den Gazastreifen verlassen hatte, sagte Abu Sittah, dass die Mediziner wegen der von Israel verhängten Blockade der medizinischen Ausrüstung für die Enklave Haushaltsgegenstände zur Behandlung der Patienten verwenden würden.

„Irgendwann ging alles zur Neige. Anfangs haben wir die antiseptische Lösung durch Spülmittel und Essig ersetzt“, sagte Abu Sittah.

