Biden stellt dreistufigen Waffenstillstandsplan vor und stichelt gegen Netanjahu

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

31. Mai 2024

Mit dem Hinweis auf sein langjähriges Engagement für „Israel“ hat US-Präsident Joe Biden einen neuen Vorschlag für ein Gefangenengeschäft vorgelegt.

US-Präsident Joe Biden hat einen neuen Vorschlag unterbreitet, der die Freilassung israelischer Gefangener im Gegenzug für einen Waffenstillstand in Gaza vorsieht.

Biden behauptete, dies sei der effektivste Schritt zur Deeskalation des Krieges und fügte hinzu: „Mit einem Waffenstillstand könnte die Hilfe sicher und effektiv an alle verteilt werden, die sie brauchen.“

„Als jemand, der sich ein Leben lang für Israel engagiert hat, als einziger amerikanischer Präsident, der jemals in einer Kriegszeit nach Israel gereist ist, als jemand, der gerade die US-Streitkräfte zur direkten Verteidigung Israels geschickt hat, als es vom Iran angegriffen wurde, bitte ich Sie, einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, was passiert, wenn dieser Moment verloren geht“, betonte er. „Wir dürfen diesen Moment nicht verlieren.“

„Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden und den Tag danach zu beginnen“, betonte Biden, der unter dem Druck eines Wahljahres und angesichts der seit acht Monaten andauernden israelischen Aggression steht.

Bidens Drei-Phasen-Plan für einen Waffenstillstand im Gazastreifen im Detail

Der US-Präsident schlägt folgende drei Phasen vor:

In Phase eins: Ein sechswöchiger Waffenstillstand würde in Kraft treten. In dieser Zeit würden sich die israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen zurückziehen, und israelische Gefangene, darunter auch ältere Menschen und Frauen, würden gegen Hunderte palästinensischer Gefangener ausgetauscht werden. Die palästinensische Zivilbevölkerung, einschließlich derjenigen im nördlichen Gazastreifen, würde zurückkehren, und 600 Lastwagen würden täglich humanitäre Hilfe liefern.

In Phase zwei: Die Verhandlungen zwischen der Hamas und „Israel“ würden beginnen, um die Bedingungen für ein dauerhaftes Ende der Feindseligkeiten festzulegen. Biden betonte, dass der Waffenstillstand während dieser Gespräche fortbestehen werde.

In Phase drei: Ein umfassender Wiederaufbauplan für den Gazastreifen würde in Angriff genommen werden. Katar habe den Vorschlag an die Hamas übermittelt, so Biden. Der US-Präsident forderte auch diejenigen in „Israel“, die für einen längeren Krieg eintreten, auf, ihre Haltung zu überdenken.

Israel“ will “Gaza besetzen

Biden räumte auch ein, dass es innerhalb „Israels“ Widerstand gegen den Plan gebe, insbesondere bei einigen Mitgliedern der Regierungskoalition, die für eine unbegrenzte Fortsetzung des Krieges eintreten und der Besetzung des Gazastreifens Vorrang vor der Freilassung der israelischen Gefangenen einräumen.

„Ich weiß, dass es in Israel einige gibt, die diesem Plan nicht zustimmen werden. Sie werden dafür plädieren, den Krieg auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Einige von ihnen sind sogar in der Regierungskoalition. Sie haben es deutlich gemacht. Sie wollen den Gazastreifen besetzen. Sie wollen jahrelang weiterkämpfen, und Geiseln haben für sie keine Priorität. Nun, ich habe die israelische Führung aufgefordert, hinter dieser Vereinbarung zu stehen, egal welcher Druck kommt“, sagte Biden.

Zahlreiche israelische Medienkanäle bezeichneten Bidens Rede am Freitag als überzeugend und interpretierten sie als direkten Appell an die israelische Bevölkerung. Kanal 12 unterbrach sogar seine reguläre Abendnachrichtensendung, um Bidens Rede live zu übertragen. Laut Moderator Danny Kushmaro hatte „Israels“ Zensor zuvor die Veröffentlichung der Einzelheiten des Angebots untersagt.

Nun, Biden hatte Recht. Gleichzeitig beeilte sich Netanjahu, auf Bidens Plan zu reagieren, indem er erklärte, dass „die israelische Regierung in dem Wunsch vereint ist, unsere Geiseln so schnell wie möglich zurückzubringen und daran arbeitet, dieses Ziel zu erreichen“, wie es in einer Erklärung des Büros von Premierminister Benjamin Netanjahu heißt.

„Daher hat der Premierminister das Verhandlungsteam ermächtigt, ein Konzept zur Erreichung dieses Ziels vorzulegen, wobei er darauf besteht, dass der Krieg erst dann beendet wird, wenn alle seine Ziele erreicht sind, einschließlich der Rückkehr aller unserer Geiseln und der Beseitigung der militärischen und staatlichen Kapazitäten der Hamas“, betonte das Büro von Netanyahu.

„Der von Israel vorgeschlagene genaue Plan, einschließlich des bedingten Übergangs von einer Phase zur nächsten, ermöglicht es Israel, diese Grundsätze aufrechtzuerhalten“, heißt es in der Erklärung weiter.

Das Büro von Netanjahu bestätigt nicht ausdrücklich, ob sein Vorschlag mit dem von Biden in seiner Rede skizzierten übereinstimmt. Es geht auch nicht direkt auf Bidens Rede ein. Auf die Frage nach der Ähnlichkeit zwischen Netanjahus Vorschlag und Bidens Rede vermied ein hochrangiger Regierungsbeamter während eines Briefings mit Reportern eine direkte Antwort, wie israelische Medien berichten.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Abkommen von Israel und von der Hamas charakterisiert werden wird, aber wir wissen, was in dem Abkommen steht. Wir wissen, was die Erwartungen sind“, sagte der Beamte, wie von Times of Israel zitiert.

Die Palästinenser haben die Hölle durchgemacht

An anderer Stelle seiner Ausführungen räumte Biden ein, dass „das palästinensische Volk in diesem Krieg die Hölle durchgemacht hat“.

„Zu viele Menschen sind getötet worden, darunter Tausende von Kindern. Viel zu viele sind schwer verwundet worden. Wir alle haben die schrecklichen Bilder eines tödlichen Brandes in Rafah Anfang dieser Woche gesehen ……,“ fügte er hinzu.

Er erklärte, dass die humanitäre Krise trotz der Bemühungen, die Hilfe für den Gazastreifen deutlich zu erhöhen – in den letzten fünf Tagen wurden 1.800 Lastwagen mit Hilfsgütern angeliefert – weiter anhält.

Tiefer eintauchen

Ein früherer Vorschlag, der in diesem Jahr unterbreitet wurde, sah vor, kranke, ältere und verwundete Gefangene im Gazastreifen im Gegenzug für eine sechswöchige Waffenruhe freizulassen, die verlängert werden könnte, um die Lieferung von mehr humanitärer Hilfe in die Enklave zu erleichtern.

Das vorgeschlagene Abkommen scheiterte Anfang des Monats, als „Israel“ sich weigerte, einer dauerhaften Beendigung des Krieges als Teil der Verhandlungen zuzustimmen und seine Angriffe auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen verstärkte.

Die Hamas-Bewegung gab am Donnerstag bekannt, dass sie die Vermittler über ihre klare Haltung informiert hat, dass sie nur dann zu einem umfassenden Abkommen bereit ist, das einen vollständigen Gefangenenaustausch beinhaltet, wenn die israelische Besatzung ihren Krieg und ihre Aggression gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen einstellt.

In einer Erklärung bekräftigte die Hamas, dass sie sich in allen bisherigen Runden der indirekten Verhandlungen flexibel und positiv gegenüber den Bemühungen der Vermittler gezeigt habe, was in der Ankündigung ihrer Zustimmung zum Waffenstillstandsvorschlag am 6. Mai gipfelte.

Die palästinensische Widerstandsgruppe wies darauf hin, dass die israelische Besatzung diese Verhandlungen als Vorwand benutzt hat, um ihre Aggressionen und Massaker gegen das palästinensische Volk fortzusetzen, und auf die positive Haltung der Bewegung mit der Invasion von Rafah und der Besetzung des Grenzübergangs Rafah sowie mit Äußerungen reagierte, die darauf abzielen, die Bemühungen der Vermittler zu stören.

In der Erklärung wurde betont, dass die Hamas und die palästinensischen Gruppierungen die Verhandlungen nicht fortsetzen werden, solange das palästinensische Volk angegriffen, getötet, belagert, ausgehungert und ermordet wird.

Am Dienstag bekräftigte der hochrangige Hamas-Funktionär Bassem Naim, dass die Fortsetzung der israelischen Aggression „mehr israelische Gefangene in den Händen des palästinensischen Widerstands im Gazastreifen bedeutet“.

In einem Exklusivinterview für Al Mayadeen reagierte Naim auf Kommentare des israelischen Senders Channel 12 über „Israels“ Bereitschaft zu einem langfristigen Waffenstillstand und sagte: „Die israelische Manipulation von Worten ist inakzeptabel, denn es muss von Anfang an klar sein, dass ein vollständiger Waffenstillstand gefordert wird.“

Er betonte, dass die Verhandlungsposition der Hamas und anderer Gruppierungen auf den legendären Leistungen der Kämpfer auf dem Schlachtfeld beruhe. Er wies auch darauf hin, dass die Bewegung in der Vergangenheit einen Vorschlag akzeptiert hat, der den palästinensischen Wünschen entsprach.

Der palästinensische Beamte bestätigte, dass in letzter Zeit keine Seite mit der Bewegung in Kontakt getreten sei und keine neuen Vorschläge gemacht worden seien, was die mangelnde Bereitschaft der Hamas zu neuen Verhandlungen unterstreiche, solange „Israel“ den Grenzübergang Rafah besetzt halte.

Naim wies darauf hin, dass es „einen israelischen Versuch gibt, die Massaker an unserem Volk zu vertuschen, indem behauptet wird, dass es in letzter Zeit eine Bewegung hin zu Verhandlungen gibt“.

Eine Quelle in der Hamas, die mit Al Mayadeen sprach, dementierte am Dienstag die von israelischen Medien behauptete Rückkehr zu Verhandlungen.

Eine hochrangige Quelle des palästinensischen Widerstands erklärte gegenüber Al Mayadeen, dass die israelische Besatzung es mit ihren Versuchen, zu Verhandlungen zurückzukehren, nicht ernst meine und betonte, dass die Hamas darauf bestehe, die israelischen Massaker an der Bevölkerung von Gaza zu beenden.

Die hochrangige Quelle betonte, dass die Hamas „glaubt, dass Israel es nicht ernst meint“, wenn es um eine Einigung geht, und dass sie „Israels“ Manöver als Versuche ansieht, seine fortgesetzten kriminellen Handlungen gegen das palästinensische Volk zu verschleiern und zu rechtfertigen.

