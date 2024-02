https://strategic-culture.su/news/2024/02/09/bidens-eulogy-will-be-journalism-rip-how-he-destroyed-fourth-estate/© Foto: SCF

Bidens Grabrede wird „Journalismus RIP“ lauten. Wie er die vierte Gewalt zerstörte

Von Martin Jay

9. Februar 2024

Die vierte Gewalt ist im wahrsten Sinne des Wortes gestorben und wurde durch eine Phalanx korrupter junger Männer und Frauen ersetzt, die den Beruf als verlängerten Arm des Staates und seiner feigen Ziele völlig neu definiert haben.

Viele werden sich zweifellos fragen, vor allem in den USA, wie konnte sich der Westen in einen regionalen Krieg mit den Stellvertretern des Iran verstricken? Aber wer kann schon ein ernstes Gesicht machen, wenn Washington darauf besteht, dass die Angriffe gegen die Houthis – und jetzt auch gegen Irans Stellvertreter im Irak und in Syrien – nichts mit dem Völkermord zu tun haben, der in Gaza von Israel mit von den USA gelieferten Waffen verübt wird. Die westlichen Eliten müssen ihre Wähler für besonders dumm halten, wenn sie das schlucken.

Als in den letzten Tagen ein US-Senator einen Singapurer in einer Kongressanhörung fragte, ob er Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas sei, werden viele behaupten, dass unsere Politiker im Westen einfach immer dümmer werden. Das Bildungsniveau unserer Politiker ist einfach nicht mit dem vergleichbar, was wir vor 30 Jahren erwartet hätten. Das eigentliche Problem ist jedoch, wie korrupt sie geworden sind, und, was vielleicht noch wichtiger ist, der Niedergang des Journalismus.

Biden nutzt die gesamte Reichweite seiner Freunde bei der Washington Post, um für sich und seine Botschaften zu werben. Das ist die eine Ebene der Korruption, die wir kennen und verstehen – die Parteilichkeit. Aber es gibt noch eine ganz andere Ebene der Korruption, wenn dieselben Journalisten sogenannte Fakten wiedergeben, von denen sie wissen, dass sie gelogen sind. Der Journalismus, wie wir ihn kannten, ist praktisch tot. Früher ging es im Journalismus um die Wahrheit, denn die Wahrheit bestimmte die Politik und das Wahlverhalten der Menschen. Aber die Wahrheit hat keinen Wert mehr und der Journalismus ist in Wirklichkeit ein verwesender Leichnam.

Nehmen Sie zum Beispiel die Berichterstattung der amerikanischen und britischen Medien über die drei toten amerikanischen Soldaten, die Biden wohl dazu veranlasste, die Luftangriffe gegen die Stellvertreter des Iran einzuleiten. Es wurde berichtet, dass sie in Jordanien getötet wurden, was in Wirklichkeit überhaupt nicht stimmt. Die Wahrheit ist, dass sie auf der anderen Seite der syrischen Grenze in der Nähe eines so genannten geheimen US-Stützpunktes in Al Tanf getötet wurden. Würden die Medien die Fakten so berichten, würde Biden von vielen in den USA die Feuertaufe erhalten, die fragen würden: „Was zum Teufel machen US-Soldaten dort?“. Das Problem bei dieser Frage ist, dass sie die Büchse der Pandora für weitere unangenehme Fragen öffnet. Die USA können nicht behaupten, Opfer von Angriffen zu sein, wenn ihre Streitkräfte ein Gebiet unrechtmäßig besetzen.

Aber diese Geschichte zeigt, wie schlecht die Medien heute sind und wie tot der Journalismus alter Schule ist. Die Journalisten haben sich an dieser Lüge beteiligt, um die Regierung Biden bei ihrer großen Desinformationskampagne zu unterstützen, die von einer unmittelbar bevorstehenden russischen Invasion in Europa ausgeht. Das ist natürlich nicht der Fall, aber das ist die Linie, die verfolgt werden muss, um höhere Militärausgaben zu rechtfertigen, damit unsere derzeitigen Politiker eine schwierige Wahl überstehen – sowohl in den USA als auch in Großbritannien und anderen europäischen Staaten.

Die Biden-Administration erfindet einen Scheinkrieg, und die Journalisten unterstützen dieses Narrativ, ohne auch nur einen Herzschlag auszulassen. Die vierte Gewalt ist im wahrsten Sinne des Wortes gestorben und wurde durch eine Phalanx korrupter junger Männer und Frauen ersetzt, die den Berufsstand völlig neu definiert haben und ihn zu einem verlängerten Arm des Staates und seiner feigen Ziele machen. Im Vereinigten Königreich hat der abscheuliche Douglas Murray vom ersten Tag des jüngsten Konflikts in Gaza an gezeigt, dass er mehr als glücklich ist, jede Fake News zu wiederholen, die ihm Israels IDF gerne liefert – ohne auch nur das Gesamtbild einer brutalen Besatzung anzuerkennen. Er ist im Grunde ein pro-zionistischer Fanatiker, und es ist kaum zu glauben, dass es ihm überhaupt erlaubt ist, auf Sendung zu gehen und zu berichten, wo er doch gezeigt hat, dass er der Netanjahu-Regierung und ihren Zielen, die Zivilbevölkerung in Gaza auszulöschen, fast sektenartig folgt. Er ist ein Leugner des Völkermords und dennoch darf er seine Arbeit als Journalist fortsetzen. Sollten wir schockiert sein, wenn wir erfahren, dass seine Lügengeschichten über den Völkermord im Gazastreifen, in denen er immer die Israelis als Opfer und die Palästinenser als Wilde darstellt, vor kurzem auf die nächste Stufe gehoben wurden?

Murray ist jetzt in London und versucht, Israel bei der Mittelbeschaffung zu helfen. Vor dreißig Jahren wäre dies noch undenkbar gewesen. Es hätte eine Mauer des Widerstands von Fachleuten gegeben, die ihn in der Medienbranche blockiert hätten. „Unethisch“ wäre das Schlüsselwort gewesen, das diesen abscheulichen Israel-Apologeten in seine Kiste zurückgebracht hätte. Aber im modernen Großbritannien sind die Medien so korrupt geworden, dass nur wenige, wenn überhaupt, schockiert sind, dass ein Journalist auch offen als Aktivist arbeiten kann. Man könnte argumentieren, dass die eine Rolle lediglich eine Erweiterung der anderen ist, wobei beide mit dem Blut palästinensischer Kinder getränkt sind. Echter Journalismus wird in alarmierendem Tempo abgeschafft. Der parteiische Journalismus, der sogar Schreiberlingen erlaubt, gleichzeitig Aktivisten zu sein, ist die neue Norm. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie weit dies fortgeschritten ist, wird jede Art von Kritik an der Art und Weise, wie der Staat mit dem Völkermord in Gaza umgeht oder darüber berichtet, sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA mit einer stählernen Hand im Stahlhandschuh beantwortet. Das kann man sich nicht ausdenken.

