„In The War Of Propaganda, It Is Very Difficult To Defeat The United States“ One under-appreciated moment from Tucker Carlson’s recent interview with Vladimir Putin came after Putin implied that NATO powers were behind the 2022 bombing of the Nord Stream pipeline. Carlson…

„Im Propagandakrieg ist es sehr schwierig, die Vereinigten Staaten zu besiegen“

Von Caitlin Johnstone

11. Februar 2024

–

Ein unterschätzter Moment in Tucker Carlsons jüngstem Interview mit Wladimir Putin kam, als Putin andeutete, dass die NATO-Mächte hinter der Bombardierung der Nord-Stream-Pipeline im Jahr 2022 stecken. Carlson fragte daraufhin, warum Putin der Welt keine Beweise dafür vorlegen würde, um „einen Propagandasieg zu erringen“.

„Im Propagandakrieg ist es sehr schwierig, die Vereinigten Staaten zu besiegen, weil die Vereinigten Staaten alle Medien der Welt und viele europäische Medien kontrollieren“, antwortete Putin und fügte hinzu: „Der eigentliche Nutznießer der größten europäischen Medien sind amerikanische Finanzinstitute.“

Ich weiß nicht, was genau er mit seinen Nord Stream-Andeutungen meint, aber Putin hat definitiv recht, was die Stärke der amerikanischen Propagandamaschine angeht. Von allen Fronten, an denen man die Vereinigten Staaten herausfordern könnte, ist die Propaganda sicherlich die ungünstigste. Das US-Imperium verfügt über die bei weitem ausgeklügeltste und effektivste Propagandamaschine, die es je gegeben hat, und die so komplex arbeitet, dass die meisten Menschen nicht einmal wissen, dass sie existiert.

In einem „Faktencheck“-Artikel mit dem Titel „5 Lügen und 1 Wahrheit aus Putins Interview mit Tucker Carlson“ bezeichnet Politico Europe die obige Behauptung als Lüge mit der Begründung, dass in Russland die Medien staatlich geführt werden, während die US-Medien in Privatbesitz sind.

„Die größten Nachrichtenmedienunternehmen sind in Privatbesitz und arbeiten ohne direkte staatliche Kontrolle, im Gegensatz zur staatlich kontrollierten Medienlandschaft in Russland“, schreibt Sergey Goryashko von Politico. „Das russische Staatsfernsehen und die wichtigsten Nachrichtenagenturen dort sind Eigentum der Regierung, und der Kreml kontrolliert andere Medien oder vernichtet diejenigen, die nicht bereit sind, mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Am Ende des Artikels steht eine Zeile mit folgendem Wortlaut: „Sergey Goryashko ist im Rahmen des von der EU finanzierten EU4FreeMedia-Residency-Programms bei POLITICO untergebracht.“

EU4FreeMedia ist eine Operation der Europäischen Union zur Verwaltung von Berichten, die eingerichtet wurde, um „russische Journalisten im Exil“ in führende europäische Publikationen zu integrieren, d.h. um russischen Exilanten, die ein Hühnchen mit der gegenwärtigen Regierung in Moskau zu rupfen haben, maximale Medienpräsenz zu bieten. Sie wird unter Beteiligung von Radio Free Europe/Radio Liberty betrieben, einem von der US-Regierung finanzierten Medienunternehmen unter dem Dach des US-Propagandadienstes USAGM.

Ich hätte mir keine bessere Illustration dafür ausdenken können, wovon ich hier spreche, als dass die US-Regierung und ihre europäischen Lakaien ein komplexes und ausgeklügeltes Projekt durchführen, um die europäischen Medien weiter gegen die Russische Föderation aufzubringen, was sich dann in einem Politico-Artikel äußert, in dem Putin als Lügner bezeichnet und behauptet wird, Propaganda gebe es im Westen nicht.

Es gibt einen alten Witz, der wie folgt geht:

Ein Sowjet und ein Amerikaner sitzen in einem Flugzeug nebeneinander.

„Warum fliegen Sie in die USA?“, fragt der Amerikaner.

„Um amerikanische Propaganda zu studieren“, antwortet der Sowjet.

„Welche amerikanische Propaganda?“, fragt der Amerikaner.

„Genau“, antwortet der Sowjet.

In Wirklichkeit erlaubt es das Wesen des zentralisierten US-Imperiums, eine massive, ununterbrochene internationale Propagandakampagne über Massenmedienplattformen zu führen, die sich zumeist in Privatbesitz befinden. Ein vielfältiges Netzwerk von Faktoren trägt zu dieser Dynamik bei, die ich in meinem ungewöhnlich langen Artikel „15 Gründe, warum Mitarbeiter von Massenmedien wie Propagandisten handeln“ detailliert beschrieben habe, aber die Quintessenz ist, dass jeder, der reich genug ist, um eine Massenmedienplattform zu kontrollieren, ein ureigenes Interesse daran hat, den Status quo zu erhalten, auf dem sein Reichtum beruht, und er wird zu diesem Zweck auf verschiedene Weise mit den Machtstrukturen des Establishments zusammenarbeiten.

Die Tatsache, dass diese Massenmedien zwar unabhängig aussehen, aber als Propagandaorgane für das US-Imperium fungieren, ermöglicht es, dass die Propaganda in die Köpfe der Menschen eindringt, ohne einen Würgereflex des kritischen Denkens oder der Skepsis auszulösen, was nicht der Fall wäre, wenn die Menschen wüssten, dass diese Medien sie mit Propaganda füttern. Propaganda hat nur dann eine wirkliche Überzeugungskraft, wenn man nicht weiß, dass sie auf einen einwirkt.

Die Unsichtbarkeit der US-Propaganda wird durch die subtilen Methoden, mit denen sie betrieben wird, noch verstärkt. Ein schönes Beispiel dafür ist die Berichterstattung über Israels anhaltende, von den USA unterstützte Massengräueltaten in Gaza.

In einem Artikel mit dem Titel „Coverage of Gaza War in the New York Times and Other Major Newspapers Heavily Favored Israel, Analysis Shows“ (Berichterstattung über den Gaza-Krieg in der New York Times und anderen großen Zeitungen, die Israel stark begünstigt haben) berichtet The Intercept, dass eine Überprüfung von 1.000 Artikeln der New York Times, der Washington Post und der Los Angeles Times über Israels Krieg gegen den Gaza-Streifen ergeben hat, dass die Zeitungen durchweg eine Wortwahl verwendeten, die israelischen Informationsinteressen diente.

„Hochemotionale Begriffe für die Tötung von Zivilisten wie ‚Gemetzel‘, ‚Massaker‘ und ‚entsetzlich‘ wurden fast ausschließlich für Israelis reserviert, die von Palästinensern getötet wurden, und nicht umgekehrt“, berichten Adam Johnson und Othman Ali von The Intercept. „Der Begriff ‚Gemetzel‘ wurde von Redakteuren und Reportern verwendet, um die Tötung von Israelis gegenüber Palästinensern im Verhältnis 60 zu 1 zu beschreiben, und ‚Massaker‘ wurde verwendet, um die Tötung von Israelis gegenüber Palästinensern im Verhältnis 125 zu 2 zu beschreiben. ‚Entsetzlich‘ wurde verwendet, um die Tötung von Israelis gegenüber Palästinensern im Verhältnis 36 zu 4 zu beschreiben.“

Dies ist die Art von Manipulation, die ein gewöhnlicher Nachrichtenkonsument nicht bemerken würde. Wenn Sie nicht auf Verzerrungen achten und verfolgen, welche Wörter wo verwendet werden und welche nicht, werden Sie wahrscheinlich nicht bemerken, dass in Berichten über Palästinenser, die von Israelis getötet werden, emotionsgeladene Wörter fehlen.

Diese Art der Verzerrung zeigt sich auf alle möglichen Arten, wie die heutigen Schlagzeilen über die IDF, die ein sechsjähriges palästinensisches Mädchen namens Hind Rajab zusammen mit ihrer Familie getötet haben. Zuverlässige Propagandaorgane des Imperiums wie CNN, die New York Times und die BBC haben jeweils die Schlagzeilen „Fünfjähriges palästinensisches Mädchen tot aufgefunden, nachdem es in einem Auto unter israelischem Beschuss eingeklemmt war“, „Vermisstes 6-jähriges Mädchen und Rettungsteam tot in Gaza aufgefunden, sagt Hilfsgruppe“ und „Hind Rajab, 6, tot in Gaza aufgefunden, Tage nach Hilferufen“. Im Gegensatz dazu berichtet Al Jazeera über dieselbe Geschichte mit der Schlagzeile „Leiche einer 6-Jährigen, die nach 12 Tagen durch israelischen Beschuss getötet wurde, gefunden“, und Middle East Eye berichtet über „Hind Rajab: Palästinensisches Mädchen tot aufgefunden, nachdem es tagelang unter israelischem Beschuss stand“.

Es ist leicht, den Unterschied zu erkennen, wenn sie nebeneinander stehen, wie ich es gerade getan habe, aber wenn man nicht wirklich darauf achtet und nicht über ein gutes Hintergrundwissen verfügt, wird man wahrscheinlich übersehen, was hier vor sich geht. Wenn Sie wie die meisten Menschen sind und nicht über die Schlagzeile hinaus lesen, würden Sie aus den Schlagzeilen der imperialen Medien nie erfahren, dass das Kind von Israel getötet wurde, und Sie würden sicherlich nie von ihrem verzweifelten Hilferuf erfahren, als sie unter dem Beschuss der IDF gefangen und von den Leichen ihrer toten Verwandten umgeben war. Wenn Sie sich von den herkömmlichen Medien und ihren algorithmisch gesteigerten Online-Iterationen über die Welt informieren lassen, haben Sie einen weiteren Tag mit einer verzerrten Perspektive auf die Geschehnisse in Gaza verbracht.

Die westliche Presse schreibt ständig Schlagzeilen wie diese, wenn sie versucht, die Auswirkungen des Todes eines Menschen durch die Hand einer Partei, mit der sie sympathisiert, herunterzuspielen, insbesondere in Bezug auf die Palästinenser. Letzten Monat veröffentlichte die BBC einen Artikel mit der Überschrift „Record number of civilians hurt by explosives in 2023“ (Rekordzahl von durch Sprengstoff verletzten Zivilisten im Jahr 2023), als ob sie mit Feuerwerkskörpern oder ähnlichem falsch umgegangen wären, anstatt aktiv durch israelische Bomben getötet zu werden. Später revidierte die BBC ihre grauenhafte Schlagzeile, allerdings in die entgegengesetzte Richtung, indem sie „Rekordzahl“ durch „Hohe Zahl“ ersetzte, um die Auswirkungen noch weiter zu minimieren.

Vergleichen Sie dies mit den Schlagzeilen der BBC, wenn sie über Ukrainer berichtet, die durch russische Luftangriffe getötet wurden. Hier ist eine aktuelle Schlagzeile mit dem Titel „Ukraine-Krieg: Russische Luftangriffe fordern fünf Menschenleben in Kiew und Mykolaiv“, und eine andere mit dem Titel „Ukraine-Krieg: Baby bei russischem Angriff auf Hotel in Charkiw getötet“.

Haben Sie das verstanden? In der Ukraine sterben Menschen durch Bomben, weil Russland russische Luftangriffe geflogen hat und sie auf sehr russische Art und Weise getötet hat, während im Gazastreifen Menschen durch Explosionen verletzt werden, weil sie zu nahe an eine Art von explosivem Material geraten sind.

Letzte Woche veröffentlichte die Washington Post einen Meinungsartikel mit dem Titel „Ist Amerika mitschuldig an Israels blutigem Krieg in Gaza?“, was bereits eine lächerlich verzerrte Überschrift ist, weil die Antwort ganz offensichtlich ja lautet – die Annahme, dass dies in Frage steht, verzerrt die Dinge zu Gunsten Amerikas. Aber selbst das war zu viel für die Redakteure der Post, die den Artikel in „Hat der Israel-Gaza-Krieg Ihre Gefühle als Amerikaner verändert?“ umbenannten, um die Amerikaner davon abzuhalten, zu sehr über Israels blutigen Krieg in Gaza und die Mitschuld ihres Landes daran nachzudenken.

In einem Artikel vom Mittwoch mit der Überschrift „Biden versucht es erneut mit arabischen Amerikanern in Michigan“ schrieb Farah Stockman, Redaktionsmitglied der New York Times, die absolut irrsinnige Zeile „Der Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober scheint Bidens Wahlchancen zu beeinträchtigen“. Und dann druckte die New York Times sie tatsächlich.

Lesen Sie diese Zeile noch einmal. Sie sagt, die arabischen Amerikaner lehnen Biden wegen des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober ab, was natürlich absurd ist; sie lehnen Biden ab, weil er einen Völkermord in Gaza unterstützt. Sie hat diesen unsinnigen Satz geschrieben, weil man in der New York Times Dinge wie „Israels Völkermord in Gaza“ oder „die Beihilfe des Präsidenten zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ nicht sagen kann, und man wird auch nicht eingestellt, wenn man zu der Sorte Mensch gehört, die dazu geneigt wäre. Stattdessen tun wir so, als ob die arabischen Amerikaner aus irgendeinem unerklärlichen Grund wütend auf Biden sind, nur weil der 7. Oktober passiert ist.

Aber wie gesagt, diese kleinen Manipulationen bleiben unbemerkt, wenn man nicht auf sie achtet. Das ist die Genialität der unsichtbaren Propagandamaschine des US-Imperiums. Deshalb ist es sehr schwierig, einen Propagandakrieg gegen die Vereinigten Staaten zu gewinnen, deshalb wurden die Menschen im Westen so erfolgreich manipuliert, dass sie den Status quo des endlosen Krieges, des Ökozids, der Ungerechtigkeit und der Ausbeutung akzeptieren, und deshalb sieht die Welt so aus, wie sie im Moment aussieht.

_________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Texte kaufen. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste auf Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …