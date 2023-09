Biden’s Israel policy is scripted by Saban Biden will meet Netanyahu at the U.N. and do nothing to pressure his racist rightwing government because he needs megadonor Haim Saban for 2024, and Saban says, „I’m a one issue guy and my issue is Israel.“



Haim Saban leitet die Gala der Freunde der IDF Western Region im November 2017. (Foto: Shahar Azran via Flickr)

Biden wird Netanjahu in der UNO treffen und nichts tun, um Druck auf seine rassistische rechte Regierung auszuüben, weil er den Megadonor Haim Saban für 2024 braucht, und Saban sagt: „Ich bin ein Ein-Themen-Typ und mein Thema ist Israel.“

Bidens Israel-Politik wird von Saban geschrieben

Von Philip Weiss

19. September 2023

Von Zeit zu Zeit taucht der Megadonor der Demokratischen Partei, Haim Saban, auf und macht erfrischende Bemerkungen gegenüber der Presse. „Ich habe nur ein Thema, und mein Thema ist Israel“, sagte der israelisch-amerikanische Geschäftsmann 2004 der New York Times. Und 2010 wiederholte er diesen Satz gegenüber dem New Yorker.

Vor zehn Tagen tauchte Saban erneut auf, indem er einer israelischen Zeitung ein Interview gab, in dem er einige verblüffende Aussagen machte, die auf Hebräisch abgedruckt wurden, darunter:

-Anfang September wurde er zum Mittagessen ins Weiße Haus zu Biden eingeladen, und das Treffen sollte eine Stunde dauern, dauerte aber drei Stunden.

-Er rechtfertigt seine Spenden an die AIPAC, die republikanische Wahlverweigerer unterstützt, damit, dass sein einziges Thema Israel ist:

„Das einzige Ziel dieser Organisation ist es, Menschen, die gegen die Beziehungen zwischen den USA und Israel sind, am Vorankommen zu hindern und diejenigen zu unterstützen, die die Beziehungen zwischen Jerusalem und Washington fördern… Viele Demokraten riefen mich an und sagten: ‚Sind Sie dumm? Sie sind ein Demokrat, der [2020-Wahlverweigerer] unterstützt?‘ Ich sage immer das Gleiche: Es geht um ein bestimmtes, definiertes Thema, und das ist die Beziehung zwischen den USA und Israel. In diesem Sinne bin ich an nichts anderem interessiert.“

-Saban hat volles Vertrauen in die Führung der Demokratischen Partei und in Joe Biden. Die Partei sei „immer noch solide pro-israelisch, und es gibt nur etwa ein Dutzend Mitglieder des Kongresses, die anti-israelisch sind“ (wie Jewish Insider diesen Teil übersetzt hat).

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass Sabans Treffen mit Biden und seine Kommentare in der US-Presse außerhalb von Jewish Insider und unserem Michael Arria nicht berichtet wurden.

Aber Saban schreibt Bidens Israel-Politik vor.

Denn Haim und Cheryl Saban waren entscheidend für Bidens erfolgreiche Präsidentschaftskandidatur, und sie sind entscheidend für seine Hoffnungen auf eine Wiederwahl. Sie sammelten 4,5 Millionen Dollar für Biden bei einer Spendengala Wochen vor der Wahl 2020. Und sie gaben den Demokraten in diesem Zyklus über 4 Millionen Dollar.

Saban steht zu seinem Wort. Er ist ein Ein-Themen-Typ und unterstützt seit langem Präsidentschaftskandidaten und fordert von ihnen unkritische Unterstützung für Israel.

Die Sabans unterstützten Hillary Clinton im Jahr 2008, weil sie ein Haudegen für Israel war; und Saban war Berichten zufolge deprimiert über Clintons Niederlage gegen Obama, dem er in Bezug auf Israel nicht vertraute. Saban war zum Beispiel verärgert, als Obama sich weigerte, Hillary Clintons Aufruf zur „Auslöschung“ des Irans zu folgen, falls der Iran Israel angreifen sollte.

Und Obama weigerte sich, Saban zu treffen, wie Saban 2010 gegenüber Connie Bruck vom New Yorker erklärte:

„Ich hatte eine Liste von Fragen… Und Chicago“ – das Hauptquartier der Obama-Kampagne – „konnte dieses Treffen nicht organisieren. … Ich war bereit und willens, hilfreich zu sein, aber ‚hilfreich‘ bedeutet nicht, einen Scheck über zweitausenddreihundert Dollar auszustellen. Es geht darum, Millionen aufzubringen, wozu ich durchaus in der Lage bin. Aber Chicago war nicht in der Lage, das Treffen abzuhalten, also konnte ich nicht mit an Bord kommen.

Später lernte Obama Sabans Millionen zu schätzen, und Obama setzte sich für Israel ein. Im Jahr 2013 war Präsident Obama der Redner bei einer Benefizveranstaltung im Haus der Sabans in L.A., an der 120 Personen teilnahmen, die jeweils zwischen 16.200 und 32.400 Dollar für die Teilnahme zahlten. (Karen Bass, jetzt Bürgermeisterin von L.A., war anwesend, ebenso Adam Schiff.) Saban sagte über Obama: „Die Geheimdienstzusammenarbeit mit Israel – unserem stärksten Verbündeten im Nahen Osten und wohl auch in der ganzen Welt – war noch nie so eng wie heute, und das Engagement des Präsidenten für Israels Sicherheit war noch nie so stark.“

Saban spendete bis zu 30 Millionen Dollar an die Clinton-Stiftung, als Hillary Außenministerin war (ethisch fragwürdig) und spendete über 16 Millionen Dollar für ihre Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2016. Saban sprach regelmäßig mit dem Clinton-Wahlkampfteam über die Israel-Strategie, wie aus den von Wikileaks veröffentlichten E-Mails hervorgeht. In einem entscheidenden Moment im Jahr 2015, als Spender sich fragten, wie Clinton zu Israel steht (wie Saban erklärte), schrieb sie einen Anti-BDS-Brief an Saban, um ihre Unterstützung für das Iran-Abkommen zu verschleiern.

Connie Bruck berichtete, dass er versuchte, die Los Angeles Times zu kaufen, weil er sie als pro-palästinensische Zeitung ansah. „Während der zweiten Intifada wurden dort jeden Tag Juden getötet, und diese Zeitung veröffentlichte Bilder von einer palästinensischen Frau, die mit ihrem toten Kind dasaß, und auf der israelischen Seite ein zerstörtes Haus. Ich hatte es satt.'“

Das ist also der Typ, mit dem Joe Biden drei Stunden verbracht hat, und das ist keine Story.

Abgesehen von der Parteizugehörigkeit gibt es keinen wirklichen Unterschied zwischen Saban und dem verstorbenen Sheldon Adelson, dem größten republikanischen Spender, der von den Republikanern verlangte, Israel zu unterstützen, und der Obama dazu drängte, den Iran zu bombardieren. Saban verfolgt einen freundlicheren und sanfteren Ansatz, finanziert einen Thinktank der Brookings Institution und beherbergt Friedensprozess-Typen. Aber Saban und Adelson waren sich in Bezug auf BDS einig und bekämpften diesen „Tsunami“ 2015 gemeinsam. Im Jahr 2018 unterstützten sie gemeinsam die israelische Armee. Sie unterstützten beide die Indoktrinationsreise nach Israel für amerikanisch-jüdische Jugendliche – Birthright.

Sie teilen die Ansicht, dass die US-Regierung der israelischen Regierung zur Seite stehen muss, egal was passiert.

Und Bidens Politik wird jetzt von Haim Saban geschrieben, dessen Geld er für den Wahlkampf 2024 braucht.

Deshalb strömten die Demokraten in diesem Sommer auf AIPAC-Reisen nach Israel, um Netanjahu in den Arm zu fallen. Hakeem Jeffries saß bei einem dieser Treffen neben einem AIPAC-Beamten. Denn Haim Saban mag AIPAC. Und eine Organisation, die republikanische Wahlverweigerer unterstützt, ist für die Führung der Demokraten völlig in Ordnung.

Und nein, Saban mag Netanjahus faschistische Minister Ben-Gvir und Smotrich nicht, und Biden auch nicht – aber das ist nur ein Detail. „Wir können einige israelische Politiken aus Liebe ablehnen und trotzdem pro-israelisch bleiben“ (wie der AIPAC-Ableger Democratic Majority for Israel sagt). „Wir müssen uns weiterhin gegen diejenigen wehren, die Israels Unzulänglichkeiten als Vorwand benutzen wollen, um die für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen zwischen den USA und Israel zu zerstören.

Biden wird sich also mit Netanjahu in der UNO treffen und so tun, als seien sie beste Freunde und nichts tun, um Netanjahus rechtsgerichtete rassistische Regierung zu stürzen. „Die Art von Druck der Vereinigten Staaten, die nötig wäre, um Netanjahus Regierung zu stürzen, ist im kommenden Jahr höchst unwahrscheinlich“, schreibt Yossi Alpher bei Americans for Peace Now.

Das ist das Drehbuch. Alle sind an Bord. Bis auf die Truppe. Und die Basis der Demokraten auch. Aber wir zählen nicht. Wie Saban schon vor Jahren Obamas Leuten erklärte:

„‚Hilfreich‘ ist nicht, einen Scheck über zweitausenddreihundert Dollar auszustellen. Es geht darum, Millionen zu sammeln, wozu ich durchaus in der Lage bin.“

Und die Presse wird all dies mit Füßen treten. Übersetzt mit Deepl.com

