Israeli forces kill 6 Palestinians, assassinate fighters in Jenin camp with ’suicide drones‘ Israel has renewed its deadly onslaught on the armed Palestinian resistance in Jenin and Aqbat Jabr refugees camps, while in Gaza, another Palestinian was martyred during protests at Gaza‘

Israelische Streitkräfte töten 6 Palästinenser und ermorden Kämpfer im Lager Jenin mit „Selbstmorddrohnen

Von Yumna Patel

20. September 2023

Trauernde tragen die Leichen der drei palästinensischen Widerstandskämpfer Rafat Khamayseh, Mahmoud al-Sa’di und Mahmoud Ararawi, die bei einem israelischen Überfall auf das Flüchtlingslager Jenin getötet wurden, 20. September 2023. Das Foto zeigt eine Aufnahme der trauernden Menschenmenge, die die drei Leichen auf einer Bahre trägt. Einer ist in eine palästinensische Flagge gehüllt, der andere in eine schwarz-gelbe Flagge des Islamischen Dschihad und der dritte in eine grüne Hamas-Flagge.

Trauernde tragen die Leichen der drei palästinensischen Widerstandskämpfer Rafat Khamayseh, Mahmoud al-Sa’di und Mahmoud Ararawi, die bei einer israelischen Razzia im Flüchtlingslager Dschenin getötet wurden, 20. September 2023. (Foto: Mohammed Nasser/APA Images)

Israelische Streitkräfte töteten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sechs Palästinenser. Bei einer Militäroperation im Flüchtlingslager Jenin wurden vier Palästinenser getötet und Dutzende weitere verletzt, zwei weitere kamen in Gaza und Jericho ums Leben.

Die Zusammenstöße brachen am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr aus, nachdem örtliche Kämpfer im Flüchtlingslager Dschenin eine Gruppe israelischer Spezialkräfte entdeckt hatten, die eine Razzia in dem Gebiet durchführten. Israelische Spezialkräfte, gefolgt von militärischer Verstärkung, umstellten das Haus von Muhammad Abu Albahaa, einem ehemaligen Gefangenen und Mitglied des militärischen Flügels der Fatah. Die israelischen Streitkräfte begannen, das Haus mit scharfer Munition und Panzerabwehrraketen zu beschießen, während die Kämpfer in der Gegend mit scharfer Munition und Sprengstoff zurückschossen.

Die bewaffneten Flügel mehrerer Gruppierungen in dem Lager, darunter der Islamische Dschihad, die Fatah und die Hamas, gaben alle Erklärungen ab, in denen sie erklärten, ihre Kämpfer seien in schwere Auseinandersetzungen verwickelt, um die israelischen Streitkräfte zurückzudrängen.

Örtlichen Zeugen zufolge war der erste Palästinenser, der am Dienstagabend im Lager Dschenin getötet wurde, der 22-jährige Rafat Khamayseh, der dem bewaffneten Widerstand im Lager angehört haben soll. Khamayseh war Berichten zufolge der erste Kämpfer, der von der Armee mit scharfer Munition beschossen wurde, wodurch die umliegenden Bewohner und Kämpfer auf die Anwesenheit der Spezialeinheiten aufmerksam wurden.

„Wir saßen hier am Eingang [des Lagers], als die Armee kam und sich in verschiedene Richtungen ausbreitete“, sagte Yousef al-Sheikh Qassem, ein Augenzeuge vor Ort, gegenüber Mondoweiss. „Einer der Soldaten fing an, auf einen der Männer zu schießen, und aus diesem Grund haben sie sie innerhalb von Sekunden gefunden“, sagte Qassem und bezog sich dabei auf Khamaseyh.

Lokale Journalisten berichteten Mondoweiss, dass Khamayseh etwa eineinhalb Stunden lang auf dem Boden verblutete, da die israelischen Streitkräfte Krankenwagen daran hinderten, das Lager zu erreichen, um die Verletzten zu behandeln.

Inmitten der Auseinandersetzungen setzte das israelische Militär eine Rafael SPIKE FireFly-Loitering-Munition oder eine „Selbstmorddrohne“ mitten im Lager ein, in dem sich eine Reihe von Widerstandskämpfern aufhielt. Die Drohne landete zwischen dem 23-jährigen Mahmoud al-Sa’di und dem 24-jährigen Mahmoud Ararawi und explodierte anschließend, wobei beide getötet wurden.

Der Einsatz der israelischen Armee dauerte etwa zwei Stunden. Als sich die israelischen Truppen aus dem Lager zurückzogen, wurde der Konvoi mit einem Sprengsatz beschossen, der ein israelisches Militärfahrzeug erheblich beschädigte. Nach Angaben der israelischen Armee wurden die Truppen später in der Nacht zurückgeschickt, um das beschädigte Fahrzeug zu bergen.

Ein vierter Palästinenser aus dem Lager Dschenin erlag in der Nacht seinen Verletzungen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums handelt es sich dabei um den 29-jährigen Atta Yasser Musa. Insgesamt wurden bei der Razzia mindestens 30 Palästinenser verletzt. Israelische Soldaten wurden bei dem Einsatz nicht verwundet.

Örtlichen Berichten zufolge gelang es dem Ziel der Militäroffensive, Muhammad Abu Albahaa, sich der Verhaftung und Ermordung durch das israelische Militär zu entziehen.

Nach der Razzia gab die Jenin-Brigade, die lokale Koalition der Widerstandsgruppen im Lager, eine Erklärung ab: „Die Jenin-Brigade und alle Widerstandsgruppen im Lager, in der Stadt und in der Umgebung von Jenin stehen mit aller Kraft und Entschlossenheit zusammen, um unser Volk und unsere Nation zu verteidigen, ungeachtet der Kosten und Opfer.“

Die Razzia im Lager von Dschenin am Dienstag ist die jüngste in der laufenden Offensive des israelischen Militärs gegen die Widerstandsgruppen im Lager, die trotz der Bemühungen Israels und der Palästinensischen Autonomiebehörde weiterhin aus dem Lager und den umliegenden Gebieten heraus operieren. Im vergangenen Juli führte die Armee ihre größte Operation in dem Lager seit 2002 durch, bei der 12 Palästinenser getötet und Dutzende von Menschen verletzt wurden.

„Wer eine Studie über die Morde der israelischen Besatzung erstellen will, muss das Flüchtlingslager Jenin besuchen. Die Besatzung hat nichts unversucht gelassen, um neue Wege zu finden, um den Widerstand in Jenin auszulöschen“, sagte Dr. Jamal Hweil, eine politische Persönlichkeit im Lager, ein Veteran der Schlacht von Jenin 2002 und Mitglied des Revolutionsrates der Fatah, gegenüber Mondoweiss.

Hweil betonte, dass die jungen Widerstandskämpfer, die meisten von ihnen Anfang zwanzig, „der Besatzung immer einen Schritt voraus waren. Die Besatzung schmiedet Pläne, aber der Widerstand plant auch, wie er den Angriff abwehren kann“.

„Das Flüchtlingslager Jenin ist ein halber Quadratkilometer mit bescheidenen Fähigkeiten und leichten Waffen und lokalen handgefertigten [IEDs] und steht einem Atomstaat gegenüber, der über Atomwaffen, fortschrittliche Flugzeuge, ballistische, Marschflugkörper und Tomahawk-Raketen verfügt, sowie über eine nachrichtendienstliche Cyber-Kuppel, die jede Nachbarschaft, jede Gasse und jede Person im Flüchtlingslager Jenin überwacht. Doch unsere Helden können mit ihren bescheidenen Mitteln, ihren Vorbereitungen, ihrer nationalen Einheit und ihrem Zusammenhalt mit dem Volk etwas bewirken.“

Zwei weitere Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen getötet

Wie das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte, wurde am Dienstag ein junger Palästinenser durch israelisches Feuer entlang des Grenzzauns zum Gazastreifen getötet. Yousif Radwan, 25, protestierte in der Nähe des Grenzzauns im südlichen Gazastreifen im Bezirk Khan Younis, als er von einem israelischen Scharfschützen in den Kopf geschossen wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf für tot erklärt wurde. Während der Proteste am Dienstag wurden mindestens neun weitere Palästinenser durch israelisches Feuer verletzt.

Trauernde tragen die Leiche des 25-jährigen Palästinensers Yousef Radwan, 20. September 2023. Radwan wurde am Vortag in der Nähe des Grenzzauns zum Gazastreifen bei einer Demonstration gegen Israels Aggression gegen Palästinenser im Westjordanland und in Jerusalem getötet. Das Foto zeigt weinende Trauernde, die Radwans Leiche während des Trauerzuges tragen.

Trauernde tragen den Leichnam des 25-jährigen Palästinensers Yousef Radwan, 20. September 2023. Radwan war am Vortag in der Nähe des Grenzzauns zum Gazastreifen bei einer Demonstration gegen die israelische Aggression gegen Palästinenser im Westjordanland und in Jerusalem getötet worden. (Foto: Mahmoud Fareed/APA Images)

Ridwan ist der siebte Palästinenser in Gaza, der in den letzten zwei Wochen an der Grenze zum Gazastreifen getötet wurde. Die Proteste entlang der Grenze haben zugenommen, da junge Palästinenser, von denen viele früher an den Protesten des Großen Marsches der Rückkehr teilgenommen haben, Aufrufe an die Bewohner des Gazastreifens gerichtet haben, sich an die Grenzlinien zu begeben, um gegen die anhaltende Gewalt Israels gegen Palästinenser, das harte Vorgehen Israels gegen palästinensische politische Gefangene und die zunehmenden Übergriffe von Siedlern auf das Gelände der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu protestieren. Die Proteste haben sich nach der Tötung von fünf jungen Männern in der vergangenen Woche bei einer Explosion am Grenzzaun erheblich ausgeweitet, und die Gruppe von Demonstranten, die zu den Protesten aufruft, nennt sich „die revolutionäre Jugend“.

Palästinenser tragen den Leichnam von Durgham al-Akhras, 19, während seiner Beerdigung im Flüchtlingslager von Aqbat Jabr außerhalb von Jericho, 20. September 2023. Das Foto zeigt die Menge der Trauernden, die den Leichnam von Durgham al-Akhras tragen, der in eine palästinensische Flagge und ein schwarz-weißes Kefiyyeh gehüllt ist. Palästinenser tragen den Leichnam von Durgham al-Akhras, 19, während seiner Beerdigung im Flüchtlingslager von Aqbat Jabr außerhalb von Jericho, 20. September 2023. (Foto: Mohammad Jawad/APA Images)

Ebenfalls am Dienstag wurde ein palästinensischer Jugendlicher im Flüchtlingslager Aqbat Jaber in Jericho von israelischen Streitkräften erschossen und getötet. Der 19-jährige Durgham al-Akhras wurde bei einer Razzia der israelischen Armee in dem Lager getötet. In einer Erklärung der Armee hieß es, er habe einen Sprengsatz in Richtung der eindringenden Soldaten geworfen, als er erschossen wurde.

Aqbat Jaber ist seit Anfang 2023 vermehrt Ziel israelischer Militärangriffe geworden, da das Flüchtlingslager mit der Gründung der Aqbat Jaber Brigade ein Wiederaufleben des bewaffneten Widerstands erlebt hat.

Mit der Tötung der sechs Palästinenser am Dienstag hat die Gesamtzahl der von Israel seit Jahresbeginn getöteten Palästinenser Berichten zufolge 240 erreicht. Übersetzt mit Deepl.com

Mohammad Abed trug zu diesem Bericht aus Dschenin bei. Tareq Hajjaj hat zu diesem Bericht aus Gaza beigetragen.

