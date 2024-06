AS`AD AbuKHALIL: Biden’s Saudi Deal The White House is committing itself to the survival and longevity of one of the most totalitarian regimes in the region, and the world. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News Like every president before him, Joe Biden has decided to elevate relations between the U.S. and the Saud

Biden und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz beim Faustschlag in Jeddah am 15. Juli 2022. (Saudi Press Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Das Weiße Haus setzt sich für das Überleben und die Langlebigkeit eines der totalitärsten Regime in der Region und der Welt ein.

Bidens Saudi-Deal

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

11. Juni 2024

Wie jeder Präsident vor ihm, hat Joe Biden beschlossen, die Beziehungen zwischen den USA und den Saudis zu verbessern. Er ist nun dabei, ein möglicherweise historisches Sicherheitsabkommen abzuschließen.

Wenn es zustande kommt, engagieren sich die USA nicht für die Sicherheit des saudischen Königreichs und seiner Bevölkerung, sondern für das Überleben und die Langlebigkeit eines der totalitärsten Regime in der Region und der Welt.

Das von der Trump-Administration initiierte Abraham-Abkommen basierte auf der Erkenntnis, dass die arabische Bevölkerung in keiner Weise daran interessiert ist, mit Israel Frieden zu schließen.

[Siehe: THE ANGRY ARAB: Deal des Jahrhunderts? Welches Jahrhundert?]

Die zionistische Lobby ist seit langem zu diesem Schluss gekommen und hat entsprechend gehandelt.

Seit Präsident Jimmy Carter haben die aufeinander folgenden US-Regierungen berechnet, dass die beste Garantie für einen Frieden mit Israel in der Region darin besteht, autoritäre Regime zu unterstützen, die ihrem Volk den Frieden mit Israel aufzwingen und die wertvolle israelische Botschaft in ihrer Mitte schützen können.

Wir haben gesehen, dass, nachdem die schwere Hand der Unterdrückung in Ägypten 2011 aufgehoben wurde, eine der ersten Handlungen der freien Ägypter darin bestand, die israelische Botschaft zu stürmen und in Brand zu setzen. Erst nachdem die US-Regierung dem ägyptischen Militär mit einer Einstellung der US-Hilfe gedroht hatte, handelte das Militär gegen den Willen der Bevölkerung, schützte die Botschaft und brachte seine Spione und Saboteure außer Landes.

Die Biden-Administration hat die Trump-Kushner-Außenpolitik in der Nahost-Region voll und ganz unterstützt. In allen wichtigen Punkten ist sie im Umgang mit dem Nahen Osten und dem arabisch-israelischen Konflikt dem Kurs der vorherigen Regierung treu geblieben:

Nr. 1) Sie hat sich geweigert, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben, obwohl Biden im Wahlkampf das Gegenteil versprochen hatte. Sie nahm indirekte Verhandlungen mit dem Iran auf, bestand aber darauf, dem Iran weitere Zugeständnisse zu machen, die Teil der Einwände waren, die die Republikaner bereits 2015 erhoben hatten.

Nr. 2) Sie weigerte sich, das PLO-Büro in Washington D.C. wieder zu eröffnen, obwohl die PLO (seit der Clinton-Regierung) zu einem bloßen Werkzeug der USA geworden ist und im Dienste der israelischen Besatzungsarmee agiert. Die PLO hatte sogar ihre Charta auf ausdrückliche Anweisung der Clinton-Regierung und Israels geändert. Die PLO steht heute im Gegensatz zu den wirklichen Vertretern des palästinensischen Volkes.

[Siehe: Wie Jassir Arafat die Palästinenser zu Trumps „Deal des Jahrhunderts“ führte]

Nr. 3) Die US-Regierung hat die US-Botschaft nicht von Jerusalem nach Tel Aviv zurückverlegt und ist damit der Forderung der christlichen Rechten und der israelischen Botschaft gefolgt. Die USA haben sich nun zur Anerkennung der israelischen Souveränität über Jerusalem verpflichtet.

[Siehe: Die Zerstörung des palästinensischen Jerusalem]

Nr. 4) Die US-Regierung hat die israelischen Siedlungen im Westjordanland nicht als völkerrechtswidrig erklärt (was die klassische Charakterisierung der US-Regierungen seit 1967 bis zur Regierung von George W. Bush war).

Nr. 5) Die US-Regierung hat Trumps Politik der Anerkennung der israelischen Souveränität über die besetzten Golanhöhen nicht rückgängig gemacht.

Nr. 6) Die Regierung Biden hielt sich an das Modell von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, das palästinensische Problem völlig zu ignorieren und stattdessen separate bilaterale Friedensverträge zwischen israelischen und Golfdespoten anzustreben.

Diese Vorstellung von den bilateralen Abkommen mit Israel passt zu Jake Sullivans Ansicht kurz vor dem 7. Oktober (in einem Artikel in Foreign Affairs), dass der Nahe Osten „heute so ruhig ist wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr“. Er sagte das nur, weil er davon ausging, dass ein Frieden mit den Despoten am Golf das palästinensische Streben nach Unabhängigkeit und Eigenstaatlichkeit zunichte machen würde.

31. August 2020: Delegation des Abraham-Abkommens auf dem ersten El-Al-Direktflug vom Ben-Gurion-Flughafen in die Vereinigten Arabischen Emirate; in der Mitte Trump-Seniorberater Jared Kushner, rechts der nationale Sicherheitsberater Robert O’Brien. (Matty Stern/U.S. Embassy Jerusalem, CC BY 2.0)

Das Bestrafungsversprechen

Die Geschichte ist bekannt, wie Biden im Wahlkampf 2020 versprach, das saudische Regime zu bestrafen, das er als Paria bezeichnete. Er sagte, er könne nicht eine einzige erlösende Eigenschaft an Muhammad Bin Salman finden, dem eigentlichen Herrscher, der sich nicht nur der Ermordung und Zerstückelung des Washington Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi schuldig gemacht hat, sondern auch grober Menschenrechtsverletzungen in der gesamten Region. (Der Jemen war bis zum 7. Oktober 2023 die größte humanitäre Krise der Welt, und die US-Regierung war seit den Tagen der Obama-Regierung mitschuldig daran).

[Siehe: DER ANGRISCHE ARAB: Bidens abnehmende Empörung über MbS].

Nach dem 7. Oktober haben die westlichen Verbündeten Israels erkannt, dass das palästinensische Problem für die Politik in der Region und für die Stabilität der Welt zentraler denn je ist. Es ist daher ziemlich unerklärlich, dass die Regierung Biden den diskreditierten Weg der Abraham-Abkommen weiterverfolgt.

Selbst wenn Israel seinen Völkermordkrieg fortsetzt, hat die Biden-Administration konsequent Gespräche mit Saudi-Arabien geführt, nicht über eine Lösung des palästinensischen Problems, sondern über die besten Methoden, um einen saudi-israelischen Frieden zu erreichen.

Die fehlerhafte Prämisse der Israel-Lobby

Yahya Sinwar, Befehlshaber der Hamas im Gazastreifen, schüttelt im Dezember 2023 einem Soldaten die Hand. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die Prämisse der Israel-Lobby zu diesem potenziellen Abkommen ist fehlerhaft. Sie geht davon aus, dass das saudische Regime wirklich im Namen des arabischen und muslimischen Volkes spricht und dass die saudische Regierung das palästinensische Volk sozusagen „befreien“ kann.

Die Ereignisse der letzten Monate haben gezeigt, dass das saudische Regime keinen Einfluss auf das palästinensische Volk hat und dass der Iran bei den palästinensischen Führern und Gruppierungen im Gazastreifen mehr Glaubwürdigkeit genießt als das saudische Regime.

Die saudische Regierung hat zwar Einfluss auf Mahmoud Abbas, den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, und seine korrupten Kumpane in Ramallah, doch werden sie von ihrem Volk nur als Spione und Kollaborateure wahrgenommen, die der Besatzungspolitik dienen.

Die saudische Regierung kann Abbas ausliefern, aber nicht Yahya Sinwar, den Hamas-Führer und unbestrittenen Führer der Palästinenser (wenn nicht sogar der arabischen Völker im Allgemeinen).

Das Sicherheitsabkommen, über das die USA verhandeln, wurde geändert, um einer wichtigen Tatsache Rechnung zu tragen: dass Israel nicht bereit ist, einen palästinensischen Staat auch nur im Prinzip als Gegenleistung für eine vollständige Normalisierung mit Saudi-Arabien zu akzeptieren.

Alle Fraktionen in Israel sind sich einig in der Ablehnung der arabischen Friedensinitiative, die 2002 von Saudi-Arabien eingefädelt wurde. Selbst Yitzhak Rabin, der im Westen trotz seiner kriegsverbrecherischen Vergangenheit als wahrer Verfechter des Friedens gepriesen wird, hat das Wort „Palästinenserstaat“ nie in den Mund genommen.

Israel will Frieden mit arabischen despotischen Regimen ohne Gegenleistung, und mit dem Druck der USA ist ihm das auch gelungen. Keine arabische Regierung hat vom Frieden mit Israel profitiert, es sei denn, man zählt die großzügige Finanzierung des Sicherheits- und Militärapparats und der herrschenden despotischen Clique durch die USA als Erfolg.

Die Entwicklungen in Rafah haben gezeigt, dass selbst das Camp-David-Abkommen von Israel nicht ernst genommen wurde, das vor kurzem Panzer und Panzerwaffen in ein Gebiet verlegte, in dem es gemäß seinem Abkommen mit Ägypten nicht sein darf.

Der ägyptische Präsident Anwar Sadat, US-Präsident Jimmy Carter und der israelische Premierminister Menachem Begin in Camp David im September 1978. (Wikimedia Commons)

Die Regierung Biden wird sich nun mit einem bilateralen Sicherheitsabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien begnügen müssen, das den Kongress zufrieden stellen wird, aber die israelische Lobby verärgern könnte, die bereit ist, ein Sicherheitsabkommen für das saudische Regime zu akzeptieren, aber nur, wenn es einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnet.

Israel ist nicht einmal bereit, im Gegenzug für ein saudisches Friedensabkommen einen dauerhaften Waffenstillstand zu akzeptieren.

Aber die Regierung Biden wird die USA (und ihre Streitkräfte) zur Verteidigung des saudischen Regimes verpflichten, und zwar nicht nur gegenüber externen Bedrohungen (z. B. Iran), sondern auch gegenüber der saudischen Bevölkerung.

Diese Vereinbarungen sind bedeutungslos: Was werden die USA tun, und was können sie tun, wenn ein interner Umsturz den saudischen König oder die saudische Königsfamilie insgesamt stürzen würde?

Das Beispiel des iranischen Schahs ist nach wie vor anschaulich: Ein strategisches Abkommen zwischen dem Schah und den USA (das sich über Jahrzehnte erstreckte) konnte den Schah nicht retten und konnte die Gefahren, die von der Bevölkerung für das Regime ausgingen, nicht abwehren.

Die Regierung Biden wird auch der Errichtung eines Atomreaktors in Saudi-Arabien ohne Bedingungen zustimmen. Sie wird dem Verkauf fortschrittlicher Militärtechnologie an Saudi-Arabien zustimmen, um die das Regime der Vereinigten Arabischen Emirate selbst gebeten hatte, als es den Abraham-Abkommen zustimmte.

Diese Abkommen werden sich nicht auf das Leben der Palästinenser auswirken und Israel nur dazu ermutigen, weitere Gräueltaten und Kriegsverbrechen zu begehen.

Die Biden-Administration hat sich zu einer der schlimmsten Administrationen in der Geschichte der US-Außenpolitik im Nahen Osten entwickelt; sie hat sich nicht nur in vollem Umfang am israelischen Völkermordkrieg beteiligt, sondern auch die Aufrechterhaltung der arabischen despotischen Ordnung im Interesse Israels und seiner Lobby in Washington weiter unterstützt.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

