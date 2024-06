Complaints about Hamas using ‚human shields‘ are the worst kind of bad faith By celebrating the carnage in Gaza to free four Israeli captives, western politicians and media are treating Palestinians as sub-human – and enabling the genocide to continue.



Vorwürfe, dass die Hamas „menschliche Schutzschilde“ einsetzt, sind die schlimmste Form von Böswilligkeit

Von Jonathan Cool



10. Juni 2024

Indem sie das Gemetzel in Gaza feiern, um vier israelische Gefangene zu befreien, behandeln westliche Politiker und Medien die Palästinenser als Untermenschen – und ermöglichen so die Fortsetzung des Völkermordes

Westliche Politiker und Journalisten haben sich beeilt, die Ermordung und Verstümmelung von Hunderten von palästinensischen Zivilisten im Flüchtlingslager Nuseirat am Samstag in einer grausamen gemeinsamen israelisch-amerikanischen Militäroperation zur Befreiung von vier israelischen Gefangenen abzutun.

Nicht nur das, sie haben auch behauptet, das Blutvergießen sei unvermeidlich und gerechtfertigt gewesen, da die Geiseln in einem Wohnviertel von Gaza festgehalten wurden.

So äußerte sich Jake Sullivan, Bidens nationaler Sicherheitsberater, zu dem Massaker, das von den USA aktiv unterstützt wurde: „Das palästinensische Volk geht in diesem Konflikt durch die Hölle, weil die Hamas so agiert, dass sie ins Kreuzfeuer gerät und Geiseln mitten in belebten Zivilgebieten festhält.“

Offensichtlich haben Israels jahrzehntelange kriegerische militärische Besetzung der palästinensischen Gebiete, seine 17-jährige Blockade des Gazastreifens, durch die der Bevölkerung das Lebensnotwendige verwehrt wird, seine zeitweilige Zerstörung der Enklave durch „Rasenmähen“ und nun die Durchführung dessen, was der Internationale Gerichtshof als „plausiblen Völkermord“ bezeichnet hat, nichts mit der „schieren Hölle“ zu tun, unter der die Menschen in Gaza leiden.

Diejenigen, die versuchen, unsere Zustimmung zum Massenmord und zur geplanten Aushungerung der Menschen in Gaza mit dem Argument zu gewinnen, die Hamas benutze die Palästinenser in Gaza als menschliche Schutzschilde, betreiben Böswilligkeit der schlimmsten Art.

Lassen Sie uns den Kontext wiederherstellen, den sie so gerne verdunkeln wollen:

1. Israel belagert die Enklave Gaza schon seit Jahrzehnten. Die Bevölkerung des winzigen Landstreifens besteht hauptsächlich aus palästinensischen Flüchtlingen, die vor langer Zeit aus ihren Häusern im heutigen Israel ethnisch gesäubert und nach Gaza verbannt wurden. Ihre Zahl ist seither enorm gewachsen, auf mehr als 2,3 Millionen, und das innerhalb eng begrenzter „Grenzen“, die von Israel überwacht – und blockiert – werden. Gaza ist im wahrsten Sinne des Wortes ein riesiges Konzentrationslager.

2. Gaza hat keine Wälder, Berge oder Höhlen, in denen sich Hamas-Kämpfer verstecken oder in denen sie ihre Gefangenen verstecken können. Er ist nicht Afghanistan oder Russland.

3. Der Gazastreifen ist fast vollständig bebaut – oder war es, bis Israel in den letzten acht Monaten die meisten Gebäude zerstörte. Kleine Gebiete sind offenes landwirtschaftliches Land oder Buschland, das Israel den Palästinensern nicht zur Bebauung überlässt – ein Großteil davon ist nun ebenfalls zerstört worden. Bewaffnete israelische Drohnen wachen rund um die Uhr über diesen winzigen Raum. Wenn Sie sich außerhalb eines Gebäudes bewegen, werden Sie überwacht. Sie werden zu einem potenziellen Ziel für ein Attentat durch Israel.

4. Die Hamas hat zwei nicht-selbstmörderische Möglichkeiten, die am 7. Oktober in Israel gefangen genommenen Menschen zu verstecken. Entweder in einem Gebäude oder unterirdisch in ihren Tunneln, die genau deshalb gebaut wurden, damit Teile des Gazastreifens für ein feindliches israelisches Militär nicht sichtbar sind. Sie sind die nächstgelegenen Militärstützpunkte der Hamas. (Hier sei auf eine weitere Heuchelei hingewiesen: Israels Militärbasen sind oft in zivilen Gemeinden innerhalb Israels eingebettet. Das Hauptquartier des Verteidigungsministeriums, die Kirya, befindet sich mitten im bebauten Tel Aviv).

5. Das Verstecken der Gefangenen an der Oberfläche ist die offensichtlich humanitärere Option, wie die Bilder der am Wochenende Freigelassenen zeigen. In Anbetracht der monatelangen Gefangenschaft sind sie Berichten zufolge bei guter Gesundheit.

6. Nach dem israelischen Massaker an mehr als 270 Palästinensern am Wochenende im Lager Nuseirat wird die Hamas nun alle Geiseln unter die Erde bringen. Das wird für sie weitaus schlimmer sein, und es wird keinen Unterschied zu Israels mutwilliger Zerstörung der Gebäude darüber machen. In der überwältigenden Mehrheit der 70 % der von Israel zerstörten Häuser in Gaza befanden sich weder israelische Gefangene noch Hamas-Kämpfer. Sie wurden dennoch zerstört, weil es bei Israels militärischem Amoklauf nie darum ging, die Geiseln zurückzubekommen oder gar die Hamas zu besiegen – ein unmögliches Ziel. Es geht darum, den Gazastreifen auszurotten.

7. Wenn es Israel wirklich ernst damit wäre, die Gefangenen nach Hause zu bringen, würde es über ihre Freilassung verhandeln und nicht eine Hungersnot durch eine Hilfsblockade herbeiführen, die alle in Gaza aushungert: Hamas, palästinensische Zivilisten und israelische Geiseln gleichermaßen. Die wahren menschlichen Schutzschilde sind die israelischen Gefangenen, Bauern, die von Israel geopfert werden, während es seine größeren Kriegsziele verfolgt.

8. Die Wahrheit ist, dass Israel einen völkermörderischen Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung führt, um sie aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Es muss Vorwände erfinden, um ein Waffenstillstandsabkommen zu vermeiden, das die Geiseln nach Hause bringen und dem Blutvergießen ein Ende setzen würde. Die „Rettung“ der israelischen Gefangenen durch die Tötung einer großen Zahl von Palästinensern bietet ideale Bedingungen, um Verhandlungen unmöglich zu machen. Das war der eigentliche Erfolg.

9. Der Jubel – der Israelis und der westlichen Politiker und Medien – über das Gemetzel an den Palästinensern anstelle eines Waffenstillstands zur Beendigung des Blutvergießens ist das eigentliche Problem. Indem sie die Palästinenser weiterhin als Untermenschen behandeln, ermöglichen alle die Fortsetzung des Völkermords.

Wenn Ihnen meine Artikel gefallen, sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen (links für Paypal, rechts für GoCardless):

Sie können meine Artikel auch HIER lesen. Um an Diskussionen über meine Beiträge teilzunehmen, besuchen Sie bitte meine Facebook- oder Twitter-Seite.

Die Wissenschaft ist nur so frei, wie es die mächtigen Spender zulassen

ÜBER JONATHAN COOK

Jonathan Cook: der Blick aus Nazareth – www.jonathan-cook.net

Jonathan Cook ist ein in Nazareth lebender Journalist und Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus [ MEHR ]

JONATHAN AUF SUBSTACK

Sie können abonnieren

Jonathan Cooks

Substack-Seite

HIER

Unterstützen Sie Jonathan Cook

Jonathan’s Bücher

Jonathan Cook: Das verschwundene Palästina

Jonathan Cook: Zusammenprall der Zivilisationen

Jonathan Cook: Blut und Religion

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …