Biden Move to Send Warships to Gaza Coast More Dangerous Than We Thought The temptation by Netanyahu to arrange a false flag attack on the Americans is too great if and when he sees the conflict not going…

© Foto: Public Domain

Bidens Vorschlag, Kriegsschiffe an die Küste des Gazastreifens zu schicken, ist gefährlicher, als wir dachten



Von Martin Jay



13. Oktober 2023

Die Versuchung für Netanjahu, einen Angriff unter falscher Flagge auf die Amerikaner zu arrangieren, ist zu groß, wenn er sieht, dass der Konflikt nicht nach seinen Vorstellungen verläuft.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu setzt alles, was er hat, auf eine einzige Wette: dass die USA bei seiner verrückten Idee eines regionalen Krieges zwischen Israel und den Stellvertretern des Irans in der Region alles geben werden.

Für Netanjahu war dies von Anfang an der Plan. Aber es bedarf einer Reihe von Schritten, um dieses Ziel zu erreichen. Zunächst einmal muss er die Regierung Biden davon überzeugen, die IDF in ihrem Krieg im Gazastreifen zu unterstützen. Und selbst das wird nicht einfach sein.

Im Idealfall möchte er, dass Washington direkt in den Konflikt mit der Hamas verwickelt wird, weil er hofft, den Krieg auf den Libanon und den Iran ausweiten zu können, sagte Michael Maloof, ein ehemaliger leitender Analyst für Sicherheitspolitik im US-Verteidigungsministerium, kürzlich gegenüber Russia Today. Maloof hat sicherlich Recht, aber die Entscheidung Bidens, eine Armada von Kampfschiffen an die östliche Mittelmeerküste zu schicken, ist in vielerlei Hinsicht gefährlich. Es ist leicht zu erkennen, dass Biden Israel unterstützen und auch der Hisbollah eine physische Präsenz in der Region zeigen will, damit Nasrallah es sich zweimal überlegt, ob er die Arbeit der IDF im Gazastreifen für einen Überraschungsangriff nutzen will. Das Problem bei dieser Denkweise ist, dass die Hisbollah sich nicht so leicht von solchen Aktionen bedroht fühlt und höchstwahrscheinlich gezwungen sein wird, einen solchen Angriff mit den US-Schiffen, die bereit sind, den Südlibanon zu bombardieren, in einer größeren und kühneren Weise durchzuführen, als wenn sie nicht da wären. Dies ist definitiv ein Eigentor.

Aber zweitens ist die Versuchung für Netanjahu zu groß, einen Angriff unter falscher Flagge auf die Amerikaner zu arrangieren, wenn er sieht, dass der Konflikt nicht nach seinen Vorstellungen verläuft.

Die andere Sorge ist, dass die Amerikaner selbst einen taktischen Fehler begehen könnten. Fehlkalkulationen sind in dieser Situation brandgefährlich, und die Amerikaner haben in der Region schon öfter solche Fehler gemacht. Ein solcher Fehler würde die gesamte Region in den Krieg mit dem Iran stürzen, von dem Netanjahu sein Leben lang geträumt hat. Und für die Amerikaner gäbe es keine einfache „Ausfahrt“.

Am Montag, den 9. Oktober, beorderten die USA den Flugzeugträger USS Gerald R. Ford und fünf Lenkwaffenzerstörer ins östliche Mittelmeer. Laut Maloof erfüllt dies „Netanjahus kühnste Träume“.

„Er wollte, dass die USA in diesen Konflikt verwickelt werden“, so der ehemalige Pentagon-Beamte gegenüber RT.

Netanjahu „will den Krieg mit dem Libanon eröffnen, indem er die Hisbollah angreift“, um sein ultimatives Ziel zu erreichen, „die iranischen Atomanlagen zu bombardieren“, so Maloof weiter. Um das zu erreichen, „muss er einen Moment wie im Golf von Tonkin haben, wenn man so will“.

Einige werden sich noch daran erinnern, wie US-Präsident Lyndon Johnson den Vietnamkrieg mit einer netten kleinen Fake News auslöste, indem er 1964 Schiffe in den Golf von Tonkin schickte. Ein angeblicher nordvietnamesischer Angriff auf zwei US-Zerstörer wurde damals als Vorwand für eine direkte Beteiligung genutzt. Damals brauchte die Regierung LBJ nur zu verkünden, dass diese Schiffe von nordvietnamesischen Truppen angegriffen worden waren. Das war alles, was es brauchte, um den Beginn des Vietnamkrieges zu rechtfertigen, eines Krieges, der wie so viele US-Interventionen nicht nur von den Amerikanern verloren wurde, sondern der die Außenpolitik der USA für die nächsten Jahrzehnte neu definierte.

Die USA haben sich auch verpflichtet, Israel mit Waffen- und Munitionslieferungen zu unterstützen, wobei das Pentagon darauf besteht, dass es über genügend Waffen verfügt, um die Ukraine weiterhin zu beliefern. Maloof ist jedoch skeptisch gegenüber dieser Behauptung.

Es sind also alle Zutaten vorhanden, um den Kessel zum Überkochen zu bringen. Wenn Netanjahu zufrieden ist, dass der Angriff auf den Gazastreifen nach Plan verläuft – eine militärische Strategie, die darauf beruht, den Feind erst auszuhungern und dann die zweitklassige IDF-Infanterie einzusetzen (das schlimmste Geheimnis im Nahen Osten ist, wie schlecht die israelische Infanterie auf dem Schlachtfeld ist) -, dann wird er sich vielleicht entschließen, sich für den großen Plan nicht an die Amerikaner zu wenden. Wenn die Lage jedoch schwieriger wird, könnte er direkte Gespräche mit Biden und seinen Beratern über den Umfang der Unterstützung aufnehmen, die er sich in einem größeren, umfassenderen Krieg erhoffen könnte. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Biden ihn unterstützen wird, denn das Letzte, was er kurz vor seiner Wiederwahl braucht, ist ein Weltkrieg im Nahen Osten und amerikanische Leichensäcke. Die natürliche Entwicklung ist also, dass Netanjahus Leute zu dem Schluss kommen werden, dass die einzige Möglichkeit, Amerika mit ins Boot zu holen, darin besteht, dass es keine Wahl hat. Die einzige Möglichkeit, dies zu gewährleisten, besteht darin, dass die US-Schlachtschiffe angeblich von Hisbollah-Raketen im Südlibanon angegriffen werden.

Die schiitische Gruppe im Libanon dazu zu bewegen, könnte schwieriger sein, als Netanjahu vielleicht denkt. Die Hisbollah kennt die List nur zu gut und ist darauf bedacht, sich nicht zu einer Provokation hinreißen zu lassen. Und es besteht immer die Möglichkeit, dass die Hamas selbst eine Rakete auf einen von ihnen abfeuert und dies bequemerweise als Angriff aus dem Libanon betrachtet wird. Es wird eigentlich egal sein, woher sie kommt. Die Amerikaner werden später alle forensischen Tonaufnahmen fälschen und sie an Journalisten weitergeben, die froh sind, eine gute Geschichte zu schreiben, genauso wie sie US-Journalisten anlügen, dass sie genug Munition für einen solchen Krieg haben, obwohl die ganze Welt und ihr Hund wissen, dass die Vorräte sehr knapp werden. Übersetzt mit Deepl.com



