Der Leiter des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, nimmt an der Beerdigung des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi teil. (Foto: Videoaufnahme)

„Bis zur Befreiung“ – Hamas-Führer nimmt an der Beerdigung des iranischen Präsidenten in Teheran teil

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

22. Mai 2024

Bei der Beerdigung hielt Haniyeh eine kurze Rede im Namen des palästinensischen Volkes und der palästinensischen Widerstandsgruppen und sagte, dass der Gazastreifen bis zur Befreiung Palästinas weiter Widerstand leisten werde.

Der Leiter des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, traf am Mittwoch in Teheran ein, um an der Beerdigung des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und des Außenministers Hossein Amir-Abdollahian teilzunehmen.

Haniyeh führte eine Delegation der Führung der palästinensischen Widerstandsbewegung an, um sein Beileid zu dem tragischen Verlust zu bekunden.

Hochrangige Armeegeneräle, Führer des Korps der Islamischen Revolutionsgarden und Vertreter regionaler Widerstandsgruppen, darunter die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah, nahmen an der Prozession teil, während die iranische Führung um den 63-jährigen Raisi trauerte, der am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam.

Die Beerdigungszeremonie am Mittwoch war eine von mehreren, die vor Raisis Beisetzung in Mashhad am Donnerstag geplant waren. Zu den Teilnehmern gehörten der Emir von Katar, Scheich Tamim, der tunesische Präsident Kais Saied und der irakische Premierminister Mohammed Shia Al Sudani.

Der katarische Premierminister und Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nahm ebenfalls an der Beerdigung teil, wie die Qatar News Agency berichtet.

Eine libanesische Delegation, der auch der Parlamentspräsident Nabih Berri und der geschäftsführende Außenminister Abdallah Bou Habib angehörten, reiste nach Teheran, um ihr Beileid zu bekunden, wie die libanesische Nachrichtenagentur berichtete.

Vertreter Chinas, Pakistans und anderer Länder sollten im Laufe des Mittwochs eintreffen.

Haniyehs Rede

Bei der Beerdigung hielt Haniyeh eine kurze Rede im Namen des palästinensischen Volkes und der palästinensischen Widerstandsgruppen, in der er erklärte, dass der Gazastreifen bis zur Befreiung Palästinas weiter Widerstand leisten werde.

Im Folgenden finden Sie die vollständige Rede, die über den Telegrammkanal des Resistance News Network übermittelt und hier im Original veröffentlicht wurde.

„Wir sind heute im Namen unseres palästinensischen Volkes, im Namen der Gruppierungen im Land Palästina und im Namen des stolzen Gaza gekommen, um unser Beileid auszusprechen“, sagte Haniyeh.

„Der verstorbene Präsident bekräftigte uns gegenüber, dass die palästinensische Sache im Mittelpunkt der nationalen Anliegen steht und dass der Widerstand eine strategische Option für das Befreiungsprojekt ist.

„Der verstorbene Präsident versicherte uns, dass der Iran den palästinensischen Widerstand so lange unterstützen wird, bis die Bestrebungen des Volkes und der Nation verwirklicht sind.

„Der verstorbene Präsident sagte uns, dass die Überschwemmung der Al-Aqsa ein Erdbeben ist, das das zionistische Gebilde erschüttert und eine historische Veränderung auf globaler Ebene bewirkt hat.

„Von hier aus bekräftigen wir, dass Gaza den Widerstand bis zur Befreiung des ganzen Landes fortsetzen wird, mit dem gesegneten Al-Quds in seinem Herzen.

„In Anwesenheit der Führer der Achse des Widerstands versichern wir, dass die Republik ihre Politik und ihre Prinzipien unter der Führung ihres Führers fortsetzen wird, um Palästina und den Widerstand zu unterstützen.“

Tragödie im Iran

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hossein Amir-Abdollahian sind bei einem Hubschrauberabsturz in der nordwestlichen Provinz Ost-Azarbaijan auf tragische Weise ums Leben gekommen, berichten iranische Medien.

Der Hubschrauber, in dem Präsident Reisi und seine Delegation saßen, stürzte am Sonntag im Dizmar-Wald zwischen den Städten Varzaqan und Jolfa in der Provinz Ost-Azarbaijan ab.

Bei dem Absturz kamen Reisi, Hossein Amir-Abdollahian, der Gouverneur von Ost-Azarbaijan, Malek Rahmati, der Leiter des Freitagsgebets in Täbris, Seyyed Mohammad Ali Al-e Hashem, und ein Mitglied des Leibwächterteams des Präsidenten, Mehdi Mousavi, ums Leben.

Der Pilot, der Kopilot und die Besatzung des Hubschraubers waren ebenfalls an Bord.

Nachdem der Hubschrauber am Montagmorgen geortet worden war, gab die iranische Gesellschaft des Roten Halbmonds (IRCS) eine vorläufige Erklärung ab, in der sie feststellte, dass in der Nähe der Wrackteile „keine Lebenszeichen“ gefunden worden seien, wie der libanesische Nachrichtensender Al-Mayadeen berichtete.

Diese Ankündigung erfolgte mehr als 16 Stunden, nachdem das Korps der Islamischen Revolutionsgarden mitgeteilt hatte, dass es den Kontakt zu dem Hubschrauber mit den Beamten verloren habe.

Mindestens 73 Einsatz- und Rettungsteams aus den Provinzen Ost-Azarbaijan, Teheran, Alborz, Ardabil, Zanjan und West-Azarbaijan waren an den Such- und Rettungsmaßnahmen unter der Leitung des IRCS beteiligt.

Außerdem beteiligten sich Länder wie Aserbaidschan, die Türkei und Russland an den Such- und Rettungsmaßnahmen in der Provinz.

Nach Angaben iranischer Staatsmedien stürzte der Hubschrauber des Präsidenten am Sonntag auf dem Rückflug von einer Zeremonie zur Einweihung eines Staudamms am Aras-Fluss an der Seite des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew gegen einen Berggipfel in der Region Varzaqan.

