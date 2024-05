The thorn of Palestine: Re-invading Jabalia was a Fatal Israeli mistake The Israeli military decided that a re-invasion of Jabalia was their next primary focus, but have failed to produce any viable justification for its actions.

Der Stachel Palästinas: Der erneute Einmarsch in Jabalia war ein fataler israelischer Fehler

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

22. Mai 2024

Das israelische Militär hat beschlossen, dass eine erneute Invasion von Jabalia ihr nächstes Hauptanliegen ist, hat es aber versäumt, eine brauchbare Rechtfertigung für seine Aktionen vorzulegen.

Hören Sie

x

Vor etwa einer Woche beschloss das israelische Militär, eine plötzliche Reihe von Offensiven gegen den Osten Rafahs, das Zeitoun-Viertel und Jabalia im Norden des Gazastreifens zu starten. Obwohl sie behaupten, den Widerstand im nördlichen Gazastreifen bereits vor Monaten zerschlagen zu haben, haben sie dort in letzter Zeit nur noch Tod und Peinlichkeiten erlebt.

Nachdem die Hamas am 6. Mai bekannt gegeben hatte, dass sie einen Waffenstillstandsvorschlag akzeptiert hatte, der zu einem umfassenden Gefangenenaustausch und zur Beendigung des Krieges geführt hätte, flippte die zionistische Organisation aus und beschloss, ihren geplanten Einmarsch in die südlichste Stadt des Gazastreifens, Rafah, voranzutreiben. Sie stießen zunächst etwa drei Kilometer vor, um den Grenzübergang Rafah zu erreichen, und weiteten dann ihre Operation auf die östlichen Gebiete von Rafah aus.

Die Zionisten begannen auch mit der erneuten Invasion des Viertels Zeitoun und später mit einem weiteren Vorstoß in die Stadt Jabalia und das Flüchtlingslager. Während das israelische Militär von der Leistung und dem qualitativen Sprung in der Taktik des Widerstands im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten in allen Gebieten des Gazastreifens überrascht war, hatten die Bataillone des Widerstands in Jabalia etwas Neues auf Lager.

Das israelische Militär beschloss, dass die erneute Invasion von Jabalia sein nächstes Hauptaugenmerk sein sollte, konnte aber keine stichhaltige Begründung für sein Vorgehen vorlegen, insbesondere da die zionistische Führung behauptete, den Widerstand dort bereits vor Monaten besiegt zu haben. Als sie in das dicht besiedelte Gebiet eindrangen, glaubten sie wahrscheinlich, es sei einfacher als die Male zuvor und führten die Offensive in ähnlicher Weise durch, wie sie es während des gesamten Krieges getan hatten.

Während der Widerstand in der Vergangenheit abgewartet hatte, bis die Zionisten in ein Gebiet eindrangen, bevor sie ihre guerillamäßigen Gegenangriffe starteten, änderten die Widerstandsbataillone diesmal ihre Strategie. Der palästinensische Widerstand entschied sich dafür, die Israelis frontal zu konfrontieren und zu versuchen, sie so lange wie möglich aufzuhalten, um zu sehen, ob sie sie erfolgreich vertreiben konnten. Die Widerstandsbataillone im Flüchtlingslager Jabalia, dem Gebiet, das in Gaza als „Dorn Palästinas“ bekannt ist, übernahmen die Haltung der früheren Generationen von Kämpfern der al-Qassam-Brigaden während der Zweiten Intifada und machten sich den Satz des Volkes zu eigen: „Ihr werdet unser Lager nicht betreten.“ Dies verkörpert den häufig wiederholten Satz des Sprechers von al-Qassam, Abu Obeida, der erklärt, dass „dies ein Widerstand des Sieges oder des Märtyrertodes ist“.

Das Flüchtlingslager Jabalia ist berühmt dafür, dass dort 1987 die Intifada begann, und wird von vielen als das angesehen, was das Flüchtlingslager Jenin für das Westjordanland ist: eine Brutstätte und Hochburg des Widerstands. Nach mehreren Versuchen des israelischen Militärs, das Flüchtlingslager Jabalia Anfang der 2000er Jahre einzunehmen, startete das zionistische Gebilde im Oktober 2004 eine Invasion des nördlichen Gazastreifens, die sich insbesondere auf das Lager Jabalia konzentrierte. Nach der Tötung von über 130 Palästinensern – die meisten von ihnen Zivilisten – waren sie jedoch gezwungen, sich zurückzuziehen. Ihr erklärtes Hauptziel war es damals, den Raketenbeschuss zu unterbinden, bei dem gerade zwei Israelis getötet worden waren, was den Widerstand jedoch nicht daran hinderte, seine Raketenangriffe kurz darauf fortzusetzen.

Dieses Mal ist der Widerstand nicht mehr derselbe wie 2004 und ähnelt auch nicht dem Widerstand in früheren Kämpfen. In den ersten Tagen der Operation Al-Aqsa-Flut waren die Verluste der zionistischen Streitkräfte überraschend hoch. Niemand hatte erwartet, dass der Widerstand nach acht Monaten Krieg stärker geworden und in der Lage sein würde, komplexere Operationen durchzuführen als zuvor. Dem Widerstand gelang es, Dutzende von Hinterhalten zu legen, über 100 Panzerfäuste auf israelische Militärfahrzeuge abzufeuern, Sprengladungen unter Panzern anzubringen, Drohnen zum Abwurf von Antipersonenmunition einzusetzen, Scharfschützenoperationen durchzuführen und sich an verschiedenen Feuergefechten zu beteiligen. Den Jabalia-Bataillonen gelang es auch, die Nachschublinie der einmarschierenden Armee zu unterbrechen und sie zu zwingen, diese mehrfach zu wechseln.

Zu allem Überfluss hat sich die militärische und politische Führung Israels gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung als Lügner erwiesen. Ihre Soldaten werden müde und unmotiviert, sie kehren in Leichensäcken oder mit schweren Verletzungen zu ihren Familien zurück, und das an einem Ort, von dem das Regime behauptet, er sei befriedet und der Widerstand dort sei bereits besiegt. Sogar der Raketenbeschuss aus dem nördlichen Gazastreifen hat in den letzten Wochen zugenommen, während Dutzende von Videos, die von den Widerstandsgruppen veröffentlicht wurden, beweisen, dass die Tunnelsysteme noch intakt sind und effektiv Angriffe starten können.

Wie immer hat das zionistische Gebilde einen Massenmord an der Zivilbevölkerung von Jabalia begangen, indem es die zivile Infrastruktur in die Luft sprengte und eine ganze Reihe von Kriegsverbrechen beging. Die Auswirkungen dieser grausamen Praktiken können zwar nicht durch die Effektivität des palästinensischen Widerstands gemildert werden, aber sie zeigen, dass die Ermordung unschuldiger Menschen nicht mit einem militärischen Sieg gleichzusetzen ist. Was die Wirksamkeit des Widerstands jedoch bewirkt, ist, dass er das Volk zur Standhaftigkeit anspornt und denjenigen Trost spendet, die unter den zionistischen Verbrechen gegen ihre Familien zu leiden haben.

Obwohl nicht ganz klar ist, warum der Widerstand plötzlich beschloss, seine Taktik in Jabalia zu ändern, gibt es einige Faktoren, die zu dieser Entscheidung beigetragen haben könnten. Der erste ist das Ausmaß der Gräueltaten, die an Orten wie dem al-Shifa-Krankenhaus während der jüngsten israelischen Angriffe auf bewohnte Gebiete an Zivilisten begangen wurden. Wenn die zionistischen Invasoren in Gebiete eindringen und die Kontrolle über die Zivilbevölkerung übernehmen, verhaften sie sie, foltern sie, richten sie hin, missbrauchen sie sexuell und benutzen sie als menschliche Schutzschilde. Es ist wahrscheinlich, dass der Widerstand in Jabalia seine Taktik ändern wollte, um zu verhindern, dass sich die Art und Weise, wie die zionistischen Kämpfer Zivilisten anderswo behandeln, wiederholt.

Ein weiterer Grund könnte darin bestehen, aus den Reaktionen der Gegner auf solche Taktiken zu lernen, was besonders für die Widerstandskämpfer in Rafah nützlich sein könnte, die wahrscheinlich selbst eine Vielzahl von Taktiken anwenden und von den Ereignissen in Jabalia profitieren werden. Im Gegensatz zu den Zionisten, die immer wieder dilettantische Fehler machen, die im Vergleich zu den Streitkräften anderer Nationen lächerlich sind, entwickelt sich der palästinensische Widerstand ständig weiter und lernt aus den Erfahrungen der Kämpfe. Das soll nicht heißen, dass die vorübergehende Einheit überhaupt nicht lernt oder sich nicht anpasst, aber sie versäumt es eindeutig noch immer, grundlegende Probleme und Fehler in der Praxis zu korrigieren.

Wieder einmal wurden die Israelis durch den Stachel Palästinas gestochen und verlieren angesichts eines unnachgiebigen, motivierten und zielgerichteten Widerstands immer mehr an Vertrauen. Was wir vom palästinensischen Widerstand in Gaza sehen, ist beispiellos und wird noch jahrelang untersucht werden. Mit begrenzten Mitteln und während sein Volk Hunger und Völkermord ausgesetzt ist, schreibt der Widerstand weiterhin Epen durch einige der erstaunlichsten Schlachten in der Geschichte des Urban Warfare.

Robert Inlakesh

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …