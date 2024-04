‚Blood on Their Hands‘: 79 US Senators Approve Billions More in Military Aid for Israel | Common Dreams Sen. Bernie Sanders, one of just three Senate Democratic caucus members to oppose the bill, said that „U.S. taxpayers should not be providing billions more to the extremist Netanyahu government.“

Verwundete Palästinenser werden nach einem israelischen Angriff im Gazastreifen am 22. April 2024 in das Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa gebracht.

(Foto: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images)

Blut an ihren Händen“: 79 US-Senatoren bewilligen weitere Militärhilfe in Milliardenhöhe für Israel

Jake Johnson

24. April 2024

Senator Bernie Sanders, einer von nur drei Mitgliedern der demokratischen Senatsfraktion, die sich gegen den Gesetzentwurf aussprachen, sagte, dass „die US-Steuerzahler der extremistischen Netanjahu-Regierung keine weiteren Milliarden zur Verfügung stellen sollten“.

Jake Johnson

Apr 24, 2024

Mit der Unterstützung von fast 80 % der Abgeordneten hat der US-Senat am Dienstag ein umfangreiches Auslandshilfepaket gebilligt, das 17 Milliarden Dollar an bedingungsloser Militärhilfe für die israelische Regierung enthält, die ihre katastrophalen Angriffe auf den Gazastreifenverstärkt.

Die Schlussabstimmung über das 95-Milliarden-Dollar-Paket, das auch Militärhilfe für die Ukraine und Taiwan umfasst, fiel mit79 zu 18 Stimmen aus, wobei nur drei Mitglieder der demokratischen Senatsfraktion – die Senatoren Bernie Sanders (I-Vt.), Peter Welch (D-Vt.) und Jeff Merkley (D-Ore.) – und 15 Republikaner gegen den Gesetzentwurf waren.

Sandersbezeichnete den Dienstagals „einen dunklen Tag für die Demokratie“ und verurteilte die Weigerung des Oberhauses, über seinen Änderungsvorschlag zur Streichung der offensiven Militärhilfe für Israel aus dem Gesetz abzustimmen.

„Ich habe heute Abend aus einem einfachen Grund gegen das Auslandshilfepaket gestimmt: Die US-Steuerzahler sollten der extremistischen Netanjahu-Regierung keine weiteren Milliarden zur Verfügung stellen, damit diese ihren verheerenden Krieg gegen das palästinensische Volk fortsetzen kann“, sagte Sanders in einer Erklärung nach der Abstimmung. „Vierunddreißigtausend Palästinenser sind bereits getötet und 77.000 verwundet worden – 70 % davon sind Frauen und Kinder.“

„Die Häuser in Gaza sind zerstört, die Infrastruktur in Gaza ist zerstört, das Gesundheitssystem in Gaza ist zerstört, das Bildungssystem in Gaza ist zerstört“, fügte Sanders hinzu. „Genug ist genug. Kein Geld mehr für Netanjahus Kriegsmaschine.“

Der Gesetzentwurf, der am Wochenende das Repräsentantenhaus passierte, liegt nun auf dem Schreibtisch von Präsident Joe Biden, der ihn in den kommenden Tagen unterzeichnen dürfte.

„Die Tatsache, dass der Kongress viele Milliarden Dollar für neue Waffen für Israel bewilligt hat, die zur Verwüstung des Gazastreifens verwendet werden und in einem Krieg gegen den Iran eingesetzt werden könnten, ist zutiefst beunruhigend“, sagte der National Iranian American Council.

Die überwältigende Unterstützung des Kongresses und des Weißen Hauses für Waffen und militärische Unterstützung steht in krassem Gegensatz zur öffentlichen Meinung in den USA, die sich in den letzten Monaten zunehmend gegen Israels Angriff auf den Gazastreifen gewandt hat, da sich die grausame Zahl der Todesopfer und die humanitäre Notlage verschlimmert haben und sich die Beweise fürisraelische Kriegsverbrechen häufen.

Während der Abstimmung am Dienstag versammelten sich Tausende jüdische New Yorker und Verbündete vor dem Haus des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer (D-N.Y.), um ihrer Empörung über die wachsende Komplizenschaft der US-Gesetzgeber mit Israels militärischem Angriff Ausdruck zu verleihen.

„Wir sind hier als Tausende von jüdischen New Yorkern und fordern Senator Schumer auf, die Finanzierung von Waffen für Israel zu stoppen, das die Palästinenser in Gaza massakriert und aushungert“, sagte Eva Borgwardt, nationale Sprecherin von IfNotNow, einer der Gruppen, die die Massendemonstration in der zweiten Pessachnacht organisiert haben.

Eine im letzten Monat veröffentlichte Gallup-Umfrage ergab, dass 55 % der US-Wähler – darunter 75 % der Demokraten, 60 % der Unabhängigen und 30 % der Republikaner – den israelischen Militärangriff auf Gaza ablehnen. Eine weitere vom Center for Economic and Policy Research in Auftrag gegebene Umfrage ergab, dass eine Mehrheit der amerikanischen Wähler für einen Stopp der US-Waffenlieferungen an Israel ist.

Seit Oktober hat die Biden-Administration im Stillen mehr als 100 Waffenverkäufe an Israel genehmigt und damit US-Gesetze missachtet, die Waffenlieferungen an Länder verbieten, die die Menschenrechte verletzen oder die amerikanische humanitäre Hilfe blockieren.

„Wie ich schon unzählige Male gesagt habe, ist es falsch und unvereinbar mit unseren außenpolitischen Zielen, der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu die Munition zu schicken, die sie zur Zerstörung des Gazastreifens einsetzt“, sagte Welch am Dienstag, nachdem er gegen das Hilfspaket gestimmt hatte. „Es ist undenkbar, dass ein Verbündeter der USA seine militärische Kampagne mit Flugzeugen, Panzern, Bomben und Artillerie durchführt, die von den USA geliefert werden, während er gleichzeitig den Zugang für Hilfslieferungen an die mittellose Zivilbevölkerung unter seiner Besatzung behindert.“

„Dringende Rufe nach Frieden werden im ganzen Land laut, scheinen aber auf dem Capitol Hill auf taube Ohren zu stoßen.“

Einige Tage vor der Abstimmung im Senat wurden in zwei Krankenhäusern im Gazastreifen, die kürzlich von israelischen Streitkräften überfallen und zerstört wurden, Massengräber entdeckt. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen forderte am Dienstag eine internationale Untersuchung der Massengräber und wies darauf hin, dass die Leichen der Palästinenser nackt und mit gefesselten Händen aufgefunden wurden.

„Die Opfer wurden Berichten zufolge tief im Boden vergraben und mit Abfall bedeckt“, sagte Ravina Shamdasani, Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, am Dienstag in Genf gegenüber Reportern.

Ein Beamter aus dem Gazastreifen sagte gegenüberCNN, dass insgesamt 300 Leichen in einem Massengrab im Nasser Medical Complex in Khan Younis gefunden worden seien und dass es „Anzeichen für Hinrichtungen vor Ort“ gebe.

„Die US-Regierung bewaffnet ein Regime, das Massengräber im Gazastreifen anlegt, ja den gesamten Gazastreifen in einen Massenfriedhof verwandelt“, schrieb Sarah Leah Whitson, Geschäftsführerin von Democracy for the Arab World Now, am Dienstag in den sozialen Medien.

Nach der Abstimmung im Senat meldete AgenceFrance-Pressen, dass einer ihrer Korrespondenten und Augenzeugen „von schweren Bombardierungen mehrerer Gebiete im Norden des Gazastreifens“ berichteten.

„Am frühen Mittwoch berichteten Krankenhaus- und Sicherheitsquellen in Gaza von israelischen Luftangriffen in Rafah sowie im zentralen Flüchtlingslager Nuseirat“, berichtete die Agentur.

Die Antikriegsgruppe CodePink sagte in einer Erklärung nach der Abstimmung im US-Senat am Dienstag, dass „dringende Rufe nach Frieden im ganzen Land laut werden, aber auf dem Capitol Hill auf taube Ohren zu stoßen scheinen“.

„Die Menschen und der Planet brauchen dringend Gesundheitsfürsorge, Wohnraum und Klimagerechtigkeit und nicht einen weiteren Abstieg in die Dunkelheit durch dieses massive Kriegsgesetz, das Tod und Zerstörung finanziert“, fügte die Gruppe hinzu. „Jeder gewählte Beamte, der für dieses Gesetz gestimmt hat, hat Blut an seinen Händen“.

Übersetzt mit deepl.com

