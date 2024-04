BREAKING: IDF and „Foreign Partners“ Build Refugee Tent City, Rafah Invasion Imminent – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

BREAKING: IDF und „ausländische Partner“ bauen Flüchtlingszeltstadt, Rafah-Invasion Die bevorstehende Rafah-Operation, die Zehntausende töten könnte, wird in wenigen Wochen beginnen

Richard Silberstein

24. April 2024

Neue israelische Zeltstadt (Mitte) in Khan Yunis gebaut

Die AP berichtet, dass Satellitenbilder eine große neue Zeltstadt zeigen, die in der Nähe von Khan Yunis gebaut wird. Eine israelische Sicherheitsquelle sagte mir, es handele sich um eine „Zusammenarbeit zwischen Israel und ‚ausländischen Partnern‘ im Vorfeld der IDF-Operation in Rafah, die voraussichtlich bald beginnen wird“. Die Identität der „Partner“ ist ihm nicht bekannt.

Ägypten errichtete im vergangenen Februar ein Lager außerhalb von Rafah für Palästinenser, von denen es annahm, dass sie vertrieben werden könnten, was es zu einem möglichen Schuldigen macht.

Die 17 Milliarden Dollar, die der Kongress für Israel bewilligt hat, enthalten 1 Milliarde Dollar für „humanitäre Hilfe“. Der Wortlaut des Gesetzentwurfs legt fest, dass diese Mittel für Gaza-Flüchtlinge verwendet werden können, die aus dem Gazastreifen vertrieben werden, oder für diejenigen, die innerhalb des Gazastreifens ethnisch gesäubert werden, wie es die künftigen Bewohner dieses Lagers sein werden. Die USA könnten einer der von der Quelle genannten Partner sein.

Zwei weitere Möglichkeiten sind Saudi-Arabien und Katar. Letzteres hat dem Gazastreifen Hunderte von Millionen zur Verfügung gestellt, um die Folgen der jahrzehntelangen israelischen Belagerung abzuwehren.

Damit soll ein Teil der 2 Millionen Flüchtlinge untergebracht werden, die aus dem nördlichen Gazastreifen nach Rafah geflohen sind. Israel steht unter enormem Druck seitens der Regierung Biden, die nicht will, dass Israel in Rafah einmarschiert. In der Öffentlichkeit bestehen die USA darauf, dass Israel vor einem Angriff Schutz für die Zivilbevölkerung in Rafah gewährt. Das scheint mehr Theater als alles andere zu sein. Dieses neue Lager könnte dazu dienen, die Bedenken der USA zu zerstreuen, während es kaum mehr als eine Formsache ist.

Ein israelisches Medienunternehmen bestätigt, dass die IDF beteiligt sind. Es fügt hinzu, dass der Einmarsch der IDF „in den kommenden Wochen“ erwartet wird.

Eine IDF-Quelle dementierte, dass sie involviert sei:

Das israelische Militär sagte am Dienstag, dass es nicht in den Zeltbau in der Nähe von Khan Younis involviert sei.

Die IDF hat wiederholt und absichtlich Journalisten in die Irre geführt. Sogar gelogen. Jede Behauptung in diesem Fall muss also mit Vorsicht genossen werden.

Wenn Israel mit den USA oder seinen arabischen Verbündeten zusammenarbeitet, dann deshalb, weil es weiß, dass kein Gazaner, egal wie verzweifelt er ist, ein von ihm errichtetes Lager betreten würde. Offensichtlich glaubt Israel, dass die Palästinenser eher bereit wären, umzuziehen, wenn sie einen solchen Kollaborateur hätten. Es wäre jedoch töricht zu glauben, dass die Palästinenser nicht herausfinden werden, wer der ranghöchste Partner in diesem Projekt ist. Darüber hinaus haben die Flüchtlinge erlebt, wie die Armee ihre Sicherheit garantierte und dann auf sie schoss. Sie wissen, dass Vertrauen in Israel oft ein Todesurteil bedeutet.

Israel möchte vielleicht , dass die USA wissen, dass es dieses Projekt verfolgt, weil es damit punkten und beweisen kann, dass es sich um das Wohl der zivilen Flüchtlinge in Rafah sorgt. Wie ich oben geschrieben habe, handelt es sich um eine performative humanitäre Hilfe. Reiner Alibi-Charakter.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Zeltstadt auch nur annähernd die 2 Millionen Palästinenser aufnehmen kann, die derzeit in Rafah Schutz suchen. Damit wären die meisten von ihnen den dortigen Kämpfen ausgesetzt. Es würde auch die Spannungen mit den USA verschärfen, deren Druck, die Zivilbevölkerung zu schützen und die Zahl der Todesopfer zu verringern, konsequent ignoriert wurde.

Biden, Gaza und der zu zahlende Preis

Biden zahlt einen hohen Preis dafür, dass er an der Seite Israels steht, obwohl das Land routinemäßig jedes Plädoyer für Mäßigung zurückweist. Fast eine Million Wähler bei den Vorwahlen der Demokraten weigerten sich, für ihn zu stimmen.

In ähnlicher Weise errichteten Studenten der Columbia University ihre eigene Zeltstadt auf dem Campus-Platz. Unter dem Druck eines von der GOP geführten Ausschusses des Repräsentantenhauses setzte die Universität die Bereitschaftspolizei der NYPD ein, um die Studenten gewaltsam zu entfernen. Zahlreiche von ihnen wurden verhaftet. Am nächsten Tag wurde an gleicher Stelle eine neue Zeltstadt errichtet.

Der Präsident suspendierte daraufhin alle Studenten, vertrieb sie aus den Wohnheimen, verweigerte ihnen die Essensversorgung und verbot ihnen die Teilnahme am Unterricht. Unter ihnen befand sich auch die Tochter des Abgeordneten Ilhan Omar. Sie kritisierte den Umgang der Universität mit dem Protest, als Shafik vor dem Repräsentantenhausausschuss aussagte.

Polizei verhaftet NYU-Studenten, die gegen den Gaza-Krieg protestieren (Fatih Aktas/Andalou)

Dies erinnert an den letzten Präsidenten der Columbia-Universität, Grayson Kirk, der die Polizei rief, um einen studentischen Aufstand gegen den Krieg niederzuschlagen. Die Polizisten führten einen gewalttätigen Massenaufstand an, als sie Studenten aus den von ihnen besetzten Gebäuden des Campus zerrten.

Die Columbia-Fakultät hat diese Taktik verurteilt und dem Präsidenten Mouniche Shafik das Vertrauen ent zogen. Darüber hinaus haben Studenten an Universitäten im ganzen Land in Solidarität mit den Columbia-Studenten ihre eigenen Protestcamps errichtet. Dazu gehören das MIT, das Emerson College, die Universität von Michigan, Yale und die UC Berkeley. Die Bewegung erfasst die Universitäten und schafft eine nationale Massenbewegung gegen Krieg und Völkermord.

Dies setzt die Regierung Biden weiter unter Druck, Maßnahmen gegen den Krieg zu ergreifen. Ganz zu schweigen davon, dass ein Einmarsch in Rafah zu Zehntausenden von weiteren Toten im Gazastreifen führen wird. Das könnte eine Katastrophe für seine Wahlchancen sein.

Dies könnte genau das sein, was Netanjahu will: die Niederlage eines demokratischen Präsidenten. Eine Trump-Präsidentschaft wird seiner faschistischen Regierung und ihrer Agenda der ethnischen Säuberung des Westjordanlandes und des Gazastreifens weitaus entgegenkommender sein.

Die Energie und Leidenschaft der studentischen Antikriegsbewegung könnte leicht auf die breite Öffentlichkeit übergreifen. 60 % der Amerikaner wollen, dass Biden den Krieg jetzt stoppt. Im vergangenen März waren 55 % der Amerikaner gegen die israelische Kriegsführung. Es kann nur noch schlimmer werden. Ähnliches geschah 1968, als eine landesweite Anti-Kriegs-Bewegung entstand, die eine breitere Opposition gegen den Vietnamkrieg hervorrief. In jenem Jahr verlor der Kandidat der Demokraten die Wahl größtenteils aufgrund der Opposition gegen den Krieg.

Wenn der Präsident eine Chance haben will, Donald Trump im November zu schlagen, muss er diese fragile Koalition aus progressiven und gemäßigten Demokraten zusammenhalten. Jetzt besteht die Gefahr, dass er einen großen Teil der Demokraten verliert. Es wird eine knappe Wahl sein. Die Umfragen sind uneinheitlich. Die meisten zeigen Biden mit einem leichten Vorsprung. Andere sehen Trump mit einem ähnlich geringen Vorsprung. In allen Umfragen beträgt der Abstand 2-3 % und liegt innerhalb der Fehlermarge. In einer Wahl, in der nur ein paar tausend Stimmen in den umkämpften Staaten ihn um den Sieg bringen könnten, kann Biden es sich nicht leisten, jemanden zu verlieren. Bis jetzt hat er genug von ihnen verloren, um Alarm zu schlagen.

