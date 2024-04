Israel’s Architect of Ethnic Cleansing As Israel’s genocidal assault on Gaza unfolds, the spectre of Yosef Weitz lives on, writes Stefan Moore. By Stefan Moore Pearls and Irritations Since 1948, Israel has invoked the Holocaust to justify the forced expulsion of Arabs from Palestine to create a Jewish state, but the systematic

Israels Architekt der ethnischen Säuberung

Von Stefan Moore

Pearls and Irritations

23. April 2024

Während Israels völkermörderischer Angriff auf Gaza weitergeht, lebt das Gespenst von Yosef Weitz weiter, schreibt Stefan Moore.

Seit1948 beruft sich Israel auf den Holocaust, um die gewaltsame Vertreibung der Araber aus Palästina zur Schaffung eines jüdischen Staates zu rechtfertigen, doch der systematische Plan für die ethnische Säuberung wurde bereits Jahre zuvor von einem zionistischen Eiferer namens Yosef Weitz ausgearbeitet.

Im November 1940 – acht Jahre vor der Gründung des Staates Israel – schrieb Weitz:

„Es muss klar sein, dass es in dem Land keinen Platz für beide Völker gibt … Wenn die Araber es verlassen, wird das Land weit und geräumig für uns werden …. Die einzige Lösung ist ein Land … ohne Araber. Hier ist kein Platz für Kompromisse … Es gibt keinen anderen Weg, als die Araber von hier in die Nachbarländer zu versetzen … Kein einziges Dorf darf übrig bleiben, kein einziger Stamm … Es gibt keine andere Lösung.“

Weitz war „der Inbegriff des zionistischen Kolonialisten“, schreibt der israelische Historiker Ilan Pappé. Der 1890 in Russland geborene und als Kind nach Palästina eingewanderte Weitz wurde der einflussreiche Leiter der Abteilung für Landbesiedlung des Jüdischen Nationalfonds (JNF), der gegründet wurde, um Palästina durch den Kauf von arabischem Land für die Jischuw (die vor 1948 eingewanderten Juden in Palästina) zu kolonisieren.

Als Leiter der Abteilung für Landbesiedlung überwachte Weitz das Programm zum Erwerb von Grundstücken von abwesenden Grundbesitzern und zur Vertreibung der palästinensischen Pächter von ihrem Land. Es wurde jedoch bald klar, dass der Kauf kleiner Grundstücke nicht ausreichen würde, um den Traum der Zionisten von der Schaffung eines jüdischen Mehrheitsstaates in Palästina zu verwirklichen.

Im Jahr 1932, als Weitz dem Jüdischen Nationalfonds beitrat, gab es in Palästina nur 91.000 Juden (etwa 10 Prozent der Bevölkerung), die lediglich 2 Prozent des Landes besaßen.

Yosef Weitz im Jahr 1945. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Um diese demografische Realität zu ändern, bedurfte es einer radikalen, zweigleisigen Lösung: Zum einen musste die britische Mandatsmacht in Palästina davon überzeugt werden, mehr jüdische Einwanderung zuzulassen, und zum anderen musste ein effizientes Programm zur Vertreibung der einheimischen Palästinenser entwickelt werden.

Um das Problem anzugehen, richtete die Jewish Agency 1948 einTransfer Committee“ ein (die Idee stammte von Weitz), das robustere Pläne für die Vertreibung der Palästinenser und ihre Umsiedlung in benachbarte arabische Länder ausarbeiten sollte.

Mit seinem Hintergrund im Bereich der Landbesiedlung war Weitz die natürliche Wahl, um die prominente dreiköpfige Gruppe anzuführen, zu der auch Israels zukünftiger erster Präsident Chaim Weizmann und der zukünftige Premierminister Moshe Shertok gehörten.

Dank Weitz‘ obsessivem Engagement für die Massenvertreibung der Palästinenser wurde er als „Architekt des Transfers“ bekannt – ein Euphemismus für ethnische Säuberung (eine anerkannte Form des Völkermords), die ihren Höhepunkt in der Nakba von 1948 finden sollte.

Yitzhak Rabin mit Yosef Weitz (er zeigt auf die Karte rechts) im Yakir-Wald im Negev auf einem undatierten Foto. (IDF/Wikimedia Commons)

Unter Berufung auf das Alte Testament erzählt Weitz von einer Tour durch palästinensische Dörfer im Juni 1941 mit messianischem Eifer:

„Es gibt keinen Platz für uns bei unseren Nachbarn. . die Entwicklung ist ein sehr langsamer Prozess … . Sie [die palästinensischen Araber] sind zu zahlreich und zu sehr verwurzelt [im Land] . Der einzige Weg ist, sie [die palästinensischen Araber] an der Wurzel auszurotten. Ich fühle, dass dies die Wahrheit ist … Ich beginne, das Wesen des WUNDERs zu verstehen, das mit der Ankunft des Messias geschehen soll; das WUNDER geschieht nicht in der Evolution, sondern ganz plötzlich, in einem Moment. . .“ (Hervorhebung durch Weitz)

Obwohl Weitz‘ Transferkomitee die ersten systematischen Pläne zur Vertreibung der Palästinenser entwickelte, reichen seine Wurzeln bis zur Geburt der zionistischen Bewegung zurück.

Bereits 1895 erklärte der Gründer des Zionismus, Theodor Herzl:

„Wir werden versuchen, die mittellose Bevölkerung über die Grenze zu treiben … und [den Palästinensern] jede Beschäftigung in unserem eigenen Land verweigern.“

Andere frühe Zionisten, wie z. B. Israel Zangwill, waren weniger zurückhaltend:

„Wir müssen bereit sein, entweder die arabischen Stämme mit dem Schwert zu vertreiben … oder uns mit dem Problem einer größeren ausländischen Bevölkerung auseinanderzusetzen.“

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schrillten im historischen Palästina bereits die Alarmglocken; die Zusammenstöße zwischen jüdischen Siedlern und Palästinensern nahmen zu.

Eine Menge arabischer Demonstranten in Jaffa, die sich der Polizei auf dem Platz nähern, Oktober 1933. (Library of Congress, Public domain)

Doch der Funke, der die gesamte Region entzündete, war die Balfour-Erklärung von 1917, in der Großbritannien seine Unterstützung für ein jüdisches Heimatland im britischen Mandatsgebiet Palästina ankündigte.

Es war ein schicksalhaftes Versprechen, das, in den Worten des verstorbenen palästinensisch-amerikanischen Akademikers Edward Said, „von einer europäischen Macht … über ein außereuropäisches Gebiet … in völliger Missachtung der einheimischen Mehrheitsbevölkerung in diesem Gebiet abgegeben wurde“.

Sie sollte Palästina in einen unaufhörlichen Konflikt verwickeln und den Weg für die Nakba im Jahr 1948 ebnen.

In den folgenden zwei Jahrzehnten stieg die jüdische Einwanderung von einem Rinnsal zu einer Flut an – 60.000 allein im Jahr 1936. Als immer mehr palästinensische Bauern von ihrem Land vertrieben und in die Armut getrieben wurden, wuchs der Widerstand, der sich in der Großen Arabischen Revolte von 1936-39 entlud – drei Jahre lang Demonstrationen, Unruhen, Streiks, Bombenanschläge, Sabotage und blutige Zusammenstöße zwischen Palästinensern und Juden, die schließlich von der britischen Armee und der Haganah (zionistische Miliz) brutal niedergeschlagen wurden.

Bis zum Ende des Aufstands wurden mehr als 5 000 Palästinenser und 300 Juden getötet.

Im Anschluss an den Aufstand setzte Großbritannien die Königliche Palästina-Kommission oder Peel-Kommission ein, die die Teilung Palästinas in zwei souveräne Staaten empfahl, wobei der arabische Staat Transjordanien angegliedert werden sollte. Wenn Araber sich weigerten, den jüdischen Staat zu verlassen, sollte ihre Umsiedlung nach Transjordanien „in letzter Instanz zwingend“ sein. Das Gleiche würde für Juden gelten, die sich weigerten, den arabischen Staat zu verlassen.

Es überrascht nicht, dass die Palästinenser die Teilung vehement ablehnten, während die Zionisten den Plan formell akzeptierten und insgeheim darauf warteten, das gesamte historische Palästina zu übernehmen. Die britische Regierung erkannte, dass der Plan nicht durchführbar war, und lehnte den Bericht 1938 schließlich ab.

Lord Peel und Sir Horace Rumbold, Vorsitzender der Königlichen Palästina-Kommission, nach der Beweisaufnahme des Arab Higher Committee über die „Palästina-Unruhen“, 1937. (U.S. Library of Congress, Wikimedia Commons, Public domain)

1938 verkündete David Ben-Gurion (der der erste Premierminister Israels werden sollte) in einer Rede 1938:

„Nachdem wir eine starke Kraft geworden sind … werden wir die Teilung abschaffen und uns auf ganz Palästina ausdehnen … Der Staat wird die Ordnung aufrechterhalten müssen – nicht durch Predigten, sondern mit Maschinengewehren.“

Als Weitz dem Transferkomitee beitrat, waren die Weichen für die systematische ethnische Säuberung der Araber in Palästina bereits gestellt.

Das Projekt, das Weitz am meisten begeisterte, war eine Liste, die so genannten Dorfakten, ein detailliertes Verzeichnis aller arabischen Dörfer in Palästina – ihre topografische Lage, die Zufahrtsstraßen, die Qualität des Ackerlandes, die Wasserquellen, die Haupteinkommensquellen, die Religionszugehörigkeit, das Alter der Männer und ihre Beteiligung an der arabischen Revolte.

Für die militärischen Planer waren die Dorfakten eine Goldgrube – ein umfassender Fahrplan für die ethnische Säuberung Palästinas, die im kommenden Jahrzehnt durchgeführt werden sollte.

Der Auslöser war 1947, als die Briten ihr Mandat aufgaben und das Palästina-Problem an die Vereinten Nationen übergaben. Der Rest ist Geschichte: Am 29. November 1947 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution 181, die eine Aufteilung Palästinas in zwei völlig ungleiche Staaten vorsah – einen jüdischen Staat mit 56 Prozent des Landes und einen arabischen Staat mit 42 Prozent -, obwohl in Palästina doppelt so viele Araber (1,2 Millionen) wie Juden (600.000) lebten.

Mitglieder der Delegation der Jewish Agency studieren eine Karte der vorgeschlagenen Teilung Palästinas am vorläufigen Sitz der Vereinten Nationen, 12. November 1947. (UN-Foto/MC)

Erneut lehnten die Palästinenser und alle arabischen Staaten den Teilungsplan vollständig ab. Die Zionisten waren ekstatisch – ihre Vision eines jüdischen Staates ging in Erfüllung, und ein Krieg mit den Palästinensern und den benachbarten arabischen Staaten stand kurz bevor.

„Yosef Weitz] sah in der Teilungsresolution und den bevorstehenden Feindseligkeiten die günstige Gelegenheit, lang gehegte Pläne in die Tat umzusetzen“, schreibt der palästinensische Historiker Nur-eldeen Masalha. „Sein Tagebuch ist voll von Ermahnungen, ‚die Gelegenheiten, die der Krieg bietet, nicht zu verpassen‘. “

Am 18. April 1948 schrieb Weitz anhand seiner Dorfakten über die Liste der Dörfer, die er zuerst ethnisch säubern wollte:

„Ich habe eine Liste der arabischen Dörfer zusammengestellt, die meiner Meinung nach geräumt werden müssen, um die jüdischen Gebiete zu vervollständigen. Ich habe auch eine Liste der Orte erstellt, in denen es Landstreitigkeiten gibt, die mit militärischen Mitteln beigelegt werden müssen.“

Pappé beschreibt, was dann geschah. Er wurde Plan D genannt und war der endgültige Masterplan für die ethnische Säuberung Palästinas:

„Die Befehle enthielten eine detaillierte Beschreibung der Methoden, mit denen die Menschen gewaltsam vertrieben werden sollten: Einschüchterung in großem Stil, Belagerung und Bombardierung von Dörfern und Bevölkerungszentren, Inbrandsetzen von Häusern, Eigentum und Gütern, Vertreibung der Bewohner, Abriss von Häusern und schließlich das Verlegen von Minen in den Trümmern, um die Rückkehr der vertriebenen Bewohner zu verhindern…“

Am Ende war mehr als die Hälfte der einheimischen Bevölkerung Palästinas, über 750.000 Menschen, entwurzelt worden; 531 Dörfer waren zerstört worden; 70 zivile Massaker hatten stattgefunden und schätzungsweise 10-15.000 Palästinenser waren tot.

Das Flüchtlingslager Jaramana in Damaskus, Syrien, das nach der palästinensischen Katastrophe, der Nakba, 1948 errichtet wurde. (gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Als er die Zerstörung eines Dorfes beobachtete, schrieb Weitz:

„Ich war überrascht, dass sich bei diesem Anblick nichts in mir regte … kein Bedauern und kein Hass, wie es der Lauf der Welt ist.“

Heute, da der völkermörderische Krieg in Gaza weitergeht, lebt das Gespenst von Yosef Weitz weiter. Zu Beginn der israelischen Invasion entwarf das israelische Geheimdienstministerium einen Kriegsvorschlag, der vorsah, die 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens, die nun unter täglichem Bombardement und auferlegtem Hunger leiden, gewaltsam auf die ägyptische Sinai-Halbinsel zu vertreiben, wo sie in Zeltstädten untergebracht werden sollten und ihnen das Recht auf Rückkehr verweigert wurde.

In der Zwischenzeit bleibt die rassistische Sprache, mit der Israels Führer die Massenvernichtung der Palästinenser rechtfertigen, unverändert: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir werden entsprechend handeln“, spuckt der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant; „Dies ist ein Kampf, nicht nur Israels gegen diese Barbaren“, intoniert Premierminister Benjamin Netanjahu, „es ist ein Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei“. Und „Es gibt keine Palästinenser, weil es kein palästinensisches Volk gibt“, erklärt Finanzminister Bezalel Smotrich.

„Es ist verlockend, die Wiederbelebung des Transfers … als das wilde Geschwätz von Rechtsextremisten abzutun“, schreibt Nur-eldeen Masalha. „Eine solche Ablehnung ist jedoch gefährlich, und es ist gut, daran erinnert zu werden, dass das Konzept des Transfers im Herzen des Mainstream-Zionismus liegt.“

Der Plan, Palästina ethnisch zu säubern, ist Israels Erbsünde – eine Sünde, die die jüdischen Kolonisten entweder nicht anerkennen können, für gerechtfertigt halten oder lieber vergessen wollen.

Seit der Nakba von 1948 hat Israel die Erinnerung an den Holocaust benutzt, um seine Kritiker zum Schweigen zu bringen und internationalen Druck für einen Waffenstillstand in Gaza oder für das Recht der Palästinenser auf Rückkehr in ihr Land zu vereiteln. Doch trotz aller Versuche, ihre Vergangenheit zu rechtfertigen, zu verharmlosen oder zu leugnen, können die Zionisten das Vermächtnis von Yosef Weitz oder ihre blutgetränkte Geschichte niemals auslöschen. Es ist für Israel längst an der Zeit, die Unmenschlichkeit und Vergeblichkeit seines zionistischen Projekts anzuerkennen.

Stefan Moore ist ein amerikanisch-australischer Dokumentarfilmer, dessen Filme mit vier Emmys und zahlreichen anderen Preisen ausgezeichnet wurden. In New York war er Serienproduzent für WNET und Produzent des CBS-Nachrichtenmagazins 48 HOURS zur Hauptsendezeit. In Großbritannien arbeitete er als Serienproduzent bei der BBC, und in Australien war er ausführender Produzent für die nationale Filmgesellschaft Film Australia und ABC-TV.

Dieser Artikel stammt aus Pearls and Irritations.

