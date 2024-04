https://www.middleeastmonitor.com/20240430-is-whatsapp-putting-palestinians-at-risk-of-being-killed-in-gaza/

In dieser Fotoillustration werden Logos von WhatsApp auf einem Handy- und Computerbildschirm in Ankara, Türkei, am 23. Mai 2023 angezeigt [İsmail Kaplan – Anadolu Agency].

Bringt WhatsApp Palästinenser in Gaza in Gefahr, getötet zu werden?

30. April 2024

In dieser Foto-Illustration sind Logos von WhatsApp auf einem Handy- und Computerbildschirm in Ankara, Türkei, am 23. Mai 2023 zu sehen [İsmail Kaplan – Anadolu Agency]

In dieser Fotoillustration werden Logos von WhatsApp auf einem Handy- und Computerbildschirm in Ankara, Türkei, am 23. Mai 2023 angezeigt [İsmail Kaplan – Anadolu Agency]

Seit Jahrzehnten leben die Menschen mit der Aussicht auf eine Zukunft, in der Kriege mit so genannten Killerrobotern geführt werden, die von einer Technologie angetrieben werden, die immer wie aus einer anderen Welt erschien.

Das ist nun eine erschreckende Realität, wenn man bedenkt, dass Israel künstliche Intelligenz bei seinen tödlichen Angriffen auf den Gazastreifen einsetzt. Dies wurde in Berichten und Untersuchungen verschiedener Medien dokumentiert, darunter vor allem die israelische Zeitschrift +972 Magazine und die hebräischsprachige Zeitung Local Call.

Sie enthüllten den Einsatz von KI-Programmen wie „The Gospel“, „Lavender“ und „Where’s Daddy?“, die allesamt eingesetzt wurden, um Zehntausende von Gaza-Bewohnern als Ziele zu identifizieren, Menschen gezielt in ihren Häusern aufzuspüren und zu treffen und im Grunde eine „Massenmordfabrik“ mit minimaler menschlicher Aufsicht zu betreiben.

Ein kritisches Detail in ihrem Bericht von Anfang April über „Lavender“ und „Where’s Daddy?“ bezog sich auf die Art und Weise, wie die Software angeblich Daten von WhatsApp sammelte – dem Kommunikationsriesen im Besitz des Tech-Giganten Meta.

Diese Informationen weckten das Interesse von Paul Biggar, einem Software-Ingenieur, Innovator und Gründer von Tech For Palestine, einem Zusammenschluss von Technologieexperten, die sich für die Palästinenser einsetzen.

Er veröffentlichte einen Blog, in dem er seine Besorgnis über die mögliche Beteiligung von Meta an Israels verheerendem KI-gestützten Krieg gegen Gaza zum Ausdruck brachte.

Im Gespräch mit Anadolu sagte Biggar, dass er Lavender“ als eines der Werkzeuge ansieht, die Israel als Mittel zur Automatisierung des Völkermords (in Gaza)“ einsetzt.

„Es erlaubt ihnen, Einzelpersonen ins Visier zu nehmen und eine Ebene der plausiblen Bestreitbarkeit zu schaffen, wo sie sagen, dass diese Personen von der KI als gültige Ziele identifiziert wurden, was nicht stimmt“, sagte er.

Er sagte, es gebe keinen „wirklichen Grund zu glauben, dass irgendeines dieser Ziele gültig ist“ und das israelische Militär unternehme „keine Sorgfaltspflicht bei der Identifizierung oder Untersuchung der vom KI-System vorgeschlagenen Ziele“.

WhatsApp und Metas angebliche Beteiligung

Biggar sagte, dass es in seinem Blog „speziell um die Beteiligung von Meta“ gehe, da die Berichterstattung über „Lavender“ nahelege, dass eine der Möglichkeiten, wie das System Ziele identifiziere, darin bestehe, „in welchen WhatsApp-Gruppen Menschen Mitglied sind“.

Er bezog sich auf einen Teil des Berichts von +972 und Local Call, in dem es um „eine kurze Anleitung zum Aufbau einer ‚Zielmaschine‘ geht, die ähnlich wie „Lavender“ beschrieben wird und auf KI und maschinellen Lernalgorithmen basiert“.

Dieser Leitfaden befindet sich dem Bericht zufolge in einem Buch mit dem Titel „The Human-Machine Team: How to Create Synergy Between Human and Artificial Intelligence That Will Revolutionize Our World“ (Wie man Synergien zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz schafft, die unsere Welt revolutionieren werden), das unter dem Pseudonym Brigadier General YS im Jahr 2021 auf Englisch veröffentlicht wurde.

Dem Bericht zufolge haben die Ermittlungen von +972 und Local Call bestätigt, dass es sich bei dem Autor um den derzeitigen Kommandeur der israelischen Eliteeinheit 8200 handelt.

In diesem Leitfaden zur Erstellung eines KI-Systems „wurden mehrere Beispiele für ‚Hunderte und Tausende‘ von Merkmalen genannt, die die Bewertung einer Person (die Wahrscheinlichkeit, als Zielperson identifiziert zu werden) erhöhen können, wie z. B. die Mitgliedschaft in einer WhatsApp-Gruppe mit einem bekannten Militanten, der Wechsel des Mobiltelefons alle paar Monate und der häufige Wechsel von Adressen.“

Biggar bezeichnete dies als einen „lächerlichen“ Vorschlag.

„Wir wissen aus anderen Quellen, dass die Hamas ihre Angriffe nicht über Mobiltelefone, WhatsApp oder Ähnliches koordiniert“, sagte er.

„Was sie also wirklich andeuten ist, wen kennen die Leute? Mit wem sind sie befreundet? … Die Mitgliedschaft in einer WhatsApp-Gruppe ist in keiner Weise belastend und es ist lächerlich, dies zu behaupten.“

Gibt Meta Informationen an Israel weiter?

Für Biggar ist es eine „Tatsache“, dass Israel WhatsApp-Daten erhält, aber es ist immer noch unklar, ob sie direkt von Meta bereitgestellt werden.

„Vielleicht haben die IDF (Israel Defence Forces) andere Möglichkeiten, auf diese Daten zuzugreifen … Vielleicht bekommen sie sie nicht durch die Vordertür über Meta“, sagte er.

Eine Möglichkeit sei, dass sie „durch die vielen Mitglieder der Einheit 8200“, die jetzt bei Meta arbeiten, an die Daten kommen, sagte er und bezog sich dabei auf dieselbe israelische Geheimdiensteinheit, die in dem Bericht von +972 und Local Call über „Lavender“ erwähnt wurde.

„Viele Leute bei Meta haben früher bei den IDF gearbeitet, waren früher in der Einheit 8200, einschließlich ihres Chief Information Security Officer“, behauptete Biggar.

„Es gibt auch Sheryl Sandberg, ihre ehemalige COO und eine der wichtigsten Personen, die Facebook zu dem gemacht haben, was es heute ist, und die immer noch im Vorstand sitzt. „Sie war auch auf einer Propagandatour für Israel“, fügte er hinzu.

In Bezug auf den Gründer von Meta, Mark Zuckerberg, wies Biggar darauf hin, dass er „Spenden an die (israelische Nichtregierungsorganisation) Zaka gegeben hat, die zu den Leuten gehört, die die falsche Propaganda zur Rechtfertigung des Völkermordes gegenüber Israelis und der westlichen Welt gemacht haben“.

Israel könnte also die Daten direkt von Meta durch Informationsanfragen, durch die Hintertür oder auf einem dritten, nicht genannten Weg erhalten, sagte er.

In jedem dieser Szenarien wird das Hauptproblem darin bestehen, dass Meta WhatsApp als durchgängig sicheres System anpreist, obwohl sie eigentlich wissen müssten, dass das nicht stimmt“, sagte er.

READ: Israel nutzt Metas WhatsApp, um Palästinenser in Gaza durch ein KI-System zu töten

Anfällig für Missbrauch und aufdringliche externe Überwachung

Die bahrainische Bloggerin und Aktivistin Esra’a Al Shafei ist der Meinung, dass die Berichte über die mögliche Nutzung von WhatsApp-Daten durch Israel „definitiv sehr ernst genommen werden sollten“.

„Wenn die Klage in dem Bericht wahr ist, zeigt das, dass Menschen ihr Leben riskieren, wenn sie WhatsApp benutzen“, sagte Al Shafei, Vorstandsmitglied des Tor-Projekts, einer Gruppe für digitalen Datenschutz und Freiheit, gegenüber Anadolu.

Sie wies auf Metadaten – „Daten rund um die Daten selbst“ – als einen Bereich der Verwundbarkeit hin und sagte, dass Datenschützer die Sammlung und Speicherung von Metadaten strikt ablehnen, „insbesondere bei Apps wie WhatsApp, die ihr Produkt fälschlicherweise als völlig privat anpreisen.“

WhatsApp verschlüsselt zwar den Inhalt von Nachrichten, sammelt aber dennoch verschiedene Informationen, darunter „App-Aktivitäten … Standort, Finanzinformationen (wenn der Nutzer seine Nummer jemals mit einem von Meta verwalteten oder für Meta zugänglichen Zahlungsportal verbunden hat), Kontakte und Gruppen“, erklärte er.

„Obwohl WhatsApp Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist und behauptet, keine Hintertüren zu irgendwelchen Regierungen zu haben, reichen die Metadaten allein aus, um detaillierte Informationen über die Nutzer preiszugeben, insbesondere wenn die Telefonnummer des Nutzers mit anderen Meta-Produkten und damit verbundenen Aktivitäten verbunden ist“, sagte sie.

„Aus diesem Grund könnte die IDF die Metadaten plausibel nutzen, um WhatsApp-Nutzer aufzuspüren und zu lokalisieren“, fügte sie hinzu.

Al Shafei betonte jedoch, dass all dies nicht bedeute, dass Meta oder WhatsApp zwangsläufig mit Israel kollaborieren, aber „allein durch die Sammlung dieser Informationen machen sie sich anfällig für Missbrauch und aufdringliche externe Überwachung“.

Mehr Hacking als Übergabe

Die Forscherin und Journalistin Sophia Goodfriend ist der Meinung, dass der Fall, in dem Israel WhatsApp-Daten verwendet, mehr mit Hacking als mit absichtlicher Zusammenarbeit zu tun hat.

„Insbesondere bei WhatsApp ist es so, dass sich das Militär einfach in die Telefone hackt und die WhatsApp-Daten durchgeht“, sagte sie gegenüber Anadolu.

„WhatsApp stellt dem israelischen Militär nicht unbedingt alle Informationen zur Verfügung“, sagte Goodfriend, die für verschiedene Zeitschriften, darunter +972 Magazine, über Kriegsführung, Automatisierung und digitale Rechte geschrieben hat.

Es geht weniger um Zusammenarbeit als vielmehr darum, dass das israelische Militär, wie viele andere Militärs auf der Welt, in der Lage ist, sich in diese Technologien einzuhacken“, sagte sie.

READ: USA prüfen Bericht, wonach Israel KI zur Identifizierung von Bombenzielen in Gaza eingesetzt hat

Außerdem gebe es viele Fälle, in denen das Militär Technologien auf eine Art und Weise nutze, die gegen die Politik der Unternehmen selbst verstoße, erklärte sie.

„Im März berichtete die New York Times über einen Fall, in dem das (israelische) Militär eine Google-Bilddatenbank nutzte, um eine biometrische Überwachung der Bewohner des Gazastreifens aufzubauen, die in den ersten Monaten des Krieges vom Norden in den Süden flohen“, sagte sie.

„Das ist ein Fall, in dem das israelische Militär eine Open-Source-Datenbank entgegen seinen eigenen Bestimmungen verwendet hat.“

In solchen Fällen betonte sie, dass Technologiefirmen, „die feststellen, dass ihre Technologien zum Aufbau militärischer Überwachungssysteme oder zur Information militärischer Operationen verwendet werden, die Verantwortung haben, sicherzustellen, dass ihre eigenen Technologien nicht direkt gegen ihre Nutzungsrichtlinien verstoßen.“

Während große Unternehmen, die direkt mit dem Militär für solche Operationen zusammenarbeiten, „nicht so häufig vorkommen“, gibt es andere Arten der Zusammenarbeit mit privaten zivilen Technologiefirmen, sagte sie.

„Es gibt viele Beispiele für Start-ups, die mit der Entwicklung verschiedener Überwachungstechnologien beauftragt werden, die in tödliche Zielsysteme einfließen könnten“, sagte sie.

„Es ist ein chaotisches technologisches Ökosystem, und viele zivile Firmen sind allein aufgrund von Verträgen und Unteraufträgen daran beteiligt, und selbst wenn sie nur ihre Technologie zur Verfügung stellen und das israelische Militär sie nutzen kann.“

Hinsichtlich der Frage, womit Israel seine KI-Systeme im Gazastreifen füttert, verwies sie auf sein „ziemlich fortschrittliches Netzwerk von Überwachungstechnologien … im Westjordanland, im Gazastreifen und in Israel selbst“.

„Dazu gehören biometrische Überwachung, Cyber-Hacking-Technologien, Drohnenaufklärung, GPS-Ortung und auch die Überwachung sozialer Medien“, sagte sie.

„All diese verschiedenen Quellen fließen in Systeme ein, wie wir sie gerade in Gaza sehen, darunter „Lavender“ und „Where’s Daddy?“,“ fügte sie hinzu.

Zu den eigentlichen KI-Systemen und ihrer Rolle bei der Zerstörung des Gazastreifens sagte Goodfriend, dies sei ein weiteres Beispiel dafür, „wie das Militär diese Systeme nutzen kann, um seine eigene Agenda durchzusetzen“.

„Wir haben gesehen, dass das israelische Militär wirklich mehr Wert auf Zerstörung als auf Genauigkeit legt … (und) wir haben gesehen, dass diese Systeme diese Militärkampagne wirklich unterstützt haben“, sagte sie.

READ: Israel will „KI-Supermacht“ werden und autonome Kriegsführung vorantreiben

Sie betonte jedoch, dass diese Systeme „recht rudimentär“ seien und wirklich „keine autonomen Waffensysteme sind, die ohne menschliche Aufsicht agieren“.

„Es waren tatsächlich die Entscheidungsträger, die das Sagen hatten. „Wenn sich die Berichte bestätigen, sind es tatsächlich die Entscheidungsträger, die … das Militär anweisen, all diese Ziele zu bombardieren und sich auf die KI zu verlassen, um einen endlosen Strom von zu bombardierenden Zielen zu produzieren“, sagte sie.

Ruf nach Antworten

In einer Erklärung an Anadolu sagte ein WhatsApp-Sprecher, das Unternehmen habe „keine Informationen, dass diese Berichte korrekt sind“.

„WhatsApp hat keine Hintertüren und wir geben keine Masseninformationen an Regierungen weiter. Seit über einem Jahrzehnt stellt Meta konsistente Transparenzberichte zur Verfügung und diese beinhalten die begrenzten Umstände, unter denen WhatsApp-Informationen angefordert wurden“, heißt es in der Erklärung.

Solche Anfragen werden „auf der Grundlage des geltenden Rechts und im Einklang mit international anerkannten Standards, einschließlich der Menschenrechte, geprüft und bewertet“, hieß es.

„Unser nächster Bericht wird nächsten Monat erscheinen, pünktlich. Wir sind uns einig, dass der Schutz der Privatsphäre weit mehr umfasst als eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weshalb wir hart daran arbeiten, die uns zur Verfügung stehenden Informationen zu schützen, und wir werden weiterhin weitere Funktionen zum Schutz der Daten unserer Nutzer entwickeln“, heißt es in der Erklärung weiter.

Für Biggar, den Gründer von Tech For Palestine, ist das nicht genug, und er will Antworten von Meta.

„Meta sollte einen öffentlichen Bericht herausgeben, der genau angibt, was sie wissen. Sie sollten eine Untersuchung durchführen, die über das hinausgeht, was sie wissen. Sie müssen eine Untersuchung sowohl intern als auch extern durchführen … um herauszufinden, ob die IDF auf diese Informationen zugreifen konnte … (oder) von wem sie sie intern erhalten haben“, sagte er.

„Wenn es ein Hack war, der nicht aufgedeckt wurde, wusste Meta von diesem Hack oder von Schwachstellen in ihrer Verschlüsselung? „Sie haben es als Ende-zu-Ende vermarktet … (also) wussten sie, dass es für die Menschen in Palästina nicht Ende-zu-Ende war?“

Al Shafei stimmte dem zu und sagte, es sei „verantwortungsvoll von Meta, die … Untersuchung in den Berichten über ‚Lavender‘ vollständig zu untersuchen, wie sie die Metadaten von WhatsApp nutzen, um ihre Nutzer in ganz Palästina zu verfolgen, zu schädigen oder zu töten.“

„Einfach zu behaupten, dass sie von der Haftung befreit sind, weil sie keine aktive Rolle bei der Bereitstellung einer Hintertür spielen, ist nicht ausreichend. WhatsApp wird von Milliarden von Menschen genutzt, und diese Nutzer haben ein Recht darauf zu erfahren, welche Gefahren mit der Nutzung der App verbunden sind, oder was WhatsApp und Meta tun werden, um sie proaktiv vor einem solchen Missbrauch zu schützen“, sagte sie.

LESEN: UN-Experten prangern Einsatz von angeblicher KI für „Hausmord“ in Gaza an

Übersetzt mit deeepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …