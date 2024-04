Profs Urge NYT to Probe False Oct. 7 Rape Story More than 50 journalism professors call for an independent review into the debunked NYT story „Screams Without Words.“ By Julia Conley Common Dreams Nothing can „reverse the damage done to Palestine and to Palestinians,“ said the professors, „but the Times could still reverse some of the da

Der Hauptsitz der New York Times, 620 Eighth Avenue, 2019. (Ajay Suresh, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Mehr als 50 Journalismus-Professoren fordern eine unabhängige Untersuchung der entlarvten NYT-Story „Screams Without Words“.

Professoren fordern die NYT auf, die falsche Vergewaltigungsgeschichte vom 7. Oktober zu untersuchen

Von Julia Conley

Common Dreams

30. April 2024

Nichts kann „den Schaden, der Palästina und den Palästinensern zugefügt wurde, rückgängig machen“, so die Professoren, „aber die Times könnte immer noch einen Teil des Schadens rückgängig machen, den sie sich selbst durch ihr Schweigen zugefügt hat.“

Ein Artikel auf der Titelseite der New York Times, den Israel nutzte, um die öffentliche Unterstützung für seinen von den USA unterstützten Angriff auf den Gazastreifen zu mobilisieren, müsse einer unabhängigen Überprüfung unterzogen werden, erklärten mehr als 50 Journalismusprofessoren in einem Brief an die Zeitung am Montag, als wachsende Proteste die weit verbreitete Empörung über die Zerstörung, die auf den bombenartigen Artikel folgte, zum Ausdruck brachten.

Die Professoren, von denen viele als Vollzeitjournalisten arbeiteten, bevor sie sich der Wissenschaft zuwandten, schrieben an den Herausgeber der Times, A.G. Sulzberger, den leitenden Redakteur Joe Kahn und den internationalen Redakteur Philip Pan und forderten eine „gründliche und unabhängige Überprüfung“ des Artikels „Screams Without Words: Sexuelle Gewalt am 7. Oktober“.

In dem Schreiben wird die Zeitung aufgefordert, eine Kommission aus Journalismusexperten zu bilden, die die „Berichterstattungs-, Redaktions- und Veröffentlichungsprozesse“ für den Artikel untersuchen soll.

Der Artikel war kurz nach seiner Veröffentlichung in die Kritik geraten, da er nicht nur von dem internationalen Korrespondenten Jeffrey Gettleman, sondern auch von zwei unerfahrenen freien Mitarbeitern in Israel verfasst worden war. Die eine, Anat Schwartz, ist eine „ehemalige Geheimdienstmitarbeiterin der Luftwaffe“, mit der die Times die Zusammenarbeit beendete, nachdem bekannt geworden war, dass sie einen Social-Media-Beitrag „geliked“ hatte, in dem die Umwandlung des Gazastreifens in ein „Schlachthaus“ gefordert wurde.

„Es hat den Anschein, dass diesen Personen außerordentliches Vertrauen entgegengebracht wurde, und die Times würde davon profitieren, wenn sie öffentlich die Umstände erklären würde, die eine so ungewöhnliche Abhängigkeit von Freiberuflern für eine so wichtige Geschichte rechtfertigen“, schrieben die Professoren. Zu den Wissenschaftlern gehörten Mohamad Bazzi von der New York University, Shahan Mufti von der University of Richmond und Jeff Cohen, der vom Ithaca College in den Ruhestand ging.

Mufti sammelte gemeinsam mit Steven Thrasher, Assistenzprofessor an der Northwestern University, die Unterschriften. Er sagte der Washington Post, dass die Wissenschaftler nach „ernsthafter Überlegung und Abwägung“ zu dem Schluss gekommen seien, dass dies notwendig sei.

Fakten“ ohne Beweise

Zusätzlich zu den Fragen, die über die Erfahrung und Voreingenommenheit von Schwartz und Sella aufgeworfen wurden, wiesen die Professoren auf das Eingeständnis der Zeitung vom 26. März hin, dass „neue Videobeweise einige wichtige Details“ in „Schreie ohne Worte“ „untergraben“, sowie auf Gettlemans Kommentar, der andeutet, dass er die Informationen in der Geschichte nicht als harte „Beweise“ betrachtet.

Kann die Zeitung Fakten schaffen, wenn ihr eigener Reporter seine Informationen nicht als „Beweise“ betrachtet?

Im März erklärte ein Sprecher des Kibbutz Be’eri gegenüber The Intercept, dass die Opfer des von der Hamas geführten Angriffs auf den Süden Israels nicht sexuell missbraucht wurden, und die Familie einer Frau, die eine Schlüsselfigur in „Schreie ohne Worte“ war, hat bestritten, dass die grafischen Details des Berichts über sexuellen Missbrauch wahr sind.

The Intercept schrieb auch, dass sich Schwartz bei der Berichterstattung über die angeblichen sexuellen Übergriffe auf Interviews mit einer Rettungsgruppe stützte, die „nachweislich Beweise falsch gehandhabt und mehrere falsche Geschichten über die Ereignisse des 7. Oktobers verbreitet hat, einschließlich der entkräfteten Behauptungen, dass Hamas-Agenten Babys enthauptet hätten.“

Die Al Jazeera-Journalistin Laila Al-Arian nannte den Brief vom Montag eine „wichtige Entwicklung“ und forderte die Times auf, „das Richtige zu tun“.

Die von Schwartz angewandten Methoden, so stellte The Intercept Anfang des Monats fest, waren die Bausteine für eine Geschichte, die „sofort als mächtige Referenz in einer zunehmenden Kampagne Israels und seiner Unterstützer“ diente, um Israels Angriff auf Gaza zu entschuldigen.

„Die Wirkung der Geschichte der New York Times ist unvorstellbar“, schreiben die Professoren.

Wir befinden uns in Kriegszeiten, und in den Augen vieler Menschen hat die Geschichte der Times das Feuer in einem entscheidenden Moment angefacht, in dem es vielleicht eine Möglichkeit gegeben hätte, es einzudämmen, bevor die Situation, wie der Internationale Gerichtshof entschieden hat, in den „plausiblen“ Bereich des Völkermords abgleitet. In Anbetracht dieser schwerwiegenden Umstände sind wir der Meinung, dass die Times keine Zeit verlieren sollte, eine unabhängige Überprüfung zu beantragen.

Externe Überprüfung ‚angemessen‘

Ein Raketenangriff auf Gaza im Oktober 2023. (Ali Hamad von APAimages für WAFA, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Der Artikel, so eine der Unterzeichnerinnen, Sandy Tolan von der University of Southern California, wurde veröffentlicht, „als die Zahl der Todesopfer in Gaza zunahm und die Kritik sich mehr auf Israel zu konzentrieren begann“.

„In Anbetracht der möglichen Schäden und Konsequenzen des Zeitpunkts“, so Tolan gegenüber der Post, „und der Tatsache, dass die Berichterstattung nicht so gut war, wie sie hätte sein sollen, ist eine externe Überprüfung umso mehr angebracht.“

Die Unterzeichner wiesen darauf hin, dass es einen bedeutenden Präzedenzfall für Zeitungen gibt, die unabhängige Überprüfungen von Artikeln durchführen, die Fragen über Voreingenommenheit und Wahrheitsgehalt aufgeworfen haben.

„Wenn eine unabhängige Überprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass die Times nichts Schwerwiegendes falsch gemacht hat, dann ist das nicht nur ein Gewinn für die Times, sondern für den gesamten Journalismus“, schreiben die Professoren.

„Im schlimmsten Fall, wenn eine Untersuchung bemerkenswerte Fehler oder Nachlässigkeiten in der Arbeitsweise der Redaktion aufdeckt, könnte nichts, was die Times daraufhin tun würde, den Schaden, der Palästina und den Palästinensern zugefügt wurde, jemals wieder rückgängig machen, aber die Times könnte immer noch einen Teil des Schadens rückgängig machen, den sie sich selbst durch ihr Schweigen zugefügt hat.

„Nichts zu tun jedoch“, fügten sie hinzu, „und zuzulassen, dass eine Wolke des Zweifels über dieser historisch bedeutsamen Geschichte hängt, wird sicherstellen, dass der gesamte Journalismus, den die New York Times im Zuge dieses Konflikts produziert, unter einem dunklen Schatten bleiben wird.“

Julia Conley ist eine Mitarbeiterin von Common Dreams.

Übersetzt mit deepl.com



