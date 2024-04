Brutal, chaotic war – norms, conventions and laws of conduct are being erased We stand on the cusp of what might be termed Chaotic War. Not the formula often used by Israel to intimidate adversaries; this is different….

Brutaler, chaotischer Krieg – Normen, Konventionen und Verhaltensregeln werden außer Kraft gesetzt

Von Alastair Crooke

8. April 2024

Wir stehen an der Schwelle zu dem, was man als chaotischen Krieg bezeichnen könnte. Das ist nicht die Formel, die Israel oft benutzt, um seine Gegner einzuschüchtern, sondern etwas anderes.

Wir stehen an der Schwelle zu etwas, das man als chaotischen Krieg bezeichnen könnte. Das ist nicht die Formel, die Israel in der Vergangenheit oft benutzt hat, um seine Gegner einzuschüchtern; dies ist etwas anderes.

Der israelische Reporter Eddie Cohen sagte nach dem Angriff auf das iranische Konsulat: „Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir einen Krieg mit dem Iran und der Hisbollah beginnen wollen. Haben Sie das immer noch nicht verstanden?“

„Israel will den Iran in einen ausgewachsenen Krieg hineinziehen, um die iranischen Atomanlagen angreifen zu können“, obwohl diese Anlagen außerhalb der Reichweite der Amerikaner und Israelis liegen und unter Bergen begraben sind.

Cohen und natürlich auch die militärische Führung Israels werden das wissen, aber Israel verstrickt sich dennoch in eine Logik, die nur zur Niederlage führen kann. Die iranischen Atomanlagen sind vor israelischen Angriffen sicher. Die Zerstörung der zivilen iranischen Infrastruktur, die sich in der Öffentlichkeit befindet, mag viele Menschen töten, wird aber den iranischen Staat nicht per se zum Einsturz bringen.

Trita Parsi stellt das Ziel Israels beim Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus in einen anderen Kontext:

„Ein wichtiger Aspekt des israelischen Verhaltens – und Bidens Duldung – ist, dass Israel bewusst und systematisch versucht, bestehende Gesetze und Normen der Kriegsführung zu zerstören.

Selbst in Kriegszeiten sind Botschaften tabu, [und doch] hat Israel gerade ein iranisches Diplomatenlager in Damaskus bombardiert.

Die Bombardierung von Krankenhäusern ist ein Kriegsverbrechen, [dennoch] hat Israel JEDES Krankenhaus in Gaza bombardiert. Es hat sogar Ärzte und Patienten in Krankenhäusern ermordet.

Der IGH verpflichtete Israel, die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza zuzulassen. Israel verhindert aktiv, dass Hilfsgüter dorthin gelangen.

Das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung ist nach dem humanitären Völkerrecht verboten. Israel hat absichtlich eine Hungersnot in Gaza herbeigeführt.

Wahllose Bombardierungen sind nach dem humanitären Völkerrecht verboten. Biden selbst gibt zu, dass Israel den Gazastreifen wahllos bombardiert“.

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen … Die Verletzung der Immunität diplomatischer Einrichtungen durch Israel im Rahmen des Wiener Übereinkommens – und der Status der Getöteten – ist jedoch von großer Bedeutung. Es ist ein wichtiges Signal: Israel will Krieg – mit Unterstützung der USA, versteht sich.

Israels Ziel ist es erstens, die Normen, Konventionen und Gesetze der Kriegsführung zu zerstören; eine geopolitische Anarchie zu schaffen, in der alles möglich ist und die es Netanjahu ermöglicht, mit dem Weißen Haus, das frustriert ist, aber jede Verhaltensnorm, die aufdringlich mit Füßen getreten wird, duldet, die Zügel der USA in die Hand zu nehmen und das Pferd im Weißen Haus zu Wasser zu lassen – hin zu seinem regionalen „großen Sieg“ am Ende der Zeiten; ein notwendigerweise brutaler Krieg – jenseits der bestehenden roten Linien und ohne Grenzen.

Ebenso symbolträchtig wie der Angriff in Damaskus ist die Tatsache, dass sich die USA, Frankreich und Großbritannien – nach einem kurzen Verweis auf die Wiener Konvention – weigerten, die Sprengung des iranischen Konsulats zu verurteilen, wodurch die Immunität diplomatischer Einrichtungen gemäß der Wiener Konvention in Frage gestellt wird.

Diese Weigerung, das Konsulat zu verurteilen, wird weithin als sanfte Duldung des ersten zaghaften Schritts Israels in Richtung Krieg mit der Hisbollah und dem Iran verstanden werden.

Dieser chaotische „biblische“ Nihilismus Israels hat jedoch rein rational gesehen nichts mit Netanjahus Streben nach einem „großen Sieg“ zu tun. Die Realität ist, dass Israel seine Abschreckung verloren hat. Sie wird nicht zurückkehren; die tiefe Wut in der islamischen Welt, die Israel durch seine Massaker in Gaza in den letzten sechs Monaten ausgelöst hat, schließt dies aus.

Es gibt jedoch noch einen zweiten, zusätzlichen Grund, warum Israel das humanitäre Recht und die humanitären Normen vorsätzlich missachten will: Der israelische Journalist Yuval Abraham berichtet im Magazin +972 sehr ausführlich, wie Israel eine KI-Maschine (Lavender“ genannt) entwickelt hat, um Tötungslisten im Gazastreifen zu erstellen – fast ohne menschliche Überprüfung; lediglich eine Überprüfung von etwa 20 Sekunden“, um sicherzustellen, dass die KI-Zielperson männlich ist (denn es ist bekannt, dass dem Militär des Widerstands keine Frauen angehören).

Die eklatante Extralegalität hinter der Methodik der Tötungsliste für Gaza, wie sie von Abrahams verschiedenen Quellen berichtet wird, kann nur dadurch immunisiert und geschützt werden, dass man sie als eine von vielen Rechtswidrigkeiten normalisiert – und in der Tat eine souveräne Ausnahmestellung behauptet:

„[D]ie israelische Armee greift systematisch die Zielpersonen an, während sie sich in ihren Häusern aufhalten – gewöhnlich nachts, wenn die ganze Familie anwesend ist – und nicht während der militärischen Aktivitäten … Zusätzliche automatische Systeme, einschließlich eines, das [schamlos] „Wo ist Daddy?“ genannt wird, wurden eingesetzt – speziell, um Zielpersonen aufzuspüren, wenn sie die Häuser ihrer Familie betreten hatten … Wenn jedoch ein Haus angegriffen wurde, gewöhnlich nachts, war die Zielperson manchmal gar nicht im Haus“.

„Das Ergebnis ist, dass Tausende von Palästinensern – die meisten von ihnen Frauen und Kinder oder Menschen, die nicht an den Kämpfen beteiligt waren – durch israelische Luftangriffe ausgelöscht wurden, insbesondere in den ersten Wochen des Krieges, aufgrund der Entscheidungen des AI-Programms“.

„Wir waren nicht daran interessiert, [Hamas]-Aktivisten zu töten, wenn sie sich in einem militärischen Gebäude befanden … oder an einer militärischen Aktivität beteiligt waren“, sagte A., ein Geheimdienstoffizier, gegenüber +972 und Local Call. „Im Gegenteil, die IDF haben sie ohne zu zögern in Häusern bombardiert – als erste Option. Es ist viel einfacher, das Haus einer Familie zu bombardieren. Das System ist so aufgebaut, dass es in solchen Situationen nach ihnen sucht“.

„Darüber hinaus … zog es die Armee vor, bei der Bombardierung von mutmaßlichen militanten Jugendlichen, die von Lavender markiert wurden, nur ungelenkte Raketen zu verwenden, die gemeinhin als „dumme“ Bomben bekannt sind (im Gegensatz zu „intelligenten“ Präzisionsbomben), die ganze Gebäude mitsamt ihren Bewohnern zerstören und erhebliche Verluste verursachen können. „Man will keine teuren Bomben an unwichtige Leute verschwenden – das ist sehr teuer für das Land und es gibt einen Mangel [an diesen Bomben]“.

„… Die Armee beschloss in den ersten Wochen des Krieges auch, dass für jeden mit Lavender markierten Hamas-Aktivisten bis zu 15 oder 20 Zivilisten getötet werden durften … für den Fall, dass es sich bei dem Ziel um einen hochrangigen Hamas-Funktionär im Rang eines Bataillons- oder Brigadekommandeurs handelte – die Armee genehmigte bei mehreren Gelegenheiten die Tötung von mehr als 100 Zivilisten bei der Ermordung eines einzigen Kommandeurs“.

„Lavender – ein Programm, das entwickelt wurde, um menschliche Ziele im gegenwärtigen Krieg zu schaffen – hat etwa 37.000 Palästinenser als mutmaßliche „Hamas-Kämpfer“, die meisten von ihnen jüngeren Alters, zur Ermordung markiert (der IDF-Sprecher bestritt die Existenz einer solchen Tötungsliste in einer Erklärung gegenüber +972 und Local Call)“.

Kein Wunder also, dass Israel versucht, die Details in einer allgemeinen Reihe von Verstößen gegen das humanitäre Recht zu verschleiern: „Sie wollten uns erlauben, [die Nachwuchsagenten] automatisch anzugreifen. Das ist der Heilige Gral. Sobald man auf Automatik umschaltet, wird die Zielgenerierung verrückt“.

Es ist nicht schwer, darüber zu spekulieren, was der IGH entscheiden könnte …

Kann sich irgendjemand vorstellen, dass diese fehlerhafte Lavender-KI-Maschine nicht aufgefordert werden würde, ihre Tötungslisten zu erstellen, wenn Israel beschließen würde, in den Libanon einzumarschieren? (Ein weiterer Grund für die Normalisierung der Verfahren zunächst in Gaza).

Der wichtigste Punkt in dem Bericht des Magazins +972 (mit mehreren Quellen) ist, dass sich die IDF nicht auf die punktgenaue Eliminierung der Qassam-Brigaden der Hamas konzentriert haben (wie behauptet):

„Es war für mich sehr überraschend, dass wir gebeten wurden, ein Haus zu bombardieren, um einen Bodensoldaten zu töten, dessen Bedeutung in den Kämpfen so gering war“, sagte eine Quelle über den Einsatz von KI, um angebliche niederrangige Kämpfer zu markieren:

„Ich nannte diese Ziele ‚Müllziele‘. Dennoch fand ich sie ethischer als die Ziele, die wir nur zur ‚Abschreckung‘ bombardiert haben – Hochhäuser, die evakuiert und zum Einsturz gebracht werden, nur um Zerstörung zu verursachen“.

In diesem Bericht wird die Behauptung Israels, 19 von 24 Hamas-Bataillonen aufgelöst zu haben, eindeutig als Unsinn bezeichnet: Eine Quelle, die Lavendels Ungenauigkeit kritisiert, weist auf den offensichtlichen Fehler hin: „Es ist eine vage Grenze“; wie kann man einen Hamas-Kämpfer von einem anderen männlichen Zivilisten im Gazastreifen unterscheiden?

„In der Spitze konnte das System 37.000 Personen als potenzielle menschliche Ziele identifizieren“, so B. „Aber die Zahlen änderten sich ständig, weil es davon abhängt, wo man die Messlatte für einen Hamas-Aktivisten ansetzt. Es gab Zeiten, in denen ein Hamas-Aktivist breiter definiert wurde, und dann begann die Maschine, uns alle Arten von Zivilschutzpersonal und Polizeibeamten zu liefern, für die es eine Schande wäre, Bomben zu verschwenden“.

Erst letzte Woche wurde das Mitglied des Kriegskabinetts und Minister Ron Dermer nach Washington delegiert, um zu behaupten, dass der Erfolg der IDF bei der Zerschlagung von 19 Hamas-Bataillonen einen Einmarsch in Rafah rechtfertige, um die 4 bis 5 Bataillone zu zerschlagen, die sich nach israelischen Angaben noch in Rafah befinden.

Klar ist, dass KI ein wichtiges israelisches Instrument für den „Sieg“ im Gazastreifen war. Israel wollte eine „Rauch- und Spiegelgeschichte“ auf der Grundlage von „Lavendel“ verkaufen.

Im Gegensatz dazu haben die Palästinenser, die sich ihrer quantitativen Unterlegenheit bewusst sind, eine ganz andere Sichtweise: Sie sind zu einer neuen Denkweise übergegangen, die dem einfachen Akt des Widerstands eine zivilisatorische Bedeutung verleiht – einen Weg zum metaphysischen Sieg (und sehr wahrscheinlich eine Art militärischen Sieg), wenn nicht zu ihren Lebzeiten, dann für das palästinensische Volk danach. Dies macht den asymmetrischen Charakter des Konflikts aus, den Israel nie zu verstehen vermochte.

Israel will gefürchtet werden, weil es glaubt, dass dies seine Abschreckung wiederherstellen wird. Amira Hass schreibt, dass unabhängig von jeglicher Abscheu für diese Regierung und ihre Mitglieder: „Die große Mehrheit [der Israelis] glaubt immer noch, dass Krieg die Lösung ist“. Und Mairav Zonszein schreibt in Foreign Policy: „Das Problem ist nicht nur Netanyahu, sondern die israelische Gesellschaft“:

„Der Fokus auf Netanjahu ist eine bequeme Ablenkung von der Tatsache, dass der Krieg in Gaza nicht Netanjahus Krieg ist, sondern Israels Krieg – und das Problem ist nicht nur Netanjahu, sondern die israelische Wählerschaft … Eine große Mehrheit von 88 Prozent der jüdischen Israelis, die im Januar befragt wurden, glaubt, dass die erstaunliche Zahl der palästinensischen Todesopfer, die zu diesem Zeitpunkt 25.000 überstiegen hatte, gerechtfertigt ist. Eine große Mehrheit der jüdischen Öffentlichkeit ist auch der Meinung, dass die [IDF] in Gaza angemessene oder sogar zu wenig Gewalt anwendet … Dem Premierminister die ganze Schuld zuzuschieben, geht am Thema vorbei. Es lässt die Tatsache außer Acht, dass die Israelis das System der militärischen Besatzung und der Entmenschlichung der Palästinenser in ihrem Land lange Zeit gefördert, ermöglicht oder sich damit abgefunden haben“.

Doch weder Israel noch die USA haben eine umfassende Strategie für diesen geplanten Krieg. Israels Ansatz ist rein taktisch – es behauptet, die Hamas degradiert zu haben, den Gazastreifen in eine humanitäre Hölle zu verwandeln und die Bühne für den „entscheidenden Plan“ zu bereiten, den Bezalel Smotrich für die Palästinenser entworfen hat. Nochmals Amira Hass:

„Entweder sie akzeptieren einen minderwertigen Status, wandern aus und werden angeblich freiwillig entwurzelt, oder sie werden in einem Krieg besiegt und sterben. Das ist der Plan, der jetzt im Gazastreifen und im Westjordanland umgesetzt wird – mit den meisten Israelis als aktiven und begeisterten Komplizen oder mit passiver Duldung seiner Verwirklichung“.

Die „Vision“ der USA ist ebenfalls taktisch (und weit von der Realität entfernt): Sie stellen sich die Umwandlung des Gazastreifens in einen „Vichy-Kollaborateur“-Staat vor; sie stellen sich vor, dass politischer Druck der Franzosen im Libanon den Rückzug der Hisbollah aus ihren angestammten Gebieten im Südlibanon erzwingen wird; und sie stellen sich vor, dass das Weiße Haus unter Biden in der Lage ist, durch politischen Druck das zu erreichen, was Israel militärisch nicht erreichen kann.

Das Paradoxe daran ist, dass die Abhängigkeit Israels und der USA von einem „Image“, das mit der Realität verwechselt wurde, auch dem Iran und der Widerstandsfront zum Vorteil gereicht. (Ein altes Sprichwort besagt, dass man einen Gegner, der Fehler macht, nicht stören sollte).

Übersetzt mit deepl.com



