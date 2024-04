Biden has no emotional attachment to Israel, it’s about politics The New Yorker asks, „Why is the most powerful country in human history essentially taking orders from a country that relies on it for aid?“ and then avoids the most obvious answer.



Arbeiter sorgen für den letzten Schliff auf der Bühne der jährlichen American Israel Public Affairs Conference in Washington im März 2015. (Foto: Pete Marovich/European Pressphoto Agency)

Der New Yorker fragt: „Warum nimmt das mächtigste Land der Menschheitsgeschichte im Wesentlichen Befehle von einem Land entgegen, das auf seine Hilfe angewiesen ist?“ und vermeidet dann die offensichtlichste Antwort.

Biden hat keine emotionale Bindung zu Israel, es geht um Politik

Von Philip Weiss

8. April 2024

Der New Yorker fragte Aaron David Miller, den langjährigen Friedensvermittler, warum Joe Biden Israels Kriegsverbrechen mitmacht, und Miller sagte, es sei, weil Joe Biden eine emotionale Bindung zu Israel habe.

„Joe Biden, der einzige unter den modernen amerikanischen Präsidenten, hat eine emotionale Beziehung zur Idee Israels, zum israelischen Volk und zur Sicherheit Israels.“

Dies ist die Firmenphilosophie. Richard Haass, ein Israel-Befürworter und Dekan der Außenpolitik, sagte es diese Woche auch auf NPR. „Die Regierung versucht, ein Gleichgewicht zwischen der Unterstützung Israels und ihren Meinungsverschiedenheiten mit der israelischen Politik herzustellen. Ich denke, dass vor allem der Präsident eine emotionale Bindung zu Israel hat.“

Und das ist es, was Jeffrey Goldberg einmal an Barack Obama vermisst hat. Jüdische Wähler „machen sich Sorgen darüber, ob Präsidentschaftskandidaten die Bedeutung Israels in ihren kishkes, ihren Eingeweiden, spüren.“

Es ist ein falscher Test. Große Politiker haben keine emotionalen Bindungen an fremde Länder, die der Politik in die Quere kommen. Politiker lernen, jeden vor den Bus zu werfen.

Biden nimmt die Position ein, die er hat, weil er die Israel-Lobby bei den Wahlen 2024 braucht. Und die Macht der offiziellen jüdischen Gemeinschaft bei der Durchsetzung von Bidens Unterstützung für Kriegsverbrechen ist etwas, das Chotiner und Miller nicht zu diskutieren vermögen.

Das Interview mit dem New Yorker ist ein weiterer Beleg für den Niedergang Israels im amerikanischen Diskurs. Chotiner betont den barbarischen Charakter der israelischen Angriffe: „Dieses Land, das wir als Verbündeten betrachten und als Teil unserer gemeinsamen demokratischen Werte ansehen“, „lässt die palästinensische Bevölkerung absichtlich verhungern.“

Miller ist auch hilfreich, wenn er darauf hinweist, dass Bidens Haltung, Netanjahu zu verleugnen, die Dinge nicht besser machen wird – weil ganz Israel hinter der völkermörderischen Politik steht.

„Es ist ja nicht so, dass Benny Gantz, die Mitglieder des Kriegskabinetts und die meisten der politischen Eliten nicht völlig mit Netanjahus Kriegsstrategie übereinstimmen.“

Dann kommt Chotiner auf die Kernfrage zu sprechen: „Warum nimmt das mächtigste Land der Menschheitsgeschichte im Wesentlichen Befehle von einem Land entgegen, das auf seine Hilfe angewiesen ist?“

Als Miller antwortet, dass es sich um Emotionen handelt, weist Chotiner darauf hin, dass Miller selbst nicht die gleichen Emotionen für palästinensische Opfer hegt wie für jüdische, was Miller auch einräumt.

Chotiner: „Als ich Ihnen zuhörte und Sie über die Schrecken des 7. Oktober sprachen, spürte ich eine Emotion in Ihrer Stimme, die ich zu keinem anderen Zeitpunkt in diesem Gespräch gehört habe. Ich will das nicht kritisieren, aber ich frage mich, ob die Menschen, die in Amerika Politik machen, nicht die gleichen Gefühle haben, wenn es um das Leben von Palästinensern geht. Glauben Sie, dass das fair ist?“

Miller: „Ich denke, man kann sagen, ja… Glaube ich, dass Joe Biden die gleiche Gefühlstiefe und Empathie für die Palästinenser in Gaza hat wie für die Israelis? Nein, das hat er nicht.“

Zweifellos ist im US-Establishment eine Menge Rassismus am Werk. Man denke nur an die überwältigende Reaktion auf die Ermordung von sieben Entwicklungshelfern (australische, britische, amerikanische und kanadische Staatsangehörige) durch Israel, während Hunderte von palästinensischen Entwicklungshelfern getötet wurden, ohne dass auch nur ein Hauch dieser Empörung zu spüren war.

Aber das US-Establishment hat den Rassismus angesichts anderer großer politischer Bewegungen, wie der Anti-Apartheid in Südafrika und der Black-Lives-Matter-Bewegung, beiseite geschoben.

Und es hat die Palästinenser wiederholt wie Dreck behandelt.

Es gibt viele Gründe für Washingtons Verherrlichung des Zionismus, aber der Hauptgrund ist die politische Rolle der Israel-Lobby. Selbst liberale Juden betrachten die Gründung Israels als die größte Errungenschaft des jüdischen Volkes im letzten Jahrhundert; und sie haben Institutionen zur Unterstützung Israels aufgebaut, die in der Demokratischen Partei erheblichen Einfluss haben.

Miller ist in dieser Gemeinschaft aufgewachsen. Er stammt aus einer wohlhabenden Familie in Cleveland, zu der viele Israel-Lobbyisten gehörten, darunter auch sein verstorbener Vater. „Er war ein Vertrauter der israelischen Premierminister und anderer führender Politiker“, schrieb die jüdische Zeitung von Cleveland. Millers Cousin, der verstorbene große Menschenrechtsanwalt Michael Ratner, beschrieb die Pro-Israel-Stimmung der Familie in seinen posthumen Memoiren von 2021. „In unserem Haushalt wurde ständig Geld für Israel gesammelt… Als ich 13 Jahre alt war, hatte unsere Familie bereits in mehrere Projekte in Israel investiert.“

Folgen Sie dem Geld. Heute sieht Biden, dass der Völkermord im Gazastreifen den Demokraten bei den Wählern schadet und ihn vielleicht sogar die Wahl kostet, wie James Carville gewarnt hat; aber er kann nicht auf Israel ausweichen, weil er Geld von der Lobby braucht. Biden hatte letztes Jahr ein dreistündiges Treffen mit dem Megadonor Haim Saban im Weißen Haus; Saban hat ihn in Bezug auf die israelische Politik als „tadellos“ bezeichnet; und Saban war kürzlich Gastgeber einer großen Spendengala für Biden in Kalifornien.

Das nennt man Korruption, wenn die Koch-Brüder die Politik beeinflussen, aber die Medien gehen nicht darauf ein, wenn es um Israel geht.

Bidens persönliche Gefühle gegenüber Israel sind bedeutungslos. Die Wahrheit ist, dass Biden wiederholt von Israel gedemütigt wurde und sich weigerte, etwas dagegen zu unternehmen. Als junger Senator schlug er 1982 auf einen Tisch und hielt Menachem Begin einen Vortrag über die Siedlungen und drohte, die US-Hilfe einzustellen. Seine Stellvertreter leugneten diese Geschichte, als er 2020 kandidierte, damit sie ihm nicht schadet.

Im Jahr 2010 demütigte Netanjahu Biden, indem er neue Siedlungen ankündigte, gerade als der damalige Vizepräsident Biden in Israel landete. Die offene Verachtung für Obamas Politik veranlasste Biden dazu, ein Treffen mit Netanjahu zu verschieben – aber dann schluckte er seinen Stolz herunter und traf sich doch.

Politik ist viel wichtiger als Gefühle. Biden weiß, dass die Demokraten bei der Mittelbeschaffung für ihren Wahlkampf in hohem Maße von der jüdischen Gemeinschaft abhängig sind und daher nichts tun können, um die von dieser Gemeinschaft wahrgenommene Verbundenheit mit Israel zu entfremden.

„Es gibt wenig Bereitschaft unter den Demokraten, öffentlich für eine substanzielle Änderung der langjährigen Politik gegenüber Israel zu plädieren“, zum großen Teil wegen des Einflusses der Megasponsoren“, schrieb Nathan Thrall in der New York Times im Jahr 2019.

Von den Dutzenden persönlicher Schecks über 500.000 Dollar, die 2018 an das größte PAC der Demokraten, das Senate Majority PAC, ausgestellt wurden, stammten etwa drei Viertel von jüdischen Spendern. Dies liefert Futter für antisemitische Verschwörungstheorien und ist für manche der Elefant im Raum. Obwohl die Zahl der jüdischen Spender, von denen bekannt ist, dass sie einer israelfreundlichen Politik Vorrang vor allen anderen Themen einräumen, gering ist, gibt es nur wenige, wenn überhaupt, die in die entgegengesetzte Richtung drängen…

Nachdem Netanjahu Obama gedemütigt hatte, indem er ihn 2011 im Weißen Haus über Jerusalem belehrte, musste Ben Rhodes, Obamas oberster außenpolitischer Berater, vor der Israel-Lobby zu Kreuze kriechen. Er sagte, er habe mit „einer Liste führender jüdischer Spender“ telefonieren müssen, „um sie von Obamas Pro-Israel-Ehrlichkeit zu überzeugen.

Tom Friedman erklärte einmal die Rechnung: „Wenn ich das Gütesiegel des AIPAC habe und Sie nicht… muss ich nicht viele Anrufe tätigen, um das Geld zu bekommen, das ich brauche, um gegen Sie anzutreten. [Aber Sie werden 50.000 Anrufe tätigen müssen.“

Es gibt eine lange Geschichte, in der die Israel-Lobby Politikern schadet, die ihr in die Quere kommen. Clinton machte George Bush zu einem Präsidenten mit nur einer Amtszeit, indem er sich in der Frage der Siedlungen, die Bush abgelehnt hatte, auf seine rechte Seite stellte. Wie Friedman feststellte, zog Bushs Sohn GWB daraus die politische Lehre, dass die Republikaner nie wieder gegen Israel antreten sollten, und er wurde Präsident mit Unterstützung der Neocons, deren gesamte Weltsicht von der Unterstützung Israels durch die USA geprägt war.

Die Überzeugung, dass die Neocons der Grund dafür sind, dass Bush den Irak-Krieg begonnen hat, ist weit verbreitet, auch bei Tom Friedman, aber als Wissenschaftler dies in dem Buch The Israel Lobby von 2007 darlegten, verurteilten viele in der offiziellen jüdischen Gemeinschaft diese Idee als antisemitisch. „Juden sind für alle Kriege verantwortlich“, wie Jeffrey Goldberg es karikierte.

Chotiner und Miller wissen das alles und wollen nicht darüber reden. Wenn man Menschen für eine schlechte Politik verantwortlich machen will, sollte man vor der eigenen Haustür kehren. Das war immer der Grund, warum ich mich auf die Israel-Lobby konzentriert habe – sie ist eine Institution, die von meiner Gemeinde gegründet wurde und die ich besonders gut kenne.

Chotiner hat jetzt die Pflicht, einen Experten für die Israel-Lobby zu interviewen, wie John Mearsheimer oder Stephen Walt, die ihre Karriere aufs Spiel gesetzt haben, um diesen Einfluss aufzudecken. Sie würden seine entscheidende Frage beantworten: Warum verbiegt sich eine Supermacht, um einem kleinen Land den Völkermord an Menschen der falschen Ethnie zu erleichtern?

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …