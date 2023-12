Gaza’s Christians at risk of ‚annihilation‘ amid Israeli bombing Israel’s relentless air and ground attacks on Gaza threaten to erase the besieged enclave’s small Christian community of about 1,000 people.

Nonnen trösten eine palästinensische Frau, die den Tod eines Verwandten betrauert, der bei israelischen Luftangriffen auf eine Kirche getötet wurde, während einer Trauerfeier in Gaza-Stadt, Freitag, 20. Oktober 2023. / Foto: AP

Christen in Gaza durch israelische Bombardierung von „Vernichtung“ bedroht

23. Dezember 2023

Israels unerbittliche Luft- und Bodenangriffe auf den Gazastreifen drohen, die kleine christliche Gemeinde von etwa 1.000 Menschen in der belagerten Enklave auszulöschen.

Trauer und Verzweiflung haben den Gazastreifen in einer Jahreszeit erfasst, die normalerweise von Fröhlichkeit geprägt ist, da Israel seine unerbittlichen Angriffe auf die belagerte Enklave fortsetzt, wo ein palästinensischer Christ, Ibrahim Al Amash, die düstere Situation mit den Worten zusammenfasste: „Hier in Gaza herrscht keine Feiertagsstimmung.“

Während des andauernden israelischen Krieges gegen den Gazastreifen wurden zahlreiche Christen in der Enklave durch israelische Luftangriffe und direkte Schüsse der israelischen Armee getötet und verletzt.

Seit einem Angriff der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas am 7. Oktober hat Israel den Gazastreifen bombardiert und dabei nach Angaben der Gesundheitsbehörden in der Enklave mehr als 20.000 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet und 53.320 verletzt.

Der israelische Angriff hat den Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt, die Hälfte der Häuser des Küstengebiets beschädigt oder zerstört und fast 2 Millionen Menschen in der dicht besiedelten Enklave vertrieben, wo es an Nahrungsmitteln und sauberem Wasser mangelt.

Angst vor Ausrottung

„Zu Beginn des Krieges suchten wir Zuflucht in der St. Porphyrius-Kirche in Gaza-Stadt, aber die Kirche wurde von israelischen Kampfflugzeugen angegriffen, was dazu führte, dass viele Menschen getötet und verletzt wurden“, sagte Amash, 45, gegenüber Anadolu.

„Es gibt keinen sicheren Ort für Christen oder Muslime hier in Gaza“, sagte er.

Amash äußerte die „Angst vor einem Völkermord“ und sagte: „Jeden Tag gibt es neue Massaker.“

„Ich habe viele Verwandte und Freunde in diesem Krieg verloren“, sagte er. „Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zerstörung dieses Ausmaßes erlebt.

„Dies ist der grausamste Krieg, den ich je erlebt habe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Überall gibt es Tote“, sagte Amash.

Er erklärte, dass die christliche Gemeinschaft in Gaza sehr klein ist.

„In diesem Krieg sind wir von der Vernichtung durch israelische Bombardements bedroht“, sagte er.

„Da der Geburtstag Jesu Christi näher rückt, sind die Herzen der Christen in Gaza und dem Rest Palästinas nirgends in Festtagsstimmung“, sagte Amash und betonte: „Selbst wenn die Bombardierung aufhört, werden wir nicht feiern, sondern nur für das Ende des Krieges und für Frieden beten, damit die Menschen in ihre Häuser zurückkehren können.“

Ein israelischer Scharfschütze tötete am Samstag in der einzigen katholischen Kirche im Gazastreifen eine Mutter und ihre Tochter und verletzte sieben weitere Personen, wie die örtliche katholische Kirchenbehörde mitteilte.

Der Vorfall wurde von Papst Franziskus bedauert, der angedeutet hat, dass Israel in Gaza „terroristische“ Taktiken anwendet.

Kontinuierliche Angriffe

Dies ist nicht der erste Vorfall, bei dem christliche Gotteshäuser angegriffen wurden.

Am 21. Oktober griff die israelische Armee die St. Porphyrius-Kirche in Gaza an, die älteste orthodoxe Kirche der Stadt, und tötete mindestens 18 Christen, wie das Medienbüro der Regierung von Gaza mitteilte.

Die Armee nahm auch das orthodoxe Kulturzentrum im Stadtteil Rimal im Südwesten von Gaza-Stadt unter Beschuss, was zur Zerstörung großer Teile des Zentrums führte.

Die britische Abgeordnete Layla Moran sagte in einer Erklärung auf X am vergangenen Freitag, dass einige ihrer Verwandten unter den 300 Opfern waren, die in der katholischen Kirche in Gaza-Stadt eingeschlossen waren.

„Meine Familie in der katholischen Kirche in Gaza-Stadt berichtet von weißem Phosphor und Schüssen auf ihr Grundstück“, sagte Moran.

„Soldaten stehen vor den Toren und es gab ein Feuer, als sie einen der (bereits ausgefallenen) Generatoren trafen. Es gibt kein Wasser mehr. Es sind 300 Menschen dort. Wir wissen nicht, warum das passiert. Sollen sie wenige Tage vor Weihnachten aus einer Kirche vertrieben werden?“, fügte sie hinzu.

Weihnachtsfeiern abgesagt

Die christlichen Gemeinden in den palästinensischen Gebieten haben vor einigen Tagen in einer Solidaritätsbotschaft der Oberhäupter der christlichen Kirchen angekündigt, dass die Weihnachtsfeiern, einschließlich der Beleuchtung des Weihnachtsbaums, aufgrund des Krieges in Gaza abgesagt werden.

Die Oberhäupter der christlichen Kirchen, darunter Bischof Atallah Hanna, Erzbischof des griechisch-orthodoxen Patriarchats in Jerusalem, haben beschlossen, nur die festlichen Aspekte des Weihnachtsfestes ausfallen zu lassen, darunter Feste, Feiern und das Schmücken und Anzünden von Weihnachtsbäumen, während die religiöse Dimension des Festes angesichts des Krieges in einer außergewöhnlichen Entscheidung beibehalten wird, heißt es in einer Erklärung der Kirchen.

Hanna sagte, niemand habe die Befugnis, Weihnachten abzuschaffen, denn es sei ein sehr wichtiger Feiertag in der christlichen Kirche, ob nach dem westlichen Kalender am 25. Dezember oder nach dem östlichen Kalender am 7. Januar.

Mit der Entschließung soll eine starke Botschaft der Solidarität an alle christlichen Kirchen in der Welt übermittelt werden, in der zum Gebet für Palästina angesichts der schwierigen Umstände, die es erlebt, aufgerufen wird.

Obwohl der Weihnachtsbaum in Jerusalem und Bethlehem nicht angezündet werden wird, gibt es in einigen Kirchen Initiativen, einen Baum in den Farben der palästinensischen Flagge oder mit der Aufschrift „Gerechtigkeit und Frieden“ zu entzünden.

Christen machen nur einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung im Gazastreifen aus. In der belagerten Küstenenklave leben etwa 1.000 Christen, von denen die Mehrheit griechisch-orthodox ist, während ein viel kleinerer Prozentsatz römisch-katholisch, baptistisch und anderen protestantischen Konfessionen angehört, wie eine 2014 von der Young Men’s Christian Association (YMCA) durchgeführte Umfrage ergab.

