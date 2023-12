With 20,000+ deaths, Israel wipes out about 1% of Gaza’s pre-war population Israel’s indiscriminate bombardment and land invasion has killed at least 20,057 Palestinians in Gaza, including some 8,000 children and 6,200 women – the latest indication of 11-week Israeli aggression’s staggering human toll.



In den ersten 75 Tagen des Krieges tötete Israel mehr als 8.000 Kinder im belagerten Gazastreifen. / Foto: AA

Mit mehr als 20.000 Toten löscht Israel etwa 1% der Vorkriegsbevölkerung des Gazastreifens aus

23. Dezember 2023

Israels wahllose Bombardierung und Landinvasion hat mindestens 20.057 Palästinenser im Gazastreifen getötet, darunter etwa 8.000 Kinder und 6.200 Frauen – das jüngste Indiz für den erschütternden Blutzoll, den die 11-wöchige israelische Aggression fordert.

Israels Krieg gegen die belagerten Palästinenser im Gazastreifen hat mehr als 20.000 Palästinenser getötet, sagten Gesundheitsbeamte im Gazastreifen, als sie neue Zahlen über den Krieg veröffentlichten und Israel seine Invasion ausweitete und Zehntausenden weiteren Palästinensern ein Ultimatum zur Flucht aus ihren Häusern stellte.

Die Zahl der getöteten Menschen, vor allem Kinder und Frauen, im Gazastreifen beläuft sich auf fast ein Prozent der Vorkriegsbevölkerung des Gebiets – der jüngste Hinweis auf den hohen Blutzoll, den die 11 Wochen alte israelische Aggression fordert.

Die israelische Luft- und Bodeninvasion war einer der verheerendsten Angriffe der jüngeren Geschichte, durch den fast 85 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens vertrieben und weite Teile der winzigen blockierten Enklave dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Einem Bericht der Vereinten Nationen und anderer Organisationen zufolge hungern mehr als eine halbe Million Menschen in Gaza – ein Viertel der Bevölkerung -.

Nach vielen Verzögerungen verabschiedete der UN-Sicherheitsrat am Freitag eine abgeschwächte Resolution, in der die sofortige Beschleunigung der Hilfslieferungen an die verzweifelte Zivilbevölkerung in Gaza gefordert wird.

Die Vereinigten Staaten setzten die Streichung einer strengeren Forderung nach einer „dringenden Einstellung der Feindseligkeiten“ zwischen Israel und der Widerstandsgruppe Hamas durch.

Sie haben sich bei der Abstimmung enthalten, ebenso wie Russland, das eine schärfere Formulierung gefordert hatte.

Israel stellt neues Ultimatum an belagerte Palästinenser

Die USA verhandelten auch über die Streichung von Formulierungen, die den Vereinten Nationen die Befugnis gegeben hätten, Hilfslieferungen nach Gaza zu inspizieren, was nach israelischer Auffassung notwendig ist, um sicherzustellen, dass das Material nicht die Hamas erreicht.

Die Hamas erklärte in einer Erklärung, dass die UN-Resolution einen sofortigen Stopp der israelischen Angriffe hätte fordern sollen, und beschuldigte die Vereinigten Staaten, vor der Abstimmung im Sicherheitsrat am Freitag darauf gedrängt zu haben, die Resolution ihres Kerns zu berauben.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres wiederholte unterdessen seine langjährige Forderung nach einem humanitären Waffenstillstand.

„Die Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht [der Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober] können niemals die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes rechtfertigen, und sie entbinden Israel nicht von seinen eigenen rechtlichen Verpflichtungen nach dem Völkerrecht“, sagte der Generalsekretär.

Israel, das von den Vereinigten Staaten geschützt wird, hat sich dem internationalen Druck widersetzt, seine Angriffe zurückzuschrauben.

Das Militär hat erklärt, dass noch monatelange Kämpfe im südlichen Gazastreifen bevorstehen, einem Gebiet, in dem sich die meisten der 2,3 Millionen Einwohner der Enklave aufhalten, von denen viele vor dem israelischen Bombardement fliehen mussten.

Das israelische Militär teilte am späten Donnerstag mit, dass es mehr Bodentruppen, darunter auch Kampfpioniere, nach Khan Younis schickt, um Hamas-Kämpfer über dem Boden und in Tunneln zu bekämpfen.

Am Freitag zwang das israelische Militär Zehntausende von Einwohnern, ihre Häuser in Burej, einem städtischen Flüchtlingslager, und in den umliegenden Gemeinden im Zentrum des Gazastreifens zu verlassen, was darauf hindeutet, dass als nächstes ein Bodenangriff folgen könnte.

Mustafa Abu Taha, ein palästinensischer Landarbeiter, sagte, dass viele Gebiete seines schwer getroffenen Viertels Shijaiyah in Gaza-Stadt aufgrund der massiven Zerstörung durch Luftangriffe unzugänglich geworden seien. „Sie schlagen auf alles ein, was sich bewegt“, sagte er über die israelischen Streitkräfte.

Steigende Zahl der Todesopfer, Hunger

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens teilte am Freitag mit, dass es 20.057 Tote und 53.320 Verletzte bei den Kämpfen gezählt hat.

Zuvor hatte es mitgeteilt, dass etwa zwei Drittel der Toten Frauen oder Minderjährige waren. Das israelische Militär erklärte, 139 seiner Soldaten seien bei der Bodeninvasion getötet worden.

Es behauptet, Tausende von Hamas-Kämpfern getötet zu haben, darunter etwa 2.000 in den letzten drei Wochen, hat aber keine Beweise vorgelegt, um diese Behauptung zu belegen.

Während des größten Teils des Krieges hat Israel auch die Einfuhr von Lebensmitteln, Wasser, Treibstoff und anderen Hilfsgütern gestoppt, mit Ausnahme von LKW-Konvois mit Hilfsgütern aus Ägypten, die nur einen Bruchteil des Bedarfs in Gaza decken.

Aufgrund der unzureichenden Hilfe, die in den Gazastreifen gelangt, hat das Ausmaß der Hungersnot die Beinahe-Hungersnöte der letzten Jahre in Afghanistan und im Jemen in den Schatten gestellt, und die Gefahr einer Hungersnot nimmt „jeden Tag zu“, so der UN-Bericht vom Donnerstag.

