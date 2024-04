Gaza’s Christians mark Easter as fighting rages on The tiny Catholic community in Gaza’s north hold vigil service as they face famine and bombs

Palästinensische Christen feiern die Messe am Ostersonntag in der katholischen Holy Family Church in Gaza-Stadt, 31. März 2024 (AFP)

Die winzige katholische Gemeinde im Norden des Gazastreifens hält angesichts von Hungersnot und Bomben einen Nachtwächtergottesdienst ab

Christen in Gaza feiern Ostern, während die Kämpfe weitergehen

Von MEE und Agenturen

31. März 2024

Am Sonntag feierten die Christen im Gazastreifen und in Jerusalem ein düsteres Osterfest. Die winzige katholische Gemeinde im belagerten Gazastreifen hielt ihren Nachtwächtergottesdienst ab, während draußen die Kämpfe weitergingen.

Etwa 100 Menschen versammelten sich am Samstagabend bei Kerzenlicht in der Kirche der Heiligen Familie in Gaza-Stadt im hungerbedrohten Norden, um die Auferstehung Christi zu feiern, von dem die Christen glauben, dass er von den Toten auferstanden ist.

Die Kirche ist nicht weit vom al-Shifa-Krankenhaus entfernt, wo seit zwei Wochen schwere Kämpfe zwischen israelischen Truppen und Hamas-Kämpfern toben.

Auch in Jerusalem herrschte eine gedrückte Stimmung, da sich nur wenige Menschen an den heiligen Stätten aufhielten, die normalerweise zu Ostern überfüllt sind.

Selbst der katholische Hauptgottesdienst am Ostersonntag in der Grabeskirche, die auf dem angeblichen Grab Jesu errichtet wurde, war nicht voll besetzt.

Pierbattista Pizzaballa, der lateinische Patriarch von Jerusalem, führte die Gläubigen an, die sich verneigten und die Marmorplatte küssten, auf der nach christlichem Glauben der Leichnam Jesu gesalbt wurde, nachdem er vom Kreuz abgenommen worden war.

Schwester Angelica, eine italienische Nonne aus Perugia, sagte, es habe ihr das Herz gebrochen, so wenige Menschen in der alten Kirche zu sehen, die als das heiligste Heiligtum der Christenheit gilt.

„Wir waren so wenige. Es bricht mir das Herz“, sagte sie. „Aber wir sind wie die ersten Christen, auch sie waren wenige“.

Sie sagte, dass die Pilger wegen des „Leidens und des Todes“ in Gaza fernblieben.

Die Menschen haben Angst

Während sich die Pilger auf dem Marmorstein niederwarfen, sagte sie, dass es in den meisten Jahren ein Gedränge gebe, um überhaupt auf den Platz vor der Grabeskirche zu gelangen.

„Sehen Sie nur, wie leer er [dieses Jahr] ist, sogar im Inneren“, sagte sie gegenüber AFP.

Mutter und Tochter Ewa, 60, und Kasia, 33, aus Warschau in Polen, Veteranen von 10 Pilgerreisen ins Heilige Land, sagten, sie hätten die heiligen Stätten noch nie so ruhig gesehen.

„Es ist kein Wunder bei dem Krieg“, sagte Kasia, die ihren vollen Namen nicht veröffentlichen wollte. „Es ist schrecklich. Sie töten Kinder [in Gaza]. Das ist so falsch.“

Palästinensische Christen beten, während ein Priester die Ostermesse in der katholischen Holy Family Church in Gaza City leitet, 31. März 2024 (AFP)

Ein nigerianischer Pfingstpastor aus Agege in der Nähe von Lagos sagte, der Krieg hätte ihn nicht davon abgehalten, einen Monat lang zu bleiben.

Aber er gab zu, dass er in 30 Jahren, in denen er die Heilige Stadt besuchte, noch nie so leer gesehen habe. Am Gründonnerstag waren mehr Priester als Menschen in der Grabeskirche. Die Menschen haben Angst.“

Der Ladenbesitzer George Habib in der Altstadt sagte, Ostern, normalerweise seine geschäftigste Zeit, sei „eine Katastrophe“.

„Es ist niemand hier. Es ist schlimmer als in Covid… Man hat das Gefühl, dass dieser Krieg niemals enden wird.“

Nonnen beten inmitten palästinensischer Christen, die am 31. März 2024 in der katholischen Holy Family Church in Gaza-Stadt die Ostermesse feiern (AFP)

Nonnen beten inmitten palästinensischer Christen bei der Ostermesse in der katholischen Kirche der Heiligen Familie in Gaza-Stadt, 31. März 2024 (AFP)

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas hat große Teile des belagerten Gazastreifens zerstört, darunter auch Krankenhäuser und andere lebenswichtige Infrastrukturen.

Er begann mit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, der nach einer AFP-Zählung offizieller israelischer Zahlen etwa 1.160 Tote in Israel zur Folge hatte, die meisten davon Zivilisten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei den israelischen Vergeltungsmaßnahmen mindestens 32 782 Menschen getötet, vor allem Frauen und Kinder.

