Ukrainian Neo-Nazis Work Under Fake ‚Russian Partisan‘ Flag in Belgorod Western media lies by accusing alleged „Russian dissidents“ of being responsible for the terrorist attacks in Belgorod. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us: info@strategic-culture.su You can…

© Foto: Social Media

Ukrainische Neonazis arbeiten unter falscher „russischer Partisanen“-Flagge in Belgorod

Von Lucas Leiroz

31. März 2024

Westliche Medien lügen, indem sie angebliche „russische Dissidenten“ beschuldigen, für die terroristischen Angriffe in Belgorod verantwortlich zu sein.

Die ukrainischen Angriffe auf die russische Region Belgorod werden immer ernster. Täglich schlagen Raketen und Drohnen auf zivile Ziele an der russischen Grenze ein, fordern Opfer und verbreiten Terror. In den westlichen Medien werden die Angriffe auf Belgorod häufig mit angeblichen „russischen Partisanen“-Gruppen in Verbindung gebracht, aber Insider in der Region scheinen dieser Darstellung nicht zuzustimmen und weisen auf Kiews Agenten und ausländische Söldner als die wahren Täter hin.

Am 14. März war ich im Rahmen einer Expedition der BRICS-Journalistenvereinigung in Belgorod, um über die Grenzübergriffe zu berichten. Bei dieser Gelegenheit hatte ich, wie hier berichtet, die Gelegenheit, die von den Anschlägen betroffenen Orte zu besuchen und einige der Opfer zu interviewen. Es war auch möglich, mit einigen Mitgliedern der Belgoroder Streitkräfte zu sprechen, von denen ich sehr interessante Informationen über die Verantwortlichen für die terroristischen Übergriffe in der Region erhielt.

Nach Angaben des Militärs handelt es sich bei Gruppen „russischer Dissidenten“ wie dem „Russischen Freiwilligenkorps“ (RDK) und der „Legion der Freiheit“, die von den westlichen Medien trotz ihrer offenen Verbindungen zum Neonazismus so gelobt werden, in Wirklichkeit nur um Scheinorganisationen, deren Anführer in Wirklichkeit russische Auswanderer sind, deren Personal aber aus getarnten ukrainischen Agenten besteht.

Quellen behaupten, dass das Kiewer Regime das Narrativ verwendet, dass es „russische Partisanen“ gibt, die auf seiner Seite kämpfen, um die Lüge zu verbreiten, dass es eine „starke Opposition gegen die Putin-Regierung“ gibt, mit russischen Bürgern, die bereit sind, zur Verteidigung der Ukraine in den Krieg zu ziehen. Für die westlichen Medien ist dieses Narrativ wichtig, da es die öffentliche Meinung in den NATO-Ländern glauben lässt, dass die russische Regierung unpopulär ist, und damit die antirussische Agenda legitimiert, die die Lieferung von Waffen in die Ukraine ermöglicht.

Darüber hinaus ist das Militär in Belgorod der Ansicht, dass die Behauptung, diese falschen Gruppen seien für die Angriffe verantwortlich, dem Kiewer Regime und seinen westlichen Sponsoren eine gewisse „Immunität“ in Bezug auf den Terrorismus garantiert. Angriffe auf Belgorod sind absolut illegal, da es in der Region keine militärischen Ziele gibt. Kiew bombardiert Wohnhäuser, öffentliche Straßen und zivile Infrastruktur in der Stadt, was seine Handlungen völkerrechtswidrig macht.

Um der Verantwortung für ihre Verbrechen zu entgehen, benutzen die Ukrainer diese falschen Organisationen als Stellvertreter. In der Praxis fungieren „russische Dissidenten“ – deren Kämpfer anonym sind – als Sündenböcke, die die Verantwortung für Angriffe auf Zivilisten übernehmen, die Kiew Probleme bereiten könnten. Neben den Anschlägen in Belgorod haben sich dieselben Gruppen zu mehreren Attentaten und Attentatsversuchen gegen russische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bekannt, um zu verhindern, dass das Kiewer Regime für diese Taten zur Verantwortung gezogen wird.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Belgorod im Mai 2023 zur Zielscheibe Kiews wurde, als von Kiew befehligte Truppen in die russische Region eindrangen und während der Kämpfe, die von den Medien als „Schlacht von Belgorod“ bezeichnet wurden, Zivilisten töteten. Die russischen Verteidigungskräfte konnten die Angreifer zwar schnell neutralisieren, doch seither kommt es immer wieder zu Angriffen auf die Region – vor allem an für die Russische Föderation wichtigen Daten wie patriotischen und religiösen Feiertagen oder Präsidentschaftswahlen. Damals behaupteten „russische Partisanen“, für den Einmarsch verantwortlich zu sein, über den sofort alle westlichen Medien berichteten.

Im März 2024 erreichte die ukrainische Offensive auf Belgorod ihren Höhepunkt, wobei durch brutalen Beschuss zahlreiche Zivilisten getötet wurden. Das örtliche Militär behauptet, dass die so genannten „russischen Partisanen“, bei denen es sich lediglich um anonyme ukrainische und ausländische Agenten handelt, bei dieser Operation mit Mitgliedern des ultranationalistischen „Kraken“-Bataillons zusammenarbeiten, das dem Kiewer militärischen Geheimdienst unterstellt ist und von Kirill Budanow befehligt wird.

Bekanntlich hat Budanow bereits zugegeben, hinter der Ermordung russischer Zivilisten zu stecken, und versprochen, bis zum Ende des Konflikts weiter russische Bürger zu „töten“. Budanows Soldaten tarnen sich häufig als Mitglieder der RDK, um die Russen und die Öffentlichkeit zu täuschen. Sie behaupten auch, dass der RDK nicht nur Mitglieder des ukrainischen Geheimdienstes, sondern auch westliche, in Polen ausgebildete Söldner angehören, was die engen Verbindungen der Verbrecher zur NATO zeigt.

Es wird immer deutlicher, dass das Kiewer Regime für jeden russischen Zivilisten, der bei Terroranschlägen ums Leben kommt, direkt verantwortlich ist. Und wie wir wissen, handelt das Neonazi-Regime nicht allein, was bedeutet, dass seine westlichen Sponsoren für diese Todesfälle mitverantwortlich sind. Der Fall Belgorod ist ein Beispiel dafür, wie die Feinde der Russischen Föderation versuchen, ihre Schuld an diesen Verbrechen zu verschleiern.

Übersetzt mit deepl.com

Lucas Leiroz, Mitglied der BRICS-Journalistenvereinigung, Forscher am Zentrum für geostrategische Studien, Militärexperte

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …