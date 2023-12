CNN Goes To Gaza CNN’s Clarissa Ward and her crew became the first western journalists to enter Gaza independent from Israeli forces since October 7, briefly visiting a 150-bed hospital that was recently constructed…

CNN reist nach Gaza

Von Caitlin Johnstone

15. Dezember 2023

Clarissa Ward von CNN und ihr Team waren die ersten westlichen Journalisten, die seit dem 7. Oktober unabhängig von den israelischen Streitkräften in den Gazastreifen eindrangen. Sie besuchten kurz ein 150-Betten-Krankenhaus, das kürzlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten in einem Fußballstadion im südlichen Teil der Enklave errichtet wurde, bevor sie wieder abreisten, um über das Filmmaterial aus Abu Dhabi zu berichten.

Im Großen und Ganzen ist der Beitrag über Wards Besuch nützlich, da er dem Mainstream-Publikum, für das das menschliche Gemetzel im Gazastreifen bisher eher eine abstrakte Vorstellung war, einige dringend benötigte visuelle Eindrücke liefert. CNN zeigt verstümmelte Opfer der israelischen Luftangriffe in all ihrem Leid und ihrer Not, und Ward interviewt sie mit Mitgefühl und stellt richtig fest, dass „eine Rekordzahl von zivilen Opfern“ durch „Israels rasende Bombardierung“ zu beklagen ist. Ward hebt die „heldenhafte, außergewöhnliche Arbeit“ der palästinensischen Journalisten hervor, die in den letzten zwei Monaten über die Geschehnisse im Gazastreifen berichtet haben, und stellt zutreffend fest, dass diese Reporter in einem noch nie dagewesenen Ausmaß bei diesem Angriff getötet wurden.

Es ist also objektiv gesehen eine gute Sache, dass dieser Beitrag gemacht wurde und dass Ward und ihr Team die Arbeit gemacht haben, die sie gemacht haben. Aber da es sich um CNN handelt, wurde das Gezeigte auch stark verzerrt dargestellt, was den Informationsinteressen des US-Imperiums zugute kommt.

Ward betont zu Recht, dass das Krankenhaus, das sie und ihr Team besuchten, „kein Mikrokosmos“ für die Bedingungen der Gesundheitseinrichtungen im restlichen Gazastreifen ist, weil es so neu ist und von den VAE geliefert wurde, und stellt fest, dass andere Krankenhäuser in Gaza kaum funktionieren. Was Ward nicht sagt, ist, dass dieses Problem größtenteils auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass Israel seit dem 7. Oktober systematisch Krankenhäuser in Gaza angreift und Dutzende von ihnen funktionsunfähig gemacht hat.

In einem CNN-Beitrag über Tod und Leid, die durch eine israelische Militäroperation verursacht werden, spielt Israel selbst eine erstaunlich kleine Rolle. Nach meiner Zählung wurde das Wort „Israel“ oder „israelisch“ in dem gesamten 14-minütigen Beitrag nur sechsmal erwähnt, wobei über weite Strecken der Tod und die Zerstörung eher als passives Ereignis wie das Wetter und nicht als vorsätzlicher Akt massenhafter Gewalt diskutiert wird.

Als CNN beispielsweise im Krankenhaus eintrifft, explodiert in der Nähe eine israelische Bombe, was nach Aussage eines Arztes „mindestens zwanzig Mal am Tag“ passiert. Aber das Wort „Israel“ kommt nie zur Sprache, auch nicht, wenn im Nachhinein darüber gesprochen wird – als Verwundete von dem zehn Minuten zuvor erfolgten Bombenanschlag eingeliefert werden, spricht Ward von „dem Anschlag“, nicht von „dem israelischen Anschlag“.

Diese bizarre Trennung von Angreifer und Angriff ist seit dem 7. Oktober in Gaza ständig zu beobachten, wobei die Nachrichtenagenturen manchmal in ganzen Artikeln nur von „Explosionen“ und „Bombenanschlägen“ sprechen, ohne jemals den Staat zu nennen, der sie verübt hat. Dieses Versäumnis, die Quelle eines Angriffs zu benennen, ist nicht etwas, das man in Ländern wie der Ukraine sieht, wo die Worte „russisch“ und „Putin“ immer wie Sommersprossen in der Berichterstattung auftauchen, und es ist sicherlich nichts, was man jemals in Diskussionen über den 7. Oktober sieht. Es vergeht keine Minute, in der man einen Nachrichtenbericht über den Hamas-Anschlag sieht, ohne dass erwähnt wird, wer die Angreifer waren.

Während Israel in der CNN-Berichterstattung kaum erwähnt wird, fehlen Erwähnungen der Vereinigten Staaten gänzlich. Zu keinem Zeitpunkt in dem 14-minütigen Beitrag erwähnt Ward oder jemand anderes die Tatsache, dass dieses unerbittliche Massaker nur stattfinden kann, weil es von den USA unterstützt wird, und dass die Regierung Biden es jederzeit beenden könnte, indem sie diese Unterstützung zurückzieht. Es ist geradezu surreal, wenn ein amerikanisches Blatt über die von den USA unterstützte Zerstörung des Gazastreifens spricht, als handele es sich um einen separaten ausländischen Konflikt, dem Washington nur passiv zusieht.

Vergleichen Sie diese Art der fehlenden Zuordnung mit der allgegenwärtigen Verwendung des Begriffs „vom Iran unterstützt“ in der westlichen Mainstream-Presse, wenn es um nicht mit den USA verbündete Kräfte im Irak, in Syrien und im Jemen geht. Die Tatsache, dass die USA Israels Angriff auf den Gazastreifen unterstützen, ist viel, viel besser belegt als alle Behauptungen über iranische Unterstützung, aber man sieht in der westlichen Berichterstattung über den Gazastreifen nie Ausdrücke wie „von den USA unterstützter Luftangriff“ oder „von den USA unterstützte Bombenkampagne“.

Eine weitere Verzerrung in dem CNN-Clip tritt auf, wenn Ward über die zivilen Opfer in Gaza spricht.

„Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen infolge der wilden israelischen Bombardierung liegt derzeit bei etwa 18.000“, sagt Ward. „Wenn man hochrechnet, wie die UNO sagt, dass zwei Drittel der Opfer Zivilisten sind, sind das etwa 11.800 Zivilisten, die in etwas mehr als zwei Monaten getötet wurden.“

Dabei wird natürlich fälschlicherweise davon ausgegangen, dass alle Männer, die in Gaza getötet werden, Hamas-Kämpfer sind. Wards Beitrag ist voll von Filmmaterial, das sie inmitten von Männern zeigt, die eindeutig Nichtkämpfer sind, und wenn sie in Gaza Frauen und Kinder töten, dann töten sie zwangsläufig auch viele zivile Männer. Der Hinweis auf die Zahl der getöteten Frauen und Kinder bei dieser Operation ist nützlich, weil er den wahllosen Charakter des Tötens zeigt, aber diese Zahl sollte niemals als die Gesamtzahl der getöteten Zivilisten interpretiert werden.

Wenn ich mir die schlampige Propaganda der westlichen Presse ansehe, erinnere ich mich daran, wie dankbar ich für all die echten Journalisten in Gaza bin, die die Arbeit machen, selbst wenn ihr Leben in großer Gefahr ist. Dennoch, jedes bisschen hilft, und wenn der CNN-Beitrag nur ein weiteres Paar westlicher Augen dafür öffnet, was vor sich geht, dann nehme ich ihn.

