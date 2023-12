Chris Hedges: The Evil Israel Does is the Evil Israel Gets The only language left is the language of death. It is how Israel speaks to the Palestinians. It is how the Palestinians are forced to speak back. By Chris Hedges ScheerPost I knew Dr. Abdel Aziz al-Rantisi, the co-founder of Hamas, along with Sheikh Ahmed Ismail Yassin. Al-Rantisi’s fam

Universelles Elend – von Mr. Fish.

Die einzige Sprache, die übrig bleibt, ist die Sprache des Todes. Das ist die Art und Weise, wie Israel mit den Palästinensern spricht. So werden die Palästinenser gezwungen, zurück zu sprechen.

Das Böse, das Israel tut, ist das Böse, das Israel bekommt

Von Chris Hedges

ScheerPost

14. Dezember 2023

Ich kannte Dr. Abdel Aziz al-Rantisi, den Mitbegründer der Hamas, zusammen mit Sheikh Ahmed Ismail Yassin. Al-Rantisis Familie wurde während des arabisch-israelischen Krieges 1948 von zionistischen Milizen aus dem historischen Palästina in den Gazastreifen vertrieben. Er passte nicht in das dämonisierte Bild eines Hamas-Führers. Er war ein sanftmütiger, redegewandter und hoch gebildeter Kinderarzt, der sein Studium an der ägyptischen Universität Alexandria als Klassenbester abgeschlossen hatte.

Als 9-jähriger Junge war er Zeuge der Hinrichtung von 275 palästinensischen Männern und Jungen in Khan Younis, darunter auch sein Onkel, als Israel 1956 den Gazastreifen kurzzeitig besetzte, worüber Joe Sacco in seinem meisterhaften Buch Footnotes in Gaza berichtet. Dutzende von Palästinensern wurden auch von israelischen Soldaten in der benachbarten Stadt Rafah hingerichtet, wohin derzeit Zehntausende Palästinenser fliehen müssen, nachdem Khan Younis angegriffen wurde.

„Ich erinnere mich noch an das Wehklagen und die Tränen meines Vaters über seinen Bruder“, sagte al-Rantisi zu Sacco und mir, als wir ihn in seinem Haus besuchten.

„Ich konnte danach monatelang nicht schlafen… Das hat eine Wunde in meinem Herzen hinterlassen, die niemals heilen kann. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte und muss fast weinen. Solche Taten kann man nie vergessen… Sie haben Hass in unsere Herzen gepflanzt.“

Er wusste, dass er den Israelis niemals trauen konnte. Er wusste, dass das Ziel des zionistischen Staates die Besetzung des gesamten historischen Palästinas war – Israel hatte 1967 den Gazastreifen und das Westjordanland sowie die syrischen Golanhöhen und die ägyptische Sinai-Halbinsel erobert – und die ewige Unterwerfung oder Ausrottung des palästinensischen Volkes. Er wusste, dass er sich für die Morde rächen würde.

Al-Rantisi und Jassin wurden im Jahr 2004 von Israel ermordet. Al-Rantisis Witwe, Jamila Abdallah Taha al-Shanti, hatte einen Doktortitel in Englisch und lehrte an der Islamischen Universität in Gaza. Das Paar hatte sechs Kinder, von denen eines zusammen mit seinem Vater getötet wurde. Das Haus der Familie wurde während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen im Jahr 2014, der als Operation Protective Edge bekannt ist, bombardiert und zerstört. Jamila wurde am 19. Oktober dieses Jahres von Israel getötet.

Israels Völkermord im Gazastreifen zieht eine neue Generation von wütenden, traumatisierten und enteigneten Palästinensern heran, die Familienmitglieder, Freunde, Häuser, Gemeinden und jede Hoffnung auf ein normales Leben verloren haben. Auch sie werden nach Vergeltung streben. Ihre kleinen Terrorakte werden dem anhaltenden Staatsterror Israels entgegenwirken.

Sie werden hassen, wie sie gehasst wurden. Dieses Verlangen nach Vergeltung ist universell. Nach dem Zweiten Weltkrieg machte eine geheime Einheit von Juden, die in der jüdischen Brigade der britischen Armee dienten, namens „Gmul“ – hebräisch für „Vergeltung“ – Jagd auf ehemalige Nazis und richtete sie hin.

„Ich und die Öffentlichkeit wissen/Was alle Schulkinder lernen“, schrieb W.H. Auden. „Diejenigen, denen Böses angetan wird, tun im Gegenzug Böses.

Chaim Engel, der an dem Aufstand im Vernichtungslager Sobibor in Polen teilnahm, beschrieb, wie er mit einem Messer bewaffnet einen Wachmann im Lager angriff.

„Es ist keine Entscheidung“, sagte Engel.

„Du reagierst einfach, instinktiv reagierst du darauf, und ich dachte mir: ‚Lass uns das tun, und geh und tu es.‘ And I went. Ich ging mit dem Mann im Büro, und wir töteten diesen Deutschen. Bei jedem Stoß sagte ich: ‚Das ist für meinen Vater, für meine Mutter, für all diese Menschen, für all die Juden, die ihr getötet habt.'“

Das Tor des Vernichtungslagers Sobibor im Frühjahr 1943. Die Kiefernzweige, die in den Zaun geflochten wurden, um den Zugang von außen zu erschweren. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Was Engel dem Nazi-Wachmann antat, war nicht weniger brutal als das, was Hamas-Kämpfer am 7. Oktober Israelis antaten, nachdem sie aus ihrem eigenen Gefängnis geflohen waren. Aus dem Zusammenhang gerissen, ist es unerklärlich. Aber vor dem Hintergrund des Vernichtungslagers oder der 17 Jahre, die sie im Konzentrationslager von Gaza gefangen waren, ergibt es einen Sinn.

Das heißt nicht, dass es entschuldigt werden soll. Verstehen heißt nicht, es zu dulden. Aber wir müssen verstehen, wenn dieser Kreislauf der Gewalt gestoppt werden soll. Niemand ist immun gegen den Durst nach Rache. Israel und die USA inszenieren törichterweise ein weiteres Kapitel in diesem Albtraum.

Glenn Gray, ein Offizier im Zweiten Weltkrieg, schrieb über die besondere Natur der Rache in The Warriors: Reflections on Men in Battle:

„Wenn der Soldat einen Kameraden an den Feind verloren hat oder möglicherweise seine Familie durch Bombenangriffe oder politische Gräueltaten vernichtet wurde, wie es im Zweiten Weltkrieg so häufig der Fall war, wachsen seine Wut und sein Groll zu Hass an. Dann nimmt der Krieg für ihn den Charakter einer Vendetta an. Solange er nicht selbst so viele Feinde wie möglich vernichtet hat, kann seine Rachegelüste kaum gestillt werden.

Ich habe Soldaten gekannt, die darauf brannten, jeden einzelnen Feind auszurotten, so groß war ihr Hass. Solche Soldaten hatten große Freude daran, von der Massenvernichtung durch Bombenangriffe zu hören oder zu lesen. Jeder, der einen solchen Soldaten gekannt hat oder selbst einer war, weiß, wie der Hass jede Faser seines Wesens durchdringt. Sein Lebensinhalt ist die Rache, nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn, sondern die zehnfache Vergeltung“.

Für die Vergewaltigten, die vom Trauma betäubt und von der Wut geschüttelt werden, sind diejenigen, die sie unerbittlich angreifen und demütigen, keine Menschen. Sie sind Verkörperungen des Bösen. Die Gier nach Rache, nach zehnfacher Vergeltung, lässt Ströme von Blut fließen.

Die Wiederholung einer Geschichte

Die palästinensischen Angriffe vom 7. Oktober, bei denen etwa 1.200 Israelis ums Leben kamen, nähren diese Gier in Israel, ebenso wie Israels Vernichtung des Gazastreifens diese Gier unter den Palästinensern nährt.

Israels blau-weiße Nationalflagge mit dem Davidstern ziert Häuser und Autos. Menschenmengen versammeln sich, um Familien zu unterstützen, deren Mitglieder zu den Geiseln in Gaza gehören. Israelis verteilen an Straßenkreuzungen Lebensmittel an Soldaten, die zum Kampf in den Gazastreifen unterwegs sind.

Transparente mit Slogans wie „Israel im Krieg“ und „Gemeinsam werden wir siegen“ untermalen Fernsehsendungen und Medienseiten. In den israelischen Medien wird kaum über das Gemetzel in Gaza oder das Leiden der Palästinenser gesprochen – von denen 1,7 Millionen aus ihren Häusern vertrieben wurden -, sondern es werden ständig die Geschichten von Leid, Tod und Heldentum wiederholt, die sich bei dem Angriff am 7. Oktober zugetragen haben. Nur „unsere“ Opfer sind wichtig.

„Nur wenige von uns wissen, wie sehr Angst und Gewalt uns in Kreaturen verwandeln können, die mit Zähnen und Klauen kämpfen“, schrieb Gray. „Wenn mich der Krieg überhaupt etwas gelehrt hat, dann die Überzeugung, dass die Menschen nicht das sind, was sie zu sein scheinen oder was sie selbst zu sein glauben.

Marguerite Duras schreibt in ihrem Buch The War: A Memoir darüber, wie sie und andere Mitglieder der französischen Résistance einen 50-jährigen Franzosen folterten, der der Kollaboration mit den Nazis beschuldigt wurde.

Zwei Männer, die im Montluc-Gefängnis in Lyon gefoltert wurden, entkleiden den angeblichen Informanten. Sie schlagen ihn, während die Gruppe schreit: „Bastard. Verräter. Abschaum.“ Bald laufen Blut und Schleim aus seiner Nase. Sein Auge ist beschädigt. Er stöhnt: „Au, au, oh, oh. …“ Er bricht in einem Haufen auf dem Boden zusammen.

Duras schreibt, er sei „zu einem Menschen geworden, der nichts mehr mit anderen Menschen gemein hat. Und mit jeder Minute wird der Unterschied größer und deutlicher.“ Sie sieht den Schlägen passiv zu. „Je mehr sie zuschlagen und je mehr er blutet, desto klarer wird, dass das Schlagen notwendig, richtig, gerecht ist.“ Sie fährt fort:

„Man muss zuschlagen. Es wird niemals Gerechtigkeit in der Welt geben, wenn du nicht selbst die Gerechtigkeit bist. Richter, getäfelte Gerichtssäle spielen Theater, nicht Gerechtigkeit. Jeder Schlag ertönt im stillen Raum. Sie schlagen auf alle Verräter ein, auf die Frauen, die gegangen sind, auf alle, denen nicht gefiel, was sie hinter den Fensterläden sahen.“

Israel hat Palästinenser missbraucht, gedemütigt, verarmt und mutwillig getötet und damit unweigerlich Gegengewalt provoziert. Es ist die treibende Kraft hinter einem Jahrhundert des Blutvergießens.

Übertrifft die Nakba

Der Völkermord in Gaza übertrifft selbst die schlimmsten Exzesse der Nakba, der Katastrophe, bei der 1948 750 000 Palästinenser aus ihrem Land vertrieben und 8 000 bis 15 000 in Massakern von zionistischen Terrormilizen wie Irgun und Lehi ermordet wurden.

Der palästinensische Widerstand hat kaum mehr als Handfeuerwaffen und Panzerfäuste, um gegen eines der am besten ausgerüsteten und technologisch fortschrittlichsten Militärs der Welt zu kämpfen, das nach den USA, Russland und China das viertstärkste Militär der Welt ist.

Die palästinensischen Kämpfer sind angesichts dieser überwältigenden Chancen zu Halbgöttern geworden, die nicht nur unter den Palästinensern, sondern in der gesamten muslimischen Welt eine große Anhängerschaft haben. Israel mag in der Lage sein, den stellvertretenden Hamas-Führer Yahya Sinwar aufzuspüren und zu töten, aber wenn es ihm gelingt, wird er im Nahen Osten zur Version von Ernesto „Che“ Guevara werden.

Widerstandsbewegungen sind auf dem Blut von Märtyrern aufgebaut. Israel sorgt für einen ständigen Nachschub.

Die Entscheidung der USA, Israels Bombenteppich, das Abschlachten und die ethnische Säuberung im Gazastreifen zu verteidigen, zu finanzieren und sich daran zu beteiligen, ist unverzeihlich. Durch ihre Unterstützung des Völkermords haben die USA den letzten Rest ihrer Glaubwürdigkeit im Nahen Osten, der durch zwei Jahrzehnte Krieg bereits in Scherben liegt, und im Rest der Welt zerstört.

Sie hat ihr Recht verwirkt, als Vermittler aufzutreten; diese Rolle wird von China oder Russland übernommen werden. Ihre Weigerung, die israelische Aggression und Kriegsverbrechen zu verurteilen, entlarvt ihre Heuchelei in Bezug auf die russische Invasion in der Ukraine. Sie kokettiert mit der Möglichkeit eines regionalen Flächenbrandes.

Der Friedensprozess, der jahrzehntelang nur vorgetäuscht wurde, ist nicht mehr zu retten. Die einzige Sprache, die bleibt, ist die Sprache des Todes. In dieser Sprache spricht Israel mit den Palästinensern. Die Palästinenser sind gezwungen, auf diese Weise zu antworten.

Die Regierung Biden hat wenig davon, dass der Gazastreifen dem Erdboden gleichgemacht und entvölkert wird, ja sie entfremdet große Teile der Demokratischen Partei, zumal sie Demonstranten, die einen Waffenstillstand fordern, als „pro-terroristisch“ angreift.

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, rief bei einer Pro-Israel-Kundgebung am 4. November in Washington, D.C., „Wir stehen zu Israel“ und „Keine Waffenruhe“, obwohl laut einer Reuters/Ipsos-Umfrage 68 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass Israel eine Waffenruhe einführen und über ein Ende des Krieges verhandeln sollte. Bei den Demokraten sind es sogar 77 Prozent. Biden hat eine miserable Zustimmungsrate von 37 Prozent.

Am Freitag stimmte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit 13:1 Stimmen für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza und die bedingungslose Freilassung aller Geiseln. Die Vereinigten Staaten stimmten gegen die Resolution. Das Vereinigte Königreich enthielt sich der Stimme. Der Resolutionsentwurf wurde aufgrund des Vetos der USA nicht angenommen.

Bidens wahre Basis sind nicht die enttäuschten Wähler, sondern die Milliardärsklasse, Unternehmen wie die Waffenindustrie, die mit den Kriegen in Gaza und der Ukraine riesige Profite macht, und Gruppen wie die Israel-Lobby.

Sie bestimmen die Politik, selbst wenn dies Bidens Niederlage bei den nächsten Präsidentschaftswahlen bedeutet. Wenn Biden verliert, bekommen die Oligarchen Donald Trump, der ihre Interessen genauso verbissen verfolgt wie Biden.

Die Kriege hören nicht auf. Das Leiden geht weiter. Die Palästinenser sterben zu Zehntausenden. Das ist gewollt.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der 15 Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung „The Chris Hedges Report“.

HINWEIS AN DIE LESER: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung zu produzieren, ohne Ihre Hilfe. Die Mauern schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit gegen den unabhängigen Journalismus, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach mehr und mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem schmalen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung „The Chris Hedges Report“ produzieren kann.

Diese Kolumne stammt von Scheerpost, für die Chris Hedges eine regelmäßige Kolumne schreibt. Klicken Sie hier, um sich für E-Mail-Benachrichtigungen anzumelden.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …