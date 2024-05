CNN Compares Campus Protesters To Nazis In Stunning Propaganda Segment In one of the most appalling propaganda segments I have ever seen in my life, CNN’s Dana Bash launched into a fire-and-brimstone sermon on Wednesday comparing anti-genocide university protesters to…

CNN vergleicht Campus-Demonstranten mit Nazis in atemberaubendem Propaganda-Segment

Von Caitlin Johnstone

2. Mai 2024

In einem der entsetzlichsten Propaganda-Beiträge, die ich je in meinem Leben gesehen habe, hat CNNs Dana Bash am Mittwoch eine Feuer-und Schwefel-Predigt gehalten, in der sie Anti-Völkermord-Demonstranten an der Universität mit den Braunhemden von Nazi-Deutschland vergleicht – und dies zur Verteidigung eines faschistischen Polizeieinsatzes gegen eben diese Demonstranten.

Nach dem Abspielen eines Clips, in dem der zionistische Aktivist Eli Tsives theatralisch behauptet, Demonstranten an der UCLA würden ihn in seinem Klassenzimmer blockieren, sagte Bash feierlich: „Noch einmal, was Sie gerade gesehen haben, ist 2024 in Los Angeles. Das erinnert an die 1930er Jahre in Europa, und ich sage das nicht leichtfertig. Die Angst unter den Juden in diesem Land ist gerade spürbar.“

Laut dem Journalisten Jeremy Lindenfeld – der zufällig Jude ist – wurde Tsives nicht einmal der Zugang zu seinem Klassenzimmer verweigert, sondern nur der Zugang zum Lager der Demonstranten, durch das er bequemerweise hindurchgehen wollte, um dorthin zu gelangen. Dana Bash erwähnt dies mit keinem Wort und stellt es stattdessen als einen schrecklichen Angriff auf Juden dar, bei dem sie bald auf Züge in Richtung Vernichtungslager verladen werden könnten.

Bash zeigte einen Ausschnitt, in dem der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, sagte: „Es gibt eine Bewegung, die junge Menschen radikalisiert, und ich werde nicht warten, bis sie fertig ist“, als ob es die Aufgabe eines Bürgermeisters in den Vereinigten Staaten wäre, die Verbreitung radikaler politischer Ansichten zu verhindern.

„Sie fordern einen Waffenstillstand“, sagt Bash. „Nun, es gab einen Waffenstillstand am 6. Oktober, dem Tag, bevor Hamas-Terroristen mehr als tausend Menschen in Israel brutal ermordeten und Hunderte weitere als Geiseln nahmen.“

Dies ist eine dreiste propagandistische Lüge. Die israelischen Streitkräfte hatten in den Wochen und Monaten vor dem Angriff vom 7. Oktober routinemäßig Palästinenser in Gaza und im Westjordanland ermordet. Am 6. Oktober 2023 veröffentlichte The New Arab einen Artikel mit der Überschrift „2023 ist das ‚tödlichste Jahr‘ für palästinensische Kinder, sagen Menschenrechtsgruppen“, in dem die Defence of Children International – Palestine zusammen mit anderen Quellen zitiert wurde.

„In dieser Stunde werde ich mit einer amerikanisch-israelischen Familie sprechen, deren Sohn seit jenem schrecklichen Tag, der uns in diese Situation gebracht hat, immer noch von der Hamas gefangen gehalten wird“, sagte Bash und fügte hinzu: „Sie hören die pro-palästinensischen Demonstranten nicht darüber sprechen. Wir schon.“

Ah ja, wie mutig und journalistisch integer von Ihnen, über die israelischen Geiseln zu sprechen, Dana. Es ist ja nicht so, dass wir in den letzten sieben Monaten nicht jeden Tag von den imperialen Medien davon gehört hätten, während um ein Vielfaches mehr Palästinenser von der von den USA gelieferten Kriegsmaschinerie abgeschlachtet wurden.

„An der UCLA gingen pro-israelische und pro-palästinensische Gruppen aufeinander los und warfen mit allen möglichen Gegenständen, einer Holzpalette, Feuerwerkskörpern, Parkkegeln und sogar einem Motorroller“, sagt Bash.

Eine weitere Lüge. Die Aufnahmen, die im Umlauf sind, machen mehr als deutlich, dass die Gewalt durchweg von zionistischen Gegendemonstranten angezettelt wird, mit Videos von pro-israelischen Schlägern, die Feuerwerkskörper abfeuern und Flaschen mit Chemikalien in das Lager schleudern, sich auf einen am Boden liegenden Demonstranten stürzen und ihn mit Stöcken schlagen und Teile des Lagers niederreißen, während sie „Zweite Nakba!“ schreien.

Später in der gleichen Sendung widerspricht Stephanie Elam von CNN Bashs Lüge von beiden Seiten, indem sie einige dieser Aufnahmen kommentiert und sagt: „Auf dem Video sieht es so aus, als hätten Leute von dieser Seite gestern Abend das Lager der pro-palästinensischen Seite aufgebrochen und Gegenstände hineingeworfen. Außerdem sieht es so aus, als ob von der anderen Seite Pfefferspray oder ähnliches eingesetzt wurde.“

An dieser Stelle sei angemerkt, dass Dana Bash ihren Nachnamen von ihrem ersten Ehemann Jeremy Bash hat, der später als Stabschef der CIA und des Pentagon tätig war. Die Frau ist der reinste Sumpf.

Es sollte auch angemerkt werden, dass CNNs eigene Mitarbeiter vor kurzem dem Guardian durchsickern ließen, dass sie unter Druck gesetzt wurden, über den Gaza-Angriff mit einer extremen pro-israelischen Ausrichtung zu berichten, wobei sie den Druck auf den neuen CEO des Senders, Mark Thompson, zurückführten.

Ich für meinen Teil finde es großartig, dass die imperialen Medien ihre propagandistische Natur so offenkundig machen, und ich hoffe, dass sie den westlichen Mainstream weiterhin der Tatsache aussetzen, dass der Hauptzweck dieser Medien darin besteht, die Informationsinteressen der USA und ihrer Verbündeten zu fördern.

Propaganda funktioniert nur, wenn man nicht weiß, dass sie einem angetan wird, daher hoffe ich, dass sie sich weiterhin so maskieren, dass jeder es sehen kann.

