Craig Mokhiber on moving the world for Palestinian rights Former senior UN official says that „Israeli occupation itself is on trial.“

Craig Mokhiber über den Einsatz der Welt für die Rechte der Palästinenser

Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

25. Februar 2024

Demonstranten in Paris, Frankreich, fordern am 17. Dezember 2023 einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Anne Paq ActiveStills

Dass die USA letzte Woche im Sicherheitsrat ihr Veto eingelegt haben, um den Völkermord in Gaza ein drittes Mal zu verlängern, wird als einer der beschämendsten Momente in der Geschichte des Weltgremiums in Erinnerung bleiben.

„Es ist empörend“, sagte der ehemalige hochrangige UN-Beamte und Menschenrechtsanwalt Craig Mokhiber diese Woche im Livestream von The Electronic Intifada. Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Mokhiber unten an:

Mokhiber fügte hinzu, dass jedes Mal, wenn die USA eine Resolution verhindert haben, die ein Ende der unerbittlichen israelischen Luftangriffe, der Hinrichtungen vor Ort, der Zerstörung der zivilen Infrastruktur und der herbeigeführten Hungersnot sowie anderer Kriegsverbrechen im Gazastreifen forderte, „Tausende mehr gestorben sind“.

Seit dem 18. Oktober wurden mehr als 25.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Es war das erste Mal, dass die USA ihr Veto einlegten, um eine Forderung nach einer humanitären Unterbrechung der Feindseligkeiten zu blockieren.

Das Veto vom Dienstag „wird zweifellos noch größeres Leid verursachen“, so das Lemkin-Institut für Völkermordprävention, „vor allem, wenn nichts unternommen wird, um einen israelischen Bodenangriff auf den letzten Zufluchtsort der Palästinenser in Gaza zu verhindern“.

Mehr als eine Million Palästinenser sind derzeit in Rafah an der südlichen Grenze des Gazastreifens zu Ägypten konzentriert, nachdem Israel die Evakuierung weiter Teile des Gebiets angeordnet und Zivilisten gewaltsam von einem Gebiet in ein anderes verlegt hat.

Das israelische Kriegskabinett droht mit einer groß angelegten Bodenoffensive in Rafah, vor der sogar die Regierung Biden, die in den Völkermord im Gazastreifen verwickelt ist, warnt, dass dies eine „Katastrophe“ wäre, während sie gleichzeitig mehr Waffen für das Gemetzel liefert.

Das Schlimmste könnte noch bevorstehen

Medienberichte und Satellitenbilder, die größere Bauarbeiten auf der ägyptischen Seite von Rafah zeigen, verstärken die Befürchtung, dass eskalierende israelische Angriffe in diesem Gebiet – wohin der Großteil der unzureichenden Hilfsgüter, die in den Gazastreifen gelangen, gebracht wird – zu einer weiteren Massenvertreibung von Palästinensern aus ihrer Heimat führen könnten.

Mokhiber zufolge deuten Ausmaß und Tempo der ägyptischen Bauarbeiten darauf hin, dass sie nicht nur Teil eines Notfallplans für den Fall einer solchen Massenvertreibung sind.

Obwohl Kairo sich öffentlich gegen die Vertreibung von Palästinensern ausspricht, „kann man sich nur vorstellen, welcher Druck auf das ägyptische Regime ausgeübt wird, um bei der ethnischen Säuberung des Gazastreifens mitzuwirken“.

Mokhiber sagte, dass westliche Mächte, „beschämt und politisch kompromittiert durch Israels absolutes Fehlen jeglicher Beschränkungen in seinem völkermörderischen Angriff“, ebenfalls diplomatischen Druck auf Israel ausüben, was eine noch schlimmere Eskalation in Rafah als die laufenden Massaker verzögert haben könnte.

Doch diese Bemühungen reichen möglicherweise nicht aus, um Israel aufzuhalten, und das Schlimmste könnte noch bevorstehen.

Für Israel bedeutet das Ende des Gazastreifens, „entweder alle Menschen zu töten oder genug Menschen zu töten und die Bedingungen so unerträglich wie möglich zu machen, damit die Überlebenden, die noch übrig sind, den Weg über die Grenze erzwingen“, so Mokhiber.

„Und ich denke, alles deutet darauf hin, dass sie es durchziehen werden.

In der Zwischenzeit haben Israels Verbündete der UNRWA, der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge, einen weiteren Akt der Komplizenschaft beim Völkermord versetzt, indem sie die Finanzierung einfroren, nachdem unbestätigte Behauptungen aufgestellt worden waren, dass eine Handvoll ihrer Mitarbeiter in Gaza in den von der Hamas geführten Überfall vom 7. Oktober verwickelt war.

Philippe Lazzarini, der Leiter des UNRWA, erklärte diese Woche vor der UN-Generalversammlung, dass „das Hilfswerk eine Sollbruchstelle erreicht hat“ und seine Fähigkeit, sein Mandat zu erfüllen und Millionen staatenlosen Palästinensern regierungsähnliche Dienste anzubieten, „nun ernsthaft gefährdet ist“.

Warum will Israel das Ende des UNRWA, dessen Abschaffung ein wichtiger Bestandteil des Plans von Premierminister Benjamin Netanjahu für den „Tag danach“ ist?

„Weil das UNRWA ihrem ethnonationalistischen Plan für den Gazastreifen und das Westjordanland im Wege steht“, so Mokhiber.

Die Tatsache, dass westliche Staaten vorschnell den Geldhahn zudrehten, nachdem Israel „im Grunde einen Befehl“ dazu gegeben habe, sollte die Bürger dieser Länder sehr besorgt über das Funktionieren ihrer eigenen Regierungen machen, fügte er hinzu.

Die Straflosigkeit Israels in Frage stellen

Die Straffreiheit Israels – und die Komplizenschaft seiner mächtigen Verbündeten – wird auf noch nie dagewesene und möglicherweise unumkehrbare Weise in Frage gestellt, ähnlich wie Südafrika in den letzten Jahren der Apartheidherrschaft in diesem Land zu einer internationalen Paria gemacht wurde.

Israel hat die vorläufigen Maßnahmen des Internationalen Gerichtshofs ignoriert, mit denen das Land aufgefordert wurde, alle völkermörderischen Handlungen einzustellen. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, eines separaten Tribunals, hat es unterdessen versäumt, den Völkermord in Gaza zu verhindern.

Die von Südafrika beim Internationalen Gerichtshof eingereichte Klage wegen Völkermordes hat jedoch bereits Staaten und Unternehmen dazu veranlasst, ihre Beziehungen zu israelischen Waffenherstellern zu kappen und Lizenzen für Waffenexporte nach Israel zu widerrufen.

Und obwohl dem Gerichtshof ein Durchsetzungsmechanismus fehlt, könnte die Generalversammlung schließlich materielle Konsequenzen auferlegen, sagte Mokhiber. Dazu könnten der Ausschluss Israels aus internationalen Organisationen, die Forderung nach Nichtanerkennung israelischer Pässe und die Verhängung wirtschaftlicher und politischer Sanktionen gehören.

Die Staaten haben auch eine individuelle und kollektive Verpflichtung, Maßnahmen zu ergreifen, „wenn es einen Völkermord gibt oder sogar die Gefahr eines Völkermordes besteht“, fügte er hinzu.

Aber die wahre Macht liegt in der Zivilgesellschaft“, so Mokhiber.

„Und wenn sich der Ton einiger westlicher Regierungen geändert hat, auch wenn sie nicht gehandelt haben“, sagte Mohkhiber, „dann liegt das an dem Druck, den die Zivilgesellschaft auf Bewegungen, Proteste, Gewerkschaften und all diese Dinge ausübt, die ihre eigenen Regierungen für ihre Beteiligung am Völkermord an den Pranger gestellt haben.“

Israelische Besatzung vor Gericht

In einem anderen Fall als der Völkermordklage Südafrikas hat der Internationale Gerichtshof letzte Woche Anhörungen abgehalten, in denen er „die rechtlichen Folgen der Politik und der Praktiken Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem“ prüft.

Diese Prüfung wurde von der UN-Generalversammlung beantragt, nachdem diese mit großer Mehrheit eine Resolution verabschiedet hatte, in der der Gerichtshof aufgefordert wurde, ein Gutachten zu zwei Fragen abzugeben:

Welche rechtlichen Konsequenzen ergeben sich aus der andauernden Verletzung des Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung durch Israel, aus seiner anhaltenden Besetzung, Besiedlung und Annexion der seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich der Maßnahmen zur Veränderung der demographischen Zusammensetzung, des Charakters und des Status der Heiligen Stadt Jerusalem, und aus der Verabschiedung damit verbundener diskriminierender Gesetze und Maßnahmen?

Wie wirken sich die oben genannten Politiken und Praktiken Israels auf den rechtlichen Status der Besatzung aus, und welche rechtlichen Konsequenzen ergeben sich für alle Staaten und die Vereinten Nationen aus diesem Status?

Mehr als 50 Länder und drei Organisationen wenden sich während der Anhörungen, die diese Woche begonnen haben, an das Gericht – laut Human Rights Watch eine „noch nie dagewesene Anzahl“ von Teilnehmern an einem Weltgerichtsprozess.

Die in New York ansässige Gruppe sagt, dass „die breite Beteiligung an den Anhörungen und die vielen schriftlichen Eingaben eine wachsende globale Dynamik widerspiegeln, um das jahrzehntelange Versagen bei der Einhaltung des Völkerrechts“ im Westjordanland und im Gazastreifen anzugehen.

„Israel ist bereits wegen Völkermordes angeklagt“, sagte Mokhiber. „Jetzt steht es erneut vor dem Weltgerichtshof vor Gericht, aber dieses Mal, und das ist sehr wichtig, steht die Besatzung selbst vor Gericht, und die Unterstützung dieser Besatzung durch andere Staaten steht vor Gericht.

Die schriftlichen Eingaben und mündlichen Beiträge in diesem Fall zeigen, dass auch „das gesamte ideologische Projekt Israels bis zu einem gewissen Grad vor Gericht steht“, so Mokhiber.

Vor Gericht steht auch „das Oslo-Paradigma oder die Oslo-Masche … denn das war mehr als 30 Jahre lang der vorherrschende Rahmen für den Umgang mit der Palästina-Frage, der das Völkerrecht zugunsten von Verhandlungen zwischen Besatzern und Besetzten umging und untergrub“.

Der politische Flügel der UNO – der in der Vergangenheit eine Schlüsselrolle bei der Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser spielte, indem er die Teilung ihres Landes gegen den Willen der einheimischen Bevölkerung vorschlug – hält weiterhin an der Oslo-Masche fest, indem er auf einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung zwischen zwei von Natur aus ungleichen Parteien besteht, anstatt das Völkerrecht durchzusetzen.

In seinem Rücktrittsschreiben an den UN-Hochkommissar für Menschenrechte vom vergangenen Oktober erklärte Mokhiber, dass „das Mantra der ‚Zweistaatenlösung‘ in den Korridoren der UN zu einem offenen Witz geworden ist, sowohl wegen seiner völligen Unmöglichkeit in der Realität als auch wegen seines völligen Versagens bei der Berücksichtigung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes“.

In den letzten Jahren wurde dieser Rahmen jedoch zunehmend in Frage gestellt, da wichtige internationale Menschenrechtsgruppen einen Ansatz forderten, der sich auf das Völkerrecht stützt und nicht auf einen „Friedensprozess“, der nur eine Kultur der Straflosigkeit gefördert und es Israel ermöglicht hat, seine Kolonisierung von palästinensischem Land zu beschleunigen.

Seit Jahren fordern palästinensische Menschenrechtsgruppen die Staaten auf, „die Ursachen des israelischen Siedlerkolonialismus und der Apartheid, die dem gesamten palästinensischen Volk auferlegt wurden, an der Wurzel zu packen“, erklärte die in Ramallah ansässige Organisation Al-Haq im Vorfeld der Abstimmung der Generalversammlung über das Gutachten.

Diese Ursachen – „Enteignung, Siedlerkolonialismus, jüdische Vorherrschaft, Rassismus, Rassendiskriminierung, Apartheid“, wie Mokhiber sagte – werden in den Zeugenaussagen angesprochen, die das Gericht letzte Woche gehört hat.

Die Erklärungen Palästinas und Südafrikas seien „eine nahezu perfekte Fibel für die rechtliche und moralische Sache Palästinas“, fügte er hinzu. Die mündlichen Erklärungen dieser Länder können Sie sich unten ansehen:

„Das palästinensische Volk hat von Rechts wegen Menschenrechte“, sagte Mokhiber.

Während das Gericht berät, müssen die Menschen aktiv werden, um den Völkermord in Gaza und die Unterstützung ihrer Regierungen für das israelische Unterdrückungssystem insgesamt zu beenden.

„Wir müssen verlangen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, auch diejenigen, die mitschuldig sind, und wir müssen Wiedergutmachung für die Opfer und Überlebenden fordern.“ sagte Mokhiber.

„Und das wird nur von uns kommen“, fügte er hinzu.

