Watching the watchdogs: Biden, US media and Arab-American political power US media attacks on the Arab and Muslim American communities have only motivated them further to flex political muscle.

|Pro-palästinensische Demonstranten marschieren während eines Besuchs von US-Präsident Joe Biden am 1. Februar in Warren, Michigan, Vereinigte Staaten [AP/Paul Sancya]

Israels Krieg gegen Gaza

Die Wachhunde im Auge behalten: Biden, US-Medien und arabisch-amerikanische politische Macht

Die Angriffe der US-Medien auf die arabische und muslimische amerikanische Gemeinschaft haben diese nur noch mehr motiviert, ihre politischen Muskeln spielen zu lassen.

Von Rami G. Khouri

25 Feb 2024

Arabische und muslimische Amerikaner und rund 60 Prozent aller Amerikaner fordern seit Monaten von US-Präsident Joe Biden, Israel zu einem sofortigen Waffenstillstand im Gaza-Krieg zu bewegen. Das Weiße Haus hat diese Forderungen so gut wie ignoriert.

Daher beschlossen die arabischen und muslimischen Amerikaner, ihre politischen Muskeln spielen zu lassen, indem sie ihre Wählerstimmen in den entscheidenden Bundesstaaten der diesjährigen Präsidentschaftswahlen nutzen. Im Dezember trafen sich in Dearborn, Michigan, führende Persönlichkeiten aus neun potenziellen „Swing States“ unter dem Motto „Abandon Biden, ceasefire now“. Sie schworen, bei den Präsidentschaftswahlen im November nicht für Biden zu stimmen, wenn er nicht seine Politik ändert, die Israels völkermörderische Angriffe auf den Gazastreifen ermöglicht, den Palästinensern menschenwürdige Lebensbedingungen raubt und die Ansichten bedeutender Minderheitengemeinschaften in den Vereinigten Staaten weitgehend ignoriert.

Die Kampagne fand schnell Unterstützung in Michigan und anderen Bundesstaaten mit großen arabisch-amerikanischen Gemeinden, aber auch Kritik von Biden-Anhängern, die befürchteten, dass die Kampagne, mit der Druck auf den Präsidenten ausgeübt werden sollte, ungewollt einen Sieg von Donald Trump garantieren könnte.

Arabische und muslimische Amerikaner intensivierten ihre Kampagne im Februar, als herabsetzende Artikel in der Mainstream-Presse dazu beitrugen, noch mehr Gemeindemitglieder zu mobilisieren.

Am 2. Februar veröffentlichte das Wall Street Journal (WSJ) einen Meinungsartikel von Steven Stalinsky mit dem Titel Willkommen in Dearborn, Amerikas Dschihad-Hauptstadt, in dem behauptet wurde, dass „Imame und Politiker in der Stadt in Michigan auf der Seite der Hamas gegen Israel und des Irans gegen die USA stehen“. In dem Artikel wurde die gesamte Gemeinde als gefährliche Extremisten geteert.

Am selben Tag verglich Thomas Friedman in einem Meinungsartikel in der New York Times die Länder und politischen Akteure des Nahen Ostens metaphorisch mit Tieren im Dschungel, darunter Falltürspinnen und Wespen.

Was auch immer diese – und andere beleidigende Artikel und Karikaturen – bezwecken sollten, sie trieben unbeabsichtigt das arabisch-amerikanische Engagement in der Wahlpolitik voran. Die Stadt Dearborn, Michigan, die in dem WSJ-Artikel namentlich genannt und verleumdet wurde, wurde zum Ground Zero für diese Bemühungen.

Die Michigan-Gemeinde mobilisierte landesweit andere marginalisierte Gemeinschaften, die das Weiße Haus oft ignoriert hat – insbesondere Afroamerikaner, Hispanoamerikaner, fortschrittliche Juden, Arbeiter, Frauen, Universitätsstudenten und andere. Sie haben sich zusammengetan, weil sie die Sorgen über die Außenpolitik sowie die innenpolitischen Prioritäten des Weißen Hauses und dessen opportunistisches und eigennütziges Engagement für die Bürger teilen.

Die Aktivisten fordern einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und die Umsetzung bestehender rechtlicher Beschränkungen für die bedingungslose Hilfe und Bewaffnung, die die USA Israel seit Jahrzehnten gewährt haben. Sie haben es satt, von einem Weißen Haus ignoriert zu werden, das ihre Stimmen als selbstverständlich ansieht, ebenso wie von der Demokratischen Partei, die sie seit Mitte der 1980er Jahre durch Wählerregistrierungsaktionen gestärkt haben. Sie sind auch unglaublich frustriert über die – oft rassistischen – Mainstream-Medien, die sie falsch darstellen, erniedrigen und ignorieren.

Ich habe den Bürgermeister von Dearborn, Abdullah Hammoud, diese Woche gefragt, warum sich seine Stadt mit anderen verärgerten amerikanischen Gemeinden zusammentut, um die nationale Politik und die Außenpolitik auf höchster Ebene zu beeinflussen. Er sagte: „Hier geht es um Vertrauen und Respekt zwischen Beamten und Bürgern. Wir müssen die Diskrepanz beenden, die wir heute zwischen gewählten Beamten und den Werten der Bürger sehen. Für Völkermord oder das Töten von Säuglingen und Zivilisten in so großem Umfang gibt es keine Rechtfertigung oder Rechtfertigung. Überhaupt keine.“

In unserem Gespräch und in seinen öffentlichen Äußerungen machte Hammoud deutlich, wie sich die US-Außenpolitik und die Medienberichterstattung direkt auf die Bürger auswirken.

„Für uns ist es etwas Persönliches, da einige unserer Familien die israelische Besatzung oder Kriege miterlebt oder als Freiwillige in Flüchtlingslagern gearbeitet haben“, sagte er. „Wenn außenpolitische Entscheidungen direkte Auswirkungen auf das Wohlergehen der Einwohner von Dearborn haben, ist es unverantwortlich, schwierigen politischen Gesprächen auszuweichen, die dazu führen können, das Leben unschuldiger Männer, Frauen und Kinder zu retten.

Hammoud war sich über die Forderungen seiner Gemeinde im Klaren: „Wir wollen Taten, nicht Worte“.

Doch bisher haben die arabischen und muslimischen Amerikaner vor allem Worte erhalten. Aus Sorge über die „Abandon Biden“-Kampagne baten die Wahlkampfmitarbeiter des Präsidenten die lokalen Führer um ein Treffen, doch diese lehnten ab. Sie bestanden darauf, dass sie mit politischen Entscheidungsträgern im Weißen Haus sprechen wollten. Und es funktionierte.

Biden schickte schnell mehrere seiner Mitarbeiter nach Michigan, darunter Jon Finer, den stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater, Tom Perez, den leitenden Berater des Präsidenten und Direktor des Büros für zwischenstaatliche Angelegenheiten, und Samantha Power, die Leiterin der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID).

Doch nach den Treffen änderte sich wieder einmal nichts. Die arabische und muslimisch-amerikanische Gemeinschaft erhielt mehr schöne Worte, aber keine Taten.

Während Biden den Fluss von Waffen und Geld für Israels Angriff auf den Gazastreifen aufrechterhielt, beschlossen führende Vertreter der Gemeinschaft, darunter die US-Kongressabgeordnete Rashida Tlaib, den Einsatz zu erhöhen. Sie riefen die Kampagne „Listen to Michigan“ ins Leben, die „Menschen mit Gewissen“ auffordert, sich bei den Vorwahlen am Dienstag, dem 27. Februar, als „nicht engagiert“ einzutragen. Dies signalisiert Biden und der Partei, dass sie auf die Sorgen der Bürger hören und sich ihre Stimmen verdienen müssen, sonst riskieren sie eine Niederlage bei den Staats- und Präsidentschaftswahlen.

Die Gemeindeführer und Aktivisten wagen dies, weil sie aufgrund der Größe und Verteilung der arabischen und muslimisch-amerikanischen Wählerschaft in Swing States wie Michigan, in denen die Wahlen hart umkämpft sind, einen noch nie dagewesenen Einfluss haben. In Michigan leben mehr als 300.000 arabische Amerikaner. Trump gewann den Bundesstaat 2016 mit weniger als 11.000 Stimmen und Biden 2020 mit 154.000 Stimmen, darunter viele von Arabisch-Amerikanern abgegebene Stimmen. Biden gewann auch mit 10.500 Stimmen in Arizona, wo 60.000 arabische Amerikaner leben, und mit 11.800 Stimmen in Georgia, wo 57.000 Arab-Amerikaner leben.

Der erfahrene arabisch-amerikanische Aktivist James Zogby, Mitbegründer und Präsident des Arab American Institute, sagte mir, dass dieser Ansturm auf 40 Jahre des Aufbaus von Gemeinschaftskapazitäten im ganzen Land zurückgeht. Sie spiegelt die Einstellung der arabischen Amerikaner wider, die sich „von der Lähmung und Verzweiflung der frühen 1980er Jahre zu dem heutigen Gefühl entwickelt hat, dass wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen können.“

Die anderen Partner in der informellen Koalition zur Änderung der US-Politik sind ebenfalls einflussreich. Die große Gewerkschaft United Autoworkers Union aus Michigan hat zu einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen und erinnert daran, dass sie sich auch gegen die Apartheid in Südafrika ausgesprochen hat. Die African Methodist Episcopal Church hat ebenfalls einen sofortigen Waffenstillstand gefordert und die Angriffe auf den Gazastreifen als „Massengenozid“ bezeichnet.

Progressive Gruppen wie die Organisation Our Revolution von US-Senator Bernie Sanders haben sich ebenfalls der Kampagne „Listen to Michigan“ angeschlossen.

Bürgermeister Hammoud sagte mir, dass Koalitionen von Minderheitengemeinschaften auf lokaler Ebene schon immer für gemeinsame Anliegen zusammengearbeitet haben. Aber er fügte hinzu: „Ich habe noch nie einen solchen Paradigmenwechsel in der Palästinafrage erlebt wie heute, wo bis zu 80 Prozent der Demokraten und 50 Prozent der Jugendlichen den von uns geforderten Waffenstillstand unterstützen.“

Ein Arabisch-Amerikaner, der das Weiße Haus in den letzten Jahren beraten hat, sagte mir auch, dass das neu entdeckte politische Gewicht der Gemeinschaft „unerwartet, ungewohnt und beispiellos ist“.

In der Tat, und die Vorwahlen in Michigan am Dienstag werden zeigen, wie groß der Einfluss sein kann – und ob er die amerikanische Kriegsführung im Ausland mäßigen kann, indem er die Bürger im eigenen Land anerkennt, die es ernst nehmen, dass ihr Regierungssystem auf der „Zustimmung der Regierten“ beruht.

Rami G Khouri ist Distinguished Fellow an der American University of Beirut und ein Journalist und Buchautor mit 50 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …