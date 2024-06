Dänemark findet Israels Kriegsverbrechen akzeptabel Von Omar Karmi

Denmark finds Israel’s war crimes acceptable Parliament votes to continue arms sales despite genocide and public opposition.



Von Omar Karmi

11. Juni 2024

Der verstorbene dänische Komiker Eddie Skoller gab seine eigene Version von Tom Paxtons „What Did You Learn in School Today?“ zum Besten.

Skollers Version unternahm eine imaginäre Reise durch mehrere Länder und endete in der Regel damit, dass ein dänischer Vater seinen Sohn – auf Englisch, aber mit starkem dänischen Akzent – fragte, was er an diesem Tag in der Schule gelernt habe.

Ich habe gelernt, dass Dänemark ein kleines Land ist.

Und dass wir in Dänemark nicht verstehen

Was die große Welt von uns will

Und dann haben wir nichts mehr gelernt.

Das Lied erschien erstmals 1977, und vielleicht war es Skollers Außenseiterstatus, der es ihm als Sohn eines russisch-jüdischen Vaters und einer schwedischen Mutter, der in den USA geboren wurde, aber seit seinem sechsten Lebensjahr in Dänemark lebte, ermöglichte, die dänische Einstellung zum Weltgeschehen so treffend auf den Punkt zu bringen.

Das heißt, ein leicht unsicheres Gefühl, dass das Weltgeschehen für die Dänen zu komplex ist, um sich sinnvoll damit zu beschäftigen, gemischt mit einer etwas arroganten Verwunderung darüber, dass der Rest der Welt seine Staaten nicht einfach so organisiert wie die Dänen.

Wie in den meisten Ländern der Welt gab es auch in Dänemark seit dem 7. Oktober zahlreiche Demonstrationen wegen des Gazastreifens.

Und wie in den meisten Ländern des Westens wurden diese Proteste von der Regierung beiseite geschoben.

Ende Mai lehnte das dänische Parlament (Folketinget) einen von vier kleineren Parteien eingebrachten Vorschlag ab, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, ebenso wie die Nachbarländer Norwegen und die EU-Mitglieder Irland und Spanien.

Diese Abstimmung erfolgte am selben Tag, an dem das Parlament auch einen Antrag auf Einstellung der Waffenverkäufe an Israel umfassend ablehnte.

Die dänischen Waffenexporte nach Israel erfolgen hauptsächlich in Form von in Dänemark hergestellten Teilen für Israels von den USA gelieferte F-35-Kampfjets, die laut Danwatch, einer Website für investigativen Journalismus, eine wichtige Rolle bei Israels Bombardierung des Gazastreifens spielen.

Nicht mehr erfahren

Der Antrag auf Beendigung der Waffenverkäufe an Israel hatte seit März den Weg durch das Parlament gefunden, als vier Nichtregierungsorganisationen ihre Absicht erklärt hatten, die dänische Regierung zu verklagen.

In der Klage, die von Mellemfolkeligt Samvirke (ActionAid Dänemark), Amnesty International Dänemark, Oxfam Dänemark sowie der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Al-Haq eingereicht wurde, wurde angeklagt, dass „Dänemark durch die Fortsetzung der Waffenverkäufe an Israel gegen internationale Regeln für den Waffenhandel verstößt und Gefahr läuft, sich an Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht – einschließlich Kriegsverbrechen – und einem möglichen Völkermord zu beteiligen.“

Bemerkenswerterweise rechtfertigte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen die Ablehnung eines Waffenembargos durch seine Regierung mit den Worten: „Selbst wenn es eine Grundlage dafür gibt, Israel wegen Kriegsverbrechen anzuklagen, ändert das nichts an der Tatsache, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Es gibt also nichts, was besagt, dass wir alle Militärexporte ablehnen müssen.“

Mit anderen Worten: Israels Kriegsverbrechen sind für die dänische Regierung akzeptabel.

Kein gutes Bild für ein Land, das kürzlich gewählt wurde, um ab dem 1. Januar 2025 einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat einzunehmen.

Israels Kriegsverbrechen waren auch im Dezember akzeptabel, als das Parlament gezwungen war, über einen Bürgerantrag abzustimmen – nach dänischem Recht muss ein Antrag, der 50.000 Unterschriften erhält, dem Parlament vorgelegt werden – der forderte, dass Dänemark „israelische Kriegsverbrechen verurteilt, die Hilfe für Palästina erhöht und eine politische Lösung fördert“.

Die 50.000 Unterschriften wurden in einer Rekordzeit von weniger als zwei Tagen gesammelt – und kamen schließlich auf fast 80.000. Doch der Antrag wurde von einem Parlament, das sich von der Empörung seiner eigenen Bürger nicht beeindrucken ließ, erneut mit großer Mehrheit abgelehnt.

Besser reagierte die Verwaltung der Universität Kopenhagen, die als Reaktion auf ein Studentenlager auf dem Campus aus Protest gegen Israels Völkermord im Mai zustimmte, sich von allen Unternehmen zu trennen, die auf der schwarzen Liste der Vereinten Nationen für Unternehmen stehen, die in Israels illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland tätig sind.

Es ist vielleicht nicht verwunderlich, dass die von den Sozialdemokraten geführte Dreiparteienregierung seit den letzten Wahlen im Jahr 2022 in der Wählergunst um 20 Prozent gefallen ist.

In dieser Zeit verstrickte sich die Regierung auch in einen umstrittenen Waffendeal mit dem israelischen Rüstungsunternehmen Elbit Systems, der unter undurchsichtigen Umständen unterzeichnet wurde und eine Entlassung, eine Entschuldigung und ein fallengelassenes Gerichtsverfahren erzwang, jedoch keine Änderung der Politik.

Tatsächlich erweist sich dieses Geschäft jetzt als noch peinlicher für Dänemark, da das dänische Verteidigungsministerium einräumen musste, dass sich das Geschäft um ein Jahr verzögern und das Budget um mehr als 100 Millionen Dollar überschreiten wird.

Wie Eddie Skoller es ausgedrückt haben könnte: „Und dann haben wir nichts mehr gelernt.“

Übersetzt mit deepl.com



