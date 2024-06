Dank an Nora Hoppe für ihren neuen Artikel

Sense and senselessness in a Waste Land… If one were a patient awakening in the West from a 30-year coma… one would not be able to find one’s bearings; one would not only fail to recognise the world, but also to see any sense in it.

Sinn und Sinnlosigkeit in einem Ödland…

Von Nora Hoppe

Quelle: Al Mayadeen Englisch

11. Juni 2024

Wenn man ein Patient wäre, der im Westen aus einem 30-jährigen Koma erwacht… würde man sich nicht orientieren können; man würde die Welt nicht nur nicht erkennen, sondern auch keinen Sinn in ihr sehen.

x

Es ist weder eine leichte noch eine befriedigende Aufgabe, zu versuchen zu verstehen, was in der westlichen Welt von heute vor sich geht…

Wäre man ein Patient, der im Westen aus einem 30-jährigen Koma erwacht… könnte man sich nicht orientieren; man würde nicht nur die Welt nicht erkennen, sondern auch keinen Sinn in ihr sehen.

Denn… wie kommt es, dass die Sprache der westlichen Politiker, der Mainstream-Presse und der allgegenwärtigen Trendsetter kaum einen Sinn ergibt? Wie kommt es, dass das meiste von dem, was sie sagen, dreiste Lügen sind? Wie kommt es, dass so viele westliche Führer heute unbeholfene, kindische Stümper sind, die alle aus der gleichen Fabrik zu kommen scheinen? Warum fehlt es ihnen allen an Bildung, an Geschichtskenntnissen und sogar an grundlegenden Fähigkeiten? Warum fehlt es ihnen allen an Charakter? Warum gibt es im Westen keine Diplomaten mehr? Warum haben wir „Clooney-Tunes“ als Schiedsrichter dessen, was wir lesen und über unsere Welt lernen dürfen? Wie kommt es, dass ein seniler, jähzorniger Degenerierter an der Spitze eines Atomwaffenstaates steht? Warum setzen die meisten europäischen Regime eifrig auf eine selbstmörderische Politik? Und… was ist mit ihren Bürgern?

Der benommene Patient könnte sich dann eines durchdringenden Geruchs bewusst werden… etwas, das auf Verfall hindeutet – die süßliche Süße „westlicher Werte“, die mit dem Gestank des leichenhaften Neoliberalismus versetzt ist.

Die London Bridge stürzt ein, stürzt ein, stürzt ein…

Der Westen fällt… aber es gibt zwei Westens… und einer fällt schneller als der andere. (1) Der alte Westen – Europa. (2) Der „Neue Westen“ – der Rest des Westens, auch bekannt als die Nachsiedlergebiete (Früchte des kolonialistischen Erbes Großbritanniens, die frühesten entstanden vor ca. 250 Jahren): die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland und „Israel“.

Der Alte Westen bröckelt schneller… und das liegt zum Teil daran, dass die ursprüngliche Identität von innen heraus ausgehöhlt wird.

Das alte Europa verwandelt sich in eine Leere. Es hat seine Traditionen, seine vielfältigen Kulturen, seine Vergangenheit, seine Zivilisation so gut wie verloren… und durch die Konformitätsverpflichtungen des Neoliberalismus und den schrittweisen Homogenisierungsprozess, den EU und NATO verkörpern, verlieren die einzelnen Staaten letztlich auch die letzten Reste einer ursprünglichen, authentischen Identität. Und das völlige Fehlen einer Identität macht verzweifelt – oft auf eigene Kosten.

Um die zunehmend klaffende Leere zu füllen, hat die neoliberale Mission die westlichen Massen mit einem „persona-orientierten Convenience Store“ versorgt, der eine Reihe von arglistigen, selbstsüchtigen Erzählungen und neuen Identitätspaketen anbietet, die u. a. Folgendes beinhalten: Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Superstar, Tipps zur Befreiung von sozialen Verpflichtungen, Carbon-Footprint-Heroismus, die Grundlagen des radikalen Feminismus, vegane Virtuosität, Vorlagen für Körpermodifikationen, eine breite Auswahl an Geschlechtern usw. Und indem diese neuen Identitätsprodukte sie des unabhängigen Denkens berauben, haben sie diese verwirrten Konsumenten noch unterwürfiger gegenüber den erzählenden Autoritäten gemacht.

Dies mag einer der Gründe sein, warum sich die europäischen Staaten zu Vasallen des Imperiums gemacht haben und schon lange keinen Gedanken mehr an ihre eigenen nationalen Sicherheitsinteressen verschwenden.

Die Unterwerfung neigt dazu, wahnhafte Kompensationsmechanismen hervorzubringen… Nachdem Deutschland der Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines und der Demontage seiner Industrie praktisch zugestimmt hatte (und dennoch in der Illusion seiner militärischen Stärke verharrte), beteiligte es sich mit seinen Herren an einer Strategie zur Sprengung der Krim-Brücke. Und dann ist da noch Frankreich: Im Rausch seines vergangenen (unrühmlichen) Ruhms als „la Grande Nation“ hat le petit Napoléon Macron zugestimmt, dass die Ukrainer mit französischen Waffen Ziele innerhalb der Russischen Föderation angreifen dürfen, und erwägt immer noch, französische Soldaten in die Ukraine zu schicken. Finnland und die baltischen Chihuahuas haben ihre Bereitschaft gezeigt, es mit ihrem großen Nachbarn aufzunehmen. Die Ukraine, deren gesamte Bevölkerung dem Hegemon geopfert wird, führt weiterhin Bombenangriffe auf russisches Territorium durch und erwägt sogar, dessen nukleare Frühwarnradarsysteme zu treffen.

In der Zwischenzeit befindet sich die Mehrheit der europäischen Bürger in einem psychologischen Zustand schwerer Depression… Die Anzeichen und Symptome sind zahlreich: Angst, Hoffnungslosigkeit, Lethargie, sozialer Rückzug, geringere Produktivität, Kreativitätsverlust, ein vorherrschendes Gefühl von Untergang und Düsternis. Sicherlich gibt es eine Minderheit mutiger Dissidenten, die es wagen, unabhängig zu denken und ihre Meinung zu äußern, aber sie werden verfolgt und sind zunehmend einer Hexenjagd ausgesetzt. Das alte Europa ist heute in seiner Gesamtheit selbstzerstörerisch und selbstmörderisch. Es sieht keine Daseinsberechtigung mehr für sich. Es sieht keine „Daseinsberechtigung“ mehr…

Die Nachsiedlerstaaten des Westens sind jedoch immer noch von einem starken Identitätsgefühl durchdrungen. Besonders deutlich wird dies in den Vereinigten Staaten und in „Israel“. Obwohl ihre Bevölkerungen wenig bis gar keine Verbindung zu den historischen Wurzeln, der Zivilisation und der Kultur ihrer europäischen Vorfahren haben, sind sie bis heute von einem fanatischen Gefühl des „göttlichen Rechts“ auf die Länder geprägt, die ihre kolonialistischen Vorfahren brutal erobert haben. Vor allem die Vereinigten Staaten fühlen sich mit einer göttlichen Mission ausgestattet, die Menschheit zu erlösen, indem sie ihre „Werte“ und ihre Lebensweise auf dem gesamten Planeten propagieren. Trotz der neoliberalen Agenda des Westens, die darauf abzielt, Gesellschaften und Kulturen überall zu zerstören – sogar auf dem eigenen Territorium -, ist das Gefühl der gottgegebenen Überlegenheit bei den Nachsiedlern immer noch weit verbreitet und wird sich sicherlich durchsetzen, solange sie existieren. Sie sind „die Auserwählten“. Und so haben diese Staaten ihre ursprüngliche Identität bewahrt, wie gestört sie auch sein mag.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Hegemon und sein Vorposten „Israel“ rücksichtslose Eskalationen durchführen … ohne einen Plan B … ohne ein Minimum an strategischem Denken. Denn sie sind überzeugt, dass sie unschuldig, unantastbar, unbesiegbar sind… Und – bis jetzt – sind sie unaufhaltsam.

Man kann also den Niedergang des Westens als eine zweigeteilte Pathologie sehen: ein Teil manisch, ein Teil depressiv… wobei beide die Realität negieren… versunken in einem Zustand totaler Irrationalität.

Die westlichen Mächte haben ihre Endstation erreicht. Dies ist die letzte Station ihrer langen Ausplünderungsfahrt und die Krönung ihres Systems, die letzte Phase ihres neoliberalen Kapitalismus.

Sie haben nichts mehr, wofür sie leben könnten.

Wenn der Rest von uns ihren Absturz überlebt, werden wir versuchen, eine neue Welt aufzubauen… und wenn wir überleben und in Harmonie zusammenleben wollen: dann wird es ohne ihr System sein müssen…

Und hoffentlich werden wir es mit der Frage beginnen: „Wofür leben wir eigentlich?“

********

* Ausgewählte Zeilen aus „The Waste Land“ von T.S. Eliot (1922)

The Waste Land – bestehend aus einem dissonanten Medley von fragmentierten Stimmen, Sprachen, Erzählern, Orten, Zeiten, Zeilen verschiedener Dichter – kann als „ein Haufen zerbrochener Bilder“ aus vergangenen Zeiten betrachtet werden, die sich zu einer prophetischen Vision des Zerfalls der modernen westlichen Welt zusammenfügen, der bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts begonnen hatte. Und doch endet dieses Gedicht der Verzweiflung mit dem dreimal gesungenen Wort „shantih“ – einem Segen des spirituellen Friedens -, einem Murmeln der Hoffnung auf eine bessere Welt.

Nora Hoppe

Unabhängige Filmemacherin, Drehbuchautorin; Essayistin; Übersetzerin.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …