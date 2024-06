https://www.aljazeera.com/opinions/2024/6/11/the-eus-1-billion-euro-gift-will-hurt-lebanon-and-its-people



Menschen tragen die Leiche von Mustafa Misto, einem Libanesen, der mit seiner Frau und drei kleinen Kindern auf dem Migrantenboot war, das nach Angaben libanesischer und syrischer Behörden vor der syrischen Küste gesunken ist, nachdem es aus dem Libanon ausgelaufen war, in der nördlichen Stadt Tripoli, Libanon, 23. September 2022. REUTERS/Mohamed Azaki

Das Geld wird nur die Macht der korrupten Elite festigen und die Gewalt gegen Bürger und Flüchtlinge anheizen.

Das 1-Milliarde-Euro-Geschenk der EU wird dem Libanon und seiner Bevölkerung schaden

Von Elia J Ayoub

11. Juni 2024

Im vergangenen Monat hat die Europäische Union (EU) ein Hilfspaket in Höhe von 1 Milliarde Euro (1,07 Mrd. USD) für den Libanon vorgestellt. Bei einem Besuch in Beirut erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die EU wolle „einen Beitrag zur sozioökonomischen Stabilität des Libanon leisten“.

Die Gelder sollen in die Stärkung der Grundversorgung, die Umsetzung von Finanzreformen, die Unterstützung der libanesischen Sicherheitskräfte und die Steuerung der Migration fließen, sagte sie.

Jeder, der die von der EU-Grenzschutzagentur Frontex begangenen Übergriffe gegen verzweifelte Flüchtlinge und Migranten, die in die EU einreisen wollen, beobachtet hat oder direkt davon weiß, hat Grund zur Sorge. Sea-Watch, eine im Mittelmeer tätige Such- und Rettungsorganisation, bezeichnete das Abkommen als „einen weiteren Deal zwischen Geld und Grenzgewalt“, bei dem Europa „Geld gegen Grenzgewalt und Tod eintauscht“.

In der Tat wird die finanzielle Unterstützung der EU die Kriminalisierung von Menschen auf der Flucht fördern und zweifellos zu noch mehr Leid für Flüchtlinge führen, insbesondere für Syrer, die bereits im Libanon Misshandlungen und Elend ausgesetzt sind. Aber dieses Geld wird auch alle Bemühungen und Hoffnungen des libanesischen Volkes untergraben, sich von einer korrupten und zutiefst dysfunktionalen politischen Elite zu befreien.

Gefährdung der syrischen Flüchtlinge im Libanon

Die Ankündigung des EU-Hilfspakets für den Libanon folgt auf ähnliche Vereinbarungen mit anderen Ländern der Region, die auf die „Bekämpfung der Migration“ abzielen. Im vergangenen Jahr haben Ägypten, Tunesien und Mauretanien große Summen an EU-Geldern erhalten, weil sie gegen Menschen vorgingen, die versuchten, nach Europa zu gelangen.

In Libyen, das seit Jahren finanzielle Unterstützung aus Brüssel erhält, kam es zu einigen der schlimmsten Übergriffe. Im März 2023 erklärte eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen, es gebe „hinreichende Gründe für die Annahme, dass Migranten“ in Libyen, einschließlich derer, die durch die EU-Libyen-Abkommen zurückgedrängt wurden, „Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und […] von Mord, gewaltsamem Verschwindenlassen, Folter, Versklavung, sexueller Gewalt, Vergewaltigung und anderen unmenschlichen Handlungen“ sind.

Unter Menschenrechtsorganisationen und -aktivisten wächst die Besorgnis, dass der Libanon den gleichen Weg der verstärkten Misshandlung von Flüchtlingen einschlagen wird.

Im Libanon hat sich die Lage bereits vor dem Abkommen verschlechtert, wie die steigende Zahl der Boote, die die libanesische Küste verlassen, zeigt. Die UNO hat festgestellt, dass in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 mindestens 59 Boote den Libanon verlassen haben, verglichen mit drei Booten im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Cedar Centre for Legal Studies (CCLS) schätzt die Zahl der Boote im Jahr 2023 auf etwa 100.

Viele derjenigen, die sich auf die gefährliche Reise begeben, sind syrische Flüchtlinge, aber es gibt auch libanesische Staatsbürger, die verzweifelt versuchen, der zusammengebrochenen Wirtschaft und der fast nicht vorhandenen sozialen Versorgung zu entkommen.

In der Vergangenheit drückten die libanesischen Behörden bei diesen Abfahrten ein Auge zu, doch in den letzten Jahren haben sie auf Druck der EU zunehmend mit Push-Backs kooperiert. Örtlichen Menschenrechtsorganisationen zufolge haben der Libanon und Zypern eine „nicht öffentliche Vereinbarung“ getroffen, um die Bemühungen zur Rückführung von Flüchtlingen und Migranten in den Libanon zu koordinieren, nachdem sie Zypern erreicht haben. Die libanesischen Behörden haben jedoch auch gewaltsame Grenzpatrouillen durchgeführt.

Im April 2022 versenkte die libanesische Marine absichtlich ein Boot mit Dutzenden von libanesischen, palästinensischen und syrischen Staatsangehörigen an Bord. Nach Zeugenaussagen, die von Megaphone News, dem CCLS und dem Investigative Lab des Febrayer Network gesammelt wurden, rammte ein Marineschiff das Boot und entfernte sich dann, während es sank und die Menschen ertranken. Sieben Leichen wurden gefunden, darunter ein 40 Tage altes Baby, während 33 Menschen bis heute vermisst werden. Fünfundvierzig überlebten.

Die syrischen Flüchtlinge im Libanon sind durch das verschärfte Vorgehen der Behörden besonders gefährdet. Seit Jahren sind sie tagtäglich Gewalttaten staatlicher und parastaatlicher Akteure ausgesetzt, wobei die großen Parteien – von den libanesischen Streitkräften über die Freie Patriotische Bewegung bis hin zur Hisbollah – sie in ihrer Rhetorik routinemäßig entmenschlichen.

Darüber hinaus haben die libanesischen Behörden syrische Flüchtlinge, darunter Oppositionsaktivisten und Armeeüberläufer, die in unmittelbarer Gefahr sind, vom syrischen Regime gefoltert und getötet zu werden, zwangsweise abgeschoben. Menschenrechtsorganisationen haben in Berichten wiederholt deutlich gemacht, dass Syrien kein sicheres Land ist, in das man Flüchtlinge zurückschicken kann. Das syrische Regime hat so viele Gefangene getötet, dass dies nach den Worten der UNO einer „Ausrottung“ der Zivilbevölkerung gleichkommt.

Kürzlich beschrieb die Syrien-Untersuchungskommission der Vereinten Nationen Syrien als einen „Abgrund“, in dem eine „abstürzende Kriegswirtschaft und eine verheerende humanitäre Krise der syrischen Zivilbevölkerung ein neues Ausmaß an Härte und Leid zufügen“. Dies ist derselbe Abgrund, in den die EU die Flüchtlinge „freiwillig“ zurückkehren lassen will. Ein Teil des 1-Milliarden-Euro-Pakets soll laut von der Leyen in die „Erkundung eines strukturierteren Ansatzes für die freiwillige Rückkehr nach Syrien“ fließen.

Die EU hat die gewaltsame Sündenbocksuche des libanesischen Staates gegen die derzeit schwächste Bevölkerungsgruppe im Libanon praktisch abgesegnet: Syrische Flüchtlinge.

Unterstützung für eine korrupte Elite

Das großzügige Paket der EU wird auch dazu beitragen, die Macht der korrupten libanesischen Elite über den libanesischen Staat gegen den Willen des libanesischen Volkes zu festigen.

Das Paket kommt inmitten einer jahrelangen Wirtschaftskrise, die durch jahrzehntelange Inkompetenz, Korruption und Misswirtschaft auf den höchsten Regierungsebenen ausgelöst wurde. Diese politische und wirtschaftliche Elite hat das Land in die Knie gezwungen, indem sie ein, wie Ökonomen es nennen, „staatlich reguliertes Schneeballsystem“ betrieb, bei dem neues Geld geliehen wird, um bestehende Gläubiger zu bezahlen.

Im Jahr 2019 ging das libanesische Volk im größten nicht-sektiererischen Aufstand des Landes auf die Straße, um seine Ablehnung gegenüber den korrupten libanesischen Eliten zu demonstrieren. Hunderttausende von Demonstranten besetzten Plätze im ganzen Land. In Anlehnung an den Arabischen Frühling 2011 skandierten die Demonstranten: „Das Volk will den Sturz des Regimes“. Die Regierung des Milliardärs Saad Hariri reagierte mit ihrem Rücktritt.

Der Aufstand führte nicht zu einem unmittelbaren politischen Wandel, und die Wirtschaftskrise verschärfte sich noch, als einige Monate später die Pandemie COVID-19 ausbrach.

Im August 2020 explodierten 2 750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut, töteten 218 Menschen, verletzten etwa 7 000 und verwüsteten die Hauptstadt. Die Regierung von Hassan Diab, die als Ersatz für die Hariri-Regierung eingesetzt wurde, trat kurz darauf zurück. Diab blieb geschäftsführender Ministerpräsident, bis ein anderer Milliardär und ehemaliger Ministerpräsident, Najib Mikati, im September 2021 das Amt übernahm.

Die libanesische Journalistin Lara Bitar beschrieb das Leben im Libanon nach der Explosion als „täglicher Mordversuch [durch den Staat]“. Die herrschenden Oligarchen und Kriegsherren haben tatsächlich täglich strukturelle Gewalt ausgeübt, um ihre Macht zu erhalten.

Dieser Zustand lässt sich bis in die Nachkriegszeit der 1990er Jahre zurückverfolgen, als das libanesische Volk den Aufstieg dessen miterlebte, was die Wissenschaftlerin Ruth Wilson Gilmore als „Anti-Staat“ bezeichnet hat, nämlich die organisierte Aufgabe staatlicher Dienstleistungen durch diejenigen, die den Staat leiten.

Im Jahr 2021 erkannte die EU die Rolle der politischen und wirtschaftlichen Eliten in der libanesischen Krise an und verhängte Sanktionen gegen libanesische Politiker, die der Korruption beschuldigt wurden; diese Sanktionen wurden 2023 erneut verlängert.

Gemeinsam mit den Vereinten Nationen und der Weltbank hat die EU auch den Rahmen für Reform, Erholung und Wiederaufbau (3RF) ins Leben gerufen, der auf einen „auf die Menschen ausgerichteten Wiederaufbau abzielt, der der betroffenen Bevölkerung eine nachhaltige Existenzgrundlage zurückgibt“.

Man muss sich jedoch fragen, wo der „auf die Menschen ausgerichtete Wiederaufbau“ in der 1-Milliarden-Euro-Spende an dieselben Oligarchen und Kriegsherren ist, die die zahlreichen Krisen überhaupt erst verursacht haben. Von der Leyen besiegelte den Deal im Mai mit einem Händedruck mit einem lächelnden Mikati, einem milliardenschweren Premierminister in einem Land, in dem mehr als 80 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben.

Der Deal wird die bestehende staatliche Vereinnahmung durch die herrschende Elite des Landes festigen und eine klare politische Botschaft aussenden: Die EU kümmert sich nicht um die Rechenschaftspflicht für Verbrechen im Libanon, solange seine Eliten, egal wie korrupt oder gewalttätig sie sind, am europäischen Grenzregime teilnehmen.

Es ist keine Übertreibung mehr, die Zivilbevölkerung im Libanon – Bürger und Einwohner – als Geiseln einer zügellosen und gewalttätigen Klasse von Oligarchen und Warlords zu bezeichnen. Und die EU hat ihr gerade 1 Milliarde Euro geschenkt.

Elia J Ayoub ist Schriftsteller, Forscher und Gründer des Podcasts The Fire These Times. Er hat an der Universität Zürich in Kulturanalyse promoviert und ist Autor zahlreicher Publikationen über Libanon, Syrien und Israel-Palästina. Er ist außerdem Affiliate Fellow des Post Growth Institute und Mitbegründer von From the Periphery media.

