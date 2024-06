Hamas, PIJ deliver response on Gaza ceasefire proposal to mediators Senior Hamas official Osama Hamdan reveals to Al Mayadeen details of the Palestinian Resistance factions‘ response to the Gaza ceasefire proposal.

Hamas und PIJ übermitteln Vermittlern Antwort auf Waffenstillstandsvorschlag für Gaza

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

11. Juni 2024

Der ranghohe Hamas-Funktionär Osama Hamdan verrät Al Mayadeen Details über die Reaktion der palästinensischen Widerstandsgruppen auf den Waffenstillstandsvorschlag für den Gazastreifen.

Die Hamas-Bewegung hat den Vermittlern einige Bemerkungen zum Vorschlag der Vereinigten Staaten für einen Waffenstillstand im Gazastreifen vorgelegt, erklärte der hochrangige Hamas-Funktionär Osama Hamdan am Dienstag gegenüber Al Mayadeen.

Hamdan stellte klar, dass in dem Vorschlag zwar von einer Waffenruhe im Gazastreifen die Rede sei, aber nicht von einer dauerhaften Waffenruhe, während der US-Präsident von einer dauerhaften Waffenruhe gesprochen habe. „Wir haben dies geändert“, sagte er.

Er wies darauf hin, dass die Änderungen auf der Grundlage eines interpalästinensischen Dialogs vorgenommen wurden, an dem sowohl die Führung des Widerstands innerhalb als auch außerhalb des Gazastreifens beteiligt war.

Auf der Grundlage dieses Dialogs, so Hamdan, habe man sich auf drei wesentliche Punkte geeinigt. Erstens: Der Widerstand ist in der Lage, seine Operationen fortzusetzen, und die Erfolge der Operation Al-Aqsa-Flut bestätigen, dass der Widerstand die einzige legitime Option für das palästinensische Volk ist.

Zweitens unterstrich Hamdan die Notwendigkeit, einen Waffenstillstand zu erreichen und das Leiden des palästinensischen Volkes zu lindern, und betonte, dass „der Widerstand unter keinen Umständen Kompromisse bei den Rechten seines Volkes eingehen darf“.

Drittens wies er darauf hin, dass die positive Haltung des Widerstands nicht als Zeichen von Schwäche oder der Bereitschaft zu weiteren Zugeständnissen missverstanden werden dürfe.

„Unsere Antwort ist unser Bekenntnis zu dem, wozu wir uns zuvor verpflichtet haben, nämlich zu einem Waffenstillstand und einem [vollständigen] Rückzug aus dem Gazastreifen“, sagte Hamdan gegenüber Al Mayadeen.

Er machte deutlich, dass die Hamas-Führung sich nicht dem Druck beugt, sondern ihre positive Haltung beibehält.

Was die Haltung der USA zum Krieg gegen den Gazastreifen betrifft, so vertrat der palästinensische Beamte die Ansicht, dass die amerikanische und die israelische Position übereinstimmen, und stellte fest, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Seiten „nur taktischer Natur“ sind.

In Bezug auf die am Dienstag vom UN-Sicherheitsrat verabschiedete Waffenstillstandsresolution wies Hamdan darauf hin, dass der Text Schlupflöcher enthalte, und betonte, dass es vor allem darum gehe, eine Nullstunde für einen Waffenstillstand festzulegen.

Er fügte hinzu, dass die Hamas-Bewegung die Resolution begrüße, da sie einen Waffenstillstand, Erleichterungen für die Palästinenser und Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch vorsehe.

In Bezug auf die israelische Operation in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens, bei der 274 Palästinenser getötet und Hunderte weitere verletzt wurden, wies der Hamas-Beamte darauf hin, dass die Besatzung, die versuchte, ein Bild des Sieges in Nuseirat zu erschaffen, entlarvt wurde und drei ihrer Gefangenen getötet wurden.

Hamdan erklärte, die Informationen der Hamas bestätigten die Beteiligung von Mitgliedern der US-Delta Force an der Operation Nuseirat.

Er fügte hinzu, dass das wahre Gesicht des israelischen Rassismus zum Vorschein gekommen sei, als die Besatzungstruppen in Nuseirat tausend Palästinenser getötet und verletzt hätten.

Hamdan bekräftigte, dass das israelische Scheitern in diesem Krieg offensichtlich sei, und bezeichnete das Gerede über den „Tag danach“ als eine von der israelischen Besatzung geschaffene „Illusion“. Für den Widerstand ist der „Tag danach“ in Gaza eindeutig auf die Palästinenser beschränkt, betonte er.

Er erinnerte daran, dass die Schätzungen, die den Vereinigten Staaten vorgelegt wurden, von einer Dauer des Krieges von sechs Wochen ausgingen, der Krieg aber schon seit acht Monaten andauert. Der palästinensische Beamte betonte, dass man der israelischen Besatzung nicht trauen könne, da sie nur dann nachgebe, wenn sie sich nicht in der Lage sehe, „den Sieg zu erringen“.

In Bezug auf die Lage im besetzten Westjordanland, wo täglich israelische Razzien und Verhaftungen parallel zur Aggression im Gazastreifen stattfinden, vertrat Hamdan die Ansicht, dass die dortigen israelischen Attentate eine Wahrheit bestätigen: Was die Besatzung erschreckt, ist der Widerstand.

Ägypten und Katar erhalten Antwort der palästinensischen Fraktionen

In diesem Zusammenhang kündigte eine gemeinsame Delegation der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) unter der Leitung des Chefs des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, und des Generalsekretärs des PIJ, Ziad al-Nakhalah, an, sie habe den Vermittlern in Katar und Ägypten die Antwort der palästinensischen Widerstandsgruppen auf den Waffenstillstandsvorschlag übergeben.

Die beiden Bewegungen wiesen darauf hin, dass die Antwort den Interessen des palästinensischen Volkes und der Notwendigkeit eines vollständigen Stopps der anhaltenden Aggression gegen den Gazastreifen Vorrang einräumt, und fügten hinzu, dass sie bereit seien, „sich positiv zu engagieren, um ein Abkommen zu erreichen, das diesen Krieg beendet“.

Ägypten und Katar gaben ihrerseits bekannt, dass sie von der Hamas und den palästinensischen Gruppierungen eine Antwort auf den US-Vorschlag für einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch erhalten haben, und erklärten, sie würden die Antwort prüfen und sich mit den betroffenen Parteien über die nächsten Schritte abstimmen.

Die gemeinsamen Vermittlungsbemühungen mit Washington würden fortgesetzt, bis eine Einigung erzielt sei.

Eine mit den Gesprächen vertraute Quelle sagte AFP, die Hamas habe Änderungen an dem Plan vorgeschlagen, darunter einen Zeitplan für den Waffenstillstand und den vollständigen Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen.

