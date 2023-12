The rush to preserve the sperm of slain soldiers exposes the deep militarism of Israeli society The militarization of Israeli society has taken on new dimensions with the harvesting of sperm from the bodies of deceased soldiers for „posthumous reproduction.“ In this way, soldiers become the colonial embodiment of Israeli national masculinity.

Israelische Soldaten und medizinisches Personal evakuieren ein Opfer des Anschlags vom 7. Oktober in Beerscheba, 8. Oktober 2023. (Foto: © Abir Sultan/EFE via ZUMA Press/APA Images)

Der Ansturm auf die Konservierung des Spermas getöteter Soldaten offenbart den tiefen Militarismus der israelischen Gesellschaft

Die Militarisierung der israelischen Gesellschaft hat mit der Entnahme von Sperma aus den Körpern verstorbener Soldaten zur „posthumen Reproduktion“ neue Dimensionen angenommen. Auf diese Weise werden die Soldaten zur kolonialen Verkörperung der israelischen nationalen Männlichkeit.

Das Bestreben, das Sperma getöteter Soldaten zu konservieren, offenbart den tiefen Militarismus der israelischen Gesellschaft

Von Izzeddin Araj

10. Dezember 2023

In der Nacht zum 7. Oktober, mitten in den Vorbereitungen Israels auf seine heftigsten Vorstöße in den Gazastreifen, spielte sich in einem israelischen Krankenhaus eine merkwürdige Szene ab. Die Familien dreier gefallener Soldaten kamen mit einer ungewöhnlichen Bitte: Sie wollten Sperma aus den Körpern ihrer verstorbenen Söhne entnehmen. Dieses Verfahren, das als Spermienverwertung bekannt ist, hatte sich in Israel im Laufe der Jahre immer mehr durchgesetzt. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass es möglich ist, bis zu 72 Stunden nach dem Tod Spermien zu entnehmen, was medizinisch als posthume assistierte Reproduktion (PAR) bezeichnet wird. Im Gegensatz zu anderen Ländern wurde PAR in Israel vor allem mit Personen in Verbindung gebracht, die dem Militär angehören. Nach den Ereignissen vom 7. Oktober hat sich die israelische Armee verpflichtet, jede Familie eines gefallenen Soldaten über diese Möglichkeit zu informieren und den Kontakt der Familie mit den für die Durchführung des Verfahrens erforderlichen Stellen zu erleichtern. Seitdem haben israelische Krankenhäuser aus den Körpern zahlreicher gefallener Soldaten Sperma entnommen.

Die ethischen Probleme, die mit dieser Form der Fortpflanzung verbunden sind, sind nicht neu, aber in Israel hat dieses Phänomen eine einzigartige und stark verbriefte Dimension angenommen. Es geht über die nationalen Grenzen hinaus und spiegelt die tiefe Versicherheitlichung und Militarisierung der Nation wider. Soldaten werden als Verkörperung der nationalen Männlichkeit verehrt, und der Akt der posthumen Vaterschaft wird als Hommage an diese gefallenen Soldaten verstanden – ein Mittel, um sicherzustellen, dass ihr Vermächtnis fortbesteht. Dieser Wandel vom Intimen zum Nationalen zeigt sich besonders deutlich in Fällen, in denen die Soldaten keine Partner hatten. In solchen Fällen suchen die Familien oft nach weiblichen Freiwilligen, von denen viele den Verstorbenen nie begegnet sind, um möglicherweise ihre Kinder auszutragen. Schockierenderweise hat sich die Rekrutierung dieser Freiwilligen als weniger schwierig erwiesen als erwartet. Als die Familien Freiwillige suchten oder ihre Suche über die Medien und soziale Plattformen bekannt machten, stießen sie auf eine überwältigende Resonanz. Der erste dokumentierte Fall geht auf das Jahr 2002 zurück: Keivan Cohen, ein israelischer Soldat, der im Gazastreifen getötet wurde. Innerhalb von nur einer Stunde nach der Bekanntgabe erhielt seine Familie 200 Antworten.

Diese Neigung der israelischen Frauen und Paare, sich für das Sperma von Soldaten zu entscheiden, ist nicht überraschend. Die Militarisierung von Fortpflanzung und Männlichkeit hat in Israel eine lange Geschichte. Besonders auffällig ist jedoch, dass sich diese Vorlieben in Zeiten extremer Gewalt gegen Palästinenser noch verstärken. Im Jahr 2014, während des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, bei dem mehr als 2.000 Palästinenser getötet wurden, von denen die überwiegende Mehrheit Zivilisten waren, verzeichneten israelische Samenbanken einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Sperma von Soldaten, die in Kampfeinheiten dienten. Seitdem haben die Samenbanken den militärischen Hintergrund der Spender aktiv in ihre Profile aufgenommen, wobei einige Banken sogar Spender ablehnen, die nicht in der Armee gedient haben.

Anzeige des Krankenhauses Ram Bam, in der Soldaten nach dem Gaza-Krieg 2014 zu Samenspenden aufgerufen werden. Der Text lautet: „Mann, trage zur mütterlichen Anstrengung bei.“ (Foto: Yedioth Ahronoth)

Während meiner Recherchen zu PAR in Israel verfolgte ich mehrere Fälle von gefallenen Soldaten, deren Familien öffentlich nach Freiwilligen suchten. Aber ein Fall hat mich am meisten beeindruckt – der Fall von Barel, einem israelischen Soldaten, der 2021 an der Grenze zum Gazastreifen getötet wurde, wo er als einer der Scharfschützen für den Tod und die Verletzung von Hunderten von zivilen Demonstranten verantwortlich war. Letztes Jahr suchte seine Mutter auf ihrem Facebook-Account nach einer Freiwilligen, die bereit war, das potenzielle Kind ihres Sohnes zu empfangen. Ihr Posting lautete:

„Dies ist mein Sohn. Er wurde uns vor etwa sechs Monaten auf tragische Weise von einem Terroristen weggenommen. Ich suche eine Frau, die sich mit ganzem Herzen dem Ziel unserer Familie verschreibt, meinen Enkel aufzieht und ein integraler, liebevoller Teil unserer Familie wird. In den vergangenen sechs Monaten haben sich Barels Familie und Freunde auf ein einziges Ziel geeinigt: sein Vermächtnis fortzuführen“.

Auf der Facebook-Seite der Mutter war neben ihrem Aufruf, einen Freiwilligen zu suchen, der das Kind ihres Sohnes trägt, ein Foto zu sehen, auf dem sie neben einem Militärfahrzeug steht, das mit dem Bild von Barel bedeckt zu sein scheint. Später fand ich heraus, dass nach Barels Tod eine „zivile Miliz“ gegründet wurde, deren einziger Zweck es ist, seinen Namen zu bewahren. Unter dem Namen Sayeret Barel (hebräisch für „Die Barel-Kommandos“), der von mehreren israelischen Medien als rechtsextreme Gruppe beschrieben wird, handelt es sich laut ihrer Website um „eine Gruppe ziviler Soldaten, die die Armee und Polizei unterstützen“. Unterstützt von der lokalen Regierung in Beersheba und der Polizei erhalten Studenten aus der südlichen Stadt beträchtliche Zuschüsse, wenn sie sich in dieser militärischen Gruppe engagieren. Die Gründung der Miliz wird Almog Cohen zugeschrieben, einem Knessetmitglied, das der Partei Otzma Yehudit angehört, die von Itamar Ben-Gvir angeführt wird, der weithin als eine der extremistischsten Persönlichkeiten in Israel gilt. Cohen spricht sich offen für die Ausweisung von Palästinensern aus und erklärte während einer öffentlichen Debatte in Israel über die Rolle dieser Miliz: „Wenn Barel noch am Leben wäre, hätte er nicht auf die Polizei gewartet.“

„Die Verbindung zwischen den beiden Kampagnen – die eine zielt darauf ab, ein Kind von Barel zu zeugen, die andere darauf, eine Miliz in seinem Namen zu gründen, um sein Erbe fortzuführen – ist nicht zufällig. In mehreren Kommentaren zu dem von der Mutter geteilten Foto wird betont, dass sowohl ein Kind als auch eine Miliz seiner Kontinuität dienen. Während Reproduktionspräferenzen in einer zutiefst abgesicherten Gesellschaft ständig Formen hegemonialer Männlichkeit hervorbringen und aufrechterhalten, ist die angestrebte Kontinuität nicht nur die eines Individuums als Familienmitglied, als Sohn oder sogar als Mann, sondern vor allem als Soldat in einer Kampfeinheit.

Wie Wissenschaftler argumentiert haben, dienen Informationen über den militärischen Hintergrund des Spenders Frauen, die auf der Suche nach Sperma für die Mutter sind, als Hinweis auf die potenzielle Persönlichkeit des zukünftigen Kindes. Wie von Forschern auf diesem Gebiet beschrieben, ist der Krieger-Spender sowohl der Lieferant des Produkts als auch das Kernprodukt selbst, wobei sein Samen als materialistischer Träger seiner spirituellen Essenz angesehen wird. Diese spirituelle Essenz wird als seine militaristische Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit der Nation und der Erfüllung ihrer nationalen Missionen wahrgenommen. Im Falle Israels sind diese Präferenzen stark verbrieft, insbesondere wenn es um die posthume Reproduktion geht. Die Überzeugung, dass der Staat den Familien verstorbener Soldaten den Zugang zu dieser Form der Fortpflanzung schuldet, stellt eine besondere, nur in Israel anzutreffende Perspektive dar.

Diese Praxis wirft ein Licht auf die komplexe Rolle der medizinischen Einrichtung innerhalb einer kolonialen Siedlerordnung – eine Rolle, die durch jüngste Ereignisse wie eine von zahlreichen Ärzten unterzeichnete Petition unterstrichen wird, in der die Armee aufgefordert wird, Krankenhäuser in Gaza anzugreifen. Vor allem aber veranschaulicht sie eine einzigartige israelische Art der Militarisierung der Reproduktion, bei der sich Medizin, Männlichkeit und Militarismus überschneiden und letztlich eine koloniale Fantasie der Siedler fördern, in der Gewalt gegen die einheimische Bevölkerung nicht nur angestrebt wird, sondern eng mit der angestrebten Zukunft der Siedlernation verbunden ist.

Seit der Gründung Israels auf den Ruinen der palästinensischen Gesellschaft wird nicht nur die palästinensische Fruchtbarkeit als Bedrohung angesehen, sondern auch die jüdische Reproduktionsfähigkeit als Quelle der Sicherheit und Nachhaltigkeit der Nation. Folglich wird die ultimative koloniale Zukunft durch und um die Fähigkeiten des muskulösen jüdischen Mannes herum geplant – im Gegensatz zu „dem schwachen Juden im Exil“ und den fruchtbaren jüdischen Frauen. Diese Perspektive zeigt sich auch in den israelischen Vorschriften für künstliche Befruchtung, da das Land als einer der weltweit größten Märkte für solche Technologien gilt. In Israel zeigt die Verteilung der Fruchtbarkeitskliniken, die kostenlose Dienstleistungen anbieten, diesen selektiven Pronatalismus, da es Kliniken ausschließlich in Gebieten gibt, die überwiegend von jüdischen Einwohnern bewohnt werden.

Diese militaristischen Präferenzen haben die Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit in Israel stark geprägt. Wie israelische Forscher wie Nitza Berkovitch erklären, ist Mutterschaft in Israel nicht nur eine nationale Aufgabe, sondern die Formulierung des Frauseins in Israel beruht darauf, jüdische Frauen als Mütter und nicht als Bürgerinnen oder Individuen zu betrachten.

In diesem Kontext, in dem Frauen ihre Zugehörigkeit zur Nation ausschließlich als (potenzielle) Mütter zum Ausdruck bringen, wird die israelische Männlichkeit, wie von einem der führenden israelischen Soziologen, Baruch Kimmerling, vorgeschlagen, um das Konzept des männlichen „Pionier“-Kämpfers konstruiert, der das „jungfräuliche“ einheimische Land entjungfert. Wie Kimmerling andeutet, lässt sich in diesen nationalen Geschlechterdarstellungen nicht leugnen, dass diese männlichen Kämpfer und die mütterlichen Figuren eingewanderte Siedler sind. Der männliche Krieger kämpft, um die koloniale Nation zu schützen, die immer in Gefahr bleiben wird, und einer Frau wird die Aufgabe zugewiesen, die Nation zu gebären und wiederzubeleben.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …