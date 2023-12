Does Israel want to wipe Gaza off the map? Vast numbers of archives have been deliberately destroyed.

Zahlreiche Moscheen wurden von Israel während seines völkermörderischen Krieges gegen Gaza angegriffen. Omar Ashtawy APA-Bilder

Will Israel den Gazastreifen von der Landkarte tilgen?

Von Ghada Abed

10. Dezember 2023

Im Mai dieses Jahres habe ich Ägypten zum ersten Mal besucht.

Ich sah viele Gebäude, die alt und mit Staub bedeckt waren. Trotzdem waren sie noch intakt.

Der Kontrast zu Gaza ist krass. Die Kriege Israels haben unserer Infrastruktur und unserem Erbe immensen Schaden zugefügt.

Im jüngsten Krieg wurden antike Stätten und berühmte Wahrzeichen zerstört oder schwer beschädigt.

Israel zielt eindeutig darauf ab, die palästinensische Kultur und Geschichte auszulöschen. Es will die kollektive Identität der Palästinenser schwächen.

Die Israelis wissen, dass Kultur und Erbe integrale Bestandteile unseres Zugehörigkeitsgefühls sind.

Unsere Kulturerbestätten sind Symbole für unsere Existenz.

Die Große Moschee in Gaza-Stadt – auch bekannt als al-Omari-Moschee – ist heute eine Ruine. Fotografen haben die umfangreichen Zerstörungen dokumentiert, die Israel an ihr angerichtet hat.

Nur das Minarett steht noch, wenn auch mit Schäden im oberen Teil.

Die Moschee wurde zu Ehren des Kalifen Omar bin al-Khattab benannt und ist seit dem siebten Jahrhundert eine muslimische Gebetsstätte.

„Wir treffen uns in der Moschee“

Wenn sich die Menschen in Gaza verabredeten, sagten sie oft: „Wir treffen uns in der Moschee“.

Die Moschee diente auch als Ort der Erholung und Entspannung.

Sie befand sich in unmittelbarer Nähe zu einer Reihe von lebhaften Märkten. Sie war ein zugänglicher Ort, an dem sich die Menschen erholen konnten, bevor sie alles erkundeten, was die Märkte zu bieten hatten.

Israel hat auch das Rashad al-Shawa Cultural Center besucht. Ich besuchte dort zahlreiche Buchvorstellungen, Dichterlesungen und Jugendveranstaltungen.

Der Name des Zentrums ist eine Hommage an Rashad al-Shawa, den Bürgermeister von Gaza-Stadt in den 1970er und frühen 1980er Jahren. Al-Shawa war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Gazastreifens.

Eines der jüngsten großen Gebäude in Gaza ist der Justizpalast – Qasr al-Adl auf Arabisch. Er wurde im Jahr 2018 eröffnet.

Der Justizpalast enthielt eine umfangreiche Sammlung von Akten, darunter sowohl ungelöste als auch bereits entschiedene Fälle, die noch auf eine Entscheidung warten. Mit der Bombardierung dieses Palastes und seiner Archive hat Israel möglicherweise ein Chaos im Justizsystem verursacht, dessen Behebung Jahre in Anspruch nehmen wird.

„Der Justizpalast war ein Symbol der Zivilgesellschaft, losgelöst vom Militär oder der Politik“, sagte Ali al-Naouq, ein bekannter palästinensischer Anwalt. „Seine Zerstörung bedeutet den Verlust eines Teils unserer Zivilisation und unseres Stolzes. Die Fälle, Dokumente und Rechte der Menschen sind ausgelöscht worden. Die Wiederherstellung jeder einzelnen Akte wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Justiz und dem gesamten Berufsstand der Juristen wurde erheblicher Schaden zugefügt“.

Ein in den sozialen Medien kursierendes Video zeigt den Moment der Explosion, die das Gebäude innerhalb von Sekunden in Schutt und Asche legte. Die Explosion war gewaltig.

Nach der jüngsten Bodeninvasion veröffentlichte die israelische Presse Bilder von Soldaten, die triumphierend vor dem Justizpalast posierten. Die Israelis begnügten sich nicht mit der Einnahme des Gerichtsgebäudes, sondern zerstörten es nun.

Israel hat auch das zentrale Archivgebäude in Gaza-Stadt bombardiert. Dabei wurden Tausende von historischen Dokumenten zerstört.

Dies ist ein verwerflicher Akt. Er spiegelt Israels Verachtung für die reiche Geschichte und das kulturelle Erbe Palästinas wider.

Ich war nicht überrascht, wie die Israelis versuchen, unsere Kultur auszulöschen. Für die Israelis ist das normal – genauso wie das massenhafte Töten von Menschen als normal angesehen wird.

Aber ich bin überrascht, dass internationale Organisationen, die Kultur fördern und unterstützen, sehr wenig zu dieser Zerstörung sagen. Warum protestieren sie nicht?

Ghada Abed ist Journalistin und lebt in Gaza.

