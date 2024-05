Inside one Israeli death and torture camp Palestinians forced to defecate in diapers and fed through straws.

Palästinenser nehmen am 5. Mai an einer Sitzblockade vor dem Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir Al-Balah teil. Sie verurteilten die Ermordung von Dr. Adnan Al-Barash in einem israelischen Gefängnis. Ali Hamad APA-Bilder

Das Innere eines israelischen Todes- und Folterlagers

Tamara Nassar

Rechte und Verantwortlichkeit

19. Mai 2024

Folter, Amputationen und der stinkende Geruch von unbehandelten Wunden liegen in der Einrichtung in Sde Teiman in der Luft.

Der Armeestützpunkt, der zwischen Beerscheba und Gaza in der südlichen Negev-Region liegt, wurde zu einem Haftzentrum für Palästinenser, darunter auch Entführte aus Gaza, umfunktioniert, bevor sie in andere Gefängnisse verlegt werden.

Drei Israelis, die in der Einrichtung einen Beitrag leisteten und möglicherweise an Misshandlungen von Palästinensern beteiligt waren, gaben gegenüber CNN Zeugnisse und Bilder von dem ab, was sie erlebt haben.

Die Informanten zeichneten ein düsteres Bild dessen, was auf ein Folterlager hinausläuft, in dem Palästinenser ohne Anklage festgehalten, verhört und an Haftzentren weitergeleitet oder zurück nach Gaza geschickt werden.

Die Einrichtung ist in zwei Bereiche unterteilt: Ein Bereich ist für die Inhaftierung von 70 Palästinensern aus dem Gazastreifen vorgesehen, wo sie schweren körperlichen Zwangsmaßnahmen unterworfen werden, wie CNN berichtete.

Der andere Bereich dient als so genanntes Feldlazarett, in dem verletzte Häftlinge fixiert und an ihre Betten gefesselt werden, in Windeln defäkieren müssen und mit Strohhalmen gefüttert werden.

Mindestens drei Armeestützpunkte wurden seit Beginn des israelischen Völkermords im Gazastreifen am 7. Oktober in Haftanstalten umgewandelt, zumindest soweit das israelische Militär dies zugegeben hat: Sde Teiman in Israel und die Militärstützpunkte Anatot und Ofer im besetzten Westjordanland.

Die Zahl der in diesen Einrichtungen inhaftierten Palästinenser ist nicht bekannt.

Nach Angaben der Gruppe Euro-Med Human Rights Monitor hat die israelische Armee während ihrer Bodeninvasion Schulen im Gazastreifen in Militärbasen und Haftzentren umgewandelt.

Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Salah al-Din-Vorbereitungsschule in Gaza-Stadt. Diese Schule wurde im Februar von den israelischen Besatzungstruppen in ein Haft- und Verhörzentrum für Hunderte von Palästinensern umgewandelt.

Jüngste Gesetzesänderungen haben den Weg für solche Einrichtungen geebnet, insbesondere das Gesetz über „ungesetzliche Kämpfer“, das die Befugnisse der israelischen Behörden erweitert, Palästinenser ohne Anklage, Gerichtsverfahren, Richter oder Rechtsaufsicht bis zu 75 Tage nach der Verhaftung festzuhalten.

Außerdem kann den Inhaftierten bis zu sechs Monate lang ein Rechtsbeistand vorenthalten werden.

Zu den „ungesetzlichen Kämpfern“ zählten in der Vergangenheit auch Personen wie eine ältere palästinensische Frau, die an Alzheimer erkrankt ist.

Ehemals in Sde Teiman inhaftierte Palästinenser haben auch die erschütternden Bedingungen beschrieben, die ihnen von den israelischen Behörden zugemutet werden.

CNN zugespielte Bilder zeigen Reihen von Gefangenen, die in Handschellen und mit verbundenen Augen hinter einem Zaun bei Flutlicht festgehalten werden.

„Die Gefangenen sind kollektiven Schlägen und Misshandlungen durch Soldaten ausgesetzt, die Schimpfwörter verwenden, die die Gefangenen nicht wiederholen können“, berichtet die Gefangenenrechtsgruppe Addameer.

„Sie werden auch gezwungen, auf Kies oder Asphalt zu knien und verbringen ihre Tage mit gefesselten Händen und verbundenen Augen, unfähig, miteinander zu sprechen.“

Addameer zufolge foltern israelische Vernehmungsbeamte die Gefangenen und setzen sie einer „würdelosen Behandlung“ aus, einschließlich stundenlanger Stresspositionen und Schlafentzug.

Das UNRWA, die UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge, hat Informationen von Hunderten von Palästinensern gesammelt, die seit Beginn der israelischen Bodenoperation Ende Oktober letzten Jahres inhaftiert wurden, wie die New York Times berichtete.

Die israelischen Behörden haben Palästinenser – „Männer und Frauen, Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen“, so das UNRWA – während ihrer gesamten Haft misshandelt, einschließlich sexuellen Missbrauchs und der Androhung sexueller Gewalt.

„Paradies für Praktikanten“

Entführte Palästinenser werden in dem Gefangenenlager routinemäßigen Amputationen aufgrund von schweren Manschettenverletzungen unterzogen, wie ein israelischer Feldarzt, der in dem Lager gearbeitet hatte, der Zeitung Haaretz im vergangenen Monat mitteilte.

Whistleblower übermittelten CNN Beschreibungen des Feldlazaretts im Lager, woraufhin der Sender ein 3D-Videomodell erstellte, das diese Berichte illustrierte. Die Illustration zeigte Gefangene, die waagerecht liegen, fast nackt sind, Windeln tragen und mit Händen und Füßen an Betten gefesselt sind.

Das Video zeigte ein Zelt mit bis zu 20 Gefangenen.

Einer der Informanten, der als Sanitäter im so genannten Feldlazarett des Gefangenenlagers arbeitete, beschrieb es als Spielplatz für unqualifiziertes medizinisches Personal. Er gab sogar zu, dass er für die Behandlung, die er durchführen sollte, nicht ausreichend ausgebildet war.

„Es ist ein Paradies für Praktikanten, denn hier kann man tun, was man will“, sagte er.

„Ich sollte lernen, wie man mit den Patienten umgeht, und kleinere medizinische Eingriffe vornehmen, für die ich überhaupt nicht ausgebildet bin“, fügte er hinzu.

„Allein die Tatsache, dass ich dort war, fühlte sich an, als würde ich mich an einem Missbrauch beteiligen.

Derselbe Informant sagte, er sei Zeuge einer Amputation gewesen, die aufgrund von Verletzungen durch Handschellen vorgenommen wurde.

Die israelischen Behörden stellten sicher, dass die Identität des unqualifizierten Personals vor möglichen zukünftigen Untersuchungen geschützt wurde, indem sie keine medizinischen Dokumente unterzeichneten. Diese Bestätigung deckt sich mit einem Bericht, der Anfang des Jahres von der israelischen Menschenrechtsorganisation Physicians for Human Rights-Israel veröffentlicht wurde.

Dr. Mohammed al-Ran, ein Palästinenser mit bosnischer Staatsangehörigkeit, der die chirurgische Abteilung des indonesischen Krankenhauses im Norden des Gazastreifens leitete, schilderte gegenüber CNN, was er während seiner Gefangenschaft im Gefangenenlager Sde Teiman erlebt hatte.

Nachdem die israelischen Streitkräfte ihn im Dezember im al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt festgenommen hatten, wurde al-Ran entkleidet, mit verbundenen Augen und Handschellen auf den Rücksitz eines Lastwagens gepfercht, zusammen mit anderen palästinensischen Gefangenen, von denen viele ebenfalls kaum bekleidet waren, bevor sie in die Einrichtung transportiert wurden.

Während seiner 44-tägigen Haft in der Einrichtung verbrachte der Arzt die meiste Zeit damit, als Vermittler zwischen den Gefangenen und den Wachen zu fungieren.

In dieser Zeit, in der er keine Augenbinde mehr trug, wurde er Zeuge der schlimmsten Gräueltaten.

„Ein Teil der Folter war, dass ich sehen konnte, wie Menschen gefoltert wurden“, sagte er gegenüber CNN.

„Am Anfang konnte man nichts sehen. Man konnte die Folter, die Rache, die Unterdrückung nicht sehen“, fügte er hinzu.

„Als sie mir die Augenbinde abnahmen, konnte ich das Ausmaß der Demütigung und Erniedrigung sehen … Ich konnte das Ausmaß sehen, in dem sie uns nicht als menschliche Wesen, sondern als Tiere sahen.“

Schlimmer als der Tod

„Addameer behauptet, dass es eine vernünftige Grundlage für die Behauptung gibt, dass die Besatzungstruppen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Gefangenen des Gazastreifens begehen“, so die Gefangenengruppe.

Dies schließt die Komplizenschaft der Regierung, der Richter, der Gefängnisbehörden, der Polizei und des Militärs ein und untergräbt damit die Glaubwürdigkeit jeglicher Selbstuntersuchungen, wenn und falls sie stattfinden.

Im März enthüllte ein aufschlussreicher Bericht von Haaretz, dass seit dem 7. Oktober mindestens 27 Palästinenser in israelischem Gewahrsam gestorben sind. Nach Angaben von Addameer wurden nur sechs identifiziert.

Angesichts beunruhigender Berichte über den Tod von Palästinensern in der Haft könnte diese Zahl jedoch noch höher liegen.

So wurde beispielsweise erst vor wenigen Wochen bekannt, dass Dr. Adnan al-Bursh, der 50-jährige Leiter der orthopädischen Abteilung des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, am 19. April im Ofer-Gefängnis im Westjordanland getötet wurde, wie die Palästinensische Behörde mitteilte.

Viele Palästinenser im Gazastreifen werden nach wie vor vermisst, sei es, weil sie unter den Trümmern von Gebäuden verschüttet sind, die von israelischem Granatenbeschuss in Gaza getroffen wurden, oder weil sie ohne Identifizierung beigesetzt wurden – sei es durch palästinensische Bemühungen, die Toten zu ehren, oder in Massengräbern, die von israelischen Soldaten bei Bodeninvasionen angelegt wurden.

Einige Palästinenser mögen diese Einrichtungen als ihre letzte Chance betrachten, ihre vermissten Familienangehörigen ausfindig zu machen.

Ein ehemaliger Häftling behauptet jedoch, dies sei ein Schicksal schlimmer als der Tod.

Als Dr. Mohammed al-Ran entlassen wurde, bat ihn ein Mitgefangener inständig, seine Familie in Gaza ausfindig zu machen und ihr eine Nachricht zu überbringen.

„Er bat mich, ihnen zu sagen, dass es für sie besser ist, Märtyrer zu sein“, erzählte al-Ran dem Sender CNN.

„Es ist besser für sie zu sterben, als gefangen genommen und hier festgehalten zu werden.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …