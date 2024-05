Atonement for My Zionist Upbringing | Common Dreams Learning and facing the truth about the ideology and history of Zionism was a painful process.



(Foto: Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images)

Zionisten an der Grenze zum Gazastreifen am 7. März 2024

Demonstranten der Tsav 9, auch bekannt als Order 9, marschieren in Kerem Shalom, Israel, am Donnerstag, 7. März 2024, auf den Grenzübergang zu, mit dem Ziel, Hilfslieferungen nach Gaza zu blockieren.

Die Wahrheit über die Ideologie und Geschichte des Zionismus zu erfahren und sich ihr zu stellen, war ein schmerzhafter Prozess.

Sühne für meine zionistische Erziehung

Jen Perelman

19. Mai 2024

Common Dreams

Während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seinen völkermörderischen Feldzug durch den Gazastreifen fortsetzt, haben studentische Anti-Kriegs-Demonstranten in den Vereinigten Staaten den Druck für den Frieden drastisch erhöht. Mit nichts weiter als Zelten und Schlafsäcken bewaffnet, haben sie ihre Bildungseinrichtungen aufgefordert, sich von der israelischen Kriegsmaschinerie zu trennen. Während einige Schulverwaltungen auf ihre Bedenken eingegangen sind und ihre Investitionspolitik geändert haben, um sie mit den Werten ihrer Schüler in Einklang zu bringen, reagieren die meisten mit Gewalt. Militarisierte Kräfte wurden eingesetzt, um diejenigen brutal zum Schweigen zu bringen, die ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz wahrnehmen. Bis jetzt wurden fast 3.000 Demonstranten verhaftet, und Netanjahu sowie einige Mitglieder des US-Repräsentantenhauses und des Senats fordern ein härteres, gewalttätigeres Vorgehen.

Als Jude bewundere ich die jungen Menschen aus allen Schichten, die sich gegen Israels Massaker an Palästina zusammenschließen. Es ist inspirierend zu sehen, dass so viele junge antizionistische Juden angesichts des unglaublichen Drucks mit einer solchen moralischen Klarheit aufstehen. Ich beobachte das Geschehen auch mit einem leichten Schuldgefühl in meinem Herzen. Es fällt mir nicht leicht, mich damit abzufinden, dass ich in ihrem Alter ein Befürworter genau des Ethnostaats war, der für die heutige Entwicklung verantwortlich ist.

Ich hoffe, dass andere wie ich, die in dem Glauben erzogen wurden, dass unser Überleben von der Macht Israels abhängt, die Bedrohung erkennen, die es jetzt für unsere kollektive Menschheit darstellt.

Als ich aufwuchs, war der Zionismus ein fester Bestandteil meiner Identität. Ich wuchs als Jude in einer isolierten jüdischen Gemeinde auf. In der Grundschule besuchte ich das Jüdische Gemeindezentrum für Programme nach der Schule und für das Sommerlager. Als ich in der Junior High School war, hatten wir jedes Wochenende zwei oder drei Bar- und Bat-Mizwas. Soweit ich mich zurückerinnern kann, hat sich meine Großfamilie immer sehr für die Idee eines jüdischen Heimatlandes eingesetzt. Wir wurden in dem Glauben erzogen, dass die Juden in der Welt nicht sicher wären, wenn es kein Israel gäbe.

Dies bestätigte sich, als ich 16 Jahre alt war und an dem vom JNF geförderten Alexander-Muss-Highschool-Programm in Israel teilnahm. Ich verbrachte den Sommer 1987 damit, in einem Studentenwohnheim in Hod Hasharon zu leben und etwas über das zu lernen, was ich für echte Geschichte hielt. Inzwischen ist mir klar geworden, dass vieles von dem, was wir gelernt haben, Teil einer 1948 geschaffenen zionistischen Mythologie war. Ich hatte mich in das Land verliebt, das ich für meine jüdische Heimat hielt, das aber eigentlich Palästina ist.

Wenn ich zurückblicke, sind die Anzeichen für einen zionistischen Militärstaat deutlich zu erkennen. Ich war im Sommer vor der ersten Intifada dort, und die Mauern und getrennten Straßen waren noch nicht errichtet worden. Es gab zwar keine offensichtlichen Anzeichen von Apartheid, aber wir wurden trotzdem oft von bewaffneten Wachen begleitet. Ich kann nicht glauben, dass wir an Orte gebracht wurden, an denen Sturmgewehre zu unserem Schutz notwendig waren. Wir wurden im Westjordanland in Gebieten herumgefahren, von denen ich heute weiß, dass sie besetztes Land waren und immer noch sind. Wir wurden zum Pflanzen von Bäumen in Ost-Jerusalem gebracht. Als Mutter sehe ich nur, dass wir unbewaffnete Teenager waren, die als „menschliche Schutzschilde“ und Werkzeuge der ethnischen Säuberung benutzt wurden.

In den frühen 2000er Jahren, während der zweiten Intifada, begann ich, die zunehmende Gewalt gegen Palästinenser sowie deutlichere Anzeichen von Apartheid zu sehen. Mir war bewusst, dass Israel weiterhin Siedlungen in den besetzten Gebieten baute, obwohl dies gegen das Völkerrecht verstieß. Etwa zu dieser Zeit erfuhr ich auch von der aus Palästina stammenden BDS-Bewegung. Bald darauf bemerkte ich, dass in mehreren US-Bundesstaaten Anti-BDS-Gesetze erlassen wurden, die meiner Meinung nach unsere Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz verletzen.

Es hat etwa 15 Jahre gedauert, bis ich den Grad meiner Empörung über den Staat Israel erreicht hatte. Noch im Jahr 2019 hoffte ich auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber die Zionisten haben überdeutlich gemacht, dass sie einen palästinensischen Staat nicht dulden werden. Unsere Welt hat zugesehen, wie Netanjahus rechtsextremes Regime dem palästinensischen Volk unerklärliches Grauen zufügt. Bombardierung von Krankenhäusern und Schulen. Massengräber. Exekutionen. Historisch gesehen sind diese Gewalttaten so abscheulich, dass internationale Gremien Konventionen entwickelt haben, um uns davor zu bewahren, dieselben Fehler zu begehen. Doch angesichts der Tragödie, die sich vor unseren Augen abspielt, verschließen die meisten unserer Politiker die Augen. Wenn dies ihre verdrehte Version der Wahrheit ist, habe ich beschlossen, sie beim Wort zu nehmen.

Die Wahrheit über die Ideologie und Geschichte des Zionismus zu erfahren und sich ihr zu stellen, war ein schmerzhafter Prozess. Ich musste die prägenden Jahre meiner Kindheit – Erinnerungen an jugendliche Freude, Lachen und Aufregung – auspacken und sie in den Kontext der Wahrheit einordnen. Ich musste die Fundamente, die sich durch viele Generationen meiner Familie ziehen, neu untersuchen und zu der Einsicht gelangen, dass sie im Widerspruch zu der grundlegenden Wahrheit von Menschlichkeit und Frieden stehen, die mir am Herzen liegt.

Ich habe akzeptiert, dass ich den Rest meines Lebens damit verbringen werde, mich dafür zu entschuldigen, dass ich ein nützlicher Idiot war. Das ist ein außergewöhnlich kleines Kreuz, das ich zu tragen habe. Ich hoffe, dass andere wie ich, die in dem Glauben erzogen wurden, dass unser Überleben von Israels Macht abhängt, die Bedrohung erkennen, die es jetzt für unsere kollektive Menschlichkeit darstellt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass ein Völkermord im Gange ist und Israel dafür verantwortlich ist.

So wie junge Menschen die Befreiungsbewegung vorantreiben, indem sie sich mit ihren Institutionen auseinandersetzen, müssen auch wir das Gleiche tun. Meine Sühne besteht jetzt und in Zukunft darin, dass ich meine Stimme benutze, um für die Freiheit der Palästinenser und ihr Recht, in dem Land zu leben, das sie Heimat nennen, zu kämpfen.

Jen Perelman ist Anwältin, Aktivistin und gebürtige Floridianerin der zweiten Generation. Sie kandidiert gegen die Abgeordnete Debbie Wasserman Schultz bei den Vorwahlen der Demokraten für den 25. Kongressbezirk in Florida.

Common Dreams wird von Optimisten angetrieben, die an die Macht informierter und engagierter Bürger glauben, um Veränderungen anzustoßen und zu bewirken, damit die Welt besser wird.

Wir sind Hunderttausende stark, aber jeder einzelne Unterstützer macht den Unterschied.

Ihr Beitrag unterstützt dieses mutige Medienmodell – frei, unabhängig und mit dem Ziel, jeden Tag über die Fakten zu berichten. Unterstützen Sie uns im Kampf für wirtschaftliche Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und eine nachhaltigere Zukunft. Als gemeinnützige Nachrichtenagentur, die von den Menschen getragen wird, berichten wir über die Themen, über die die Konzernmedien niemals berichten werden. Unterstützen Sie uns noch heute!

Unsere Beiträge sind lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können sie gerne weiterveröffentlichen und weitergeben.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …