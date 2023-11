This Is The Real Face Of The US Empire Someone uploaded one of those viral „help identify this racist jerk“ clips featuring a man accosting a street vendor with awful Islamophobic vitriol, and it turned out he was the former US State…

Das ist das wahre Gesicht des US-Imperiums

Von Caitlin Johnstone

21. November 2023

Jemand hat einen dieser viralen „Helfen Sie, diesen rassistischen Idioten zu identifizieren“-Clips hochgeladen, in dem ein Mann einen Straßenverkäufer mit furchtbaren islamfeindlichen Äußerungen beschimpft. Es stellte sich heraus, dass es sich um den ehemaligen stellvertretenden Direktor des US-Außenministeriums im Büro für israelische und palästinensische Angelegenheiten handelt.

Es klingt erfunden, aber genau das ist gerade passiert; Vice hat einen ganzen Artikel darüber veröffentlicht. Das Video wurde heute hochgeladen, und innerhalb weniger Stunden wurde der Mann als Stuart Seldowitz identifiziert, der von 1999 bis 2003 an der Leitung der US-Diplomatie in Bezug auf Israel und Palästina beteiligt war und anschließend dem Nationalen Sicherheitsrat der Obama-Regierung angehörte.

Die Identität von Seldowitz wurde von seinem ehemaligen Arbeitgeber Gotham Government Relations bestätigt, der eine Erklärung veröffentlichte, in der er ihn anprangerte und erklärte, dass er keine Verbindung mehr zu ihm habe.

Seldowitz ist in mehreren Videos zu sehen, wie er den oder die Verkäufer in New York City verfolgt und dabei verschiedene Outfits trägt, was eine anhaltende Kampagne der Belästigung und des Missbrauchs zeigt. Er sagte ihnen in vollem Bewusstsein, dass er gefilmt wurde, dass es nicht genug sei, dass Israel Tausende von palästinensischen Kindern töte, beleidigte ihre Religion, bedrohte sie, verspottete ihre Intelligenz und ihr Englisch, nannte sie Terroristen und fragte: „Haben Sie Ihre Tochter vergewaltigt wie Mohammed?“ Aus den Videos geht hervor, dass er sie nur deshalb belästigt, weil sie Muslime sind und Halal-Lebensmittel verkaufen.

Die Tatsache, dass eine so schreckliche Person bis in die höchsten Ränge der mächtigsten Regierung der Welt aufsteigen konnte – und dann auch noch für palästinensische Angelegenheiten zuständig ist – verdeutlicht einen wichtigen Punkt über das US-Imperium und was es ist. Es gibt keine Hindernisse, die solche Kreaturen daran hindern, an die Spitze dieser Machtstruktur aufzusteigen, ganz im Gegenteil – sie bekommen eine Expressspur nach oben. Das ist der Grund, warum blutrünstige Sumpfmonster wie John Bolton, Lindsey Graham, Victoria Nuland und Elliott Abrams so eng in die US-Politik eingebunden sind.

Das ist das wahre Gesicht des US-Imperiums, genau das. Das ist das Imperium in seiner ehrlichsten Form. Nicht gekleidet in liebenswürdigen Charme und aalglatte PR-Arbeit, sondern spöttisch und mit rassistischen Beschimpfungen gegen Einwanderer, die nur versuchen, in Ruhe ihre Arbeit zu machen. Nicht mit sorgfältig einstudierten Gesichtern des Mitgefühls für die Palästinenser, die „tragischerweise“ und „unabsichtlich“ als „Kollateralschäden“ in Israels „Verteidigungskrieg“ gegen die Hamas getötet werden, sondern direkt in die Kamera starrend und sagend: „Wenn wir 4.000 palästinensische Kinder getötet haben, wissen Sie was? Es war nicht genug.“

Zu viele Menschen betrachten Israel als etwas vom US-Imperium Getrenntes und sehen es als eine kleine Nation, die von einer historisch misshandelten ethnischen Gruppe geführt wird, die von allen herausgegriffen und ungerecht behandelt wird. Wenn man Israel losgelöst von der zentralisierten globalen Machtstruktur der USA betrachtet, fühlt es sich unangemessen an, Israel und seiner Regierung gegenüber eine starke Feindseligkeit zu hegen, weil es sich anfühlt, als würde man auf dem kleinen Mann herumhacken.

Erst wenn man klar sieht, dass Israel nur ein Arm desselben Imperiums ist, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit pausenlosen Invasionen, Bombenkampagnen, Stellvertreterkonflikten, Hungersanktionen und CIA-Putschen ermordet, versteht man, dass Israel wirklich genau so böse ist, wie es zu sein scheint, und sein Verhalten in Gaza ist genau das, wonach es aussieht.

Das US-Imperium unterstützt Israel aus demselben Grund, aus dem es die meisten Diktaturen der Welt unterstützt: weil ein weltumspannendes Imperium nur durch pausenlose Gewalt und Tyrannei zusammengehalten werden kann. Israel und andere mit den USA verbündete Staaten im Nahen Osten sind wie der Stuhl und die Peitsche eines Löwenbändigers – Waffen, die eingesetzt werden, um die Bevölkerungen einer wichtigen geostrategischen Region mit Gewalt gefügig zu machen. Es kommt dem Imperium sehr gelegen, eine nuklear bewaffnete Regierung zu haben, die sich im Nahen Osten in einem ständigen Kriegszustand befindet und von Beamten regiert wird, die Englisch mit amerikanischem Akzent sprechen und Interessen verfolgen, die zuverlässig mit denen der Vereinigten Staaten übereinstimmen.

Stuart Seldowitz ist keine Abweichung, sondern eine perfekte Manifestation von all dem. Dies ist die Art von Verstand, die das Imperium von Regierung zu Regierung weiterlaufen lässt, egal wen die Amerikaner wählen. Das ist die Art von Verstand, die dafür sorgt, dass die Waffen fließen, das Blut fließt, die fossilen Brennstoffe brennen und die Angstschreie, die die imperiale Maschine antreiben, immer wieder in den Nachthimmel schallen.

