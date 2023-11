Live blog: Israeli attacks continue in Gaza ahead of truce set to begin Thursday Israel’s war on Palestinians in besieged Gaza – now in its 47th day – has killed over 14,000 Palestinians, most of them women and children. More than 6,800 Palestinians are missing or buried under rubble of bombed homes, authorities say.

Live-Blog: Israelische Angriffe im Gazastreifen vor Beginn des Waffenstillstands am Donnerstag fortgesetzt

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 47 Tage andauert, hat über 14.000 Palästinenser getötet. Mehr als 6.800 Palästinenser werden nach Angaben der Behörden vermisst oder sind unter den Trümmern ihrer zerbombten Häuser begraben.

Die israelische Armee erklärte, sie setze ihre Offensive in der belagerten Enklave noch vor dem vereinbarten Waffenstillstand fort. / Foto: Reuters

Die israelische Armee setzt ihre Offensive in der belagerten Enklave noch vor dem vereinbarten Waffenstillstand fort. / Foto: Reuters

Mittwoch, 22. November 2023

1240 GMT – Mindestens 100 Palästinenser wurden bei Angriffen in der Nacht und heute Morgen im Gazastreifen getötet. Die israelische Armee erklärte, sie setze ihre Offensive in der belagerten Enklave noch vor dem vereinbarten Waffenstillstand, der am Donnerstag beginnen soll, fort.

Ein Waffenstillstandsabkommen zwischen der Hamas und Israel wurde von beiden Parteien bestätigt, ebenso wie von Katar, das die Vereinbarung vermittelt hat, die den verheerenden Krieg, der sich nun schon in der siebten Woche befindet, vorübergehend beenden würde.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Hamas innerhalb von vier Tagen mindestens 50 der etwa 240 Geiseln freilässt, die sie bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober genommen hat, und dass Israel im Gegenzug einige palästinensische Gefangene freilässt.

1235 GMT – Israel erwartet die Freilassung der ersten Gruppe von Geiseln am Donnerstag

Die überwiegende Mehrheit der Palästinenser, die im Rahmen eines Tauschgeschäfts zwischen Israel und der Hamas freigelassen werden sollen, um die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln zu sichern, sind Teenager, wie eine offizielle israelische Liste zeigt.

Israel veröffentlichte am Mittwoch die Namen von 300 palästinensischen Gefangenen, die im Rahmen des Abkommens freigelassen werden könnten.

Die Vereinbarung sieht vor, dass in der ersten Phase innerhalb von vier Tagen 50 israelische Geiseln freigelassen werden und im Gegenzug 150 Gefangene aus dem Sicherheitsbereich freigelassen werden.

In der Folge könnten weitere Gefangene im Verhältnis drei zu eins freigelassen werden, hieß es.

Eine AFP-Untersuchung der Namen ergab, dass es sich bei 33 um Frauen, 123 um Jungen unter 18 Jahren und 144 um 18-jährige Männer handelte.

1222 GMT – Abkommen zwischen Israel und Hamas ist ein „wichtiger Schritt“: UN

Die Vereinten Nationen haben die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung von Geiseln und die Aussetzung der Kämpfe und Bombardierungen im Gazastreifen begrüßt, aber auch darauf hingewiesen, dass noch viel mehr getan werden muss.

Israel und die Hamas haben am Mittwoch ein Abkommen bekannt gegeben, das die Freilassung von Geiseln und zahlreichen palästinensischen Gefangenen vorsieht und den belagerten Bewohnern des Gazastreifens nach wochenlangem Krieg einen viertägigen Waffenstillstand anbietet.

„Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es muss noch viel mehr getan werden.

Guterres sagte, die UNO werde die Umsetzung des Abkommens unterstützen.

1207 GMT – Der israelisch-palästinensische Konflikt sollte nicht zu einem regionalen Konflikt werden: Modi

Der indische Premierminister Narendra Modi hat erklärt, es müsse sichergestellt werden, dass sich der Konflikt zwischen Israel und Palästina im Gazastreifen nicht zu einem regionalen Konflikt ausweitet.

Modi sprach bei der Eröffnung eines virtuellen Gipfeltreffens der G20-Staaten, bei dem Indien den Vorsitz innehat.

1157 GMT – Jordaniens König Abdullah reist nach Kairo, um seine Bemühungen um ein Ende des Gaza-Krieges zu verstärken: Palast

Der jordanische König Abdullah ist zu Gesprächen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al Sisi nach Kairo gereist, um zu erörtern, wie Israels Aggression gegen die Palästinenser beendet werden kann“, so eine Erklärung des Palastes.

Die Gespräche werden sich darauf konzentrieren, wie ein viertägiger Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas in einen dauerhaften Waffenstillstand umgewandelt werden kann, der die israelische Bombardierung des Gazastreifens beendet und eine humanitäre Katastrophe abwendet, so ein Beamter gegenüber Reuters.

Jordanien schließt Krieg mit Israel nicht aus, wenn Palästinenser in Massen vertrieben werden

0929 GMT – 7 Palästinenser durch israelisches Feuer im besetzten Westjordanland getötet

Bei israelischen Militärangriffen im besetzten Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sieben Palästinenser getötet worden, womit sich die Zahl der Todesopfer auf 225 erhöht hat.

Einer Erklärung des Ministeriums zufolge wurden die Leichen von sechs getöteten Palästinensern in das Krankenhaus von Tulkarm im nördlichen besetzten Westjordanland gebracht.

Israelische Streitkräfte stürmten die Stadt Azzun östlich von Qalqilya sowie die Flüchtlingslager Tulkarm und Dheisheh, wie Augenzeugen berichteten.

0946 GMT – Ägyptens Sisi begrüßt Vermittlung für humanitäre Gaza-Pause

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el Sisi begrüßte die Vereinbarung einer humanitären Pause im Gazastreifen, die auf die Vermittlung Ägyptens, Katars und der USA zurückgeht.

„Ich möchte den Erfolg der ägyptisch-katarisch-amerikanischen Vermittlung bei der Erzielung einer Vereinbarung zur Umsetzung einer humanitären Waffenruhe im Gazastreifen und dem Austausch von Gefangenen durch beide Seiten begrüßen“, schrieb Sisi auf seinem X-Konto.

Er sagte, Ägypten werde seine Bemühungen fortsetzen, um „endgültige und nachhaltige Lösungen zu erreichen, die Gerechtigkeit schaffen, Frieden etablieren und die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes garantieren.“

0933 GMT – Italien begrüßt Vereinbarung zwischen Israel und Hamas über humanitäre Pause

Italien hat eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über eine humanitäre Pause begrüßt.

„Die Regierung begrüßt die Vereinbarung über die Freilassung von 50 Geiseln, die nach sieben langen Wochen ihre Angehörigen wieder in die Arme schließen können“, sagte Außenministerin Antonia Tajani auf X.

Er fügte hinzu: „Jetzt muss sichergestellt werden, dass die Kampfpause genutzt wird, um humanitäre Hilfe zu den Zivilisten (in Gaza) zu bringen.“

0922 GMT – Griechenland begrüßt Vereinbarung über humanitäre Pause zwischen Israel und Hamas

Griechenland hat die Einigung zwischen Israel und der Hamas auf eine humanitäre Pause begrüßt.

„Ich begrüße die heutige Vereinbarung zwischen den Parteien über eine humanitäre Pause im Gazastreifen und die Freilassung von 50 Geiseln, die nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober entführt wurden“, erklärte Außenminister George Gerapetritis in einer Erklärung.

Er betonte, dass Griechenland eine humanitäre Pause und die Schaffung nachhaltiger humanitärer Korridore vorgeschlagen und sich dafür eingesetzt habe.

0914 GMT – Jordanien begrüßt Abkommen über humanitäre Pause im Gazastreifen

Jordanien hat die Vereinbarung über eine humanitäre Pause im Gazastreifen begrüßt und die Hoffnung geäußert, dass die Vereinbarung ein Schritt zur Beendigung des Konflikts in der blockierten Enklave sein wird.

In einer Erklärung lobte das Außenministerium die Bemühungen Katars, Ägyptens und der USA, die zu dieser Vereinbarung geführt haben. „Wir hoffen, dass dieser Schritt zur Beendigung des andauernden Krieges im Gazastreifen führen und die Eskalation, die gezielte Tötung von Palästinensern und ihre Zwangsvertreibung stoppen wird“, hieß es in der Erklärung.

„Die Pause wird ausreichende humanitäre Hilfe für alle Gebiete des Gazastreifens sicherstellen, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, Stabilität zu erreichen und zu gewährleisten, dass die Bewohner des Gazastreifens in ihren Häusern bleiben können“, heißt es weiter.

0909 GMT – Einigung zwischen Israel und Hamas über die Freilassung von Geiseln“ ist ein Durchbruch“: Deutschland

Deutschland hat die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über eine viertägige humanitäre Pause der Kämpfe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln begrüßt.

Die angekündigte Freilassung einer ersten größeren Gruppe von Geiseln ist ein Durchbruch – auch wenn nichts auf der Welt ihr Leid ungeschehen machen kann“, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in den sozialen Medien.

„Die humanitäre Pause muss genutzt werden, um den Menschen in Gaza lebenswichtige Hilfe zu bringen.“

0858 GMT – Weiterer israelischer Soldat bei Kämpfen in Gaza getötet

Ein weiterer israelischer Soldat ist bei Kämpfen im Gazastreifen getötet worden, teilte die Armee mit.

In einer Erklärung des Militärs hieß es, ein Mitglied der Golani-Brigade sei bei Zusammenstößen nördlich der palästinensischen Enklave ums Leben gekommen. Ein weiterer Soldat sei in Gaza schwer verletzt worden, teilte die Armee mit.

Es gibt widersprüchliche Berichte über die Gesamtzahl der in der belagerten palästinensischen Enklave getöteten israelischen Soldaten.

0852 GMT – China begrüßt die Ankündigung einer humanitären Pause zwischen Hamas und Israel

China hat die kürzlich angekündigte humanitäre Pause und den Gefangenenaustausch zwischen der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas und Israel begrüßt.

China hofft, dass dieser Schritt dazu beitragen wird, die Not der humanitären Krise zu lindern, die Deeskalation der Konflikte zu fördern und die Spannungen abzubauen“, sagte Mao Ning, Sprecher des Außenministeriums, laut staatlichen Medien.

0846 GMT – Großbritannien begrüßt Vereinbarung zwischen Israel und Hamas über Geiselfreilassung und humanitäre Pause im Gazastreifen

Der britische Außenminister David Cameron begrüßte die kürzlich erzielte Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über die koordinierte Freilassung von Geiseln und eine humanitäre Pause im Gazastreifen.

In einer Erklärung sagte Cameron: „Diese Vereinbarung ist ein entscheidender Schritt, um den Familien der Geiseln Erleichterung zu verschaffen und die humanitäre Krise im Gazastreifen zu bewältigen.“

„Ich fordere alle Parteien auf, dafür zu sorgen, dass das Abkommen in vollem Umfang umgesetzt wird. Natürlich wollen wir die sofortige Freilassung aller Geiseln und die Wiedervereinigung der Familien, die von den Schrecken des Terroranschlags vom 7. Oktober betroffen sind“, fügte er hinzu.

0846 GMT – Französischer Außenminister begrüßt „humanitäre Pause“-Einigung zwischen Israel und Hamas

Der französische Außenminister hat die Vereinbarung zwischen Israel und der palästinensischen Gruppe Hamas über eine „humanitäre Pause“ im Gaza-Krieg begrüßt.

„Wir müssen dieses Abkommen begrüßen, es ist ein Moment wahrer Hoffnung“, sagte Catherine Colonna dem Lokalsender France Inter.

Dies sei das erste Mal, dass es eine „effektive Freilassung“ gebe, betonte sie und äußerte die Hoffnung, dass auch französische Staatsangehörige freigelassen würden.

Colonna sagte, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, aber auch die Pflicht, „das humanitäre Recht zu respektieren und Zivilisten zu schützen“.

„Es hat zu viele Opfer in Gaza gegeben“, sagte sie. „Jedes Leben zählt. In Gaza und anderswo. Wir würden dasselbe über die palästinensischen Zivilisten sagen, die von den israelischen Siedlern im Westjordanland getötet wurden. Etwa 200 Menschen wurden bereits getötet, das ist inakzeptabel. Es ist einer Demokratie wie Israel unwürdig.“

Colonna forderte Israel auf, die Gewalt zu beenden und sagte, eine vollständige Blockade sei mit dem Völkerrecht vereinbar.

0836 GMT – EU und Belgien begrüßen Abkommen zwischen Israel und Hamas über humanitäre Pause und Gefangenenaustausch

Der Präsident der EU-Kommission hat die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über eine humanitäre Pause im Gazastreifen begrüßt.

Israel und die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas hatten zuvor einen Waffenstillstand gegen einen Geiselaustausch und eine humanitäre Pause angekündigt, die laut dem israelischen Kanal 12 am Donnerstag oder Freitag in Kraft treten soll.

„Ich begrüße von ganzem Herzen die Einigung über die Freilassung der 50 Geiseln und eine Pause der Feindseligkeiten“, sagte Ursula von der Leyen in einer Erklärung.

0825 GMT – Russland begrüßt Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über „humanitäre Pause

Russland hat die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über eine viertägige „humanitäre Pause“ im Gaza-Krieg begrüßt.

„Moskau begrüßt die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über eine viertägige humanitäre Pause. Dies hat Russland seit Beginn der Eskalation des Konflikts gefordert“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, gegenüber russischen Medien.

Sie lobte auch die Rolle Katars beim Zustandekommen der Vereinbarung und erklärte, dass die Bemühungen Dohas zur praktischen Umsetzung des weltweiten Aufrufs zur Deeskalation geführt hätten.

0808 GMT – Palästinensischer Präsident begrüßt Abkommen über humanitäre Pause im Gazastreifen

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat die Vereinbarung über eine humanitäre Pause im Gazastreifen begrüßt.

„Präsident Abbas und die Führung begrüßen das Abkommen über eine humanitäre Pause“, sagte Hussein al Sheikh, Generalsekretär des Exekutivausschusses der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), in einer Erklärung.

„Wir wissen die katarisch-ägyptischen Bemühungen zu schätzen und erneuern unsere Forderung nach einer umfassenden Beendigung der israelischen Aggression gegen das palästinensische Volk, der Einleitung humanitärer Hilfe und der Umsetzung einer politischen Lösung auf der Grundlage internationaler Legitimität, die zur Beendigung der Besetzung und zur Erlangung der Freiheit, Unabhängigkeit und Souveränität des palästinensischen Volkes führt“, fügte er hinzu.

0759 GMT – Katar hofft, dass die Vereinbarung über eine humanitäre Pause im Gazastreifen zu ernsthaften Friedensgesprächen führen wird

Katar hat die Hoffnung geäußert, dass die Vereinbarung über eine humanitäre Pause im Gazastreifen zu ernsthaften Friedensgesprächen führen wird.

„Wir danken unseren Partnern, die zum Zustandekommen des Abkommens über eine humanitäre Pause in Gaza beigetragen haben, insbesondere den USA und Ägypten. Wir hoffen, dass damit ein umfassendes und nachhaltiges Abkommen zustande kommt, das dem Krieg und dem Blutvergießen ein Ende setzt“, sagte Premierminister Mohammed Abdulrahman in einer Erklärung auf der sozialen Plattform X.

Er sagte, Doha hoffe, dass diese Pause „zu ernsthaften Gesprächen für einen umfassenden und gerechten Friedensprozess in Übereinstimmung mit den Resolutionen der internationalen Legitimität führen wird.“

0749 GMT – US-Präsident begrüßt Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas

US-Präsident Joe Biden hat den zwischen Israel und der Hamas vereinbarten Gefangenenaustausch begrüßt.

„Als Präsident gibt es für mich keine höhere Priorität als die Sicherheit von Amerikanern, die auf der ganzen Welt als Geiseln gehalten werden. Deshalb haben mein nationales Sicherheitsteam und ich seit den ersten Momenten des brutalen Angriffs der Hamas eng mit regionalen Partnern zusammengearbeitet, um alles zu tun, was möglich ist, um die Freilassung unserer Mitbürger zu erreichen“, heißt es in einer Erklärung des Weißen Hauses.

Biden dankte dem katarischen Scheich Tamim bin Hamad Al Thani und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el Sisi für ihre „kritische Führung und Partnerschaft“ beim Zustandekommen des Abkommens. „Es ist wichtig, dass alle Aspekte dieses Abkommens vollständig umgesetzt werden“, fügte er hinzu.

0719 GMT – Schweiz bekräftigt Unterstützung für ICC-Untersuchung der Situation in Palästina

Die Schweiz hat ihre „unerschütterliche Unterstützung“ für den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) als unabhängige und unparteiische Justizinstitution bekräftigt.

In einer Erklärung zu den Ermittlungen des IStGH zur Lage in Palästina bekräftigte das Schweizer Außenministerium seine Unterstützung für den Gerichtshof als Vertragsstaat des Römischen Statuts: „Wir bleiben einer internationalen, auf Regeln basierenden Ordnung verpflichtet.“

Der IStGH sei „ein integraler Bestandteil dieser Ordnung und eine zentrale Institution im Kampf gegen Straflosigkeit und für Gerechtigkeit, die wesentliche Bestandteile eines nachhaltigen Friedens, der Sicherheit und der Versöhnung sind“, hieß es.

0439 GMT – Sechs Palästinenser im Westjordanland bei israelischem Angriff getötet

Bei einem israelischen Drohnenangriff im Lager Tulkarm im besetzten Westjordanland sind fünf Palästinenser getötet und weitere verletzt worden, berichtet die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Das israelische Militär habe einen Angriff auf die Notaufnahme des staatlichen Krankenhauses Thabet Thabet in Tulkarm durchgeführt, so die Agentur weiter.

Ein weiterer Palästinenser wurde in der Region Qalqilya getötet.

0336 GMT – Der Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen wird in 24 Stunden bekannt gegeben: Katar

Katar hat bestätigt, dass Israel und die Hamas eine Vereinbarung über eine viertägige humanitäre Pause im Austausch für die Freilassung von 50 Geiseln in Gaza getroffen haben.

„Der Beginn der Pause wird innerhalb der nächsten 24 Stunden bekannt gegeben und wird vier Tage dauern, vorbehaltlich einer Verlängerung“, so das Außenministerium von Katar in einer Erklärung.

„Die Vereinbarung beinhaltet die Freilassung von 50 zivilen Frauen und Kindern, die derzeit im Gazastreifen festgehalten werden, im Austausch für die Freilassung einer Reihe von palästinensischen Frauen und Kindern, die in israelischen Gefängnissen inhaftiert sind, wobei die Zahl der Freigelassenen in späteren Phasen der Umsetzung der Vereinbarung erhöht wird“, hieß es weiter.

Der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed al Ansari, erklärte, dass die Freilassung der 50 von der Hamas festgehaltenen Geiseln während der viertägigen Waffenruhe gestaffelt erfolgen werde. „Der Waffenstillstand beginnt, und jeden Tag innerhalb der vier Tage werden wir eine Anzahl von Geiseln freilassen… und diese Anzahl sollte am vierten Tag 50 erreichen“, sagte er.

0201 GMT – Hamas will 50 Gefangene freilassen; Israel will 150 palästinensische Frauen und Kinder freilassen

Das israelische Kabinett hat einen Plan gebilligt, der nach Angaben des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu zu einem vorübergehenden Waffenstillstand mit den Widerstandskämpfern im belagerten Gazastreifen führen und die Freilassung einiger israelischer Gefangener im Austausch gegen Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen inhaftiert sind, vorsehen wird.

Nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten wird die Hamas im Laufe von vier Tagen 50 israelische Gefangene freilassen, während derer der Krieg pausiert wird.

Die Hamas und Israel haben sich auf eine viertägige Kriegspause geeinigt, so die Hamas in einer Erklärung, in der sie die „humanitäre Waffenruhe“ begrüßte und hinzufügte, dass sie 50 israelische Gefangene im Austausch für 150 palästinensische Frauen und Kinder freilassen werde, die in israelischen Gefängnissen schmachten.

0019 GMT – Demonstranten in den Niederlanden veranstalten Sitzstreik aus Solidarität mit den Palästinensern

Demonstranten haben in der niederländischen Stadt Den Haag ein Sit-in veranstaltet, um einen Waffenstillstand im belagerten Gazastreifen zu fordern.

Sie versammelten sich an einem Bahnhof und versprachen, so lange zu protestieren, bis ein Waffenstillstand erreicht ist.

Die Menge beschuldigte die niederländische Regierung, an den Verbrechen Israels mitschuldig zu sein, und skandierte pro-palästinensische Slogans, darunter „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“.

2249 GMT – Putin besorgt über „Tausende Tote“ in Gaza

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich sehr besorgt über den Tod Tausender Menschen, die Massenvertreibung von Zivilisten und die humanitäre Katastrophe im belagerten Gazastreifen geäußert.

In seiner Rede auf einer außerordentlichen Sitzung der BRICS-Gruppe der wichtigsten Schwellenländer, die per Videoschaltung aus Moskau übertragen wurde, sagte Putin, die Eskalation im Nahen Osten sei eine „direkte Folge“ der Haltung der USA, die „Vermittlungsfunktionen“ zwischen Israel und Palästina zu monopolisieren und damit die Arbeit des Nahost-Quartetts der internationalen Vermittler, bestehend aus der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, den USA und Russland, zu blockieren.

„Aufgrund der Sabotage von UN-Beschlüssen, die eindeutig die Schaffung und friedliche Koexistenz zweier unabhängiger und souveräner Staaten, Israel und Palästina, vorsehen, ist mehr als eine Generation von Palästinensern in einer Atmosphäre der Ungerechtigkeit gegenüber ihrem Volk aufgewachsen, und die Israelis können die Sicherheit ihres Staates nicht in vollem Umfang garantieren“, erklärte er.

2235 GMT – Australische Polizei verhaftet 23 pro-palästinensische Demonstranten

Die australische Polizei hat 23 pro-palästinensische Demonstranten festgenommen, die in der Nähe eines der größten Containerhäfen des Landes in Sydney die Straßen blockiert hatten, nachdem sie gegen ein Schiff der israelischen Reederei Zim protestiert hatten.

Etwa 400 Menschen hatten sich in der Nähe von Port Botany zu einer geplanten, nicht genehmigten Protestaktion versammelt, so die Polizei des Bundesstaates New South Wales.

Die Demonstranten trugen palästinensische Flaggen, skandierten zu Trommelschlägen „Free Palestine“ und hielten Schilder mit der Aufschrift „Boykott ZIM“ und „End the Gaza Blockade“ hoch, wie Fernsehaufnahmen zeigten.

2234 GMT – Beweise deuten auf israelische Kriegsverbrechen in Gaza hin: Forscher

Ein prominenter Wissenschaftler hat erklärt, dass die Beweise stark darauf hindeuten, dass Israel bei den jüngsten Angriffen auf den belagerten Gazastreifen Kriegsverbrechen begangen hat.

Anthony Dworkin, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations, kam zu diesem Schluss, nachdem er eine umfassende Bewertung der jüngsten Angriffe Israels auf die palästinensische Enklave vorgenommen hatte.

Dworkin wies darauf hin, dass es zwei Regelwerke gibt, nämlich das Kriegsrecht und das humanitäre Völkerrecht, die festlegen, was in Konfliktzeiten getan werden darf und was nicht.

2320 GMT – Irans Präsident fordert „internationale Untersuchung“ über Israels Einsatz verbotener Waffen

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat eine „internationale Sonderuntersuchung“ über den Einsatz verbotener Waffen durch Israel im belagerten Gazastreifen gefordert.

Raisi sprach während eines virtuellen Gipfeltreffens der BRICS-Gruppe von Schwellenländern am Hauptsitz der Organisation in Südafrika, wie die offizielle iranische Agentur IRNA berichtete.

Er sagte, die israelischen Gräueltaten im belagerten Gazastreifen seien ein Zeichen für den moralischen Verfall des Westens.

Für unsere Live-Updates vom Dienstag (21. November), klicken Sie hier.

