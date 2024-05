»Das ist eine Demütigung unserer Befreier«

reportandum/imago Weitreichende Verbote: Würdiges Gedenken an Befreier kaum möglich (Berlin, 9.5.2024)

Stefan Natke ist Landesvorsitzender der DKP Berlin und Mitglied des Parteivorstands

Sie haben als Landesvorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei in Berlin am 8. Mai mit einer Kranzniederlegung der sowjetischen Befreier gedacht. Wie haben Sie diesen Tag der Befreiung vom Faschismus und Tag des Sieges darüber erlebt?

Ich habe beide Tage mit einem lachenden und einem weinenden Auge wahrgenommen. Wir als Deutsche Kommunistische Partei hatten eine sehr schöne Kranzniederlegung am 8. Mai in Treptow. Trotz alledem! Wir haben auch Zuspruch von vielen Menschen bekommen, die ebenfalls der Befreier gedachten. Ich hatte auch den Eindruck, dass dieses Jahr viel mehr Menschen an den Ehrenmalen waren, trotz dieser ganzen Schikanen. Weiterlesen in jungewelt.de