The Canadian arms embargo on Israel that was not The Canadian government’s pledge not to sell weapons to Israel doesn’t apply to permits worth millions already approved.

Demonstranten halten ein Bildnis des kanadischen Premierministers Justin Trudeau während einer Kundgebung für einen Waffenstillstand inmitten des andauernden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Islamistengruppe Hamas im Gazastreifen auf dem Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Kanada, 9. März 2024. REUTERS/Ismail Shakil

Die Zusage der kanadischen Regierung, keine Waffen an Israel zu verkaufen, gilt nicht für bereits erteilte Genehmigungen in Millionenhöhe.

Das kanadische Waffenembargo gegen Israel, das keines war

Andrew Mitrovica

24 Mär 2024

Alex Cosh ist Redakteur des unabhängigen kanadischen Nachrichtenmagazins The Maple, das sich durch seinen Status quo und seine Allergie auszeichnet.

Cosh ist ein junger Reporter mit dem Temperament eines altmodischen Muckrakers. Seine Antennen sind darauf ausgerichtet, den staatlich sanktionierten Schwindel aufzuspüren und zu entlarven, den ein Großteil der etablierten kanadischen Medien wie gehorsame Kuriere ausliefern.

Während also die großen Konzernmagazine sich prompt und vorhersehbar hinter Premierminister Justin Trudeaus überschwänglicher Unterstützung für Israels Pläne zur Auslöschung des Gazastreifens einreihten, hat Cosh seine Erfahrung und sein Geschick in die Waagschale geworfen und Kanadas Komplizenschaft bei diesem hässlichen Unternehmen aufgedeckt.

Dies hat sich in einer Reihe von Berichten niedergeschlagen, die detailliert aufzeigen, wie militärische „Hilfe“ von Kanada über private Unternehmen nach Israel fließt; welche Art von militärischen „Gütern“ nach Israel exportiert werden, oft über die Vereinigten Staaten; und wie Kanadas Waffenhandel mit Israel in den letzten zehn Jahren exponentiell zugenommen hat und nun einen Wert von mehreren zehn Millionen Dollar pro Jahr hat.

Cosh hat auch die rhetorischen Winkelzüge hochrangiger Regierungsbeamter seziert, die nicht nur dazu dienten, Fragen zu Art und Umfang der kanadischen Militärexporte nach Israel abzulenken, sondern auch zu leugnen und Verwirrung darüber zu stiften, ob seit Anfang Oktober irgendwelche Genehmigungen erteilt wurden, die dazu beigetragen haben könnten, Gaza in eine karge, apokalyptische Landschaft zu verwandeln.

Unter dem Druck einer Koalition von Waffenbeobachtungs- und Friedensgruppen, zahlreichen aufgeklärten Kanadiern, Cosh und anderen Reportern gaben Trudeau und Co. Ende Januar verspätet und widerwillig zu, dass Kanada nach dem 7. Oktober tatsächlich Militärexporte nach Israel genehmigt hatte.

Das offizielle Ottawa versuchte, die verblüffende Kehrtwende abzuschwächen, indem es behauptete, die Genehmigungen seien auf „nicht-tödliche Ausrüstung“ beschränkt – ein bedeutungsloses bürokratisches Gebilde, das keine rechtliche und damit verbindliche Definition hat.

Im Februar stellte Cosh dieses entlastende Konstrukt in Frage. Er besorgte sich Exportdaten, aus denen hervorging, dass die Trudeau-Regierung in den ersten Monaten der Tötungswut in Gaza mindestens 28,5 Millionen kanadische Dollar (21 Millionen Dollar) an neuen Genehmigungen für Militärexporte nach Israel genehmigt hatte.

Diese Zahl übertrifft den bisherigen Rekord von 26 Millionen kanadischen Dollar (19 Millionen Dollar) für den Verkauf von Waffen und Ausrüstung im Jahr 2021.

Einige der Genehmigungen erlaubten den Verkauf von Produkten aus einer Kategorie, die „Bomben, Torpedos, Raketen, andere Sprengkörper und Sprengladungen sowie zugehörige Ausrüstung und Zubehör“ umfasst.

Nach welchem schwachsinnigen Maßstab ist eine dieser „Waren“ „nicht-tödliche Ausrüstung“?

Coshs Nachforschungen ergaben, dass die Genehmigungen schnell ausgestellt worden waren, eine wurde innerhalb von vier Tagen bearbeitet. Die Daten, an denen einige der Genehmigungen beglaubigt wurden, deuten auch darauf hin, dass Trudeaus Apparatschiks erst am 6. Dezember grünes Licht für neue Militärexporte gaben, nachdem Völkermordforscher und Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen davor gewarnt hatten, dass ein Völkermord in Gaza unmittelbar bevorstehe.

Doch die Dokumente, die Cosh erhalten hat, lassen eine entscheidende Frage unbeantwortet: Wie lange waren die Genehmigungen gültig? Dies ließ die Möglichkeit offen, dass einige der „Waren“ immer noch nach Israel geliefert wurden oder in Zukunft geliefert werden.

Coshs Scoop fand im Unterhaus Widerhall, und Mitglieder der Neuen Demokraten und der Grünen Partei drängten Außenministerin Melanie Joly zu Antworten über den Umfang, das Ausmaß und den Zeitpunkt der kanadischen Militärexporte nach Israel.

Dann begannen die Indiskretionen – vermutlich, um die unangenehmen politischen Folgen einzudämmen und das ramponierte Image der Ministerin aufzupolieren.

Das erste Hinterzimmerwerk wurde am 14. März veröffentlicht. Darin wurden anonyme Quellen zitiert, die behaupteten, Joly habe am 8. Januar aufgrund der „extrem instabilen“ Lage in Gaza keine neuen Genehmigungen für die Ausfuhr „nicht-tödlicher“ Militärgüter mehr erteilt.

Einen Völkermord als „extrem unbeständige“ Situation zu bezeichnen, ist ein obszönes Novum, selbst für Karriere-Bürokraten, die Experten für unsinnige Doppeldeutigkeiten sind.

Am selben Tag meldete CBC/Radio-Canada, dass die Bundesregierung einen Antrag auf Genehmigung des Verkaufs gepanzerter Patrouillenfahrzeuge an Israel durch einen kanadischen Hersteller „hinauszögern“ würde.

Die implizite Botschaft: Joly war an der Arbeit.

Die Mitglieder der vorgeblich sozialistischen Partei Kanadas, der New Democrats, waren nicht überzeugt. Am 18. März brachten sie im Parlament einen unverbindlichen Antrag ein, in dem sie Kanada aufforderten, „den gesamten Handel mit militärischen Gütern mit Israel auszusetzen“.

Obwohl der Antrag nicht bindend war, wäre er, wenn er angenommen worden wäre, auf ein umfassendes, gegenseitiges Waffenembargo hinausgelaufen.

Es überrascht nicht, dass der Antrag abgeschmettert wurde, da Trudeaus Liberale nur zustimmten, „die weitere Genehmigung und den Transfer von Waffenexporten nach Israel einzustellen“.

Der entschärfte, nicht bindende Antrag wurde mit Unterstützung der Regierung angenommen.

Verwirrung, Gegenreaktion und Hysterie sind vorprogrammiert.

Außenminister Joly griff auf den Slogan einer Coca-Cola-Werbung aus den 1970er Jahren zurück und erklärte gegenüber dem Toronto Star, der Antrag sei „das einzig Wahre“ – was immer das auch heißen mag.

Unbedarfte Redakteure, die mit dem Kleingedruckten des Antrags nicht vertraut waren, schrieben Schlagzeilen, dass Kanada ein Waffenembargo gegen Israel verhängt habe.

Ein paar leicht zu beeindruckende „progressive“ US-Demokraten schrien: Hurra! In der Zwischenzeit tat eine Legion leicht verärgerter israelischer Politiker und Leitartikler den Antrag als performativen Stunt eines B-Movie-Landes ab, das, wenn überhaupt, nur wenig Einfluss hat, um Israel vom „totalen Sieg“ in Gaza und darüber hinaus abzuhalten – was immer das auch heißen mag.

Oh, warten Sie. Das Waffenembargo ist vielleicht gar kein Embargo.

Am 20. März schrieb Cosh einen langen Artikel, in dem er darauf hinwies, dass die vor dem 8. Januar erteilten Genehmigungen für Militärexporte fortgesetzt werden dürfen. Die bisherige Politik der Trudeau-Regierung, die Genehmigung neuer Anträge auf Ausfuhrgenehmigungen auszusetzen, sie aber nicht unbedingt abzulehnen, bleibt bestehen.

Dies war die Politik der Regierung, bevor sich der von den New Democrats eingebrachte Antrag im Parlament durchsetzte. Der Haken an der Sache: Kanadische Militärgüter werden weiterhin nach Israel geliefert.

Die Abgeordnete der New Democrats, Heather McPherson, bestätigte den Tenor von Coshs scharfsinniger Analyse und erklärte gegenüber The Maple, dass die bestehenden Genehmigungen nicht geändert werden; das könnte bedeuten, dass Militärexporte im Wert von zig Millionen nach Israel geliefert werden könnten.

Um dem gescheiterten „Einfrieren“ von Waffen noch einen draufzusetzen, haben Trudeau und Co. nicht ausgeschlossen, israelische Militärgüter zu kaufen, darunter auch solche, die von Menschenrechtsgruppen als an palästinensischen Zivilisten „getestet“ bezeichnet werden.

Im Dezember gab das kanadische Militär seine Bereitschaft bekannt, 43 Millionen kanadische Dollar (31,6 Millionen Dollar) für eine von Israel hergestellte Rakete auszugeben, mit der die Besatzungstruppen gestern und heute den Gazastreifen beschossen haben.

Kanada, der wahre Norden, stark und frei – und doch mitschuldig.

Andrew Mitrovica ist Kolumnist bei Al Jazeera und lebt in Toronto.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …