US-Präsident Joe Biden bei einem Treffen im Oval Office des Weißen Hauses am 1. März 2024 in Washington (AFP)

Das letzte Aufbäumen des Westens nach globaler Vorherrschaft

Von Marco Carnelos

4. März 2024

Während die Hegemonie der USA schwindet, konzentrieren sich Biden und seine Verbündeten auf ein zutiefst fehlerhaftes „Demokratien gegen Autokratien“-Narrativ

Ein charakteristisches Merkmal des westlichen politischen Denkens ist die erstaunliche Fähigkeit, sich selbst zu rechtfertigen und zu entschuldigen, wenn der Westen Gräueltaten begeht oder solche toleriert, die von Verbündeten begangen werden.

Diese Haltung ist verbunden mit der eigenartigen Tendenz, überall Feinde zu sehen, die angeblich entschlossen sind, Freiheit und Demokratie zu zerstören.

Das ist nichts Neues; es ist weder ein Nebenprodukt der Ära des Kalten Krieges noch der Zeit nach dem Kalten Krieg. Seine Wurzeln reichen Tausende von Jahren zurück, zumindest bis zu den alten Griechen, die den Persern gegenüberstanden, und es passt zu Edward Saids Beobachtung, dass moderne Gesellschaften dazu neigen, „ein Gefühl für ihre Identität auf negative Weise abzuleiten“. Mit anderen Worten, sie bekräftigen und verstärken sich selbst im Vergleich zu anderen Gesellschaften, die als gegensätzlich und minderwertig angesehen werden.

In gewisser Weise handelt es sich dabei um eine binäre Unterscheidung, die sich aus dem von der aristotelischen Philosophie übernommenen dichotomen Denken ergibt, das nach wie vor das westliche politische Denken prägt.

Ein neueres politisches Konstrukt, das diese Denkweise unterstützt, ist das Narrativ „Demokratie gegen Autokratie“, das von der Biden-Regierung unablässig propagiert wurde, bis zu dem Punkt, an dem es vollständig in die nationale Sicherheitsstrategie der USA aufgenommen wurde, und dessen Grundgedanken von Washingtons verlorenen und desorientierten europäischen Verbündeten, die offenbar nicht in der Lage sind, ein eigenständiges strategisches Denken zu entwickeln, das sich an ihren eigenen nationalen Interessen orientiert, sofort akzeptiert wurden.

Dieses Narrativ stellt Russland, den Iran und China als die drei wichtigsten Autokratien dar, die die von den USA geführte, auf Regeln basierende Weltordnung bedrohen, die, ungeachtet dessen, wie viele westliche Theoretiker versuchen, sie als internationales Recht darzustellen, in Wirklichkeit etwas ganz anderes ist. Vielmehr könnte man sie treffend mit dem Motto zusammenfassen: „Für meine Freunde alles, für meine Feinde das Recht“.

Testfälle für das neue westliche Narrativ sind die Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen sowie die Auseinandersetzungen mit China über das Südchinesische Meer, Taiwan und die beeindruckenden technologischen Errungenschaften des Landes.

Dystopische Ansichten

Um ein wirkliches Gefühl für solche dystopischen und problematischen Ansichten zu bekommen, muss man nur einen kürzlich erschienenen Artikel des Historikers Niall Ferguson lesen, einem der wichtigsten zeitgenössischen Apologeten des westlichen Imperialismus.

In einem schockierenden 2.000 Wörter langen Artikel mit dem Titel „Die Ukraine braucht die totale Unterstützung des Westens – und Israel auch“ erwähnt Ferguson nicht einmal die 30.000 in Gaza getöteten Palästinenser und stellt fest, dass „es vielleicht noch viel mehr Blutvergießen gegeben hätte“, wenn der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu dem Aufruf seines Verteidigungsministers zu einem Präventivschlag gegen die Hisbollah im Libanon gefolgt wäre. Mit anderen Worten: Wir sollten Netanjahu dankbar sein, dass er angesichts des anhaltenden Gemetzels im Gazastreifen eine höhere Zahl von Opfern im Libanon vermieden hat.

In dieser Sichtweise sind Russland, die Hamas und die Hisbollah (und der Förderer der beiden letzteren, der Iran) eingeschworene Feinde der westlichen Zivilisation. China ist der nächste. Und die westlichen Demokratien tragen keine Verantwortung für die gegenwärtigen geopolitischen Spannungen, ungeachtet der eklatanten Doppelmoral, die in allen großen internationalen Krisen an den Tag gelegt wird.

Der westliche Exzeptionalismus kann weder Machtteilungsarrangements noch echte Multipolarität akzeptieren. Die einzige Option, die bleibt, ist das Freund-Feind-Narrativ.

Ferguson setzt die Ukraine mit Israel gleich, obwohl letzteres aufgrund seiner jahrzehntelangen Besetzung palästinensischen Landes zu Recht mit Russland verglichen werden sollte.

Der deutsche politische Theoretiker Carl Schmitt hat ausführlich über das Freund-Feind-Binom geschrieben. Eine interessante Konsequenz seiner Arbeit ist der „Ausnahmezustand“, der ein wesentlicher Bestandteil des Selbstauflösungswillens ist, den die westlichen Demokratien auch heute noch in den Trümmern von Gaza an den Tag legen. Um die Demokratien vor ihren (realen oder imaginären) Feinden zu retten, muss diesem Prinzip zufolge manchmal die Demokratie selbst ausgesetzt werden.

Eine anschauliche Anwendung dieses Prinzips ist in Gaza zu sehen, wo Israel – nach westlicher Darstellung – Gräueltaten begehen muss, um sich zu verteidigen und „die einzige Demokratie im Nahen Osten“ vor der Bedrohung durch arabisch-islamische autokratische Akteure zu retten: Hamas, Hisbollah und Iran.

Es versteht sich von selbst, dass eine Bedrohung, wenn sie nicht eintritt, erfunden werden muss, da sonst das gesamte intellektuelle Konstrukt der westlichen Identität zusammenbrechen könnte. Und in den letzten zwei Jahrzehnten haben die westlichen politischen Eliten und ihre zahlreichen Sprachrohre in den Mainstream-Medien eine beachtliche Fähigkeit entwickelt, eine breite Palette von Bedrohungen zu erfinden und zu propagieren.

Interne Bedrohungen

Diese Frage wird auch in einem kürzlich erschienenen Aufsatz von Hal Brands in Foreign Affairs mit dem Titel „The Age of Amorality: Can America Save the Liberal Order Through Illiberal Means?“.

Brands behauptet, dass „der einzige Weg, eine Welt zu schützen, die für die Freiheit geeignet ist, darin besteht, unreine Partner zu umwerben und sich an unreinen Handlungen zu beteiligen“. Sein Essay zeigt binäres Denken und einen typisch westlichen Nullsummen-Ansatz, indem er den Wettbewerb der USA mit China und Russland als „die jüngste Runde in einem langen Kampf darüber, ob die Welt von liberalen Demokratien oder ihren autokratischen Feinden gestaltet wird“, beschreibt.

Der Krieg in der Ukraine könnte auch das Ergebnis von zwei Jahrzehnten Warnungen Moskaus sein, dass der Beitritt der Ukraine zur Nato eine rote Linie für die Sicherheit Russlands darstelle, so wie die sowjetischen Atomraketen, die Anfang der 1960er Jahre auf Kuba stationiert wurden, für die Sicherheit der USA waren. Oder dass der Angriff der Hamas am 7. Oktober auf mehr als ein halbes Jahrhundert brutaler Besatzung palästinensischen Landes folgte, die Israel dank des politischen Schutzschildes Washingtons mit einer Straffreiheit durchgeführt hat, die in der jüngeren Geschichte keinem anderen Land gewährt wurde.

Der Ukraine-Krieg signalisiert das Ende der westlichen Hegemonie

In Bezug auf China erwähnt Brands nicht die Tatsache, dass die Spannungen um Taiwan damit zusammenhängen könnten, dass die USA allmählich von ihrer „Ein-China-Politik“ abrücken, die in den 1970er Jahren eingeführt wurde und seitdem ein Eckpfeiler der ostasiatischen Stabilität war.

Während die USA die Sicherheitsbedenken ihrer Verbündeten als wichtig erachten, werden die anderer Akteure wie Russland, Iran und China in der Regel außer Acht gelassen, ebenso wie historische Missstände, etwa die der unter israelischer Besatzung lebenden Palästinenser. Wenn die Beweggründe und Sicherheitsbedenken der „Anderen“ bewusst ignoriert werden, ist es unmöglich, so zu tun, als ob Frieden oder Stabilität herrschen würden.

Diese Besessenheit von externen Bedrohungen, ob real oder imaginär, hindert die westlichen Demokratien daran, sich mit ihren eigenen, sehr realen Bedrohungen im Inland zu befassen. Der Diskurs „Autokratien gegen Demokratien“ ist ein Ablenkungsmanöver, das die Aufmerksamkeit der westlichen Öffentlichkeit von der internen Polarisierung, der Krise der repräsentativen Demokratie, der weit verbreiteten Ungleichheit und vielen anderen wichtigen Themen ablenken soll.

Die USA und ihre Verbündeten können nicht akzeptieren, dass die jahrhundertelange Vorherrschaft des Westens in der Welt schwindet, da sich das Kräfteverhältnis zugunsten des so genannten globalen Südens verschiebt. Der westliche Exzeptionalismus kann keine Arrangements zur Teilung der Macht oder echte Multipolarität akzeptieren. Die einzige Option, die bleibt, ist die Freund-oder-Feind-Darstellung.

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war unter anderem in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 war er im außenpolitischen Stab dreier italienischer Premierminister tätig. In jüngster Zeit war er Koordinator des Friedensprozesses im Nahen Osten, Sondergesandter der italienischen Regierung für Syrien und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

Übersetzt mit deepl.com

