Expelling US troops: Iraq’s resistance efforts gain steam in Baghdad As the Iraqi Resistance continues to pressure the US to halt support for Israel’s war on Gaza, Baghdad – and Moscow – align closer with their agenda to expel US troops from Iraq.

Bildnachweis: The Cradle

Vertreibung der US-Truppen: Iraks Widerstandsbemühungen gewinnen in Bagdad an Fahrt

Während der irakische Widerstand weiterhin Druck auf die USA ausübt, damit diese ihre Unterstützung für Israels Krieg gegen den Gazastreifen einstellen, nähern sich Bagdad – und Moskau – ihrem Ziel an, die US-Truppen aus dem Irak zu vertreiben.

Der Irak-Korrespondent von The Cradle

1.MÄRZ 2024

Überwachungsgeräte an einer lokalen Straße in Bagdad haben die Ermordung des Anführers der irakischen Hisbollah-Brigaden, Abu Baqir al-Saadi, durch einen US-Raketenangriff am 7. Februar gefilmt. Die Bilder zeigen, wie eine Rakete das Dach seines Fahrzeugs durchschlägt und dann nach rechts in die Al-Baladiyat-Straße abbiegt, wo sie einen Flammensog hinterlässt.

Vor dem Hintergrund des sich ausweitenden, von den USA unterstützten und bewaffneten israelischen Krieges gegen den Gazastreifen sollten die US-Luftangriffe gegen den Irak und Syrien eine deutliche Botschaft der Abschreckung an die iranischen Verbündeten in der Achse des Widerstands senden, die als Reaktion auf das Blutbad in Gaza US-Militärinteressen in Westasien ins Visier nehmen.

Stattdessen haben die Angriffe vor allem die irakische Regierung und ihre einheimischen Verbündeten in Verlegenheit gebracht, was zu einer Neubewertung der Beziehungen des Landes zu Washington geführt und die Forderung nach einem Ende der US-Militärpräsenz im Irak wiederbelebt hat.

Trotz der ständigen Drohungen und Einschüchterungstaktiken der USA, die seit Ende letzten Jahres zur Abschreckung des irakischen Widerstands eingesetzt werden, haben diese Gruppierungen ihr Engagement im Krieg in der gesamten Region schrittweise verstärkt und ausgeweitet, da sie sich dem palästinensischen Widerstand und seinen Befreiungszielen verpflichtet fühlen. Die irakischen Gruppen haben ein bestimmtes Ziel: Washington unter Druck zu setzen, bis es einen Waffenstillstand für den Gazastreifen erzwingt – ein strategisches Ziel, das die Einigkeit der Widerstandsgruppen im Irak und in der Region widerspiegelt.

In einem Gespräch mit The Cradle erläutert ein hochrangiger Führer des Islamischen Widerstands im Irak (IRI) die Bedeutung der von der Hamas geführten Al-Aqsa-Flutungsoperation, die am 7. Oktober 2023 beginnt. Er sagt, dass dieses Ereignis von den palästinensischen Widerstandsgruppen als ein Wendepunkt angesehen wird, der Schockwellen durch die Korridore der Macht in Tel Aviv, Washington und den verbündeten Hauptstädten geschickt hat.

Die Operation wird als historischer Prozess betrachtet, der den Status quo der letzten sieben Jahrzehnte in Frage stellt und die soziale, sicherheitspolitische und militärische Dynamik in der Region neu definiert, erklärt die Quelle.

Einheit der Fronten“: Umsetzung der Theorie in die Praxis

Kaum zwei Wochen nach der Al-Aqsa-Flut und ihren Folgen stellte der Irak-Korrespondent von The Cradle die Frage: „Werden sich Jemen und Irak der Al-Aqsa-Flut in Palästina anschließen?“ Damals wurde festgestellt, dass eine mögliche Beteiligung anderer Mitglieder der Widerstandsachse als der libanesischen Hisbollah an dem Krieg „wahrscheinlich in Form von Drohnen- und Raketenangriffen auf bestimmte Ziele erfolgen würde, wie es die strategische Konvergenz der Widerstandsachse in der Einheit der Fronten vorsieht“.

Die „Krise am Roten Meer“, die sich an der von der Ansarallah geführten jemenitischen Front entwickelt hat, sowie die zahlreichen Angriffe des irakischen Widerstands auf US-Basen im Irak und in Syrien seit Oktober scheinen diese Hypothese zu bestätigen.

Im Falle des Irak wurde die größte militärische Last von vier der vom Generalsekretär der Kataib Hisbollah, Abu Hussein al-Hamidawi, genannten Widerstandsgruppen getragen: seiner eigenen Gruppe Kataib Hisbollah, Harakat al-Nujaba, Kataib Sayyid al-Shuhada und Ansarallah al-Aufiaa. Wie ein IRI-Beamter gegenüber The Cradle erklärte:

„Die Fronten werden nach dem Ermessen der Führer (dieser Gruppen) selbst eröffnet, und zwar auf der Grundlage religiöser, ideologischer und moralischer Verpflichtungen, die sich aus der Natur des irakischen Charakters ergeben.“

In den letzten Monaten hat die IRI ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt, indem sie in rund 188 separaten Militäroperationen gegen US-Ziele eine Vielzahl von Taktiken und Waffen einsetzte. Diese reichen von Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Irak bis hin zu Drohnenangriffen auf US-Besatzungstruppen in Syrien und umfassen sogar Angriffe auf weit entfernte israelische Gebiete wie Ashdod, Haifa und die besetzten Golanhöhen.

Eine offizielle Quelle in der IRI bestätigt gegenüber The Cradle: „Wir haben mit ballistischen Raketen amerikanische Stützpunkte bombardiert, auch die im Irak, und das war nicht auf entfernte Ziele in der Tiefe oder in den besetzten Gebieten beschränkt.“

Als die Spannungen jedoch eskalierten, wurden die Spannungen in den Beziehungen zwischen Bagdad und Washington deutlich spürbar. Die irakische Regierung sah sich zwischen der Peinlichkeit einer Komplizenschaft und der Herausforderung, die Kontrolle über die Sicherheitsangelegenheiten zu behalten, gefangen. Sogar einige der Widerstandsgruppen selbst spürten den Druck von außen, insbesondere die Kataib Hisbollah, die am 31. Januar eine vorübergehende Aussetzung der Operationen gegen die US-Streitkräfte und israelische Ziele ankündigte.

Die Aussetzung erfolgte unmittelbar nach der Tötung von drei US-Soldaten im Tower 22 an der jordanisch-syrischen Grenze im Rahmen einer in ihrer Tiefe beispiellosen Operation des irakischen Widerstands, die als direkte Herausforderung der vermeintlichen Unbesiegbarkeit Washingtons angesehen wurde. Wie erwartet, führte die Operation zu einer Verschärfung der Spannungen, die in den folgenden Tagen eine heftige Pendeldiplomatie auslöste und eine starke, unverhältnismäßige militärische Antwort der USA provozierte.

Wirtschaftliche und strategische Überlegungen

Für Gruppierungen wie Kataib Hisbollah und Al-Nujaba war die Entscheidung, die Operationen einzustellen, ein kalkulierter Schritt, um die Reaktion Washingtons abzuschätzen. Die gezielte Ermordung des Hisbollah-Kommandeurs Abu Baqir al-Saadi durch das US-Militär hat sie jedoch überrumpelt und eine scharfe Verurteilung des US-Angriffs aus Bagdad hervorgerufen. Saadis Gruppe gehört übrigens zu den Volksmobilisierungseinheiten, die ISIS besiegt haben, und steht daher unter dem Schutz der irakischen Streitkräfte.

Diesmal hatte die irakische Regierung keine andere Wahl, als sich auf die Seite des Widerstands zu stellen, während die IRI den USA eine strenge Warnung aussprach, in der sie eine Rückkehr zu den Operationen signalisierte.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris lud daraufhin den irakischen Premierminister Mohammed Shia al-Sudani zu einem Besuch in Washington ein. Ein auf September 2023 verschobener Besuch im Weißen Haus, bei dem er mit US-Präsident Joe Biden zusammentreffen sollte, macht Sudani zum einzigen irakischen Premierminister, der die USA noch nicht in offizieller Funktion besucht hat.

Nach der Rückkehr des irakischen Premierministers aus München Anfang Februar traf die US-Botschafterin im Irak, Elena Romansky, mit ihm zusammen, um die Agenda für seinen bevorstehenden Besuch in den USA zu koordinieren und eine Abstimmung der zu besprechenden Themen sicherzustellen.

Romansky erklärte, dass „die Staats- und Regierungschefs auch die Bedeutung der Fortführung der höheren Militärkommission zwischen den USA und dem Irak erörterten, die den Übergang zu einer dauerhaften bilateralen Sicherheitspartnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und dem Irak ermöglichen wird und der natürliche nächste Schritt ist, um auf der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit der letzten zehn Jahre zwischen dem Irak und der Koalition zur Bekämpfung von ISIS aufzubauen.“

Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass diese diplomatischen Initiativen auf eine Reihe von Zwangsmaßnahmen des US-Finanzministeriums folgten, um den Wert des irakischen Dinars gegenüber dem US-Dollar zu verringern. Während der Irak – sowohl offiziell als auch unter seinen verschiedenen politischen Gruppierungen – darauf beharrt, dass der Einsatz des irakischen Ölexportvolumens als Druckmittel auf dem Weltmarkt ein unwirksames Verhandlungsinstrument ist, gibt es diejenigen, die die Gelegenheit der Marktknappheit nutzen wollen, um ihren Anteil um zwei Millionen Barrel zu erhöhen.

Sudanis Aufgabe ist schwierig. Er muss eine Lösung finden, die die Verpflichtung seiner Regierung zum Abzug ausländischer Streitkräfte von irakischem Boden erfüllt, ohne negative Auswirkungen auf die USA auszulösen.

Bagdad stärkt dem Widerstand den Rücken

Berichten zufolge soll der irakische Premierminister mit der IRI vereinbart haben, ihre militärischen Operationen gegen US-Stützpunkte auszusetzen, um seine Verhandlungen über den vollständigen Abzug der internationalen Koalitionstruppen aus dem Irak zu erleichtern.

Jede diesbezügliche Entscheidung könnte jedoch eine negative Reaktion Washingtons hervorrufen, das ein ganzes Arsenal von Druckmitteln einsetzt. Dies ist besonders besorgniserregend, da die irakischen Öleinnahmen immer noch über die US-Bundesbank abgewickelt werden müssen, bevor sie an Bagdad ausgezahlt werden.

Die Mitglieder des irakischen Repräsentantenrats arbeiten aktiv an einem Gesetz zum Abzug ausländischer Truppen aus dem Irak, wobei die schiitisch dominierte Mitte und der Süden des Landes die Mehrheit stellen. Die sunnitischen Fraktionen stehen den Bemühungen der Koordinationsblöcke um die Verabschiedung eines solchen Gesetzes jedoch nach wie vor ablehnend gegenüber. Darüber hinaus lehnen die kurdischen Parteien, insbesondere die Demokratische Partei Kurdistans, jeden Gedanken an einen militärischen Abzug der USA aus dem Irak vehement ab.

Als Reaktion auf diese Dynamik hat das russische Außenministerium die Bereitschaft Moskaus bekundet, die irakischen Streitkräfte nach dem Abzug der unerwünschten ausländischen Truppen zu unterstützen. Das russische Angebot hat den Druck auf Washington erhöht und zu einer Neubewertung der schwindenden strategischen Position der USA in Westasien geführt.

Forscher, die der irakischen Koalition des Koordinationsrahmens nahe stehen, einem Zusammenschluss irakischer politischer Parteien, die bei der Bildung von Sudanis Regierung eine Schlüsselrolle spielten, vermuten, dass diese Entwicklung – in Verbindung mit dem militärischen Druck des Widerstands – die offizielle irakische Haltung gestärkt und die USA gezwungen hat, sich auf die Forderungen des irakischen Kabinetts einzulassen und diese zu berücksichtigen.

In dem Maße, wie die Widerstandsgruppen ihre militärischen Operationen als Reaktion auf den von den USA unterstützten israelischen Angriff auf den Gazastreifen verstärken, wird deutlich, dass es eine wachsende Synergie zwischen der irakischen Regierung und den vom Iran unterstützten Teilen der Streitkräfte gibt.

Diese Verbindung ist Teil einer breiteren regionalen Widerstandsgruppe, deren strategisches Ziel nicht nur die Befreiung Palästinas, sondern auch die Wahrung der Souveränität des Irak in seiner Gesamtheit ist.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …