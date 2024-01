https://mondoweiss.net/2024/01/the-failure-of-zionism-and-the-triumph-of-the-israel-lobby/

Der tote Körper eines fünf Monate alten palästinensischen Babys namens Muhammad Hani Al-Zahar wird von seiner Mutter Asmahan Attia Al-Zahar und seinem Großvater Attia Abu Amra nach den israelischen Luftangriffen am Ende der humanitären Pause in Deir Al-Balah, Gaza, am 1. Dezember 2023 in das Al-Aqsa Martyrs Hospital gebracht. 32 Palästinenser wurden innerhalb von 3 Stunden nach dem Ende der humanitären Pause in Gaza getötet. Foto von Omar Ashtawy apaimages

Übersetzt mit Deepl.com

Das Versprechen des Zionismus, den Juden Freiheit in ihrem eigenen Land zu geben, ist völlig gescheitert. Juden sind in Israel unsicherer denn je, während das Versprechen amerikanischer Juden, Israel blind zu unterstützen, es Israel ermöglicht hat, sich in eine faschistische, suprematistische Ecke zu manövrieren.

Das Scheitern des Zionismus und der Triumph der Israel-Lobby

Von Philip Weiss

27. Januar 2024

Der tote Körper eines 5 Monate alten palästinensischen Babys namens Muhammad Hani Al-Zahar wird von seiner Mutter Asmahan Attia Al-Zahar und seinem Großvater Attia Abu Amra nach den israelischen Luftangriffen am Ende der humanitären Pause in Deir Al-Balah, Gaza, am 1. Dezember 2023 in das Al-Aqsa Martyrs Hospital gebracht. 32 Palästinenser wurden innerhalb von 3 Stunden nach dem Ende der humanitären Pause in Gaza getötet. Foto von Omar Ashtawy apaimages

Der tote Körper eines fünf Monate alten palästinensischen Babys namens Muhammad Hani Al-Zahar wird von seiner Mutter Asmahan Attia Al-Zahar und seinem Großvater Attia Abu Amra nach den israelischen Luftangriffen am Ende der humanitären Pause in Deir Al-Balah, Gaza, am 1. Dezember 2023 in das Al-Aqsa Martyrs Hospital gebracht. 32 Palästinenser wurden innerhalb von 3 Stunden nach dem Ende der humanitären Pause in Gaza getötet. Foto von Omar Ashtawy apaimages

Das Ziel des Zionismus war einfach: Der Wunsch der Juden, „ein freies Volk in unserem Land zu sein“. Diese Worte stehen in der Hymne.

Gemessen an diesem Ziel würde jeder vernünftige Mensch zu dem Schluss kommen, dass der Zionismus völlig gescheitert ist. Heute fühlen sich die Juden in Israel weniger sicher als je zuvor, und sie führen einen weiteren in einer endlosen Reihe von Kriegen, um zu versuchen, das Gefühl der Sicherheit zu erlangen, das sie nie hatten.

Der heutige Krieg ist ein „existenzieller“ Krieg – sagen die Kommentatoren auf i24 – und doch richtet er sich gegen die nichtjüdischen Menschen, unter denen die Zionisten leben. Und er ist auch umfangreich und ergebnisoffen und bedroht den Frieden im gesamten Nahen Osten und sogar in der Welt. Denn Israels Krieg mit dem Iran ist ebenfalls „existenziell“. Und der Krieg gegen die Boykottkampagne ist „existenziell“.

Die Israelis werden für ihre Handlungen allgemein gehasst. „Die Welt sieht Israelis als Monster“ – erklärt sogar ein liberaler amerikanisch-israelischer Jude gegenüber Americans for Peace Now.

Die Gründe für diesen Hass sind offensichtlich. Die Zionisten haben den Menschen, die bei ihrer Ankunft auf dem Land lebten, jegliche Rechte verweigert, und sie haben nie aufgehört, sich zu wehren (was andere sicherlich auch tun würden – auch mit Terror gegen Zivilisten). Die Weltgemeinschaft ist zu Recht verärgert und angewidert von den endlosen Berichten auf Al Jazeera über palästinensische Kinder, die ohne Betäubung operiert werden. Selbst PBS kann die Realität nicht ignorieren.

Grafik auf PBS News Hour zur Illustration des Interviews vom 23. Januar 2024 mit Martin Griffiths, Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinator.

Grafik auf PBS News Hour zur Illustration des Interviews vom 23. Januar 2024 mit Martin Griffiths, Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinator.

Die politische Lektion des 7. Oktober liegt ebenfalls auf der Hand: Israel und sein Schoßhündchen, die USA, versuchten, die Politik der Umgehung Palästinas auszuweiten und die arabischen Monarchien zu bestechen, damit sie über die Apartheid hinwegsehen und die Beziehungen zu Israel normalisieren – und bekamen das, was einige als den schlimmsten Krieg seit Bestehen Israels bezeichnet haben. Die politische Lektion lautet: Man darf die palästinensische Leibeigenschaft niemals als gegeben hinnehmen, selbst wenn man eine Atommacht und eine Wirtschaftsmacht mit einem europäischen Lebensstandard ist.

Heute wird das Scheitern von Israels jüngstem existenziellen Krieg in den Berichten der israelischen Medien deutlich: Das Ziel war, die Hamas loszuwerden, aber ach ja, es ist unmöglich, die Hamas loszuwerden, und in der Zwischenzeit sterben die Geiseln sowieso. Und wenn die Geiseln geopfert werden, um die Hamas loszuwerden, „wird die israelische Gesellschaft nicht in der Lage sein, mit sich selbst zu leben.“

Israel hatte vom ersten Tag an eine Nullvision für diesen Krieg. „Der Krieg, der als der vielleicht am meisten gerechtfertigte Krieg in der Geschichte des Staates Israel begann, geht ohne klare politische Ziele weiter“, schreibt ein J-Street-Funktionär.

Israel tötet also einfach Zivilisten und zerstört Städte. Es hat noch nicht einmal hochrangige Hamas-Führer getötet (die New York Times verschweigt diese Nachricht), obwohl es ein Gebiet von der Größe Philadelphias bombardiert hat, gegen das die Ukraine wie ein Spaziergang aussieht.

Wie die Leser hier wissen, liegen mir die Juden, die amerikanisch-jüdische Kultur und ihr Beitrag zur Zivilisation sehr am Herzen. Die Juden sind meine ethnische Gemeinschaft, für die ich Liebe und Stolz empfinde; und es ist heute für jeden vernünftigen Beobachter offensichtlich, dass der Zionismus für das jüdische Volk eine reine Tragödie ist. Der Glaube, man könne mit überwältigender Gewalt einen Staat für die eigene Religion auf dem Land errichten, auf dem andere leben, ist eine mörderische und rassistische Illusion.

Und doch ist das jüdische Leben mit dieser Wahnvorstellung verbunden.

Die amerikanischen Juden sind mit überwältigender Mehrheit für diesen Krieg, der so sinnlos und hasserfüllt ist, dass er 25.000 Menschen getötet hat, die große Mehrheit davon Frauen und Kinder.

Warum sind sie damit einverstanden? Weil wir damit aufgewachsen sind, dass uns gesagt wurde, Israel sei das große Projekt des jüdischen Volkes im 20. Jahrhundert ist. Weil uns gesagt wurde, dass wir bei diesem Projekt eine wesentliche Rolle zu spielen haben, nämlich Israel politisch und diplomatisch im Schoß der Supermacht zu unterstützen.

Amerikanische Juden und jüdische Organisationen spielten diese Rolle bis zum Äußersten. Seit 1973, wenn nicht schon länger, haben sie mit enormer Geschlossenheit gehandelt – bis heute, bis zur Zerstörung der palästinensischen Krankenhäuser und all der verstümmelten palästinensischen Kinder, die vor den Augen der Welt ohne Betäubung operiert werden. Nur damit Joe Biden mehr Bomben schickt.

Die amerikanischen Juden haben Kriegsverbrechen ermöglicht, weil wir nicht an der Front sind und daher nicht in der Lage sind, die Juden zu verurteilen, deren Kinder in Uniform sind. Und, was noch wichtiger ist, wegen des Zusammengehörigkeitsgefühls einer Minderheit – wir müssen angesichts einer feindlichen Welt zusammenhalten -, das während der Verfolgungen in Europa und insbesondere nach dem Holocaust zu unserem Ethos wurde. Wenn wir uns nicht um die Juden kümmern, wird es niemand anderes tun.

So ist heute die privilegierteste, hochgebildete ethnische Gruppe in Amerika aus einem Gefühl der Ethnozentrik heraus mit einem brutal gescheiterten Projekt des religiösen Nationalismus verbunden. Und sie muss endlos Bombenanschläge verteidigen, bei denen palästinensische Kinder ohne Betäubung operiert werden. (Liberale Zionisten eingeschlossen).

Die Israel-Lobby hatte ein Leitmotiv. Zwischen der israelischen Regierung und der amerikanischen Regierung darf es niemals zu einer Annäherung kommen. Die Lobby hat sich durchgesetzt. Heute haben sogar liberale zionistische Gruppen wie J Street und New Israel Fund die ethnische Säuberung des Gazastreifens abgesegnet, weil die einzige Möglichkeit für eine winzige Minderheit der US-Bevölkerung, Einfluss auszuüben, darin besteht, mit anderen jüdischen Gruppen gemeinsame Sache zu machen, einschließlich der rechtsgerichteten, offen rassistischen Zionisten.

Es gibt nur ein paar mutige Abweichler in der jüdischen Gemeinschaft: die mutigen Waffenstillstandsgruppen IfNotNow und Jewish Voice for Peace. Alle anderen sind aus blindem Ethnozentrismus bei der Massenabschlachtung dabei. (Moment, stoppt die Druckmaschinen – J Street hat gerade einen Waffenstillstand nach 25.000 Toten gefordert).

Dies ist eine große Tragödie. Für die Palästinenser, versteht sich. Aber auch für die Welt und für die Juden. Die israelische Gesellschaft befindet sich heute in einer verzweifelten und gefährlichen Lage, weil sie sich selbst in eine rassistisch-vorherrschende Ecke gedrängt hat, indem sie wiederholte Teilungsangebote zunichte gemacht hat, wobei die amerikanischen Juden jegliche Kritik an ihren Handlungen verhindert haben.

Seit Jahren gibt es Warnungen. Amerikanische Interessenvertreter warnten uns vor den Gefahren der Israel-Lobby für die außenpolitische Unabhängigkeit der USA. Palästinensische Solidaritätsgruppen riefen wiederholt zu gewaltfreiem Boykott und Divestment nach südafrikanischem Vorbild auf, um die israelische Besatzung zu beenden und die ethnische Säuberung zu stoppen.

Beide Kräfte wurden als antisemitisch abgetan, weil sie für Demokratie und Menschenrechte eintraten. J Street bezeichnete sogar die noble BDS-Bewegung als antisemitisch.

Wie ich schon oft am faschistischen Qalandiya-Kontrollpunkt nachgedacht habe – es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für diejenigen, die hierher kommen und Zeuge der Apartheid werden, dann nach Hause gehen und sie leugnen.

Die Risiken, die die Israel-Lobby mit dem Leben anderer eingegangen ist, stellen einen historischen moralischen Zusammenbruch dar. Jetzt müssen wir alle für ein Wunder beten.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …