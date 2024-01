https://www.aljazeera.com/opinions/2024/1/26/icj-israel-decision-a-new-world-order-in-the-making

Demonstranten halten eine palästinensische Flagge, während sie sich vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) versammeln, während die Richter über Sofortmaßnahmen gegen Israel entscheiden, nachdem Südafrika die israelische Militäroperation im Gazastreifen als staatlich gelenkten Völkermord bezeichnet hat, in Den Haag, Niederlande, 26. Januar 2024 [Piroschka van de Wouw/Reuters]

Übersetzt mit Deepl.com

Das Apartheidland Israel und seine mächtigen Unterstützer müssen sich nun endlich für ihre wiederholten und langjährigen Verstöße gegen das Völkerrecht verantworten.

IGH-Urteil zu Israel: Eine neue Weltordnung im Entstehen

Haidar Eid

26. Januar 2024

Nach dem Zwischenurteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel können wir mit Zuversicht sagen, dass eine neue Weltordnung im Entstehen begriffen ist.

Der Weltgerichtshof hat heute bestätigt, dass die von Südafrika im Rahmen der Völkermordkonvention erhobene Anklage, wonach Israel Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen verübt hat, verübt und die Gefahr besteht, dass es weiterhin Völkermord begeht, plausibel“ ist. Es hat ferner entschieden, dass Israel „alle Maßnahmen“ ergreifen muss, um Völkermord in Gaza zu verhindern. Das Gericht hat es unterlassen, einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand zu fordern, der bereits von der absoluten Mehrheit der Weltbevölkerung gefordert wurde. Dennoch wurden die meisten der von der Republik Südafrika geforderten „vorläufigen Maßnahmen“ vom Gerichtshof gebilligt. Es ist schwer vorstellbar, wie Israel diese Maßnahmen umsetzen und seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention erfüllen kann, ohne einem Waffenstillstand zuzustimmen.

Es gibt natürlich keine Anzeichen dafür, dass Israel die Absicht hat, die Bestimmungen des Gerichtshofs zu befolgen. Tatsächlich hat Israel, seit der IGH vor zwei Wochen den Fall Südafrikas verhandelt hat, seine völkermörderischen Handlungen im Gazastreifen noch verstärkt.

Allein in den letzten 24 Stunden hat es 21 Massentötungen durchgeführt, bei denen 200 Menschen getötet und 370 Zivilisten verletzt wurden. Die Botschaft Israels an den Gerichtshof und die ganze Welt ist also klar: Es schert sich nicht um die Meinung, die Forderungen oder die „Maßnahmen“ irgendeiner internationalen Institution – ob rechtlich oder politisch. Es wird tun, was ihm gefällt.

Alles in allem wurden in den letzten drei Monaten mehr als 1 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens getötet und weitere 2,2 Prozent verletzt. Der größte Teil der Enklave wurde zerstört, und fast alle der mehr als zwei Millionen Einwohner wurden vertrieben. Die unerbittliche Belagerung und die gezielten Angriffe auf Krankenhäuser haben zum Zusammenbruch des Gesundheitssystems geführt. Es gibt so gut wie keine medizinische Versorgung mehr, und die Menschen sterben an Hunger und Krankheiten, darunter Hepatitis A und Leishmaniose. Selbst die kleinste Verletzung kann zum Todesurteil werden, da es äußerst schwierig ist, die Hygiene aufrechtzuerhalten und Infektionen zu verhindern. Hunderte von Frauen erlitten Fehlgeburten, und viele andere starben bei der Geburt, weil es keine medizinische Versorgung gab.

Vor diesem Hintergrund ist es keine Überraschung, dass der Weltgerichtshof es für „plausibel“ hält, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Doch angesichts des mangelnden Interesses Israels an der Einhaltung des Völkerrechts – und der bedingungslosen Unterstützung, die es vom Westen genießt – gibt es wenig Grund zu erwarten, dass es sein Verhalten aufgrund des vernichtenden Zwischenurteils des Gerichts ändern wird.

Warum also hat Südafrika Israel vor den IGH gebracht, und warum ist das heutige Urteil wirklich von Bedeutung?

Wie Südafrika bekräftigte, müssen „Israels völkermörderische Handlungen“ „im breiteren Kontext der 75-jährigen Apartheid Israels“ verstanden werden. Israel hat seit 1948 zahlreiche Verstöße gegen das Völkerrecht begangen, darunter Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sein Apartheidregime und seine illegale Besatzung verweigerten den Palästinensern fast ein Jahrhundert lang die elementarsten Menschenrechte. Es verabschiedete ein rassistisches „Nationalstaatsgesetz“, in dem es heißt, dass „das Recht auf nationale Selbstbestimmung“ in Israel „nur dem jüdischen Volk zusteht“, das Hebräisch als Israels Amtssprache festschreibt und „die jüdische Besiedlung als nationalen Wert“ festschreibt und dem Staat aufträgt, „sich für ihre Errichtung und Entwicklung einzusetzen“.

Nach der ethnischen Säuberung des größten Teils des historischen Palästinas durch Massaker und Raub im Jahr 1948 wurde die Bevölkerung des Gazastreifens in diesem Streifen eingekerkert, was der mutige israelische Historiker Ilan Pappe in seinem jüngsten Buch The Biggest Prison on Earth: A History of Gaza and the Occupied Territories, als „ethnische Säuberung mit anderen Mitteln“ bezeichnet. „Die Palästinenser im Gazastreifen sind in ihrem eigenen Gebiet eingeschlossen, müssen aber nicht in die nationale Gesamtbevölkerung eingerechnet werden, da sie sich nicht frei bewegen, entwickeln oder ausdehnen können und auch keine grundlegenden Bürger- und Menschenrechte haben“, erklärte Pappe.

Seit seiner Gründung hat Israel daran gearbeitet, die einheimische Bevölkerung Palästinas durch ethnische Säuberung, Apartheid, Ghettoisierung und Segregation zu eliminieren. Und jetzt begeht es den ersten live übertragenen und weltweit beobachteten Völkermord in der Geschichte der Menschheit.

Wie konnte Südafrika, ein Land, das selbst die schlimmsten Formen des Siedlerkolonialismus, der ethnischen Säuberung und der Rassentrennung erlebt hat, ein Land, das erfolgreich ein bösartiges Apartheidregime zerstört und durch eine multirassische, multikulturelle, fortschrittliche Demokratie ersetzt hat, angesichts der Verbrechen Israels schweigen?

Das konnte es nicht.

Die Südafrikaner erkannten, dass ein Nichthandeln gegen Israels anhaltenden Völkermord in Gaza bedeutet hätte, dass sie keine Lektion aus den Massakern von Sharpeville und Soweto, aus allem, was sie unter der Siedler-Kolonialherrschaft und der jahrelangen Apartheid ertragen mussten, gelernt hätten.

Sie haben erkannt, dass die internationale Gemeinschaft jetzt, da die israelische Besatzung und Unterdrückung ihren völkermörderischen Höhepunkt erreicht hat, nicht mehr den Luxus hat, abzuwarten, Erklärungen abzugeben und auf das Beste zu hoffen. Jede einzelne Minute der Untätigkeit bringt den Palästinensern mehr Verlust, mehr Tod und mehr Verzweiflung.

Also haben sie gehandelt – sie brachten Israel vor den höchsten Gerichtshof der Welt und beschuldigten es, das abscheulichste Verbrechen der Welt zu begehen: Völkermord.

Auch wenn Israel die Urteile und Bestimmungen des Gerichts nicht beachtet, wird die historische Haltung Südafrikas dennoch Konsequenzen haben. Wie das südafrikanische Ministerium für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit nach der vorläufigen Entscheidung des IGH erklärte: „Drittstaaten wissen jetzt, dass die ernsthafte Gefahr eines Völkermordes an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza besteht. Sie müssen daher auch unabhängig und unverzüglich handeln, um einen Völkermord durch Israel zu verhindern und sicherzustellen, dass sie nicht selbst gegen die Völkermordkonvention verstoßen, auch nicht durch Beihilfe oder Unterstützung bei der Begehung von Völkermord. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Verpflichtung für alle Staaten, die Finanzierung und Unterstützung von Israels Militäraktionen einzustellen, die offensichtlich völkermörderisch sind.“

Mit diesem Fall hat Südafrika nicht nur Israel, sondern das gesamte globale Justizsystem vor Gericht gestellt. Dieser Fall ist ein wichtiger Wendepunkt für die Menschheit, denn es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein Land des Globalen Südens mutig eine vom kolonialen Westen gezogene rote Linie überschreitet und von seiner Lieblingssiedlerkolonie Israel verlangt, für die Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden, die es seit langem gegen ein indigenes Volk begeht. Heute steht dank Südafrika der gesamte koloniale Westen und seine jahrhundertelange Geschichte von Diebstahl, Enteignung und Ungerechtigkeit vor dem Weltgerichtshof.

Künftige Generationen werden sich an den 26. Januar 2024 als den Tag erinnern, an dem die Welt endlich beschlossen hat, einen völkermordenden Staat und seine mächtigen Hintermänner für wiederholte, langjährige Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, eine neue Weltordnung ist im Entstehen begriffen.

Haidar Eid ist außerordentlicher Professor an der Al-Aqsa-Universität in Gaza.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …