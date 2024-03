Hezbollah ‚ratios‘ Israel in expanding war front Having established a 1:1 kill ratio in the past six months of border clashes, Hezbollah has now set its sights on high-value Israeli targets to counter Tel Aviv’s strikes into Lebanon’s geographic depth.

Nachdem die Hisbollah in den vergangenen sechs Monaten bei den Grenzkonflikten ein Tötungsverhältnis von 1:1 erreicht hat, hat sie nun hochwertige israelische Ziele ins Visier genommen, um Tel Avivs Angriffen in der geografischen Tiefe des Libanon zu begegnen.

Das „Verhältnis“ verschleiern: Israel verschweigt mehr als 200 tote Soldaten an der Libanonfront

Von Khalil Nasrallah

28. MÄRZ 2024

Seit dem 8. Oktober wurden mehr als 230 israelische Soldaten von Hisbollah-Kämpfern bei grenzüberschreitenden Operationen gegen den Besatzungsstaat getötet, so die von The Cradle eingeholten Felddaten.

Dies deutet darauf hin, dass der libanesische Widerstand in den letzten sechs Monaten der militärischen Auseinandersetzungen die gleiche Anzahl an getöteten Soldaten auf beiden Seiten erreicht hat.

Diese Leistung ist ebenso bedeutsam wie beeindruckend, wenn man bedenkt, dass „relativ schlecht bewaffnete und in der Regel zahlenmäßig unterlegene Volkswiderstandskräfte niemals ein 1:1-Verhältnis gegen hochtechnisierte, schwer bewaffnete kolonialistische und neokolonialistische Kräfte erreichen“, wie ein Analyst nach dem Krieg Israels gegen den Libanon 2006 feststellte.

Hisbollahs neues „Zielverhältnis

Während die Hisbollah das Martyrium ihrer gefallenen Kämpfer mit der Bekanntgabe von Namen und Zahlen ehrt, kontrolliert das israelische Militär den Informationsfluss über seine Opfer streng, verschleiert das wahre Ausmaß seiner Verluste und spielt die Bedeutung wichtiger israelischer Einrichtungen herunter, die von Drohnen und Raketen der Hisbollah an der Nordfront des Landes getroffen wurden.

Jüngsten Berichten zufolge wurden seit dem 8. Oktober 258 Hisbollah-Kämpfer getötet, während Israel nur 10 Todesopfer unter seinen Streitkräften zu beklagen hat – eine höchst unwahrscheinliche Zahl, wenn man bedenkt, dass die Hisbollah in großem Umfang Kriegsfilmmaterial verbreitet, das ihre israelischen Truppen bei gezielten Operationen zeigt.

Zum Vergleich: Während des israelischen Krieges gegen den Libanon im Jahr 2006, der nur 34 Tage dauerte, schätzt man die Verluste der Hisbollah auf etwa 250 tote Kämpfer gegenüber den von Israel angegebenen 121 toten Soldaten, wobei diese Zahl vermutlich deutlich höher liegt. Zehn israelische Tote an der libanesischen Grenze nach sechs Monaten erbitterter Kämpfe machen in diesem Zusammenhang wenig Sinn.

Arabisches „Kanonenfutter“ und ausländische Söldner

Tel Aviv trägt zu diesem „Nebel des Krieges“ bei, indem es Beduinen und drusische Truppen an seinen Fronten einsetzt, um die Verschleierung von Todesfällen in der Armee zu erleichtern.

So gewährt Israel beispielsweise den Familien von Soldaten der beduinischen Einheit „Qasasi al-Athar“, die an mehreren Grenzen Israels – Libanon, Gaza, Ägypten – eingesetzt wird, eine „materielle Unterstützung“, um insbesondere in Konfliktzeiten grenzüberschreitende Infiltrationen zu verhindern.

Schätzungen aus der Praxis zeigen, dass die meisten israelischen Todesopfer in den Reihen dieser Einheit zu beklagen sind.

In den letzten Jahren hat Israel eine Reihe von Militärpropaganda-Kampagnen gestartet, um die Vielfalt in seinen Reihen zu zeigen. Der stellvertretende Armeesprecher „Hauptmann Ayla“, ein arabischer Jude, organisierte 2020 eine Tour an der libanesisch-palästinensischen Grenze mit einem Offizier der Qasasi al-Athar-Einheit namens Ali Falah, der in der Nordbrigade arbeitet, um die Gefährlichkeit ihrer Arbeit am Point Zero zu verdeutlichen.

Es hat den Anschein, dass das israelische Militär die gleichen Strategien – die Bezahlung der Familien toter Beduinen – bei Soldaten aus der arabischen drusischen Gemeinschaft anwendet, die Teil einzelner Formationen und Bataillone oder der so genannten „lokalen Verteidigung“ in Dörfern nahe der libanesischen Grenze sind.

So gehören 70 Prozent des 299. Bataillons, das in der Gegend von Hurfaish – vier Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt – stationiert ist, der drusischen Gemeinschaft an. Das Bataillon hat an der tödlichen Front Verluste zu beklagen, aber Israel hat bisher nur einen einzigen Verlust zu beklagen.

Wie bei vielen Armeen, die mit dem Niedergang konfrontiert sind, haben sich Söldner in den Reihen der israelischen Streitkräfte fest etabliert und sind in den Kampfeinheiten der israelischen Armee aktiv. Viele von ihnen wurden während der Gaza-Aggression angeworben und anschließend an der Grenze zum Libanon eingesetzt.

Trotz der aktiven Beteiligung der Söldner bleibt ihr Tod oft unerkannt, und ihre Leichen werden stillschweigend repatriiert, ohne dass sie offiziell als gefallene Soldaten anerkannt werden. Es gibt Hinweise darauf, dass eine beträchtliche Anzahl von ihnen an der Grenzfront ums Leben gekommen ist.

Sinkende Moral: Warum Israel die Zahl seiner Toten verschweigt

Die beispiellosen Ereignisse der Operation „Al-Aqsa-Flut“ des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober haben einen bedrohlichen Schatten auf das gesamte israelische Projekt geworfen und Schockwellen durch alle Bereiche der Gesellschaft geschickt.

Mit der Erklärung Tel Avivs zum totalen Krieg gegen den Gazastreifen und dem plötzlichen Ausbruch des Konflikts an einer zweiten Front im Südlibanon erreichte die Angst einen Fieberpegel.

Das israelische Militär war sich darüber im Klaren, dass es eine unüberwindbare Herausforderung darstellte, einen umfassenden Zweifrontenkrieg zu führen, insbesondere gegen den Libanon, wo die Hisbollah eine Armee von 100.000 Mann aufgestellt hat und über weitaus ausgefeiltere Waffen und eine bessere Ausbildung verfügt als der Widerstand in Palästina.

Darüber hinaus steht die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu unter einem noch nie dagewesenen Druck von mehreren innenpolitischen Fronten: Israelische Gefangene, die von den Widerstandsgruppen festgehalten werden, die Notwendigkeit, die erklärten Kriegsziele im Gazastreifen zu erreichen, die „Vertreibung“ von Hunderttausenden von israelischen Siedlern im Norden, Meuterei innerhalb seines Kriegskabinetts und die katastrophalen wirtschaftlichen Schäden, die der Krieg verursacht hat.

Infolgedessen hat das israelische Sicherheitsestablishment mit Unterstützung des Kriegsrats eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um der sich abzeichnenden Realität an der Nordgrenze zu begegnen, wobei es sich in erster Linie auf die Bemühungen der USA und diplomatische Interventionen stützt, um die Siedler zurückzubringen und die Gefangenen zu befreien – ohne auf militärische Aktionen zurückzugreifen, die wahrscheinlich keine idealen Ergebnisse garantieren.

Der Druck der vertriebenen Siedler im Norden und die zunehmende Erkenntnis, dass die Hisbollah einen physischen, geografischen Sicherheitspuffer innerhalb Israels geschaffen hat, haben die Entscheidung der Armee, ihre enormen militärischen Verluste – sowohl in Bezug auf Menschen als auch auf Material – zu verbergen, stark beeinflusst. Tel Aviv gibt diese Daten nicht an die Öffentlichkeit weiter, um Herausforderungen zu vermeiden, die zu einer Ausweitung und unkontrollierbaren Eskalation des Konflikts führen könnten.

Verhältnis: Qualität vor Tiefe

Um ihre Verluste zu verschleiern, versucht die Besatzungsarmee, ein Bild der Stärke zu vermitteln, indem sie Luftangriffe tief im Libanon startet. Diese sollen die Hisbollah abschrecken, ebenso wie die Drohungen hochrangiger israelischer Beamter wie des Generalstabschefs und Verteidigungsministers Yoav Gallant, der im November verkündete: „Was wir in Gaza tun, können wir auch in Beirut tun.“

Nachdem die Hisbollah in diesem Krieg bereits eine „Tötungsquote“ erreicht hat, wird vermutet, dass sie in ihrem Kampf gegen Israel eine neue „qualitative Quote“ anstrebt. Dazu gehört, dass die Hisbollah sorgfältig qualitative Ziele wie israelische Kasernen und Kommandozentralen auswählt – und nicht einfach Israels „Tiefenangriffe“ im Libanon nachahmt -, um den Feind abzuschrecken und ihre Ziele zu erreichen.

Um Israels Tiefenangriff entgegenzuwirken, hat die Hisbollah die Gleichung neu aufgestellt: Sie hat „qualitativen israelischen Zielen“ Vorrang vor der bloßen geografischen Entfernung eingeräumt. Dieser Strategiewechsel wurde nach dem israelischen Angriff auf den südlichen Vorort von Beirut zur Ermordung von Saleh al-Arouri, dem stellvertretenden Leiter des politischen Büros der Hamas, deutlich.

Als Reaktion darauf nahm der libanesische Widerstand einen wichtigen und sensiblen Standort in der Nähe der Grenze ins Visier – den Luftraumüberwachungsstützpunkt Meron – und fügte ihm damit einen schweren Schlag zu.

Die strategischen Manöver der Hisbollah haben Tel Aviv in eine schwierige Lage gebracht. Die sich entwickelnde Taktik des Widerstands stört die Operationen der Besatzungsarmee, stiftet Verwirrung und droht im Falle einer Ausweitung des Krieges mit einer Eskalation der Angriffe auf hochwertige Ziele.

Angriffe auf bestimmte Einrichtungen – wie die Salve von über 100 Raketen auf strategische Einrichtungen auf den Golanhöhen als Antwort auf einen israelischen Angriff auf Baalbeck Anfang des Monats – haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Sicherheit Israels.

Die gezielte und schnelle Vergeltung der Hisbollah unterstreicht ihre Bereitschaft, jedes Eindringen in sensible Gebiete zu kontern, die Einsatzregeln nach Belieben umzuschreiben und das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte entlang der Grenze aufrechtzuerhalten.

Warum die Hisbollah die Südfront des Libanon eröffnet hat

Als die Hisbollah am 8. Oktober letzten Jahres eine libanesische Front eröffnete, verfolgte sie zwei strategische Ziele: den Widerstand im Gazastreifen zu stärken und das israelische Militär an der Nordfront zu verwirren. Dies erforderte umfangreiche Truppenbewegungen, den Einsatz von Luftabwehrsystemen und eine erhöhte Bereitschaft der Luftwaffe, da Israel insbesondere in der Anfangsphase des Konflikts mit einer möglichen Eskalation rechnete.

Neben diesem Hauptziel wies Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah auf einen weiteren kritischen Punkt hin: Israels Verhalten im Libanon. Es wurde befürchtet, dass Tel Aviv die Front initiieren oder manipulieren könnte, um seine eigenen Ziele zu erreichen, möglicherweise in der Absicht der Abschreckung“.

Zu den übergeordneten Zielen der Hisbollah-Strategie gehörten die Unterstützung des Widerstands in Palästina, die Synchronisierung der Operationen mit der Dynamik des dortigen Konflikts, die Stärkung der Abschreckung gegen israelische Aggressionen und die Verhinderung groß angelegter Angriffe. Darüber hinaus wollte die Hisbollah mit ihren Aktionen auf dem Schlachtfeld klare Botschaften aussenden und die nachrichtendienstlichen Fähigkeiten und die Vielseitigkeit des Widerstands bei der Zielerfassung unter Beweis stellen.

Die Strategie zielt darauf ab, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern, um den strategischen Interessen Israels zu dienen, und gleichzeitig den im Norden stationierten feindlichen Kräften ständige Zermürbung zuzufügen.

Letztlich hat das Vorgehen der Hisbollah zu erheblichen Verlusten und Kosten für den Feind geführt, auch wenn diese geringer sind als die Kosten, die bei einer offenen Konfrontation entstehen würden. Die israelische Armee befindet sich also in einer von der Hisbollah geschickt geführten Front, in der die Berechnungen auf tatsächlichen Verlusten und nicht auf veröffentlichten Zahlen oder interner Propaganda beruhen.

Abgesehen von ihrer bemerkenswerten „Tötungsrate“ hat die Hisbollah den Einsatz für Tel Aviv erhöht, das nun jedes Mal, wenn es tiefer in libanesisches Gebiet vordringt, seine Verluste kalkulieren muss. Israels fehlgeleitete Tiefenstrategie hat nun ein „Qualitätsverhältnis“ zur Hisbollah geschaffen.

