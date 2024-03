https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-us-seeks-probe-into-video-of-israeli-army-burying-people-alive-17557435

Die USA, der größte Geber von Militärhilfe für Israel, prüfen die israelische Kriegsführung in Gaza und mögliche Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. / Foto: Reuters-Archiv

Live-Blog: USA fordern Untersuchung des Videos, in dem die israelische Armee Menschen lebendig begräbt

Freitag, 29. März 2024

Israels Krieg gegen die belagerten Palästinenser im Gazastreifen, der nun schon 175 Tage andauert, hat mindestens 32.552 Menschen getötet und 74.980 verwundet, während der Weltgerichtshof Israel auffordert, die Hungerkrise im Gazastreifen zu beenden.

0415 GMT – Die USA sind zutiefst beunruhigt über den „alarmierenden“ Inhalt eines Videos, das zeigt, wie israelische Streitkräfte zwei scheinbar unbewaffnete Palästinenser erschießen und mit einem Radlader begraben, und forderten eine Untersuchung.

Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte gegenüber Anadolu, man sei nicht in der Lage, das Video unabhängig zu überprüfen und werde dringend weitere Informationen von der israelischen Regierung einholen.

„Wir erwarten, dass dieser Vorfall gründlich untersucht wird und dass wir gegebenenfalls Rechenschaft verlangen“, sagte der Sprecher.

„Darüber hinaus haben wir deutlich gemacht, dass Israel verpflichtet ist, glaubwürdige Anschuldigungen über Verstöße gegen das Kriegsrecht zu untersuchen, eine angemessene Rechenschaftspflicht sicherzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass sich solche Verstöße wiederholen“, fügte der Sprecher hinzu.

Das von Al Jazeera Arabic ausgestrahlte Video zeigt die Opfer, wie sie auf offenem Gelände an der Küste des Gazastreifens spazieren gehen und dabei ein weißes Tuch – das internationale Zeichen für Kapitulation – schwenken.

Weitere Aktualisierungen

0217 GMT – Jemenitische Houthis beschießen 86 Schiffe seit Beginn des Gaza-Krieges

Die jemenitische Houthi-Gruppe hat nach eigenen Angaben seit Beginn des israelischen Gaza-Kriegs im vergangenen Oktober 86 Schiffe im Roten Meer, im Arabischen Meer und im Indischen Ozean angegriffen, die mit Israel, den USA und dem Vereinigten Königreich verbunden sind.

In einer Rede im Fernsehsender Al Masirah TV sagte der Houthi-Führer Abdulmalik Al Houthi, die jemenitische Marine, die mit der Gruppe verbündet ist, habe in dieser Woche neun Schiffe angegriffen.

Al Houthi sagte, dass die Gruppe bei den zehn Operationen in dieser Woche 37 ballistische Raketen und Drohnen eingesetzt habe und außerdem mehrere Ziele in der südisraelischen Stadt Eilat mit Raketen angegriffen habe.

Er betonte, dass die israelische Schifffahrt im Roten Meer erheblich eingeschränkt sei, und warnte, dass die Operationen fortgesetzt würden, wenn die Angriffe auf den Gazastreifen andauerten.

0322 GMT – Jordanien begrüßt zusätzliche Maßnahmen des Internationalen Gerichtshofs im Völkermordverfahren gegen Israel

Jordanien begrüßte die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH), im laufenden Völkermordverfahren gegen Israel auf Antrag Südafrikas zusätzliche vorläufige Maßnahmen anzuordnen, darunter die „ungehinderte Bereitstellung“ von Hilfsgütern für Gaza.

In einer von der amtlichen Nachrichtenagentur Petra zitierten Erklärung betonte das jordanische Außenministerium die Bedeutung der Umsetzung des IGH-Urteils, in dem Israel aufgefordert wird, den Völkermord in Gaza einzustellen und ungehinderte humanitäre Hilfe für die Palästinenser in Gaza zuzulassen.

In der Erklärung wurde die Notwendigkeit betont, mit den Vereinten Nationen bei der Einreise von humanitärer Hilfe zusammenzuarbeiten, die dazu beitragen würde, Israels Gräueltaten gegen das palästinensische Volk zu beenden und dem Hunger und der beispiellosen humanitären Tragödie ein Ende zu setzen.

Das Außenministerium betonte auch die Bedeutung einer „entschlossenen internationalen Haltung“, um den andauernden Krieg gegen Gaza zu beenden und Israel zu zwingen, seine Politik des Aushungerns der Palästinenser in Gaza zu beenden.

„Die katastrophalen Lebensbedingungen der Palästinenser im Gazastreifen haben sich weiter verschlechtert“, heißt es in der IGH-Anordnung, die sich auf die Veränderung der Situation seit dem Zwischenurteil vom 26. Januar bezieht.

0340 GMT – Japan will die Finanzierung des UN-Flüchtlingshilfswerks für Palästina wieder aufnehmen

Japan bereitet sich darauf vor, die Finanzierung des krisengeschüttelten UN-Flüchtlingshilfswerks (UNRWA), das fast die gesamte Hilfe für den Gazastreifen koordiniert, wieder aufzunehmen, so die Regierung.

Außenministerin Yoko Kamikawa traf am Donnerstag in Tokio mit dem Leiter des UNRWA, Philippe Lazzarini, zusammen, um die Maßnahmen zu erörtern, die das Hilfswerk zur Verbesserung der Verwaltung und Transparenz ergriffen hat.

„Japan und das UNRWA bestätigten, dass sie die endgültige Abstimmung über die notwendigen Maßnahmen zur Wiederaufnahme des japanischen Beitrags vorantreiben werden“, so das Außenministerium in einer Erklärung.

Japanischen Medienberichten zufolge wird die Wiederaufnahme der Finanzierung, die im Januar ausgesetzt worden war, für die erste Aprilhälfte erwartet.

0439 GMT – Pro-Palästina-Demonstranten prangern Biden vor dem Veranstaltungsort einer Spendengala in New York an

Hunderte von pro-palästinensischen Demonstranten versammelten sich am Donnerstag vor der Radio City Music Hall in New York City, um für US-Präsident Joe Biden vor den Präsidentschaftswahlen im November Spenden zu sammeln.

Die Demonstranten protestierten gegen Israels anhaltende Tötung von Zivilisten im Gazastreifen und das Versäumnis der USA, einen dauerhaften Waffenstillstand in der Region zu unterstützen, und skandierten Slogans wie „Genocide Joe has got to go!“ und „Free, Free Palestine“.

Viele der Demonstranten schwenkten palästinensische Flaggen, andere hielten Schilder, auf denen sie Biden und die Demokratische Partei als „Kriegsverbrecher“ anprangerten.

Sie riefen auch zu einem dringenden Waffenstillstand im Gazastreifen auf und forderten die Wähler der Demokraten in New York, wo Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen 2024 stattfinden, auf, mit leeren Stimmen an der Wahlurne zu protestieren.

1930 GMT – Netanjahu bemüht sich um Aufschub im Streit um die Wehrpflicht für Ultra-Orthodoxe

Israels kämpferischer Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Obersten Gerichtshof um einen erneuten Aufschub der Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden gebeten, ein Thema, das seine Regierungskoalition in Gefahr gebracht hat.

Der Oberste Gerichtshof reagierte zwar nicht sofort auf Netanjahus Antrag, entschied aber separat, dass die staatlichen Subventionen für ultraorthodoxe Männer im wehrfähigen Alter, die in Seminaren studieren und nicht in Uniform dienen, ab Montag ausgesetzt werden.

Die beiden ultraorthodoxen Parteien in Netanjahus religiös-nationalistischer Koalition, Vereinigtes Tora-Judentum und Schas, verurteilten die Entscheidung als „Kainsmal“. Sie versprachen, für das „Recht“ ihrer Wähler, in den Seminaren zu bleiben, zu kämpfen, drohten aber nicht mit dem Austritt aus der Regierung.

2028 GMT – Israel bombardiert Haus in Rafah und tötet 12 Palästinenser in Gaza-Stadt

Israel hat bei einem Angriff auf ein Haus in der belagerten Stadt Rafah im Gazastreifen mindestens 12 Palästinenser getötet, wie Gesundheitsbeamte der Nachrichtenagentur Reuters mitteilten.

Unter den Toten, die aus den Trümmern geborgen wurden, seien zwei Kinder und vier Frauen, sagte Dr. Saleh al-Hams, der Leiter der Krankenpflegeabteilung des Europäischen Krankenhauses.

Acht der Leichen, darunter zwei verstümmelte und nicht identifizierbare Leichen, wurden in das Europäische Krankenhaus gebracht. Die übrigen Leichen wurden nach Angaben des Krankenhauses in das Abu Yousef al-Najjar Krankenhaus gebracht. Nach fast sechs Monaten Krieg sind etwa ein Dutzend der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen nur noch teilweise funktionsfähig.

Israel hat eine Bodeninvasion in Rafah angekündigt und behauptet, die Stadt an der Grenze zu Ägypten sei die letzte verbliebene Hamas-Hochburg in Gaza. Das israelische Militär hat weiterhin Gebiete bombardiert, in denen die Zivilbevölkerung Schutz suchen sollte – darunter auch Rafah.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens hat in Rafah Zuflucht gesucht, viele in behelfsmäßigen Zeltlagern, Unterkünften der Vereinten Nationen und überfüllten Wohnungen.

