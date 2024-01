Western Empire Bombs Yemen To Protect Israel’s Genocide Operations In Gaza The US and UK have reportedly struck over a dozen sites in Yemen using Tomahawk missiles and fighter jets, backed by logistical support from Australia, Canada, Bahrain and the Netherlands. A…

Das westliche Imperium bombardiert den Jemen, um Israels Völkermordoperationen im Gazastreifen zu schützen

Von Caitlin Johnstone

12. Januar 2024

Die USA und das Vereinigte Königreich haben Berichten zufolge mehr als ein Dutzend Ziele im Jemen mit Tomahawk-Raketen und Kampfjets angegriffen, unterstützt durch logistische Hilfe aus Australien, Kanada, Bahrain und den Niederlanden. In einer Erklärung von Präsident Biden heißt es, die Angriffe gegen „von Houthi-Rebellen genutzte Ziele im Jemen“ seien eine „direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi auf internationale Seeschiffe im Roten Meer“.

Was Biden in seiner Erklärung über die „Antwort“ seiner Regierung auf die Angriffe der Houthi auf Schiffe im Roten Meer nicht erwähnt, ist die Tatsache, dass diese Angriffe im Roten Meer selbst eine Antwort auf die israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza sind. Unerwähnt bleibt auch die Tatsache, dass die Angriffe nach dem ersten Verhandlungstag vor dem Internationalen Gerichtshof stattfanden, in dem Israel von Südafrika beschuldigt wird, in Gaza einen Völkermord begangen zu haben.

Die USA und das Vereinigte Königreich haben also gerade das ärmste Land im Nahen Osten bombardiert, weil es versucht hat, einen Völkermord zu verhindern. Und nicht nur das: Sie haben dasselbe Land bombardiert, in dem sie jahrelang die völkermörderischen Gräueltaten Saudi-Arabiens unterstützt haben, bei denen zwischen 2015 und 2022 Hunderttausende von Menschen getötet wurden, um die Machtübernahme der Houthis zu verhindern.

Die Houthis, die offiziell als Ansarallah bekannt sind, drohten im Vorfeld des Angriffs mit heftigen Vergeltungsmaßnahmen gegen jegliche Angriffe der USA und ihrer Verbündeten. Abdulmalik al-Houthi, der Anführer der Houthi-Bewegung, sagte, dass die Reaktion auf jeden amerikanischen Angriff „größer sein wird als“ die jüngste Houthi-Offensive, bei der Dutzende von Drohnen und mehrere Raketen eingesetzt wurden.

„Wir, das jemenitische Volk, gehören nicht zu denen, die Angst vor Amerika haben“, sagte al-Houthi in einer im Fernsehen übertragenen Rede. „Wir sind mit einer direkten Konfrontation mit den Amerikanern einverstanden.“

Ein ungenannter US-Beamter, der Akbar Shahid Ahmed von der Huffington Post kurz vor den bevorstehenden Angriffen auf den Jemen informierte, beklagte, dass die Luftangriffe „das Problem nicht lösen werden“ und dass das Vorgehen „keine kohärente Strategie darstellt“.

Ahmed hat bereits früher berichtet, dass Beamte in der Regierung hinter den Kulissen immer nervöser werden, weil Biden einen größeren Krieg im Nahen Osten entfachen könnte. Diese jüngste Eskalation und die Ankündigung der Houthi, Vergeltung zu üben, verstärken diese Sorge noch zusätzlich.

Und wozu das alles? Um Israels Fähigkeit zu schützen, ein monatelanges Massaker an den Palästinensern in Gaza zu verüben.

Das ist es, was das US-Imperium ausmacht. Darum ist es immer gegangen.

Diese Leute zeigen uns genau, wer sie sind.

Wir sollten ihnen wahrscheinlich glauben.

