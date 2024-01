The Case for Genocide The International Court of Justice may be all that stands between the Palestinians in Gaza and genocide.



Ich schreie, du schreist, wir alle schreien – von Mr. Fish

Der Internationale Gerichtshof könnte alles sein, was zwischen den Palästinensern in Gaza und einem Völkermord steht.

Der Fall für Völkermord

Von Chris Hedges

12.Januar 2024

Der ausführliche 84-seitige Schriftsatz, den Südafrika beim Internationalen Gerichtshof (IGH) eingereicht hat und in dem Israel des Völkermordes beschuldigt wird, ist schwer zu widerlegen. Israels Kampagne des wahllosen Tötens, der groß angelegten Zerstörung der Infrastruktur, einschließlich von Häusern, Krankenhäusern und Wasseraufbereitungsanlagen, zusammen mit dem Einsatz von Hunger als Waffe, begleitet von der völkermörderischen Rhetorik seiner politischen und militärischen Führer, die von der Zerstörung des Gazastreifens und der ethnischen Säuberung der 2,3 Millionen Palästinenser sprechen, spricht eindeutig für Völkermord.

Israels Verleumdung Südafrikas als „legaler Arm“ der Hamas verdeutlicht den Bankrott seiner Verteidigung, eine Verleumdung, die von denen wiederholt wird, die behaupten, dass Demonstrationen, die für einen Waffenstillstand und den Schutz der palästinensischen Menschenrechte abgehalten werden, „antisemitisch“ seien. Israel, dessen Völkermord live in die Welt gestreamt wird, hat kein stichhaltiges Gegenargument.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Richter des Gerichtshofs zu Gunsten Südafrikas entscheiden werden. Der Druck, den die USA – Außenminister Antony Blinken hat die südafrikanischen Anschuldigungen als „unbegründet“ bezeichnet – auf die Richter aus den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen ausüben werden, wird groß sein.

Ein Urteil wegen Völkermordes ist ein Makel, den Israel – das den Holocaust als Waffe benutzt, um seine Brutalisierung der Palästinenser zu rechtfertigen – nur schwer entfernen könnte. Es würde Israels Behauptung untergraben, dass Juden ewige Opfer sind. Es würde die Rechtfertigung für Israels wahlloses Töten unbewaffneter Palästinenser und den Bau des größten Freiluftgefängnisses der Welt in Gaza sowie die Besetzung des Westjordanlands und Ostjerusalems erschüttern. Es würde die Immunität gegen Kritik aufheben, die die Israel-Lobby und ihre zionistischen Unterstützer in den USA genießen, die Kritik am „jüdischen Staat“ und Unterstützung für die Rechte der Palästinenser erfolgreich mit Antisemitismus gleichgesetzt haben.

Seit dem 7. Oktober, als die Hamas und andere Widerstandskämpfer die Sicherheitsbarrieren um den Gazastreifen durchbrachen, wurden im Gazastreifen mehr als 23.700 Palästinenser getötet, darunter über 10.000 Kinder. Etwa 1.200 Menschen wurden getötet – es gibt deutliche Hinweise darauf, dass einige der Opfer von israelischen Panzerbesatzungen und Hubschrauberpiloten getötet wurden, die absichtlich auf die etwa 200 Geiseln und ihre Entführer zielten. Tausende weitere Palästinenser werden vermisst und sind vermutlich unter den Trümmern begraben. Durch die israelischen Angriffe wurden über 60.000 Palästinenser verwundet und verstümmelt, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Tausende weitere palästinensische Zivilisten, darunter auch Kinder, wurden verhaftet, mit verbundenen Augen, nummeriert, geschlagen, gezwungen, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen, auf Lastwagen verladen und an unbekannte Orte transportiert.

Eine Entscheidung des Gerichts könnte noch Jahre auf sich warten lassen. Südafrika fordert jedoch vorläufige Maßnahmen, die Israel auffordern würden, seine militärischen Angriffe einzustellen – im Wesentlichen einen dauerhaften Waffenstillstand. Diese Entscheidung könnte innerhalb von zwei oder drei Wochen fallen. Es handelt sich um eine Entscheidung, die nicht auf der endgültigen Entscheidung des Gerichts beruht, sondern auf der Begründetheit der von Südafrika eingereichten Klage. Indem das Gericht Israel auffordert, seine Feindseligkeiten im Gazastreifen einzustellen, würde es die israelische Kampagne im Gazastreifen nicht als Völkermord definieren. Es würde bestätigen, dass die Möglichkeit eines Völkermordes besteht, was die südafrikanischen Anwälte als Handlungen mit „völkermörderischem Charakter“ bezeichnen.

Der Fall wird nicht durch die Dokumentation spezifischer Verbrechen entschieden werden, selbst wenn diese als Kriegsverbrechen definiert sind. Ausschlaggebend ist die völkermörderische Absicht – die Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise auszurotten – wie in der Völkermordkonvention definiert.

Zu diesen Handlungen gehören der Beschuss von Flüchtlingslagern und anderen dicht besiedelten zivilen Gebieten mit 2.000-Pfund-Bomben, die Blockade humanitärer Hilfe, die Zerstörung des Gesundheitssystems und die Auswirkungen auf Kinder und schwangere Frauen – die UNO schätzt, dass es im Gazastreifen rund 50.000 schwangere Frauen gibt und dass täglich mehr als 160 Babys entbunden werden – sowie wiederholte völkermörderische Äußerungen führender israelischer Politiker und Generäle.

Premierminister Benjamin Netanjahu setzte den Gazastreifen mit Amalek gleich, einem Volk, das den Israeliten in der Bibel feindlich gesinnt war, und berief sich auf die biblische Aufforderung, jeden Mann, jede Frau, jedes Kind und jedes Tier aus Amalek zu töten. Verteidigungsminister Yoav Gallant nannte die Palästinenser „menschliche Tiere“. Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog erklärte, wie die südafrikanischen Anwälte dem Gericht mitteilten, dass alle Menschen in Gaza für die Geschehnisse am 7. Oktober verantwortlich seien, weil sie für die Hamas gestimmt hätten, obwohl die Hälfte der Bevölkerung in Gaza Kinder seien, die zu jung zum Wählen seien. Aber selbst wenn die gesamte Bevölkerung von Gaza für die Hamas gestimmt hat, macht sie das nicht zu einem legitimen militärischen Ziel. Sie sind nach den Regeln des Krieges immer noch Zivilisten und haben Anspruch auf Schutz. Außerdem haben sie nach internationalem Recht das Recht, sich durch bewaffneten Kampf gegen ihre Besatzung zu wehren.

Die südafrikanischen Anwälte, die Israels Verbrechen mit denen des Apartheidregimes in Südafrika verglichen, zeigten dem Gericht ein Video, in dem israelische Soldaten den Tod von Palästinensern feiern und fordern – sie sangen beim Tanzen „Es gibt keine unbeteiligten Zivilisten“ – als Beweis dafür, dass die völkermörderische Absicht von der Spitze bis zum Boden der israelischen Kriegsmaschinerie und des politischen Systems reicht. Sie legten dem Gericht Fotos von Massengräbern vor, in denen Leichen „oft unidentifiziert“ verscharrt wurden. Niemand – auch keine Neugeborenen – wurde verschont, erklärte die südafrikanische Anwältin Adila Hassim, Senior Counsel, dem Gericht.

Die südafrikanischen Anwälte erklärten dem Gericht, dass der „erste völkermörderische Akt die Massentötung von Palästinensern im Gazastreifen ist“. Der zweite völkermörderische Akt sei die schwere körperliche oder geistige Schädigung von Palästinensern in Gaza, die gegen Artikel 2B der Völkermordkonvention verstoße. Tembeka Ngcukaitobi, ein weiterer Anwalt und Rechtsgelehrter, der Südafrika vertritt, argumentierte, dass „Israels politische Führer, militärische Befehlshaber und Personen in offiziellen Positionen systematisch und ausdrücklich ihre völkermörderische Absicht erklärt haben“.

Lior Haiat, Sprecher des israelischen Außenministeriums, bezeichnete die dreistündige Anhörung am Donnerstag als eine der „größten Demonstrationen von Heuchelei in der Geschichte, die durch eine Reihe falscher und unbegründeter Behauptungen noch verstärkt wird“. Er beschuldigte Südafrika, der Hamas die Rückkehr nach Israel zu ermöglichen, um „Kriegsverbrechen zu begehen“.

Israelische Juristen bezeichneten in ihrer Antwort am Freitag die südafrikanischen Anschuldigungen als „unbegründet, absurd“ und als „Verleumdung“. Israels Rechtsbeistand erklärte, es habe – trotz der Berichte der Vereinten Nationen über weit verbreiteten Hunger und ansteckende Krankheiten aufgrund des Zusammenbruchs der sanitären Anlagen und des Mangels an sauberem Wasser – die humanitäre Hilfe nicht behindert. Israel verteidigte die Angriffe auf Krankenhäuser und nannte sie „Hamas-Kommandozentralen“. Es erklärte dem Gericht, es habe in Selbstverteidigung gehandelt. „Die unvermeidlichen Todesopfer und das menschliche Leid in einem Konflikt sind an sich kein Verhaltensmuster, das auf eine völkermörderische Absicht schließen lässt“, sagte Christopher Staker, ein Anwalt Israels.

Die israelische Führung beschuldigt die Hamas, einen Völkermord zu begehen, obwohl es rechtlich gesehen nicht erlaubt ist, einen Völkermord zu begehen, wenn man Opfer eines Völkermords ist. Die Hamas ist auch kein Staat. Sie ist daher nicht Vertragspartei der Völkermordkonvention. Aus diesem Grund ist Den Haag für diese Organisation nicht zuständig. Israel behauptet auch, die Palästinenser würden gewarnt, Gebiete zu evakuieren, die angegriffen werden könnten, und ihnen würden „sichere Gebiete“ zur Verfügung gestellt, obwohl, wie die südafrikanischen Anwälte dokumentiert haben, „sichere Gebiete“ routinemäßig von Israel bombardiert werden und zahlreiche zivile Opfer fordern.

Israel und die Regierung Biden beabsichtigen, eine einstweilige Verfügung des Gerichts zu verhindern, nicht weil das Gericht Israel zwingen kann, seine militärischen Angriffe einzustellen, sondern wegen der ohnehin schon katastrophalen Optik. Die Entscheidung des IGH hängt vom Sicherheitsrat ab, um sie durchzusetzen – was angesichts des Vetorechts der USA jede Entscheidung gegen Israel hinfällig macht. Das zweite Ziel der Biden-Regierung ist es, sicherzustellen, dass Israel nicht des Völkermordes für schuldig befunden wird. Sie wird in dieser Kampagne unnachgiebig sein und Druck auf die Regierungen ausüben, die Juristen in dem Gericht haben, um Israel nicht schuldig zu sprechen. Russland und China, die Juristen in Den Haag haben, kämpfen mit ihren eigenen Anklagen wegen Völkermordes und könnten beschließen, dass es nicht in ihrem Interesse ist, Israel für schuldig zu erklären.

Die Regierung Biden spielt ein sehr zynisches Spiel. Sie behauptet, sie wolle Israels wahllose Bombardierung der Palästinenser stoppen, während sie den Kongress umgeht, um die Lieferung von Waffen an Israel zu beschleunigen, einschließlich „stummer“ Bomben. Sie besteht darauf, dass die Kämpfe in Gaza beendet werden, während sie in der UNO ihr Veto gegen Waffenstillstandsresolutionen einlegt. Sie besteht darauf, dass sie die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält, während sie den rechtlichen Mechanismus untergräbt, der den Völkermord stoppen kann.

Zynismus durchzieht jedes Wort, das Biden und Blinken äußern. Dieser Zynismus erstreckt sich auch auf uns. Unsere Abscheu vor Donald Trump, so glaubt das Weiße Haus von Biden, wird uns dazu bringen, Biden im Amt zu halten. Bei jedem anderen Thema mag dies der Fall sein. Aber bei Völkermord kann es nicht der Fall sein.

Völkermord ist kein politisches Problem. Es ist ein moralisches Problem. Wir können nicht, koste es, was es wolle, diejenigen unterstützen, die einen Völkermord begehen oder sich an einem solchen beteiligen. Völkermord ist das Verbrechen aller Verbrechen. Er ist der reinste Ausdruck des Bösen. Wir müssen uns unmissverständlich auf die Seite der Palästinenser und der Juristen aus Südafrika stellen. Wir müssen Gerechtigkeit fordern. Wir müssen Biden für den Völkermord in Gaza zur Rechenschaft ziehen.

