Israel-Palästina live: Thailändische Gefangene im Gazastreifen freigelassen

Der Austausch von Palästinensern und Israelis hat begonnen, 12 Thailänder sind bisher freigelassen worden

Wichtigste Punkte

Israel wird die Kämpfe im Gazastreifen nach kurzer Waffenruhe noch mindestens zwei Monate lang fortsetzen

Israelisches Bombardement tötet palästinensische Journalistin und ihre Familie

Israel verhaftet den Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses und überstellt ihn zum Verhör

Live-Updates

13 Israelis wurden an das Rote Kreuz übergeben, israelische Beamte

vor 7 Sekunden

Die erste Gruppe von Israelis, die im Gazastreifen festgehalten werden, befindet sich nun in den Händen von Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und ist in Krankenwagen auf dem Weg aus dem Gazastreifen über den Rafah-Übergang, so ein israelischer Beamter laut der Times of Israel.

Eilmeldung: Thailänder, die in Gaza festgehalten werden, werden freigelassen, sagt der thailändische Premierminister

vor 19 Minuten

Nach Angaben des thailändischen Premierministers Srettha Thavisin wurden 12 in Gaza festgehaltene thailändische Staatsbürger freigelassen.

„Die Sicherheitsbehörde und das Außenministerium haben bestätigt, dass 12 thailändische Geiseln bereits freigelassen wurden. Botschaftsvertreter sind auf dem Weg, um sie in einer weiteren Stunde abzuholen. Sie sollten ihre Namen und Details kennen. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden“, sagte er in einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter.

Thailändische Staatsangehörige werden voraussichtlich zusammen mit Israelis freigelassen

vor 24 Minuten

Ägypten hat mitgeteilt, dass neben den 13 inhaftierten Israelis auch eine Reihe thailändischer Staatsangehöriger aus dem Gazastreifen freigelassen werden sollen.

Die Freilassung der thailändischen Staatsangehörigen war nicht Teil des Abkommens zwischen der Hamas und Israel. Die genaue Zahl der freizulassenden Thailänder wurde nicht bekannt gegeben, aber es werden etwa 23 in Gaza festgehalten.

Israelische und palästinensische Gefangene sollen freigelassen werden

vor 28 Minuten

Es ist kurz nach 16 Uhr in Israel und im Gazastreifen, und 13 israelische Frauen und Kinder, die am 7. Oktober gefangen genommen wurden, werden voraussichtlich jeden Moment freigelassen werden.

Etwa 39 palästinensische Gefangene – 24 Frauen und 15 Teenager – werden dann ebenfalls im Rahmen einer vorübergehenden Waffenruhe aus israelischen Gefängnissen ins Westjordanland entlassen.

Weitere Einzelheiten werden folgen.

Ägyptens Präsident sagt, der künftige palästinensische Staat könnte entmilitarisiert werden

vor 1 Stunde

Ein zukünftiger palästinensischer Staat könnte entmilitarisiert sein und eine vorübergehende internationale Sicherheitspräsenz haben, um sowohl ihm als auch Israel Garantien zu bieten, sagte der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi am Freitag.

„Wir haben gesagt, dass wir bereit sind, diesen Staat zu entmilitarisieren, und dass es auch Garantien für Streitkräfte geben kann, seien es Nato-Streitkräfte, Streitkräfte der Vereinten Nationen oder arabische oder amerikanische Streitkräfte, bis wir Sicherheit für beide Staaten, den im Entstehen begriffenen palästinensischen Staat und den israelischen Staat, erreicht haben“, sagte Sisi auf einer Pressekonferenz, die vom spanischen Premierminister Pedro Sanchez und dem belgischen Premierminister Alexander De Croo begleitet wurde.

Die Vorschläge von Sisi wären ein großes Zugeständnis an Israel, das immer gefordert hat, dass ein künftiger palästinensischer Staat kein Militär haben soll.

WHO-Chef sagt, dass „viel mehr“ Hilfe für die Palästinenser in Gaza benötigt wird

vor 1 Stunde

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat davor gewarnt, dass „viel mehr Hilfe“ für die Menschen in Gaza benötigt wird.

„Wir begrüßen den Beginn der humanitären Pause im Gazastreifen und die Bewegung der humanitären Hilfe, auch für die Gesundheit“, sagte Ghebreyesus in einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter.

„Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch viel mehr nötig“, sagte er und fügte hinzu: „Wir fordern weiterhin eine anhaltende Waffenruhe, um weiteres Leiden der Zivilbevölkerung zu beenden.“

Folgen eines israelischen Luftangriffs auf einen Kindergarten

vor 1 Stunde

Vorsichtige Ruhe“ an der libanesisch-israelischen Grenze

Vor 2 Stunden

Laut der offiziellen libanesischen Nachrichtenagentur ist an der südlichen Grenze des Landes zu Israel eine „vorsichtige Ruhe“ eingekehrt, die mit dem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas in Gaza zusammenfällt.

Seit dem 7. Oktober kam es an der libanesisch-israelischen Grenze zu tödlichen Schusswechseln, an denen hauptsächlich die israelische Armee und die libanesische Hisbollah-Bewegung beteiligt waren und bei denen zahlreiche Kämpfer und Zivilisten getötet wurden.

Ein israelischer Militärsprecher erklärte gegenüber AFP, dass es seit Beginn des Waffenstillstands um 7 Uhr morgens Ortszeit keine weiteren Zwischenfälle oder Schüsse an der libanesischen Grenze gegeben habe.

Israel zerstört beim Rückzug Einrichtungen des Al-Shifa-Krankenhauses

vor 2 Stunden

Die israelische Armee hat sich aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zurückgezogen und einige seiner Einrichtungen gesprengt, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu Agency berichtet.

Wochenlang hatte Israel behauptet, eines der größten Krankenhäuser im Gazastreifen sei eine „Kommando- und Kontrollzentrale“ der Hamas.

Obwohl Israel die medizinische Einrichtung seit mehr als einer Woche kontrolliert, konnte es keine Beweise dafür vorlegen.

Heute Morgen behauptete die israelische Armee in einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter, sie habe „terroristische Tunnel“ im Krankenhaus zerstört, ohne Beweise zu liefern.

Nach Waffenstillstand fahren Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen

vor 3 Stunden

Nur wenige Stunden nach Inkrafttreten des Waffenstillstands sind am Freitag Hilfsgütertransporte mit humanitärer Hilfe und Treibstoff über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten in den Gazastreifen gelangt.

Israel tötet zwei Palästinenser und verwundet Dutzende in Gaza

Vor 3 Stunden

Israelische Truppen töteten zwei Palästinenser und verwundeten mindestens 11 weitere, als sie versuchten, in den Norden des Gazastreifens einzudringen, berichtet die Associated Press.

Ein Journalist der Associated Press sah die beiden Leichen und die Verwundeten, als sie in einem Krankenhaus in der Stadt Deir al-Balah in der südlichen Hälfte des Gazastreifens ankamen. Den Verletzten war in die Beine geschossen worden.

Die Schießerei vom Freitag ereignete sich Stunden, nachdem das israelische Militär Hunderttausende von vertriebenen Palästinensern, die im südlichen Gazastreifen Zuflucht gesucht haben, davor gewarnt hatte, in ihre Häuser in der nördlichen Hälfte des Gebiets zurückzukehren, die im Mittelpunkt der israelischen Bodenoffensive steht.

Ein vorübergehender Waffenstillstand ist nicht genug. Israel muss mit weltweiten Sanktionen rechnen

Vor 3 Stunden

Seit fast zwei Monaten verbringen wir wieder schlaflose Nächte unter israelischen Bomben – aber dieses Mal ist das Ausmaß der Brutalität beispiellos.

Im Gegensatz zu früheren Kriegen und Massakern im Gazastreifen handelt es sich diesmal um eine Kombination aus ethnischer Säuberung und Völkermord, an der die ehemaligen Kolonialmächte direkt beteiligt sind. Israels mörderische Bombardierungskampagne gegen eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Erde hat vor allem Kinder und Frauen getötet.

Seit dem 7. Oktober hat Israel Wohnviertel dem Erdboden gleichgemacht, lebenswichtige Infrastrukturen zerstört und Schulen und Lager der Vereinten Nationen getroffen, in denen vertriebene Palästinenser Zuflucht gefunden haben.

Ohne ein Militärembargo und Sanktionen gegen das Apartheidland Israel wird der Gazastreifen zusammen mit seinen 2,3 Millionen Einwohnern im Mittelmeer ertrinken – ein Traum, den der verstorbene israelische Premierminister Yitzhak Rabin einst hatte. Die mitschuldigen Regierungen auf der ganzen Welt müssen gezwungen werden, im Einklang mit dem Willen ihres Volkes zu handeln und Israel für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Um den vollständigen Bericht zu lesen, klicken Sie bitte unten.

Ein vorübergehender Waffenstillstand ist nicht genug. Israel muss mit weltweiten Sanktionen rechnen

Mindestens sieben Palästinenser bei der Rückkehr in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen verwundet

vor 4 Stunden

Mindestens sieben Palästinenser wurden durch israelischen Beschuss verwundet, als sie am Freitag versuchten, in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen zurückzukehren, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Die israelischen Streitkräfte eröffneten das Feuer auf Hunderte von Palästinensern, die versuchten, in ihre zerstörten Häuser zurückzukehren, nachdem der vorübergehende Waffenstillstand in Kraft getreten war.

Einige der Verletzten wurden in ein Krankenhaus in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens evakuiert.

Ein weiterer Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in Gaza von Israel getötet

vor 4 Stunden

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Israel und den besetzten Gebieten hat den Tod eines seiner Mitarbeiter bestätigt, der seit mehr als 20 Jahren für das Komitee tätig war.

„Wir sind erschüttert über die Ermordung unseres geschätzten Kollegen Abdellatif Ali Moussa und mehrerer seiner Familienmitglieder im nördlichen Gazastreifen“, heißt es in einem Beitrag auf X, dem früheren Twitter.

In Bildern: Palästinenser in Gaza begrüßen Waffenstillstand und kehren nach Hause zurück

vor 4 Stunden

Die Palästinenser im Gazastreifen kehren in ihre Häuser zurück, um zu retten, was zu retten ist, und tun ihr Bestes, um nach sieben Wochen Krieg zu einer gewissen Normalität zurückzukehren.

Palästinenser nutzen den viertägigen Waffenstillstand und lassen sich in Gaza die Haare schneiden (Reuters)

Palästinenser lassen sich während einer vorübergehenden Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gaza-Streifen die Haare schneiden, 24. November 2023. (REUTERS/Saleh Salem)

Palästinenser kehren zum ersten Mal seit Israels Krieg gegen Gaza nach Hause zurück (Reuters)

